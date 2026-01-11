Bursa
Berita Kripto
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Bitmine Memperlambat Pembelian Ethereum dengan Pembelian Terendah Senilai $75,59 Juta
TLDR: Bitmine membeli 24.266 ETH seharga $75,59 juta, pembelian mingguan terendah sejak pelacakan dimulai pertengahan 2025 tahun lalu. Perusahaan kini memegang 4,17 juta ETH senilai $12,98 miliar, mewakili
Penulis: Blockonomi
2026/01/13 00:31
Ethereum (ETH) Mendekati Titik Keputusan Setelah 2 Bulan Mengalami Konsolidasi
Ethereum diperdagangkan sekitar $3.140 setelah 2 bulan dalam rentang; analis mengamati penembusan di atas $3.350 dengan target ditetapkan mendekati $4K–$7K.
Penulis: CryptoPotato
2026/01/12 20:36
Huang Licheng membuka posisi long baru di HYPE dan ZEC, dan meningkatkan posisi long ETH-nya menjadi $33,91 juta.
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa data Hyperbot menunjukkan Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Brother Machi," membuka posisi long di HYPE dan ZEC 40 menit yang lalu, saat ini
Penulis: PANews
2026/01/12 16:54
Paus ETH besar, yang telah mempertahankan posisinya selama tiga minggu, telah melikuidasi 3,000 ETH, mengharapkan keuntungan sebesar $525,000.
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, seorang trader ETH besar yang membeli di harga $3102.36 dan tampaknya melikuidasi di harga $2927.32
Penulis: PANews
2026/01/12 09:38
Ethereum Tetap Stabil di Atas $3,000
Postingan Ethereum Tetap Stabil di Atas $3,000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. // Harga Waktu baca: 2 menit Dipublikasikan: 11 Jan 2026 pukul 23:29 Harga Ethereum
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:34
Permintaan Stablecoin jadi mainstream! Penerbit raup $5 miliar di Ethereum
Postingan Permintaan Stablecoin menjadi mainstream! Penerbit meraup $5 miliar di Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah semua angka yang terus bertumbuh ini,
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:01
'Kami Berada di Pasar Ethereum' — Analis Pasar Kripto
Postingan 'Kita Berada di Pasar Ethereum' — Analis Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ether (ETH), mata uang kripto asli dari
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 06:52
Antrean Masuk Staking Ethereum Melonjak ke Tertinggi Bulan Agustus
Antrian staking Ethereum mencapai 1,76 juta ETH, didorong oleh aliran institusional yang berdampak pada likuiditas.
Penulis: CoinLive
2026/01/12 04:51
Prediksi Harga Bitcoin dan XRP Menjelang Putusan Mahkamah Agung tentang Tarif pada 14 Januari 2026
Postingan Bitcoin dan Prediksi Harga XRP Menjelang Putusan Mahkamah Agung tentang Tarif pada 14 Januari 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin dan XRP bertahan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 23:52
Bitmine Stake 86.400 ETH saat Ethereum Menembus Tren Turun
Postingan Bitmine Staking 86.400 ETH saat Ethereum Menembus Tren Turun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Transfer staking 86.400 ETH terbaru Bitmine terjadi saat Ethereum
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 21:26
