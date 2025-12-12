Bursa
Grafik Multi-Tahun Menunjukkan Ozak AI Dapat Melampaui ETH dan SOL dalam Pertumbuhan, Melebihi Pengembalian 5.200% pada 2028
Ozak AI semakin menjadi pusat perhatian dalam model peramalan kripto jangka panjang, karena grafik multi-tahun menunjukkan bahwa proyek ini dapat melampaui bahkan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/12 21:27
Analisis Harga Ethereum: Bisakah ETH Menantang $3.4K Lagi atau Apakah Penurunan Di Bawah $3K Akan Segera Terjadi?
ETH mengalami dorongan jangka pendek di atas garis tren dan menguji resistensi $3.400, tetapi pantulannya cepat memudar. Pasar menunjukkan tanda-tanda kelelahan lagi, dan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/12 18:01
Ethereum Mengincar $3550 saat ETH Mengikuti Momentum Bitcoin di Level Kunci
Ethereum telah mengembangkan pola yang berhati-hati karena tindakan pasar menjadi tidak pasti. Analis teknis memproyeksikan kemungkinan perlambatan momentum, dan perkembangan di Bitcoin
Penulis: Tronweekly
2025/12/12 17:30
Kripto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini, 12 Desember – SOL, LINK, ETH
Sorotan: Solana berada di sekitar $142 dan menunjukkan kekuatan yang stabil saat perlahan bergerak menuju zona $150 dengan minat pasar yang meningkat. Chainlink terus
Penulis: Coinstats
2025/12/12 16:30
Solana Akan 'Membalik' Ethereum, Prediksi Scaramucci dari Skybridge Capital
Anthony Scaramucci muncul di Solana Breakpoint di Abu Dhabi mengenakan dasi — sebuah tindakan kecil pemberontakan di lautan hoodie — dan kemudian melanjutkan untuk membuat banyak
Penulis: NewsBTC
2025/12/12 16:05
Prediksi harga Ethereum hari ini: kasus bullish untuk ETH
Harga Ethereum telah stabil di atas level support kunci pada $3.000 karena permintaan untuk koin ini terus meningkat. Token ETH diperdagangkan pada $3.260, naik tajam dari
Penulis: Coinstats
2025/12/12 15:09
ETH Menguji Level Support Kritis $3K
Ethereum mendapat dukungan kritis pada $3.150 dan $2.800 saat bereaksi terhadap penolakan di $3.400. Jutaan token terakumulasi pada level strategis. Ethereum adalah
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/12 14:00
Sebagian besar pasar kripto naik, dengan saham kripto Layer 2 naik 1,66%, sementara ETH diperdagangkan dalam rentang yang sempit.
PANews melaporkan pada 12 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren sedikit naik. Sektor kripto Layer 2 naik 1,66%
Penulis: PANews
2025/12/12 10:15
Ethereum (ETH) Konsolidasi di $3K Sementara MUTM Melonjak 250%, Kripto Mana yang Memiliki Prospek 2026 Lebih Baik?
Ethereum bertahan di kisaran $3.000 lagi, tetapi aksi harga terbarunya telah membuat banyak investor mempertanyakan dari mana kenaikan nyata berikutnya mungkin datang. Sementara
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/12 09:00
Prediksi Harga Ethereum: $3.7K Dalam Pandangan? Inilah Sinyal-Sinyal Rallynya
Postingan Prediksi Harga Ethereum: $3,7K Dalam Pandangan? Inilah Sinyal-Sinyal Reli muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Prediksi harga Ethereum terbaru
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/12 07:06
