Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Volume Taker Bersih Ethereum Meningkat: Apakah Tren Bullish di Depan Mata?
Ethereum (ETH) baru-baru ini mengalami penolakan di level resistensi $3.400, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk mempertahankan zona support $3.150. Saat penulisan, ETH sedang
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/12 07:09
Paus Ethereum Mempertaruhkan 25.000 ETH Senilai $79,48M Setelah Penarikan dari Kraken
Postingan Ethereum Whale Stakes 25,000 ETH Senilai $79.48M Setelah Penarikan Kraken muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, 11 Desember, mengutip Onchain
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/12 07:05
Scaramucci: Solana akan 'membalikkan' Ethereum
"Saya pikir ini akan mengalahkan Ethereum," kata Scaramucci, sebelum dengan cepat menjelaskan bahwa dia juga masih menyukai ETH dan Avalanche, menegaskan bahwa dia "tidak monogami terhadap blockchain."
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/12/12 06:30
Volume Net Taker ETH Menunjukkan Tanda-tanda Mencapai Titik Terendah: Akankah Sejarah Terulang Kembali?
TLDR: Volume Pengambil Bersih Ethereum membentuk level rendah yang semakin tinggi, menunjukkan kelelahan penjualan agresif di seluruh bursa utama. Perilaku aliran pengambil saat ini menyerupai
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/12/12 04:30
Paus Ethereum Menjadi Bullish; Bisakah Mereka Mendorong Reli Akhir Tahun?
Postingan Ethereum Whales Turn Bullish; Can They Fuel An End Of Year Rally? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Harga Ethereum (ETH) secara bertahap telah menunjukkan
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/12/12 03:41
ETF Spot Ethereum Menumpuk Dalam Diam – Inilah Berapa Banyak Yang Telah Terakumulasi Sejauh Ini
Meskipun fluktuasi terkini dalam harga Ethereum, akumulasi tampaknya tetap kuat, yang diamati dalam Dana yang Diperdagangkan di Bursa Ethereum Spot (ETFs
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/12/12 02:00
Harga Ethereum menolak 200 MA di $3.400, menunjukkan koreksi yang lebih dalam akan terjadi
Harga Ethereum (ETH) menunjukkan tanda-tanda kelemahan baru; aksi harga ditolak untuk ke-2 kalinya dari rata-rata pergerakan 200 hari di wilayah $3.400.
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/12/12 01:12
Pertukaran Swap Kripto Terbaik: Swap Kripto Tanpa Memegang Token Asli
Pengguna cryptocurrency menghadapi masalah yang terus-menerus saat menukar token antar blockchain: kebutuhan untuk menyimpan token asli untuk biaya gas. Misalnya, pertukaran di Ethereum
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/12/12 00:59
ETH dan DOGE Akan Segera Melonjak? Integrasi Apple Pay Digitap Mungkin Menjadi Katalisator untuk Keuntungan 1.000%
Para pedagang bersemangat karena harga ETH dan harga Dogecoin keduanya sempat naik sebentar, sebelum turun tajam [...] The post ETH and DOGE Surge Imminent? Digitap
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/12/12 00:01
Berita Kripto: Harga Ethereum Mengincar $4000, Sementara Altcoin Berbasis ETH Ini Menargetkan $2 Dengan Fase Presale 6 Mendekati Sold Out
Ethereum telah mendapatkan momentum baru dengan keselarasan breakout, kehadiran whale, dan aliran institusional yang mengarah ke area yang telah lama diperhatikan
Bagikan
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/11 23:00
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU