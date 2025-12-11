Membongkar ilusi AI: Apa yang membuat Surf, yang baru saja mendapatkan pendanaan sebesar $15 juta, menjadi perusahaan dengan latar belakang yang signifikan?
Penulis: 1912212.eth, Foresight News Meskipun terjadi penurunan signifikan dalam pendanaan di ruang kripto, beberapa proyek masih menarik perhatian modal ventura. Pada 10 Desember, Surf berhasil mengumpulkan $15 juta, dipimpin oleh Pantera Capital, dengan partisipasi dari Coinbase Ventures dan DCG. Surf memposisikan dirinya sebagai platform kecerdasan AI yang dirancang khusus untuk cryptocurrency; apa yang membuatnya menonjol? Seperti yang diketahui, model skala besar masih menderita "ilusi" yang dapat menyebabkan hasil yang bias. Selain itu, kompleksitas dan kerumitan analisis cryptocurrency, sebagai pasar vertikal, tidak dapat direpresentasikan dengan sempurna oleh model tujuan umum. Surf menyediakan wawasan yang akurat dan dapat diandalkan melalui antarmuka obrolan sederhana, membantu trader, peneliti, dan investor menghindari kesalahan umum model AI tujuan umum. Singkatnya, yang ingin dilakukan Surf adalah menjadi ChatGPT dari dunia Crypto.
Pada intinya, Surf adalah sistem AI arsitektur multi-agen yang menggabungkan model eksklusif dengan sumber data terkemuka industri untuk memberikan akurasi yang melebihi LLM tujuan umum. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui antarmuka obrolan, mulai dari pengetahuan dasar (seperti "Apa itu Bitcoin halving?") hingga analitik lanjutan (seperti "Analisis aktivitas on-chain dan sentimen sosial token tertentu"). Platform ini mengintegrasikan sentimen sosial, aktivitas on-chain, dan perilaku pasar token secara real time, memberikan wawasan dari satu titik masuk dan menghindari kesalahan dan kebosanan penelitian manual. Dalam hal kinerja, Surf versi 1.0 menonjol dalam benchmark CAIA. Benchmark ini, yang dikembangkan oleh Surf bekerja sama dengan Princeton University, mengevaluasi kemampuan model AI untuk melakukan tugas tingkat pemahaman analis manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa Surf mengungguli model seperti ChatGPT dan Grok 4 kali lipat pada tugas spesifik kriptografi, memberikan referensi yang lebih konkret dan lebih sedikit kesalahan.
Selain itu, Surf mendukung pelacakan data on-chain di lebih dari 40 jaringan blockchain, membantu pengguna memahami aliran dana, perilaku dompet, dan aktivitas protokol. Ini bukan hanya alat penelitian tetapi juga bertindak sebagai asisten perdagangan, memungkinkan pengguna mengakses data pasar real-time dan jawaban yang didukung oleh basis pengetahuan kripto, mirip seperti berbicara dengan ChatGPT. Baru-baru ini, Surf juga meluncurkan aplikasi mobile, semakin menurunkan hambatan untuk akses informasi. Tidak seperti asisten AI lainnya, Surf menekankan "kepercayaan." Ryan Li menyatakan dalam sebuah wawancara, "Ketika orang membuat keputusan finansial, mereka membutuhkan informasi yang kredibel. Alat AI tujuan umum tidak dibangun untuk itu. Kami membangun Surf untuk memberikan dukungan yang dapat diandalkan di pasar kripto yang berubah dengan cepat." Filosofi ini berasal dari tantangan unik data kripto: pasar yang sangat volatil, sumber informasi yang beragam dan dimanipulasi. Pelatihan eksklusif Surf memastikan pemahaman kontekstual yang lebih tinggi dan akurasi detail, menghindari kegagalan umum model tujuan umum dalam skenario kripto.
Surf didirikan bersama oleh Ryan Li, lulusan UC Berkeley dengan gelar sarjana di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Ryan sebelumnya adalah CTO BitTorrent dan salah satu pendiri CyberConnect. Pada Mei 2024, platform sosial terdesentralisasi CyberConnect bertransformasi menjadi platform L2 modular restaking sosial, melakukan rebranding dan mengubah namanya menjadi Cyber, sambil melepaskan Link3 sebagai merek independen.
Menurut pengungkapan resminya, Ryan Li secara pribadi mengalami titik-titik sakit AI di pasar kripto. Platform AI tujuan umum menghasilkan informasi yang tidak akurat atau dibuat-buat, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi trader. Berdasarkan pengamatan ini, Ryan memutuskan untuk menciptakan Surf—model AI yang dirancang khusus untuk kripto. Surf diluncurkan hanya dengan undangan pada Juli 2025 dan dibuka untuk umum pada September. Saat ini, dengan tim kurang dari 30 orang, Surf telah mencapai pendapatan berulang tahunan (ARR) jutaan dolar. Dalam beberapa bulan saja, platform ini menghasilkan lebih dari 1 juta laporan penelitian, menarik lebih dari 80.000 pengguna, dan mengalami tingkat pertumbuhan bulanan 50%. Seperti model skala besar lainnya, Surf menggunakan model langganan berbayar. Pengguna gratis dapat menggunakan Ask dan Research, tetapi dengan kuota terbatas. Anggota berbayar memiliki batas penggunaan yang lebih tinggi dan menikmati dukungan eksklusif.
Saat ini, informasi di situs web resmi menunjukkan bahwa Surf tidak memiliki rencana untuk menerbitkan token. Setelah putaran pendanaan ini, Surf akan segera meluncurkan Surf 2.0, yang menurut perusahaan akan menjadi model eksklusif paling canggih. Selain itu, akan menampilkan pipeline data yang diperluas yang dirancang untuk kecerdasan pasar dan on-chain, serta proxy tambahan yang mampu menangani alur kerja analisis multi-langkah yang kompleks.