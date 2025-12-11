Ethereum Harus Dinilai Seperti Amazon, Kata Qureshi dari Dragonfly

Managing partner Dragonfly Haseeb Qureshi telah mempertajam pembelaannya terhadap valuasi Ethereum, dengan berpendapat bahwa para kritikus menggunakan kerangka finansial yang salah dan bahwa ETH seharusnya dianalisis lebih seperti Amazon tahap awal daripada saham "nilai" yang matang. Berbicara di Milk Road Show pada 9 Desember 2025, Qureshi mengulas kembali perdebatan valuasinya yang kini viral dengan investor Santiago "Santi" Santos, yang diselenggarakan oleh ThreadGuy, yang kembali memicu perdebatan tentang cara menentukan harga blockchain layer 1. Inti dari tesis Qureshi adalah klaim sederhana namun kontroversial: pendapatan biaya pada Ethereum pada dasarnya adalah margin murni dan harus diperlakukan sebagai keuntungan, bukan sebagai "pendapatan" dalam pengertian perusahaan tradisional. "Blockchain tidak memiliki pendapatan. Mereka memiliki keuntungan," katanya. "Ketika rantai membebankan biaya, itu adalah keuntungan. Tidak ada pengeluaran untuk rantai. Rantai tidak membayar pengeluaran, kan? Tidak ada biaya hosting AWS untuk Ethereum." Qureshi Menolak Klaim Bahwa Ethereum Terlalu Mahal Santos telah berpendapat bahwa Ethereum diperdagangkan pada "300 plus" kali penjualan, menyebut tingkat harga-terhadap-penjualan (P/S) ini "memalukan" dibandingkan dengan perusahaan tradisional dan menyarankan bahwa valuasi "jauh melampaui batas." Qureshi tidak mempertentangkan besarnya kelipatan tersebut tetapi menolak P/S sebagai lensa yang tepat. Bacaan Terkait: Ethereum Melihat Arus Masuk Binance Terbesar Sejak 2023 - Tanda Peringatan? "Dia bersikeras dalam perdebatan bahwa cara yang tepat untuk melihat hal-hal ini adalah harga penjualan. Jadi jika Anda melihat harga penjualan untuk Ethereum, itu sekitar 380. Jika Anda melihat Amazon, saya pikir Amazon mencapai puncak pada harga penjualan 42. Dan ini terjadi selama gelembung," kata Qureshi. Dia membantah bahwa untuk blockchain, apa yang disebut investor ekuitas sebagai "penjualan" lebih mendekati PDB atau GMV dari ekonomi on-chain, yang tidak diukur secara langsung pada tingkat protokol. Satu-satunya garis yang bersih dan dapat diamati adalah pendapatan biaya, yang dia perlakukan sebagai pendapatan bersih. "Penjualan dalam beberapa hal seperti PDB blockchain yang tidak kita ukur," argumennya. "Hal yang tepat untuk dipahami untuk rantai adalah keuntungan... Hal yang tepat untuk dipahami adalah berapa keuntungan Ethereum relatif terhadap keuntungan Amazon." Itu membuka pintu untuk analogi Amazon. Qureshi menekankan bahwa Amazon menunda profitabilitas selama hampir dua dekade untuk memprioritaskan pertumbuhan, namun pasar publik masih memberikannya kelipatan pendapatan yang sangat tinggi. "Amazon secara harfiah tidak menghasilkan keuntungan, tidak ada keuntungan sampai sekitar 20 tahun sebagai bisnis," katanya. "Pada tahun saya pikir itu 2013... Amazon memiliki rasio PE... lebih dari 600 sedangkan hari ini rasio PE Ethereum tentu saja sekitar 380." Karena P/S dan P/E Ethereum bertemu di bawah asumsi "biaya = keuntungan"-nya, argumen Qureshi adalah bahwa investor harus membandingkan kelipatan 300-380x ETH dengan sejarah P/E Amazon, bukan dengan P/S-nya yang jauh lebih rendah, jika mereka akan menggunakan rasio utama tunggal sama sekali. Konteks yang lebih luas, dia menekankan, adalah bahwa Ethereum dan L1 lainnya masih dalam fase pembangunan eksponensial, lebih mirip dengan infrastruktur internet awal atau e-commerce daripada pembayar dividen siklus akhir. Bacaan Terkait: Ethereum Bergerak Menuju Titik Keputusan Kritis: Terobosan Bullish Atau Penyelaman Lebih Dalam? "Teknologi ini telah menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Ini menelan seluruh dunia keuangan dari tempat awalnya," katanya, merujuk pada esainya "In Defense of Exponentials." "Tidak ada [teknologi ini] yang mulai mencetak banyak keuntungan segera dalam lima atau bahkan 10 tahun pertama." Meskipun tindakan harga yang tidak stabil dan kinerja altcoin yang kurang baik dibandingkan dengan ekuitas AI dan emas, Qureshi mengatakan keyakinannya pada tesis Ethereum jangka panjang telah meningkat, bukan melemah, melalui perdebatan publik. "Jika ada, saya menjadi lebih yakin dengan pandangan saya," katanya, menambahkan bahwa tidak ada yang material yang berubah dalam beberapa bulan terakhir untuk membenarkan pemikiran ulang portofolio besar. "Apa tepatnya yang telah berubah dalam 2 bulan terakhir antara, Anda tahu, ETH naik ke sekitar $4.800 dan ETH berada di $3.000? Jawabannya pada dasarnya tidak ada." Berbagi beberapa refleksi pasca-debat tentang debat L1 saya dengan @santiagoroel, bantahan saya terhadap para pembawa malapetaka "crypto hanyalah kasino besar", dan di mana menurut saya kita berada dalam siklus makro crypto 👇 https://t.co/9uMJFuLVrX — Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 9 Desember 2025 Bagi Qureshi, repositioning yang nyata akan memerlukan invalidasi yang jelas dari asumsi inti—seperti pelanggaran kuantum kriptografi atau keruntuhan struktural dalam permintaan stablecoin on-chain. Ayunan jangka pendek, dalam pandangannya, hanyalah pendulum sentimen yang bergerak di sekitar jangkar fundamental yang masih tetap. Pesannya kepada para skeptis adalah bahwa jika pasar mentolerir Amazon pada 600x pendapatan saat berkembang menjadi platform dominan, menolak Ethereum pada sekitar 300-380x hanya dengan argumen "terlalu tinggi pada P/S" secara analitis tidak konsisten. Pada waktu penerbitan, ETH diperdagangkan pada $3.325. Gambar unggulan dibuat dengan DALL.E, grafik dari TradingView.com