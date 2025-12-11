BursaDEX+
Membongkar ilusi AI: Apa yang membuat Surf, yang baru saja mendapatkan pendanaan sebesar $15 juta, menjadi perusahaan dengan latar belakang yang signifikan?

Penulis: 1912212.eth, Foresight News Meskipun terjadi penurunan signifikan dalam pendanaan di ruang kripto, beberapa proyek masih menarik perhatian modal ventura. Pada 10 Desember, Surf berhasil mengumpulkan $15 juta, dipimpin oleh Pantera Capital, dengan partisipasi dari Coinbase Ventures dan DCG. Surf memposisikan dirinya sebagai platform kecerdasan AI yang dirancang khusus untuk cryptocurrency; apa yang membuatnya menonjol? Seperti yang diketahui, model skala besar masih menderita "ilusi" yang dapat menyebabkan hasil yang bias. Selain itu, kompleksitas dan kerumitan analisis cryptocurrency, sebagai pasar vertikal, tidak dapat direpresentasikan dengan sempurna oleh model tujuan umum. Surf menyediakan wawasan yang akurat dan dapat diandalkan melalui antarmuka obrolan sederhana, membantu trader, peneliti, dan investor menghindari kesalahan umum model AI tujuan umum. Singkatnya, yang ingin dilakukan Surf adalah menjadi ChatGPT dari dunia Crypto. Pada intinya, Surf adalah sistem AI arsitektur multi-agen yang menggabungkan model eksklusif dengan sumber data terkemuka industri untuk memberikan akurasi yang melebihi LLM tujuan umum. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui antarmuka obrolan, mulai dari pengetahuan dasar (seperti "Apa itu Bitcoin halving?") hingga analitik lanjutan (seperti "Analisis aktivitas on-chain dan sentimen sosial token tertentu"). Platform ini mengintegrasikan sentimen sosial, aktivitas on-chain, dan perilaku pasar token secara real time, memberikan wawasan dari satu titik masuk dan menghindari kesalahan dan kebosanan penelitian manual. Dalam hal kinerja, Surf versi 1.0 menonjol dalam benchmark CAIA. Benchmark ini, yang dikembangkan oleh Surf bekerja sama dengan Princeton University, mengevaluasi kemampuan model AI untuk melakukan tugas tingkat pemahaman analis manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa Surf mengungguli model seperti ChatGPT dan Grok 4 kali lipat pada tugas spesifik kriptografi, memberikan referensi yang lebih konkret dan lebih sedikit kesalahan. Selain itu, Surf mendukung pelacakan data on-chain di lebih dari 40 jaringan blockchain, membantu pengguna memahami aliran dana, perilaku dompet, dan aktivitas protokol. Ini bukan hanya alat penelitian tetapi juga bertindak sebagai asisten perdagangan, memungkinkan pengguna mengakses data pasar real-time dan jawaban yang didukung oleh basis pengetahuan kripto, mirip seperti berbicara dengan ChatGPT. Baru-baru ini, Surf juga meluncurkan aplikasi mobile, semakin menurunkan hambatan untuk akses informasi. Tidak seperti asisten AI lainnya, Surf menekankan "kepercayaan." Ryan Li menyatakan dalam sebuah wawancara, "Ketika orang membuat keputusan finansial, mereka membutuhkan informasi yang kredibel. Alat AI tujuan umum tidak dibangun untuk itu. Kami membangun Surf untuk memberikan dukungan yang dapat diandalkan di pasar kripto yang berubah dengan cepat." Filosofi ini berasal dari tantangan unik data kripto: pasar yang sangat volatil, sumber informasi yang beragam dan dimanipulasi. Pelatihan eksklusif Surf memastikan pemahaman kontekstual yang lebih tinggi dan akurasi detail, menghindari kegagalan umum model tujuan umum dalam skenario kripto. Surf didirikan bersama oleh Ryan Li, lulusan UC Berkeley dengan gelar sarjana di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Ryan sebelumnya adalah CTO BitTorrent dan salah satu pendiri CyberConnect. Pada Mei 2024, platform sosial terdesentralisasi CyberConnect bertransformasi menjadi platform L2 modular restaking sosial, melakukan rebranding dan mengubah namanya menjadi Cyber, sambil melepaskan Link3 sebagai merek independen. Menurut pengungkapan resminya, Ryan Li secara pribadi mengalami titik-titik sakit AI di pasar kripto. Platform AI tujuan umum menghasilkan informasi yang tidak akurat atau dibuat-buat, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi trader. Berdasarkan pengamatan ini, Ryan memutuskan untuk menciptakan Surf—model AI yang dirancang khusus untuk kripto. Surf diluncurkan hanya dengan undangan pada Juli 2025 dan dibuka untuk umum pada September. Saat ini, dengan tim kurang dari 30 orang, Surf telah mencapai pendapatan berulang tahunan (ARR) jutaan dolar. Dalam beberapa bulan saja, platform ini menghasilkan lebih dari 1 juta laporan penelitian, menarik lebih dari 80.000 pengguna, dan mengalami tingkat pertumbuhan bulanan 50%. Seperti model skala besar lainnya, Surf menggunakan model langganan berbayar. Pengguna gratis dapat menggunakan Ask dan Research, tetapi dengan kuota terbatas. Anggota berbayar memiliki batas penggunaan yang lebih tinggi dan menikmati dukungan eksklusif. Saat ini, informasi di situs web resmi menunjukkan bahwa Surf tidak memiliki rencana untuk menerbitkan token. Setelah putaran pendanaan ini, Surf akan segera meluncurkan Surf 2.0, yang menurut perusahaan akan menjadi model eksklusif paling canggih. Selain itu, akan menampilkan pipeline data yang diperluas yang dirancang untuk kecerdasan pasar dan on-chain, serta proxy tambahan yang mampu menangani alur kerja analisis multi-langkah yang kompleks.
Ethereum Harus Dinilai Seperti Amazon, Kata Qureshi dari Dragonfly

Managing partner Dragonfly Haseeb Qureshi telah mempertajam pembelaannya terhadap valuasi Ethereum, dengan berpendapat bahwa para kritikus menggunakan kerangka finansial yang salah dan bahwa ETH seharusnya dianalisis lebih seperti Amazon tahap awal daripada saham "nilai" yang matang. Berbicara di Milk Road Show pada 9 Desember 2025, Qureshi mengulas kembali perdebatan valuasinya yang kini viral dengan investor Santiago "Santi" Santos, yang diselenggarakan oleh ThreadGuy, yang kembali memicu perdebatan tentang cara menentukan harga blockchain layer 1. Inti dari tesis Qureshi adalah klaim sederhana namun kontroversial: pendapatan biaya pada Ethereum pada dasarnya adalah margin murni dan harus diperlakukan sebagai keuntungan, bukan sebagai "pendapatan" dalam pengertian perusahaan tradisional. "Blockchain tidak memiliki pendapatan. Mereka memiliki keuntungan," katanya. "Ketika rantai membebankan biaya, itu adalah keuntungan. Tidak ada pengeluaran untuk rantai. Rantai tidak membayar pengeluaran, kan? Tidak ada biaya hosting AWS untuk Ethereum." Qureshi Menolak Klaim Bahwa Ethereum Terlalu Mahal Santos telah berpendapat bahwa Ethereum diperdagangkan pada "300 plus" kali penjualan, menyebut tingkat harga-terhadap-penjualan (P/S) ini "memalukan" dibandingkan dengan perusahaan tradisional dan menyarankan bahwa valuasi "jauh melampaui batas." Qureshi tidak mempertentangkan besarnya kelipatan tersebut tetapi menolak P/S sebagai lensa yang tepat. Bacaan Terkait: Ethereum Melihat Arus Masuk Binance Terbesar Sejak 2023 - Tanda Peringatan? "Dia bersikeras dalam perdebatan bahwa cara yang tepat untuk melihat hal-hal ini adalah harga penjualan. Jadi jika Anda melihat harga penjualan untuk Ethereum, itu sekitar 380. Jika Anda melihat Amazon, saya pikir Amazon mencapai puncak pada harga penjualan 42. Dan ini terjadi selama gelembung," kata Qureshi. Dia membantah bahwa untuk blockchain, apa yang disebut investor ekuitas sebagai "penjualan" lebih mendekati PDB atau GMV dari ekonomi on-chain, yang tidak diukur secara langsung pada tingkat protokol. Satu-satunya garis yang bersih dan dapat diamati adalah pendapatan biaya, yang dia perlakukan sebagai pendapatan bersih. "Penjualan dalam beberapa hal seperti PDB blockchain yang tidak kita ukur," argumennya. "Hal yang tepat untuk dipahami untuk rantai adalah keuntungan... Hal yang tepat untuk dipahami adalah berapa keuntungan Ethereum relatif terhadap keuntungan Amazon." Itu membuka pintu untuk analogi Amazon. Qureshi menekankan bahwa Amazon menunda profitabilitas selama hampir dua dekade untuk memprioritaskan pertumbuhan, namun pasar publik masih memberikannya kelipatan pendapatan yang sangat tinggi. "Amazon secara harfiah tidak menghasilkan keuntungan, tidak ada keuntungan sampai sekitar 20 tahun sebagai bisnis," katanya. "Pada tahun saya pikir itu 2013... Amazon memiliki rasio PE... lebih dari 600 sedangkan hari ini rasio PE Ethereum tentu saja sekitar 380." Karena P/S dan P/E Ethereum bertemu di bawah asumsi "biaya = keuntungan"-nya, argumen Qureshi adalah bahwa investor harus membandingkan kelipatan 300-380x ETH dengan sejarah P/E Amazon, bukan dengan P/S-nya yang jauh lebih rendah, jika mereka akan menggunakan rasio utama tunggal sama sekali. Konteks yang lebih luas, dia menekankan, adalah bahwa Ethereum dan L1 lainnya masih dalam fase pembangunan eksponensial, lebih mirip dengan infrastruktur internet awal atau e-commerce daripada pembayar dividen siklus akhir. Bacaan Terkait: Ethereum Bergerak Menuju Titik Keputusan Kritis: Terobosan Bullish Atau Penyelaman Lebih Dalam? "Teknologi ini telah menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Ini menelan seluruh dunia keuangan dari tempat awalnya," katanya, merujuk pada esainya "In Defense of Exponentials." "Tidak ada [teknologi ini] yang mulai mencetak banyak keuntungan segera dalam lima atau bahkan 10 tahun pertama." Meskipun tindakan harga yang tidak stabil dan kinerja altcoin yang kurang baik dibandingkan dengan ekuitas AI dan emas, Qureshi mengatakan keyakinannya pada tesis Ethereum jangka panjang telah meningkat, bukan melemah, melalui perdebatan publik. "Jika ada, saya menjadi lebih yakin dengan pandangan saya," katanya, menambahkan bahwa tidak ada yang material yang berubah dalam beberapa bulan terakhir untuk membenarkan pemikiran ulang portofolio besar. "Apa tepatnya yang telah berubah dalam 2 bulan terakhir antara, Anda tahu, ETH naik ke sekitar $4.800 dan ETH berada di $3.000? Jawabannya pada dasarnya tidak ada." Berbagi beberapa refleksi pasca-debat tentang debat L1 saya dengan @santiagoroel, bantahan saya terhadap para pembawa malapetaka "crypto hanyalah kasino besar", dan di mana menurut saya kita berada dalam siklus makro crypto 👇 https://t.co/9uMJFuLVrX — Haseeb ＞|＜ (@hosseeb) 9 Desember 2025 Bagi Qureshi, repositioning yang nyata akan memerlukan invalidasi yang jelas dari asumsi inti—seperti pelanggaran kuantum kriptografi atau keruntuhan struktural dalam permintaan stablecoin on-chain. Ayunan jangka pendek, dalam pandangannya, hanyalah pendulum sentimen yang bergerak di sekitar jangkar fundamental yang masih tetap. Pesannya kepada para skeptis adalah bahwa jika pasar mentolerir Amazon pada 600x pendapatan saat berkembang menjadi platform dominan, menolak Ethereum pada sekitar 300-380x hanya dengan argumen "terlalu tinggi pada P/S" secara analitis tidak konsisten. Pada waktu penerbitan, ETH diperdagangkan pada $3.325. Gambar unggulan dibuat dengan DALL.E, grafik dari TradingView.com
Postingan Prediksi Pasar Kripto: Ethereum (ETH), Raja Altcoin, Telah Kembali; Apakah XRP Siap untuk Lonjakan Harga? Shiba Inu (SHIB) Gagal dalam Tes Resistensi Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar mungkin belum siap untuk pemulihan harga secara menyeluruh, tetapi aset-aset tertentu menunjukkan banyak kekuatan meskipun prospek umumnya negatif: Ethereum sudah menguji level resistensi jangka menengah, dan XRP sedang mengumpulkan likuiditas untuk lonjakan. Sayangnya, aset yang lebih kecil seperti SHIB mengalami kesulitan. Ethereum menunjukkan siapa rajanya Sejak fase koreksi keseluruhan dimulai pada pertengahan Oktober, Ethereum menunjukkan momentum pemulihan terkuatnya. Pasar telah berhenti berdarah, membangun kembali strukturnya dan sekarang memberikan tekanan pada batas teknis signifikan pertamanya, EMA 50 hari, yang saat ini melayang tepat di atas area $3.350. Selama hampir dua bulan, level ini telah berfungsi sebagai resistensi dinamis, menggagalkan setiap upaya untuk bergerak lebih tinggi, tetapi strategi saat ini pada dasarnya berbeda. Grafik ETH/USDT oleh TradingView ETH meningkat karena volume yang lebih baik, level rendah yang lebih tinggi dan perubahan sentimen yang jelas di seluruh pasar altcoin. Struktur lilin sangat signifikan karena Ethereum telah menghasilkan beberapa lilin hijau berturut-turut dengan badan kuat yang tidak langsung dijual untuk pertama kalinya sejak awal November. Para penjual kehilangan kendali hanya berdasarkan hal itu. Skenario yang paling mungkin adalah breakout bullish jika volume bertahan. Dengan keyakinan, ETH menembus EMA 50, naik ke $3.500 dan kembali memasuki struktur pemulihan yang lebih besar. Ini memungkinkan untuk menguji kembali antara $3.700 dan $3.800, yang merupakan tempat dimulainya breakdown yang lebih besar. Dalam kasus ini, ceritanya beralih ke apakah ETH dapat mencapai $4.000 sekali lagi saat bulls mendapatkan kembali kendali penuh. Ethereum membentuk level rendah yang lebih tinggi lainnya di $3.200-$3.250 setelah ditolak di EMA 50. Dengan melakukan ini, momentum bullish akan dipertahankan dan breakout akan ditunda. Jika likuiditas pasar secara luas membaik, strategi kedua kemungkinan akan berhasil. Skenario kegagalan (sekarang dengan probabilitas lebih rendah): Harga ETH ditarik kembali ke arah...
