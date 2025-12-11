Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mengonfirmasi Breakout Pennant Bullish saat Whale Menambahkan Lebih dari 800.000 Koin

Postingan Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mengkonfirmasi Breakout Pennant Bullish saat Whale Menambahkan Lebih dari 800.000 Koin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peningkatan akumulasi yang disengaja ini, bersama dengan cadangan bursa yang menurun dan fundamental jaringan yang membaik, memengaruhi sentimen setelah beberapa bulan perdagangan yang tidak merata. Sementara para analis menekankan bahwa tidak ada indikator tunggal yang menjamin kinerja masa depan, banyak yang mencatat bahwa struktur Ethereum saat ini menyerupai tahap awal fase pemulihan sebelumnya yang terlihat dalam siklus pasar sebelumnya. Akumulasi Whale Mencapai 800.000 ETH di Tengah Penguatan Struktur Pasar Aktivitas on-chain Ethereum terus menarik minat karena data baru menunjukkan akumulasi yang signifikan di antara pemegang berukuran menengah dan besar. Menurut platform analitik Santiment, yang melacak kelompok dompet dan arus bersih menggunakan data buku besar blockchain, dompet yang menyimpan antara 10.000 dan 100.000 ETH menambahkan lebih dari 800.000 ETH antara pertengahan Oktober dan awal Desember 2025. Angka ini mencerminkan akumulasi bersih di seluruh alamat ini, berdasarkan perubahan dompet agregat yang dicatat selama periode tersebut. Whale mengakumulasi lebih dari 800.000 Ethereum ($ETH) dalam satu bulan, menurut data Santiment. Sumber: Ali Martinez melalui X Ini terjadi saat harga Ethereum diperdagangkan antara $2.800 dan $4.200, menunjukkan bahwa investor canggih tertentu mungkin telah memposisikan diri menjelang volatilitas yang diharapkan. Santiment mencatat bahwa perilaku dompet serupa muncul menjelang pergerakan besar pada 2017 dan 2021, meskipun perusahaan mengakui bahwa pola historis tidak selalu berulang dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar yang lebih luas. "Whale tingkat menengah yang mengakumulasi sementara ritel keluar secara historis menandai fase awal reli Ethereum besar," tulis peneliti Santiment, sambil memperingatkan bahwa akumulasi saja tidak dapat memprediksi hasil tanpa keselarasan dari likuiditas, kondisi makro, dan posisi derivatif. Partisipasi institusional juga tampak meningkat, meskipun bervariasi di seluruh kategori. Misalnya, data blockchain menunjukkan bahwa staking ETH naik sekitar 5% selama periode yang sama, menurut beberapa dasbor staking yang melacak pertumbuhan validator. Peningkatan ini menunjukkan lebih banyak ETH yang dikunci dalam protokol jangka panjang, mengurangi pasokan yang beredar. Namun, para analis menekankan bahwa "permintaan institusional" dapat merujuk pada...