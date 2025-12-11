Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital Ether (ETH) Mengungguli Rekan-rekannya saat Momentum Crypto Menguat: B. Riley
Pasar kripto telah naik sekitar 10% sejak 20 November, dan perusahaan perbendaharaan aset digital terkait ether (DATCO) telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar, menurut bank investasi B. Riley. Bank tersebut mengaitkan keuntungan dengan meningkatnya selera risiko setelah komentar Bank Sentral Eropa (ECB) kembali memicu pembicaraan tentang pergeseran bertahap dari dolar AS sebagai mata uang cadangan dominan, bersamaan dengan ekspektasi penurunan suku bunga. Dari 25 DATCO yang dipantau bank tersebut, median mNAV grup naik menjadi sekitar 1,0x dari 0,9x sejak pembaruan sebelumnya, dengan rata-rata juga bergerak ke sekitar 1,0x dari 0,9x. mNAV membandingkan nilai perusahaan (EV), yang merupakan kapitalisasi pasar perusahaan ditambah utang dikurangi kas, dengan nilai pasar kepemilikan kripto mereka. Kinerja telah condong ke arah permainan seperti leverage pada harga kripto, kata analis Fedor Shabalin dan Nick Giles dalam laporan Rabu. Sejak 20 November, para analis memperkirakan bahwa perusahaan perbendaharaan bitcoin BTC$92.691,23 telah mendapatkan sekitar 20% rata-rata, perbendaharaan ether ETH$3.350,55 naik sekitar 28% dan perbendaharaan SOL maju sekitar 12%, dibandingkan dengan kenaikan sekitar 7% pada indeks saham Russell 2000. Selama periode yang sama, token yang mendasarinya masing-masing naik 7% BTC$92.691,23, 13% ETH$3.350,55 dan 4% SOL$137,72. Analis bank tersebut menegaskan kembali pandangan mereka bahwa kebangkitan DATCO bergantung pada dua katalis: stabilisasi di pasar kripto yang lebih luas dan perusahaan yang melaksanakan inisiatif peningkatan return-on-equity untuk menghasilkan imbal hasil. Dengan keduanya sebagian besar sudah ada, para analis menyoroti BitMine Immersion Technologies (BMNR), yang mereka beri peringkat beli dengan target harga $47, setelah saham tersebut naik 51% sejak 20 November, dibandingkan dengan kenaikan 28% untuk DATCO yang berfokus pada ETH dan kenaikan 7% pada Russell 2000. Dalam cakupannya, bank tersebut mengatakan tetap paling konstruktif pada BMNR dan SharpLink Gaming (SBET), berperingkat beli dengan target harga $19, menggambarkan keduanya sebagai dua dari...