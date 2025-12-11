BursaDEX+
Bitcoin OG yang Berani Menggandakan Taruhannya: Memperluas Posisi Long ETH yang Besar Menjadi $392 Juta

BitcoinWorld OG Bitcoin yang Berani Melipatgandakan: Memperluas Posisi Long ETH yang Besar Menjadi $392 Juta Dalam langkah yang mengguncang komunitas cryptocurrency, seorang investor Bitcoin veteran yang dikenal sebagai '1011short' menjadi sorotan dengan secara dramatis memperluas posisi long ETH yang besar. Menurut firma analitik blockchain Lookonchain, OG Bitcoin ini sekarang memegang 120.094 ETH yang bernilai sekitar $392 juta. Taruhan berani ini merupakan salah satu leverage yang paling signifikan [...] Postingan ini OG Bitcoin yang Berani Melipatgandakan: Memperluas Posisi Long ETH yang Besar Menjadi $392 Juta pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: bitcoinworld2025/12/11 09:30
Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital Ether (ETH) Mengungguli Rekan-rekannya saat Momentum Crypto Menguat: B. Riley

Postingan Ether (ETH) Perusahaan Perbendaharaan Aset Digital Mengungguli Rekan-rekan saat Momentum Crypto Meningkat: B. Riley muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah naik sekitar 10% sejak 20 November, dan perusahaan perbendaharaan aset digital terkait ether (DATCO) telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar, menurut bank investasi B. Riley. Bank tersebut mengaitkan keuntungan dengan meningkatnya selera risiko setelah komentar Bank Sentral Eropa (ECB) kembali memicu pembicaraan tentang pergeseran bertahap dari dolar AS sebagai mata uang cadangan dominan, bersamaan dengan ekspektasi penurunan suku bunga. Dari 25 DATCO yang dipantau bank tersebut, median mNAV grup naik menjadi sekitar 1,0x dari 0,9x sejak pembaruan sebelumnya, dengan rata-rata juga bergerak ke sekitar 1,0x dari 0,9x. mNAV membandingkan nilai perusahaan (EV), yang merupakan kapitalisasi pasar perusahaan ditambah utang dikurangi kas, dengan nilai pasar kepemilikan kripto mereka. Kinerja telah condong ke arah permainan seperti leverage pada harga kripto, kata analis Fedor Shabalin dan Nick Giles dalam laporan Rabu. Sejak 20 November, para analis memperkirakan bahwa perusahaan perbendaharaan bitcoin BTC$92.691,23 telah mendapatkan sekitar 20% rata-rata, perbendaharaan ether ETH$3.350,55 naik sekitar 28% dan perbendaharaan SOL maju sekitar 12%, dibandingkan dengan kenaikan sekitar 7% pada indeks saham Russell 2000. Selama periode yang sama, token yang mendasarinya masing-masing naik 7% BTC$92.691,23, 13% ETH$3.350,55 dan 4% SOL$137,72. Analis bank tersebut menegaskan kembali pandangan mereka bahwa kebangkitan DATCO bergantung pada dua katalis: stabilisasi di pasar kripto yang lebih luas dan perusahaan yang melaksanakan inisiatif peningkatan return-on-equity untuk menghasilkan imbal hasil. Dengan keduanya sebagian besar sudah ada, para analis menyoroti BitMine Immersion Technologies (BMNR), yang mereka beri peringkat beli dengan target harga $47, setelah saham tersebut naik 51% sejak 20 November, dibandingkan dengan kenaikan 28% untuk DATCO yang berfokus pada ETH dan kenaikan 7% pada Russell 2000. Dalam cakupannya, bank tersebut mengatakan tetap paling konstruktif pada BMNR dan SharpLink Gaming (SBET), berperingkat beli dengan target harga $19, menggambarkan keduanya sebagai dua dari...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/11 07:05
Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mengonfirmasi Breakout Pennant Bullish saat Whale Menambahkan Lebih dari 800.000 Koin

Postingan Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mengkonfirmasi Breakout Pennant Bullish saat Whale Menambahkan Lebih dari 800.000 Koin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peningkatan akumulasi yang disengaja ini, bersama dengan cadangan bursa yang menurun dan fundamental jaringan yang membaik, memengaruhi sentimen setelah beberapa bulan perdagangan yang tidak merata. Sementara para analis menekankan bahwa tidak ada indikator tunggal yang menjamin kinerja masa depan, banyak yang mencatat bahwa struktur Ethereum saat ini menyerupai tahap awal fase pemulihan sebelumnya yang terlihat dalam siklus pasar sebelumnya. Akumulasi Whale Mencapai 800.000 ETH di Tengah Penguatan Struktur Pasar Aktivitas on-chain Ethereum terus menarik minat karena data baru menunjukkan akumulasi yang signifikan di antara pemegang berukuran menengah dan besar. Menurut platform analitik Santiment, yang melacak kelompok dompet dan arus bersih menggunakan data buku besar blockchain, dompet yang menyimpan antara 10.000 dan 100.000 ETH menambahkan lebih dari 800.000 ETH antara pertengahan Oktober dan awal Desember 2025. Angka ini mencerminkan akumulasi bersih di seluruh alamat ini, berdasarkan perubahan dompet agregat yang dicatat selama periode tersebut. Whale mengakumulasi lebih dari 800.000 Ethereum ($ETH) dalam satu bulan, menurut data Santiment. Sumber: Ali Martinez melalui X Ini terjadi saat harga Ethereum diperdagangkan antara $2.800 dan $4.200, menunjukkan bahwa investor canggih tertentu mungkin telah memposisikan diri menjelang volatilitas yang diharapkan. Santiment mencatat bahwa perilaku dompet serupa muncul menjelang pergerakan besar pada 2017 dan 2021, meskipun perusahaan mengakui bahwa pola historis tidak selalu berulang dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar yang lebih luas. "Whale tingkat menengah yang mengakumulasi sementara ritel keluar secara historis menandai fase awal reli Ethereum besar," tulis peneliti Santiment, sambil memperingatkan bahwa akumulasi saja tidak dapat memprediksi hasil tanpa keselarasan dari likuiditas, kondisi makro, dan posisi derivatif. Partisipasi institusional juga tampak meningkat, meskipun bervariasi di seluruh kategori. Misalnya, data blockchain menunjukkan bahwa staking ETH naik sekitar 5% selama periode yang sama, menurut beberapa dasbor staking yang melacak pertumbuhan validator. Peningkatan ini menunjukkan lebih banyak ETH yang dikunci dalam protokol jangka panjang, mengurangi pasokan yang beredar. Namun, para analis menekankan bahwa "permintaan institusional" dapat merujuk pada...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/11 03:20

