Harga Ether Naik ke $3.327 saat Ethereum Mengungguli Bitcoin dalam Aksi Harga di Tengah Konsentrasi Modal pada ETH
Data dari analis menunjukkan bahwa Ethereum telah mengungguli Bitcoin dalam aksi harga karena investor institusional memompa dana besar ke dalam altcoin terbesar.
Penulis: Blockchainreporter
2025/12/11 01:00
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang di Desember: ETH, TAO, dan DeepSnitch AI Dengan Penawaran Bonus 100%
Ethereum menunjukkan sinyal bullish yang kuat, didorong oleh upgrade Fusaka, akumulasi institusional, dan ETF baru BlackRock. Bittensor mendekati halving pertamanya pada 14 Desember, memperbaiki tokenomics sambil menarik lebih banyak investasi institusional. Keduanya menjadi koin tren minggu ini karena fundamental, katalis yang akan datang, dan potensi keuntungan besar di masa depan. Presale DeepSnitch AI memecahkan rekor setelah [...] Artikel Best Crypto to Buy Now in December: ETH, TAO, and DeepSnitch AI With 100% Bonus Offer pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/12/11 00:23
Imbalan Ethereum Terus Mengalir Saat SharpLink Memposting Keuntungan Staking Baru
Banyak perusahaan besar terus fokus pada Ethereum, aset digital terbesar kedua, meskipun terjadi aksi volatil yang berkelanjutan pada harga altcoin tersebut. Salah satu metode yang saat ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mengembangkan portofolio ETH mereka adalah melalui Ethereum Staking, di mana mereka mendapatkan imbalan yang signifikan. SharpLink Mencetak Prestasi Staking Ethereum Besar Lainnya Di dunia yang terus berkembang […]
Penulis: Bitcoinist
2025/12/11 00:00
ZachXBT Melacak 3.670 ETH ke Tersangka Kejahatan Siber Inggris di Tengah Laporan Penangkapan di Dubai
ZachXBT melacak 3.670 ETH ke tersangka Inggris Danny Khan saat penggerebekan Dubai, dakwaan A.S. dan tautan SIM-swap muncul.
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/10 22:59
Harga Ethereum Pulih saat Whale Mengakumulasi 934.240 ETH
Ethereum bangkit kembali saat paus mengakumulasi 934.240 ETH, sementara ritel menjual, menandakan pergeseran momentum dan potensi pemulihan harga jangka pendek.
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/10 22:37
934K ETH Terakumulasi dalam 3 Minggu: Apakah Para Whale Sedang Mempersiapkan Pergerakan yang Lebih Besar?
TLDR: Paus dan hiu mengakumulasi 934K ETH senilai $3,15B dalam tiga minggu sementara dompet ritel kecil mengurangi eksposur. Ethereum merebut kembali level resistensi $3.250, membentuk zona pendukung yang diawasi ketat oleh trader aktif. Analis menunjuk $3.400 sebagai area potensial untuk setup short jika aksi harga intraday menghadapi penolakan pada pengujian ulang. Penurunan di bawah $3.250 [...] Artikel 934K ETH Terakumulasi dalam 3 Minggu: Apakah Paus Sedang Mempersiapkan Pergerakan Lebih Besar? pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/12/10 21:45
Harga Ethereum Menunjukkan Harapan Tetapi Menghadapi Resistensi Sebelum Target $3.700
TLDR Harga Ethereum naik 6,7% dan diperdagangkan mendekati $3.320, dengan target $3.710. Kenaikan kerugian/keuntungan bersih yang belum terealisasi menandakan risiko pengambilan keuntungan untuk ETH. Persilangan bullish Ethereum pada EMA dapat memicu kenaikan harga lebih lanjut. Penutupan di atas $3.390 mungkin menandakan pergerakan menuju target $3.710. Harga Ethereum telah melonjak 6,7% dalam 24 jam terakhir, mencapai [...] Artikel Harga Ethereum Menunjukkan Harapan Tetapi Menghadapi Resistensi Sebelum Target $3.700 pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/12/10 21:05
Akumulasi Bitcoin Memanas: Pembeli Politik, Terobosan ETH, dan Ancaman Short Squeeze Membentuk Pasar
Pembeli politik memborong Bitcoin saat ETH melonjak dan short squeeze senilai $1,5B mendekat. Pasar kripto mungkin sedang mempersiapkan pergerakan besar berikutnya.
Penulis: Crypto Ticker
2025/12/10 20:34
Sebuah alamat Ethereum awal yang berisi 850 ETH, tidak aktif selama lebih dari 10 tahun, telah diaktifkan.
PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut pemantauan Whale Alert, sebuah alamat pre-mining awal yang berisi 850 ETH baru saja diaktifkan setelah tidak aktif selama 10,4 tahun, dengan nilai total saat ini sekitar $2,81 juta. Kepemilikan alamat ini hanya bernilai $263 pada tahun 2015.
Penulis: PANews
2025/12/10 19:53
Ethereum Bertahan di Atas $3.300 Sementara Momentum Presale Digitap ($TAP) Meningkat – Apakah Ini Presale Kripto Terbaik?
Setelah menyelesaikan upgrade Fusaka, Ethereum (ETH) telah mempertahankan momentum naik. Perkembangan bullish ini telah menarik investor ke Ethereum, mendorong altcoin tersebut untuk memulihkan level support kunci $3.000.
Penulis: Brave Newcoin
2025/12/10 14:02
