Paus Ethereum Mengakumulasi di Tengah Penjualan Ritel, Menunjukkan Potensi Pemulihan Harga

Akumulasi paus Ethereum telah mendorong harga di atas $3.370 per 9 Desember 2025. Pemegang besar menambahkan 934.240 ETH dalam tiga minggu di tengah penurunan pasar, menandakan kepercayaan yang kuat. Ini kontras dengan penjualan ritel, yang secara historis mendahului pemulihan harga dalam siklus Ethereum. Paus Ethereum yang memegang 100-100.000 ETH mengakumulasi 934.240 ETH selama tiga minggu, menurut data Santiment. Dompet ritel di bawah 0,1 ETH melepaskan 1.041 ETH dalam minggu lalu, menunjukkan perilaku yang berbeda. Harga melonjak 8% menjadi $3.373, memecah konsolidasi dengan RSI di 60, menunjukkan momentum bullish tanpa kondisi overbought. Akumulasi paus Ethereum mendorong pemulihan harga ke $3.370 di tengah pembelian besar oleh pemegang besar. Temukan sinyal on-chain dan pola historis yang menunjukkan potensi kenaikan. Tetap terinformasi tentang tren ETH—jelajahi lebih banyak wawasan hari ini. Apa yang mendorong akumulasi paus Ethereum pada Desember 2025? Akumulasi paus Ethereum mengacu pada pemegang besar, atau "paus," yang meningkatkan posisi ETH mereka selama kelemahan pasar, seperti terlihat dalam data terbaru dari Santiment yang menunjukkan dompet dengan 100-100.000 ETH menambahkan 934.240 ETH selama tiga minggu terakhir. Aktivitas ini bertepatan dengan harga Ethereum yang kembali naik di atas $3.370 pada 9 Desember 2025, menandai salah satu fase akumulasi terkuat sejak awal 2024. Langkah seperti itu oleh investor institusional dan kekayaan bersih tinggi sering menandakan kepercayaan pada fundamental jaringan, termasuk upgrade seperti Dencun dan adopsi layer-2 yang berkembang. Bagaimana penjualan ritel kontras dengan pembelian paus di pasar Ethereum? Investor ritel, biasanya memegang kurang dari 0,1 ETH, telah melepaskan sekitar 1.041 ETH dalam minggu lalu, volume yang kecil dibandingkan dengan arus masuk paus. Perbedaan ini menyoroti "smart money" yang memposisikan untuk keuntungan jangka panjang sementara trader kecil bereaksi terhadap volatilitas jangka pendek. Menurut analitik on-chain dari Santiment, pola serupa pada 2021 dan 2023 mendahului pemulihan harga Ethereum sebesar 20-50% dalam beberapa minggu. Analis ahli Julian Hosp mencatat, "Akumulasi paus selama penurunan sering bertindak sebagai indikator kontrarian, menyerap pasokan dan...