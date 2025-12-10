Saham kripto umumnya naik, dengan saham AI memimpin kenaikan lebih dari 4%, dan ETH sempat melampaui $3.300.
PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, setelah mengalami fluktuasi berulang, pasar cryptocurrency melihat kenaikan umum di semua sektor. Sektor AI memimpin keuntungan dengan kenaikan 4,46% dalam 24 jam terakhir, dengan Fetch.ai (FET) naik 9,60%, Worldcoin (WLD) naik 6,50%, dan Virtuals Protocol (VIRTUAL) naik 5,50%. Selain itu, Bitcoin (BTC) naik 2,49%, kembali di atas $92.000; Ethereum (ETH) naik 6,21%, sempat menembus $3.300. Di sektor lain, sektor Meme naik 4,21% dalam 24 jam terakhir, dengan PIPPIN (PIPPIN) naik 63,69% dan dogwifhat (WIF) naik 13,05%; sektor Layer 2 naik 3,15%, dengan zkSync (ZK) naik 7,05%; sektor DeFi naik 2,24%, dengan Beldex (BDX) naik 14,86%; sektor Layer 1 naik 2,17%, dengan Cardano (ADA) naik 8,53%; sektor PayFi naik 1,77%, dengan Dash (DASH) naik 7,85%; dan sektor CeFi naik 0,17%, dengan OKB (OKB) naik 5,54%.