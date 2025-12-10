BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Binance akan menambahkan pasangan trading baru seperti BNB/USD1 dan ETH/USD1, dan jaminan B-Token akan dikonversi menjadi USD1.

Binance akan menambahkan pasangan trading baru seperti BNB/USD1 dan ETH/USD1, dan jaminan B-Token akan dikonversi menjadi USD1.

PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut pengumuman resmi, Binance akan meluncurkan pasangan perdagangan spot BNB/USD1, ETH/USD1, dan SOL/USD1 pada 11 Desember 2025 pukul 16:00 (UTC+8). Selain itu, Binance akan membuka layanan bot perdagangan untuk pasangan perdagangan berikut pada 11 Desember 2025 pukul 16:00 (UTC+8): BNB/USD1, ETH/USD1, dan SOL/USD1 (pesanan algoritmik spot). Selain itu, aset jaminan untuk Binance-Peg BUSD (B-Token) akan dikonversi ke USD1 dengan rasio 1:1, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu satu minggu setelah pengumuman ini. Setelah konversi selesai, pengguna dapat melihat detail jaminan di halaman bukti staking B-Token dan mencari "BUSD" di halaman tersebut untuk melihat detail aset jaminan yang sesuai.
Bagikan
Penulis: PANews2025/12/10 13:35
Setelah mengambil keuntungan pada dini hari, paus "Iron Head Bull" kembali membuka posisi long di ETH dan SUI, yang saat ini menunjukkan kerugian mengambang.

Setelah mengambil keuntungan pada dini hari, paus "Iron Head Bull" kembali membuka posisi long di ETH dan SUI, yang saat ini menunjukkan kerugian mengambang.

PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, paus "Iron Head Long Army" menutup semua posisi long SUI dan ETH masing-masing pada pukul 04:26 dan 06:15, dan kemudian membuka kembali posisi long ETH dan SUI sekitar pukul 8:00 pagi. Setelah beberapa putaran penambahan posisi, ukuran posisi long ETH saat ini adalah 3.045.2592 ETH (sekitar $10,08 juta), dengan kerugian mengambang sebesar $31.000, dan ukuran posisi long SUI adalah 2.514.167,6 SUI (sekitar $4,11 juta), dengan kerugian mengambang sebesar $71.000. Posisi long SUI sebelumnya dari paus tersebut bertahan selama 48,5 jam, dengan laba/rugi bersih sebesar $290.000; posisi long ETH bertahan selama 14,5 jam, dengan laba/rugi bersih sebesar $420.000. Akunnya memiliki total keuntungan sekitar $590.000 selama seminggu terakhir, tetapi kerugian mengambang sebesar $1.135.000 selama sebulan terakhir.
Bagikan
Penulis: PANews2025/12/10 12:02
Saham kripto umumnya naik, dengan saham AI memimpin kenaikan lebih dari 4%, dan ETH sempat melampaui $3.300.

Saham kripto umumnya naik, dengan saham AI memimpin kenaikan lebih dari 4%, dan ETH sempat melampaui $3.300.

PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, setelah mengalami fluktuasi berulang, pasar cryptocurrency melihat kenaikan umum di semua sektor. Sektor AI memimpin keuntungan dengan kenaikan 4,46% dalam 24 jam terakhir, dengan Fetch.ai (FET) naik 9,60%, Worldcoin (WLD) naik 6,50%, dan Virtuals Protocol (VIRTUAL) naik 5,50%. Selain itu, Bitcoin (BTC) naik 2,49%, kembali di atas $92.000; Ethereum (ETH) naik 6,21%, sempat menembus $3.300. Di sektor lain, sektor Meme naik 4,21% dalam 24 jam terakhir, dengan PIPPIN (PIPPIN) naik 63,69% dan dogwifhat (WIF) naik 13,05%; sektor Layer 2 naik 3,15%, dengan zkSync (ZK) naik 7,05%; sektor DeFi naik 2,24%, dengan Beldex (BDX) naik 14,86%; sektor Layer 1 naik 2,17%, dengan Cardano (ADA) naik 8,53%; sektor PayFi naik 1,77%, dengan Dash (DASH) naik 7,85%; dan sektor CeFi naik 0,17%, dengan OKB (OKB) naik 5,54%.
Bagikan
Penulis: PANews2025/12/10 10:29
Paus Ethereum Mengakumulasi di Tengah Penjualan Ritel, Menunjukkan Potensi Pemulihan Harga

Paus Ethereum Mengakumulasi di Tengah Penjualan Ritel, Menunjukkan Potensi Pemulihan Harga

Postingan Ethereum Whales Accumulate Amid Retail Selling, Suggesting Potential Price Rebound muncul di BitcoinEthereumNews.com. Akumulasi paus Ethereum telah mendorong harga di atas $3.370 per 9 Desember 2025. Pemegang besar menambahkan 934.240 ETH dalam tiga minggu di tengah penurunan pasar, menandakan kepercayaan yang kuat. Ini kontras dengan penjualan ritel, yang secara historis mendahului pemulihan harga dalam siklus Ethereum. Paus Ethereum yang memegang 100-100.000 ETH mengakumulasi 934.240 ETH selama tiga minggu, menurut data Santiment. Dompet ritel di bawah 0,1 ETH melepaskan 1.041 ETH dalam minggu lalu, menunjukkan perilaku yang berbeda. Harga melonjak 8% menjadi $3.373, memecah konsolidasi dengan RSI di 60, menunjukkan momentum bullish tanpa kondisi overbought. Akumulasi paus Ethereum mendorong pemulihan harga ke $3.370 di tengah pembelian besar oleh pemegang besar. Temukan sinyal on-chain dan pola historis yang menunjukkan potensi kenaikan. Tetap terinformasi tentang tren ETH—jelajahi lebih banyak wawasan hari ini. Apa yang mendorong akumulasi paus Ethereum pada Desember 2025? Akumulasi paus Ethereum mengacu pada pemegang besar, atau "paus," yang meningkatkan posisi ETH mereka selama kelemahan pasar, seperti terlihat dalam data terbaru dari Santiment yang menunjukkan dompet dengan 100-100.000 ETH menambahkan 934.240 ETH selama tiga minggu terakhir. Aktivitas ini bertepatan dengan harga Ethereum yang kembali naik di atas $3.370 pada 9 Desember 2025, menandai salah satu fase akumulasi terkuat sejak awal 2024. Langkah seperti itu oleh investor institusional dan kekayaan bersih tinggi sering menandakan kepercayaan pada fundamental jaringan, termasuk upgrade seperti Dencun dan adopsi layer-2 yang berkembang. Bagaimana penjualan ritel kontras dengan pembelian paus di pasar Ethereum? Investor ritel, biasanya memegang kurang dari 0,1 ETH, telah melepaskan sekitar 1.041 ETH dalam minggu lalu, volume yang kecil dibandingkan dengan arus masuk paus. Perbedaan ini menyoroti "smart money" yang memposisikan untuk keuntungan jangka panjang sementara trader kecil bereaksi terhadap volatilitas jangka pendek. Menurut analitik on-chain dari Santiment, pola serupa pada 2021 dan 2023 mendahului pemulihan harga Ethereum sebesar 20-50% dalam beberapa minggu. Analis ahli Julian Hosp mencatat, "Akumulasi paus selama penurunan sering bertindak sebagai indikator kontrarian, menyerap pasokan dan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/10 09:46
"1011 Insider Whale" menambahkan lebih dari 10.000 ETH ke posisi long-nya pada dini hari, dan kepemilikannya saat ini menunjukkan keuntungan mengambang sekitar $17,4 juta.

"1011 Insider Whale" menambahkan lebih dari 10.000 ETH ke posisi long-nya pada dini hari, dan kepemilikannya saat ini menunjukkan keuntungan mengambang sekitar $17,4 juta.

PANews melaporkan pada 10 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, "paus yang membuka posisi short setelah flash crash pada 11 Oktober" meningkatkan posisi long ETH-nya hingga maksimum 85.001,5313 ETH tujuh jam yang lalu, kemudian menguranginya ke titik terendah 80.094,5238 ETH, sebelum meningkatkannya kembali menjadi 80.985,8357 ETH saat ini (senilai sekitar $269 juta). Dibandingkan dengan posisi awal 70.001,5313 ETH tujuh jam yang lalu, ini menunjukkan peningkatan lebih dari 10.000 ETH. Harga pembukaan rata-rata saat ini adalah $3.108,49, dengan keuntungan mengambang sekitar $17,4 juta.
Bagikan
Penulis: PANews2025/12/10 08:08
ETH Melonjak Di Atas $3.300 saat Pendiri Liquid Capital Li Hua Mengatakan, "Ketika Orang Lain Takut, Seseorang Harus Serakah"

ETH Melonjak Di Atas $3.300 saat Pendiri Liquid Capital Li Hua Mengatakan, "Ketika Orang Lain Takut, Seseorang Harus Serakah"

Postingan ETH Melonjak Di Atas $3.300 saat Pendiri Liquid Capital Li Hua Mengatakan, "Ketika Orang Lain Takut, Seseorang Harus Serakah" muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News melaporkan bahwa Li Hua, pendiri Liquid Capital (sebelumnya LD Capital), memposting di media sosial bahwa Ethereum telah melonjak di atas $3.300. Dengan penempatan modal selesai, dia tetap konstruktif pada prospek pasar kripto dan trajektori menengahnya, mencatat bahwa investasi disiplin adalah ujian terberat, di mana ketakutan dan keserakahan sering mendorong siklus. Li Hua menekankan bahwa keputusan investasi harus dipandu oleh disiplin risiko dan posisi berbasis bukti dalam lingkungan yang bergejolak. Sikap ini sejalan dengan sentimen pasar yang berlaku dan menyoroti strategi investasi yang disengaja yang memadukan keyakinan dengan diversifikasi. Saat ETH diperdagangkan melampaui level $3.300, para pedagang dapat memantau metrik likuiditas, sinyal on-chain, dan indikator makro dalam kerangka Liquid Capital untuk menavigasi lanskap risiko-imbalan. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/eth-surges-above-3300-as-liquid-capital-founder-li-hua-says-when-others-are-fearful-one-must-be-greedy
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/10 07:59

