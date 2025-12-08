Mesin stablecoin Ethereum mencapai $6T di Q4 – Apakah breakout ETH berikutnya?

Ethereum sedang membuat langkah besar! Dengan aktivitas yang berjalan lebih lancar dari sebelumnya dan modal mengalir melalui jaringannya dengan kecepatan rekor, jaringan ini semakin sulit untuk diabaikan. Bahkan raksasa pembayaran tradisional mungkin ingin memperhatikan apa yang sedang terjadi. Inilah mengapa perubahan kali ini terasa berbeda. Masa kekuatan Sumber: X Ethereum [ETH] sedang mengalami terobosan melalui penggunaan. Volume Transfer Stablecoin Harian telah melonjak melampaui $85 miliar, jauh di depan setiap rantai lain pada grafik. Sumber: X Lonjakan ini adalah bagian dari tren yang lebih besar: Biaya Transaksi Median di Ethereum telah turun ke level mendekati nol, bahkan ketika Pasokan Stablecoin di jaringan naik di atas $180 miliar. Biaya rendah ditambah likuiditas yang meningkat telah mendorong kecepatan modal di Ethereum ke level tertinggi sepanjang masa, terutama di DeFi berisiko rendah. Terobosan nyata Hanya di Q4, jaringan ini telah menyelesaikan hampir $6 triliun dalam Volume Transfer Stablecoin - dan kuartal belum berakhir! Grafik menunjukkan ini dengan nyaman melampaui total Q3 dan menempatkan Ethereum di depan raksasa tradisional seperti Visa dan Mastercard dalam nilai penyelesaian murni. Sumber: X Konsistensinya patut dipuji: setelah bertahan antara $1-2 triliun per kuartal sepanjang awal 2023, Volume telah naik sepanjang 2024 dan meledak di 2025. Implikasi besar - orang sekarang mempercayai Ethereum untuk memindahkan uang dalam skala besar. Apa yang dikatakan grafik saat ini ETH telah stabil pada saat penulisan. Token diperdagangkan sekitar $3.030, tetap stabil setelah dorongan singkat menuju $3.150. RSI berada di 45, menjaga aset di wilayah netral. Sumber: TradingView MACD negatif pada saat penulisan, dengan histogram masih di bawah nol - kekuatan bullish belum sepenuhnya kembali. Pada saat yang sama, CMF di 0,10 berarti tekanan pembelian ringan mulai kembali ke pasar. ETH tampak kokoh dalam konsolidasi...