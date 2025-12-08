Bursa
ETH reli saat paus memutar likuiditas kembali ke pasar
ETH mendapatkan dukungan dari whale, baik dari pembelian spot maupun posisi long yang agresif. Beberapa whale Hyperliquid yang paling terkenal membuka posisi long baru pada ETH, mencatatkan keuntungan yang belum terealisasi saat token tersebut pulih di atas $3.000.
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/09 01:18
BlackRock Memperluas Melampaui Dana ETH $11B Dengan Pengajuan ETF Ethereum yang Distaking
BlackRock semakin maju dalam produk investasi aset digital dengan pengajuan untuk iShares Staked Ethereum Trust ETF, produk pertamanya di A.S.
Penulis: CryptoNews
2025/12/09 01:06
ETF Ethereum BlackRock Melakukan Pergerakan Menakjubkan Senilai $78,3 Juta ke Coinbase Prime
BitcoinWorld ETF Ethereum BlackRock Melakukan Langkah Mengejutkan Senilai $78,3 Juta ke Coinbase Prime Dalam langkah yang telah menimbulkan riak di pasar kripto, sebuah alamat yang terkait dengan ETF Ethereum BlackRock telah mentransfer 24.791 ETH ke Coinbase Prime. Deposit ini, bernilai sekitar $78,3 juta, lebih dari sekadar transaksi besar. Ini mewakili dukungan kuat dari salah satu aset terbesar di dunia [...] Postingan ETF Ethereum BlackRock Melakukan Langkah Mengejutkan Senilai $78,3 Juta ke Coinbase Prime pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: bitcoinworld
2025/12/08 19:55
Saldo Bursa Ethereum Mencapai Titik Terendah 10 Tahun karena Pasokan Mengering
Pasokan ETH di bursa terpusat telah turun menjadi 8,7 persen, level terendah sejak peluncuran Ethereum. Ide futures gas dari Vitalik Buterin dan target $20.000 dari Tom Lee menyoroti pergeseran dinamika pasokan, biaya, dan harga untuk Ethereum. Ethereum yang disimpan di bursa terpusat telah turun ke level terendahnya sejak jaringan diluncurkan pada 2015, memperketat pool [...]]]>
Penulis: Crypto News Flash
2025/12/08 19:55
Perkiraan harga Ethereum: Ether mengincar $4k saat whale membuka posisi long
Poin penting ETH naik 3% dalam 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan di atas $3.100. Paus optimis akan lonjakan harga dalam waktu dekat. Paus membuka posisi bullish pada Ether Ether, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, naik 3% dalam 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan di atas $3.100 [...] Artikel Perkiraan harga Ethereum: Ether mengincar $4k saat paus membuka posisi long pertama kali muncul di CoinJournal.
Penulis: Coin Journal
2025/12/08 19:15
Paus Ethereum Bertaruh Besar: 136K ETH Long saat Harga Siap untuk Lonjakan 28%
Para paus Ethereum sedang melakukan langkah signifikan, membuka posisi long besar pada Ether senilai hampir $426 juta, menandakan kepercayaan pada potensi pemulihan dan tren naik. Aktivitas terbaru ini bertepatan dengan pola teknis yang menunjukkan kemungkinan lonjakan menuju $4.000. Dalam perkembangan yang patut dicatat, investor Ethereum utama secara kolektif telah membuka posisi long dengan leverage dengan total sekitar [...]
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/08 17:17
Harga Ethereum Berisiko Turun 26% Meskipun Saldo ETH di Bursa Terendah Sejak 2015
Postingan Harga Ethereum Berisiko Turun 26% Meskipun Saldo ETH di Bursa Terendah Sejak 2015 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Seorang pakar terkemuka menyarankan kemungkinan penurunan 26% pada harga Ethereum. Ethereum (ETH) mencapai $3.030 pada saat penulisan setelah gagal menembus dinding penjualan sekitar $3.100. Data derivatif menunjukkan pergerakan 10% ke arah mana pun akan mengguncang miliaran dalam leverage. Harga Ethereum mencapai $3.030 pada saat penulisan setelah gagal menembus dinding penjualan sekitar $3.100. Seorang analis terkemuka mencatat risiko yang mendasari dari tekanan pembeli yang tidak mencukupi di atas $3.000 dan menyarankan kemungkinan penurunan 26% ke $2.230. Namun, risiko penurunan masih tampak seperti angan-angan dengan wawasan on-chain yang menunjukkan pasokan Ethereum terendah di semua bursa utama sejak 2015. Sementara itu, data derivatif menunjukkan perang tarik-menarik yang sulit antara penjual long dan short; satu trader menyoroti bahwa pump atau dump 10% akan menghasilkan volume likuidasi futures yang hampir sama. Harga Ethereum Menghadapi Resistensi Kunci di $3.285 Dengan Potensi Penurunan Menuju $2.230 Grafik harian Ethereum tidak memberikan banyak kenyamanan bagi para trader saat ini. Pengaturannya cocok dengan apa yang disorot analis teknis Crypto Damus dalam pembaruan terbarunya. Dia mencatat bahwa ETH masih bisa bergerak menuju resistensi $3.285, tetapi tren keseluruhan tetap lemah. Aksi harga menunjukkan alasannya. Agar pasar mengubah nadanya, Ethereum akan membutuhkan penembusan yang bersih dan penutupan di atas $3.285. Area dukungan sekitar $2.830–$2.900 bertahan untuk saat ini, tetapi grafik terus mencetak level tertinggi yang lebih rendah. Itu biasanya merupakan tanda bahwa penjual tetap mengendalikan. Jika dukungan ini hilang, level utama berikutnya berada di dekat $2.230, yang merupakan target penurunan yang telah disebut Damus. Indikator selaras dengan gambaran itu. RSI masih bergerak di bawah tren penurunan yang jelas, menunjukkan bahwa pembeli belum mendapatkan kembali momentum. Seperti yang dikatakan Damus, dalam hal ini...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/08 12:09
Ethereum Menembus $3.100 saat Whale Insider 1011 Memperluas Long ETH menjadi 54.277 ETH dan $4,02 Juta Keuntungan Belum Terealisasi
Postingan Ethereum Menembus $3.100 saat Whale Insider 1011 Memperluas ETH Long menjadi 54.277 ETH dan $4,02 Juta Keuntungan Belum Terealisasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Snapshot pasar: Analitik on-chain dari HyperInsight menunjukkan volatilitas tinggi semalam, dengan Bitcoin di atas $91.000 dan Ethereum melampaui $3.100. Aktivitas whale: Pemegang utama memperluas eksposur ETH long menjadi 54.277 ETH, dengan keuntungan belum terealisasi mendekati $4,0 juta. Posisi: Dua trader terkenal, dijuluki "CZ Whale Opponents," memegang ETH long dengan leverage tinggi tetapi belum menyesuaikan taruhan mereka. Pergeseran BTC-ke-ETH: Pension-usdt.eth, sebelumnya BTC short, beralih ke ETH long 2x, memegang 20.000 ETH sekitar $3.087. Likuidasi dan masuk kembali: The Buddy menutup ETH long selama penurunan semalam, merealisasikan sekitar $738 ribu, kemudian masuk kembali dengan 2.100 ETH ($6,18 juta). Arus aset alternatif: Ethena Labs memindahkan 25 juta ENA dari Bybit, menyisakan 7,7989 miliar ENA senilai sekitar $207,7 juta. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-breaks-through-3100-as-1011-insider-whale-expands-eth-long-to-54277-eth-and-4-02m-unrealized-gains
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/08 11:59
Mesin stablecoin Ethereum mencapai $6T di Q4 – Apakah breakout ETH berikutnya?
Postingan Mesin stablecoin Ethereum mencapai $6T di Q4 - Apakah terobosan ETH berikutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum sedang membuat langkah besar! Dengan aktivitas yang berjalan lebih lancar dari sebelumnya dan modal mengalir melalui jaringannya dengan kecepatan rekor, jaringan ini semakin sulit untuk diabaikan. Bahkan raksasa pembayaran tradisional mungkin ingin memperhatikan apa yang sedang terjadi. Inilah mengapa perubahan kali ini terasa berbeda. Masa kekuatan Sumber: X Ethereum [ETH] sedang mengalami terobosan melalui penggunaan. Volume Transfer Stablecoin Harian telah melonjak melampaui $85 miliar, jauh di depan setiap rantai lain pada grafik. Sumber: X Lonjakan ini adalah bagian dari tren yang lebih besar: Biaya Transaksi Median di Ethereum telah turun ke level mendekati nol, bahkan ketika Pasokan Stablecoin di jaringan naik di atas $180 miliar. Biaya rendah ditambah likuiditas yang meningkat telah mendorong kecepatan modal di Ethereum ke level tertinggi sepanjang masa, terutama di DeFi berisiko rendah. Terobosan nyata Hanya di Q4, jaringan ini telah menyelesaikan hampir $6 triliun dalam Volume Transfer Stablecoin - dan kuartal belum berakhir! Grafik menunjukkan ini dengan nyaman melampaui total Q3 dan menempatkan Ethereum di depan raksasa tradisional seperti Visa dan Mastercard dalam nilai penyelesaian murni. Sumber: X Konsistensinya patut dipuji: setelah bertahan antara $1-2 triliun per kuartal sepanjang awal 2023, Volume telah naik sepanjang 2024 dan meledak di 2025. Implikasi besar - orang sekarang mempercayai Ethereum untuk memindahkan uang dalam skala besar. Apa yang dikatakan grafik saat ini ETH telah stabil pada saat penulisan. Token diperdagangkan sekitar $3.030, tetap stabil setelah dorongan singkat menuju $3.150. RSI berada di 45, menjaga aset di wilayah netral. Sumber: TradingView MACD negatif pada saat penulisan, dengan histogram masih di bawah nol - kekuatan bullish belum sepenuhnya kembali. Pada saat yang sama, CMF di 0,10 berarti tekanan pembelian ringan mulai kembali ke pasar. ETH tampak kokoh dalam konsolidasi...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/08 06:05
Ethereum Mempertahankan Dukungan $3K saat Pasokan di Bursa Mencapai Titik Terendah Satu Dekade
Postingan Ethereum Mempertahankan Dukungan $3K saat Pasokan Bursa Mencapai Titik Terendah Satu Dekade muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum bertahan di dekat level dukungan $3.000 di tengah penurunan signifikan pasokan bursa ke titik terendah satu dekade, menandakan keyakinan kuat pemegang dan potensi momentum naik seiring pertumbuhan minat institusional. ETH mempertahankan dukungan $3.000 dan menghadapi resistensi $3.100, level kunci yang memandu keputusan pedagang jangka pendek. Pasokan bursa mencapai titik terendah sejak 2015 di 8,7% dari total ETH, menunjukkan tekanan jual yang berkurang dan peningkatan kepemilikan jangka panjang. Tom Lee dari Fundstrat memandang ETH kurang dihargai pada $3.000, dengan akumulasi institusional melebihi $11 miliar dan target harga potensial hingga $62.000. Harga Ethereum mempertahankan dukungan $3K saat pasokan bursa anjlok ke titik terendah 2015, meningkatkan kepercayaan investor. Temukan level teknis kunci dan wawasan ahli yang mendorong pergerakan ETH berikutnya—tetap terinformasi tentang tren kripto hari ini! Apa yang Mendorong Stabilitas Harga Ethereum di Sekitar Dukungan $3.000? Dukungan harga Ethereum di sekitar $3.000 terbukti tangguh di tengah dinamika pasar akhir pekan, dengan para pedagang mengawasi level ini sebagai titik masuk potensial setelah pembalikan terbaru. Posisi cryptocurrency ini mencerminkan tren yang lebih luas dari berkurangnya pasokan bursa dan meningkatnya keterlibatan institusional, yang dapat mempertahankan momentum jika resistensi kunci di $3.100 ditembus. Analis menekankan kesabaran selama periode likuiditas rendah untuk menghindari aksi harga yang tidak stabil. ETH diperdagangkan di dekat dukungan $3K saat pasokan bursa turun ke titik terendah satu dekade, menarik perhatian dari pedagang dan investor institusional. ETH mempertahankan zona dukungan $3.000 dan resistensi $3.100 yang akan menjadi indikator pola perdagangan jangka pendek bagi para pedagang. ETH di bursa berada pada titik terendahnya sejak 2015, hanya 8,7% ETH berada di bursa, yang merepresentasikan tanda likuiditas berkurang dan aktivitas kepemilikan jangka panjang yang lebih banyak. Tom Lee dari Fundstrat menyebut ETH kurang dihargai pada $3K, mencatat ekspansi institusional dan akumulasi dana signifikan yang mempengaruhi sentimen pasar. ETH mendapat perhatian baru saat pedagang memantau level dukungan kunci dan tren pasokan yang lebih luas yang membentuk ekspektasi pasar. Peserta pasar menilai...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/08 05:27
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU