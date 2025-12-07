Apakah harga Ethereum akan naik ke $3.300 setelah pembelian whale 64.622 ETH oleh Bitmine?

Institusi telah menarik sekitar $2,7 miliar dari Spot Bitcoin ETF sejak November, yang mengurangi likuiditas pasar. Ini juga mempengaruhi Ethereum, yang sensitif terhadap arus modal dari pemain pasar besar. Indeks Crypto Fear & Greed berada di angka 21, yang menunjukkan peningkatan likuidasi karena menurunnya kepercayaan. Bagaimana harga Ethereum bereaksi terhadap tekanan baru dari institusi dan aktivitas on-chain? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan & grafik yang jelas dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum menjadi sorotan karena aksi pembelian besar Bitmine membeli 64.622 Ethereum dalam satu hari senilai sekitar $199,4 juta. Perusahaan menambahkan 22.676 ETH lagi hari ini setelah hot wallet BitGo mentransfer jumlah tersebut ke wallet Bitmine. Menurut data dari transaksi, fokusnya adalah pada pengumpulan posisi yang cepat dan besar, sesuatu yang biasanya hanya terlihat pada pihak yang membangun posisi jangka panjang. Perusahaan dipimpin oleh Tom Lee, yang dikenal karena pilihan yang jelas dalam periode di mana banyak investor menunjukkan keraguan. Pembelian Bitmine menonjol karena ukuran dan kecepatan terjadinya. Di saat beberapa institusi menarik modal dari pasar, Bitmine justru memilih yang sebaliknya. Ini memberikan perhatian ekstra pada perilaku whale dan menunjukkan bahwa pemain pasar besar menerapkan strategi berbeda. Waktu pembelian juga penting, karena Ethereum tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan besar dalam 24 jam terakhir, tetapi tetap berada di bawah tekanan pasar yang lebih luas karena arus keluar dari Spot Bitcoin ETF. Ketika whale membeli dalam periode volatilitas rendah, sering dilihat sebagai ekspektasi mereka tentang perkembangan masa depan dalam ekosistem. Bitmine telah sering menunjukkan bahwa perusahaan memperluas posisi ketika jaringan Ethereum berkinerja stabil dan pasar ETH mendingin. BITMINE TERUS MEMBELI ETH! Bitmine milik Tom Lee mengambil 22.676 $ETH ($68,67 juta) lagi hari ini. Total pembelian mencapai 64.622 $ETH ($199,4 juta) sejak kemarin. pic.twitter.com/eUYiY8YpEA — Coin Bureau (@coinbureau) 6 Desember 2025 Level penting untuk harga ETH dalam periode mendatang Ethereum bergerak di sekitar area harga yang dikenal yang sebelumnya berfungsi sebagai support dan resistance. Analis crypto menyebut $3.000 sebagai titik balik penting. Menurut mereka, token tetap stabil selama area ini bertahan. Ketika support dari level harga ini tertembus, ETH dapat jatuh ke zona yang sebelumnya berfungsi sebagai support kuat sekitar $2.800. Zona harga ini sering digunakan oleh trader, karena volume ETH besar sebelumnya diperdagangkan di sana. Zona resistance sekitar $3.100 tetap sulit ditembus. Analis melihat bahwa Ethereum telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai level ini, tetapi tanpa keyakinan. Hanya ketika ETH berhasil melewati area ini, akan ada ruang untuk menguji bandwidth yang lebih tinggi lagi, dengan resistance berikutnya sekitar $3.300. Level ini didasarkan pada candle sebelumnya di mana volume perdagangan Ethereum yang tinggi terjadi. MACD memberikan sinyal bearish karena garis MACD berada di bawah garis sinyal. Ini dilihat sebagai tanda bahwa tren melemah atau bahwa bears mendapatkan lebih banyak kontrol. RSI sekitar 46 menunjukkan bahwa Ethereum berada di bawah titik netral 50. RSI mengukur rasio antara tekanan beli dan jual baru-baru ini. Bersama-sama, indikator ini memberikan gambaran pasar yang tidak memilih arah yang kuat. Nilai indikator ini dapat diverifikasi, karena mereka langsung dibaca dari grafik Ethereum dan didasarkan pada aktivitas perdagangan ETH terbaru. $ETH masih bertahan di atas level $3.000. Jika Ethereum turun di bawah ini, akan jatuh ke zona $2.800. pic.twitter.com/ypYjZhnOoL — Ted (@TedPillows) 6 Desember 2025 Prospek pergerakan harga Ethereum Pasar Ethereum saat ini terutama dipengaruhi oleh arus keluar institusional, gelombang likuidasi, dan pembelian mencolok lebih dari 64.000 ETH oleh Bitmine. Level teknis sekitar $3.000 dan $3.100 tetap menjadi panduan untuk jangka pendek, sementara zona harga sekitar $2.800 berfungsi sebagai support yang lebih dalam. Kombinasi aktivitas whale besar, penurunan arus masuk ETH ETF, dan sinyal teknis menentukan arah yang dapat dipilih harga Ethereum dalam periode mendatang. Pergerakan harga di sekitar area $3.000 karena itu tetap menjadi fokus utama bagi semua orang yang mengikuti pergerakan harga token ETH. 