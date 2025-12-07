BursaDEX+
IPO Moore Threads Melonjak di Tengah Kontroversi Co-Founder

IPO Moore Threads Melonjak di Tengah Kontroversi Co-Founder

Postingan Moore Threads IPO Melonjak di Tengah Kontroversi Co-Founder muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: IPO Moore Threads Technology Co. melonjak 470% di Shanghai. Kontroversi tentang co-founder Li Feng kembali mencuat. Meskipun ada tuduhan, kepercayaan pasar terhadap perusahaan tetap kuat. Saham Moore Threads Technology Co. melonjak hampir 470% pada debutnya di Sci-Tech Innovation Board, mencerminkan antusiasme pasar yang kuat di Shanghai. Lonjakan tersebut menyoroti minat investor, tetapi kontroversi masa lalu terkait Li Feng dapat mempengaruhi persepsi, meskipun kurang verifikasi sumber primer. IPO Moore Threads Melonjak 470% Meskipun Ada Masa Lalu Li Feng IPO Moore Threads Technology Co. yang sukses merupakan momen penting bagi perusahaan semikonduktor dan perangkat keras AI di Sci-Tech Innovation Board. Meskipun Li Feng tidak hadir sebagai eksekutif resmi, masa lalunya di industri cryptocurrency kembali mencuat ke permukaan publik. Sementara dugaan hubungan Li Feng dengan ICO "Malle Go Coin (MGD)" tahun 2017, yang dilaporkan mengumpulkan sekitar 5.000 ETH, tetap tidak terverifikasi melalui sumber primer, media sekunder telah menyebarkan klaim ini secara luas. Kontroversi seputar Li Feng termasuk tuduhan pinjaman 1.500 BTC yang belum dibayar dari tahun 2014, yang diduga diperpanjang hingga 2017, hanya untuk berakhir dengan gagal bayar. Namun, tanpa konfirmasi primer, badan pengatur tidak memberlakukan sanksi publik. Meskipun klaim kontroversial ini beredar, saham Moore Threads mencerminkan kepercayaan investor, dengan nilai pasar melebihi 300 miliar yuan. Zhang Jianzhong, CEO, Moore Threads Technology Co., berkomentar, "Lonjakan lebih dari 400% pada saham kami mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada pertumbuhan masa depan kami saat kami memimpin dalam perangkat keras AI." Bloomberg Klaim Tidak Terverifikasi Seputar Co-Founder Gagal Mempengaruhi Pasar Tahukah Anda? Kontroversi pinjaman BTC Li Feng tahun 2014 yang diduga, masih belum terselesaikan, menyoroti kompleksitas hukum perjanjian aset virtual lintas batas di era crypto awal. Menurut data CoinMarketCap, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.120,04 dengan kapitalisasi pasar sebesar $376,57 miliar, mendominasi 12,16% dari pasar. Perdagangan 24 jamnya...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/08 05:36
Prediksi Harga Ethereum: Bisakah ETH Tetap Di Atas $3.000?

Prediksi Harga Ethereum: Bisakah ETH Tetap Di Atas $3.000?

Postingan Prediksi Harga Ethereum: Bisakah ETH Tetap Di Atas $3.000? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Ethereum (ETH) perlu mempertahankan momentum di atas $3000 atau berisiko turun di bawah level dukungan $2.800, kata Ted Pillows dalam prediksi harga Ethereum terbarunya. Analis yang juga berprofesi sebagai trader memperingatkan pembeli untuk memberikan kekuatan yang cukup agar harga bergerak ke atas dan mengatasi dinding penjualan antara $3.100 - $3.300. Bitmine, dipimpin oleh Tom Lee, membuat langkah besar hari ini, membeli 22.676 Ethereum senilai $68,7 juta. Hanya dalam 24 jam, total kepemilikan ETH perusahaan melonjak menjadi 64.622, bernilai hampir $200 juta. Dalam prediksi harga Ethereum terbaru oleh analis top Ted Pillows, ETH perlu mempertahankan momentum di atas $3000 atau berisiko turun di bawah level dukungan $2.800. Pada saat penulisan, altcoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar melayang sedikit di atas $3000 di tengah pembelian Bitmine senilai $199 juta ETH tambahan untuk perbendaharaannya. Melihat dari grafik teknis, kepercayaan investor berada di sisi yang hati-hati dengan Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto menunjukkan ketakutan intens pada angka 22. Beberapa ahli menyalahkan sentimen kripto negatif secara keseluruhan pada produk institusional yang merugi dengan ETF Bitcoin (BTC) memimpin dengan penarikan tertinggi sejak November dengan total $2,7 miliar. Prediksi Harga Ethereum: $3.000 atau Turun ke $2.800? Menurut prediksi harga Ethereum terbaru oleh pakar Ted Pillows, Ethereum harus tetap stabil melewati $3.000. Jika gagal melakukannya, altcoin tersebut bisa kehilangan level psikologis dan tergelincir menuju zona dukungan utama sekitar $2.800. Pakar tersebut mencatat bahwa $3.000 terus menjadi level kritis bagi para bull Ethereum (ETH). Analis yang juga berprofesi sebagai trader memperingatkan pembeli untuk memberikan kekuatan yang cukup agar harga bergerak ke atas dan mengatasi dinding penjualan antara $3.100 - $3.300. Arah apa pun melewati titik kritis bisa membentuk pergerakan besar berikutnya untuk altcoin terbesar...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/08 03:58
Paus Dalam Ethereum 1011 Mendekati Posisi $100 Juta Setelah Top-Up Margin $10 Juta dan Pembelian 11.450 ETH

Paus Dalam Ethereum 1011 Mendekati Posisi $100 Juta Setelah Top-Up Margin $10 Juta dan Pembelian 11.450 ETH

Postingan Ethereum Insider Whale 1011 Mendekati Posisi $100M Setelah Top-Up Margin $10M dan Pembelian 11.450 ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip AI Auntie Monitoring, mencatat bahwa 1011 Insider Whale mempertahankan posisi ETH jangka panjang, memegang 22.827,14 ETH senilai sekitar $69,16 juta. Harga masuk rata-rata berada di $2.989,51, dengan keuntungan belum terealisasi sebesar $1,19 juta. Sepuluh menit kemudian, entitas tersebut menambahkan margin baru sebesar $10 juta dan menempatkan order beli limit untuk 11.450 ETH (sekitar $34,39 juta). Jika dieksekusi, eksposur agregat dapat mendorong posisi melampaui $100 juta. Pergerakan ini mencerminkan akumulasi berkelanjutan oleh whale kripto terkemuka dan menyoroti bagaimana minat Ethereum tetap sensitif terhadap dinamika likuiditas. Peserta pasar harus memantau aktivitas penawaran dan sinyal margin seiring dengan evolusi order book dalam lingkungan ini. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-insider-whale-1011-nears-100m-position-after-10m-margin-top-up-and-11450-eth-buy
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/08 01:54
Alamat 'Kakak Besar' Ethereum (ETH) Mengalami Kerugian Belum Terealisasi Sebesar $164K pada Posisi 25x 7.925 ETH (Masuk $3.057,48, Likuidasi $2.990,67)

Alamat 'Kakak Besar' Ethereum (ETH) Mengalami Kerugian Belum Terealisasi Sebesar $164K pada Posisi 25x 7.925 ETH (Masuk $3.057,48, Likuidasi $2.990,67)

Postingan Ethereum (ETH) Alamat 'Big Brother' Mengalami Kerugian Belum Terealisasi Sebesar $164K pada Posisi 25x 7.925 ETH (Masuk $3.057,48, Likuidasi $2.990,67) muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip HyperInsight, melaporkan bahwa posisi long Ethereum yang terkait dengan alamat Huang Lizheng yang dijuluki "Big Brother" kembali mengalami kerugian belum terealisasi, kini totalnya mencapai $164.000. Sebelumnya, taruhan ini menunjukkan keuntungan belum terealisasi melebihi $1,6 juta sebelum terjadi serangkaian likuidasi posisi long yang berkelanjutan melawan pasar, menekankan sikap pengurangan risiko yang disiplin terhadap eksposur kripto yang tinggi. Posisi terbuka saat ini adalah long 25x pada 7.925 ETH, yang dimasuki pada harga $3.057,48 dengan harga likuidasi $2.990,67, menggambarkan profil posisi yang sensitif terhadap margin di tengah volatilitas kripto. Dari perspektif manajemen risiko, data mencerminkan bagaimana taruhan ETH dengan leverage tinggi dapat mundur dengan cepat pada pembalikan harga, bahkan setelah keuntungan sebelumnya. HyperInsight dan COINOTAG News terus melacak posisi ini untuk visibilitas real-time ke dalam eksposur ETH yang didorong oleh leverage. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-eth-big-brother-address-hits-164k-unrealized-loss-on-25x-7925-eth-position-entry-3057-48-liquidation-2990-67
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 15:52
Paus Ethereum Pension-Usdt.Eth Bertaruh Besar pada ETH dengan Leverage 2x, Membeli 20.000 ETH pada Harga Masuk $3.040,92 (Likuidasi $1.190,66)

Paus Ethereum Pension-Usdt.Eth Bertaruh Besar pada ETH dengan Leverage 2x, Membeli 20.000 ETH pada Harga Masuk $3.040,92 (Likuidasi $1.190,66)

Postingan Paus Ethereum Pension-Usdt.Eth Bertaruh Besar pada ETH dengan Leverage 2x, Membeli 20.000 ETH pada Harga Masuk $3.040,92 (Likuidasi $1.190,66) muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip data Lookonchain, melaporkan bahwa dompet on-chain pension-usdt.eth telah memperluas eksposur jangka panjangnya terhadap ETH dengan menerapkan leverage 2x, membeli 20.000 ETH dengan nilai nosional sekitar $60,9 juta pada harga masuk sekitar $3.041 per ETH. Posisi ini membawa parameter risiko yang ditentukan, dengan harga likuidasi ditetapkan sekitar $1.190,66, menyelaraskan potensi penurunan dengan level harga saat ini. Langkah ini menggarisbawahi permintaan berkelanjutan dari pemegang besar untuk eksposur strategis ETH, bahkan ketika likuiditas pasar dan volatilitas memerlukan manajemen risiko yang hati-hati. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-pension-usdt-eth-bets-big-on-eth-with-2x-leverage-purchases-20000-eth-at-3040-92-entry-liquidation-1190-66
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 15:49
Saldo ETH di Bursa Mencapai Titik Terendah dalam Satu Dekade, Menandakan Potensi Tekanan Pasokan

Saldo ETH di Bursa Mencapai Titik Terendah dalam Satu Dekade, Menandakan Potensi Tekanan Pasokan

Postingan Saldo Pertukaran Ether Mencapai Titik Terendah Satu Dekade, Menandakan Potensi Tekanan Pasokan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saldo pertukaran ETH telah turun ke titik terendah satu dekade sebesar 8,7%, terendah sejak peluncuran Ethereum pada 2015, karena lebih banyak Ether bergerak ke staking dan custody. Penurunan ini menandakan pengetatan pasokan yang dapat menyebabkan potensi tekanan, menurut data on-chain dari Glassnode. Saldo ETH di bursa turun menjadi 8,7% minggu lalu, mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Penurunan 43% sejak awal Juli bertepatan dengan peningkatan akumulasi institusional. Tidak seperti kepemilikan pertukaran Bitcoin sebesar 14,7%, ETH semakin terkunci dalam mekanisme non-penjualan seperti staking dan solusi layer-2. Temukan bagaimana saldo pertukaran ETH sebesar 8,7% dapat memicu tekanan pasokan. Jelajahi wawasan on-chain dan sinyal harga untuk masa depan Ethereum. Tetap terinformasi tentang tren kripto—baca lebih lanjut sekarang! Berapa Saldo Pertukaran ETH Saat Ini? Saldo pertukaran ETH telah mencapai titik terendah dalam satu dekade, berdiri di 8,7% pada Kamis lalu, bagian terkecil sejak mainnet Ethereum diluncurkan pada pertengahan 2015. Angka ini sedikit naik menjadi 8,8% pada hari Minggu, menurut data dari Glassnode, mencerminkan tren yang lebih luas dari Ether yang ditarik dari platform terpusat. Analis menunjukkan ini sebagai tanda berkurangnya tekanan penjualan, dengan lebih banyak ETH diarahkan ke strategi kepemilikan jangka panjang. Bagaimana Penurunan Saldo Pertukaran ETH Memengaruhi Pasokan? Penurunan saldo pertukaran ETH mewakili pengurangan 43% sejak awal Juli, selaras dengan lonjakan pembelian treasury aset digital oleh institusi. Outlet penelitian makro Milk Road menggambarkan ini sebagai Ethereum memasuki "lingkungan pasokan terketat yang pernah ada," level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aset tersebut. ETH semakin disalurkan ke penggunaan non-likuidasi, termasuk staking, protokol restaking, aktivitas jaringan layer-2, jaminan dalam keuangan terdesentralisasi, dan solusi custody yang aman, yang membatasi pasokan yang tersedia di pasar terbuka. "Sentimen terasa berat saat ini, tetapi sentimen tidak menentukan pasokan," catat Milk Road. "Pasokan ETH semakin ketat di latar belakang sementara pasar memutuskan langkah berikutnya..."
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 14:22
Apakah harga Ethereum akan naik ke $3.300 setelah pembelian whale 64.622 ETH oleh Bitmine?

Apakah harga Ethereum akan naik ke $3.300 setelah pembelian whale 64.622 ETH oleh Bitmine?

Institusi telah menarik sekitar $2,7 miliar dari Spot Bitcoin ETF sejak November, yang mengurangi likuiditas pasar. Ini juga mempengaruhi Ethereum, yang sensitif terhadap arus modal dari pemain pasar besar. Indeks Crypto Fear & Greed berada di angka 21, yang menunjukkan peningkatan likuidasi karena menurunnya kepercayaan. Bagaimana harga Ethereum bereaksi terhadap tekanan baru dari institusi dan aktivitas on-chain? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan & grafik yang jelas dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum menjadi sorotan karena aksi pembelian besar Bitmine membeli 64.622 Ethereum dalam satu hari senilai sekitar $199,4 juta. Perusahaan menambahkan 22.676 ETH lagi hari ini setelah hot wallet BitGo mentransfer jumlah tersebut ke wallet Bitmine. Menurut data dari transaksi, fokusnya adalah pada pengumpulan posisi yang cepat dan besar, sesuatu yang biasanya hanya terlihat pada pihak yang membangun posisi jangka panjang. Perusahaan dipimpin oleh Tom Lee, yang dikenal karena pilihan yang jelas dalam periode di mana banyak investor menunjukkan keraguan. Pembelian Bitmine menonjol karena ukuran dan kecepatan terjadinya. Di saat beberapa institusi menarik modal dari pasar, Bitmine justru memilih yang sebaliknya. Ini memberikan perhatian ekstra pada perilaku whale dan menunjukkan bahwa pemain pasar besar menerapkan strategi berbeda. Waktu pembelian juga penting, karena Ethereum tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan besar dalam 24 jam terakhir, tetapi tetap berada di bawah tekanan pasar yang lebih luas karena arus keluar dari Spot Bitcoin ETF. Ketika whale membeli dalam periode volatilitas rendah, sering dilihat sebagai ekspektasi mereka tentang perkembangan masa depan dalam ekosistem. Bitmine telah sering menunjukkan bahwa perusahaan memperluas posisi ketika jaringan Ethereum berkinerja stabil dan pasar ETH mendingin. BITMINE TERUS MEMBELI ETH! Bitmine milik Tom Lee mengambil 22.676 $ETH ($68,67 juta) lagi hari ini. Total pembelian mencapai 64.622 $ETH ($199,4 juta) sejak kemarin. pic.twitter.com/eUYiY8YpEA — Coin Bureau (@coinbureau) 6 Desember 2025 Crypto apa yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari crypto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Crypto apa yang harus dibeli sekarang? Government shutdown terpanjang dalam sejarah AS akhirnya berakhir. Ini memastikan bahwa kemajuan akhirnya bisa dibuat lagi. Ini sangat bullish untuk crypto, dan karena itu trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: crypto mana yang harus... Continue reading Apakah harga Ethereum akan naik ke $3.300 setelah pembelian whale 64.622 ETH oleh Bitmine? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Level penting untuk harga ETH dalam periode mendatang Ethereum bergerak di sekitar area harga yang dikenal yang sebelumnya berfungsi sebagai support dan resistance. Analis crypto menyebut $3.000 sebagai titik balik penting. Menurut mereka, token tetap stabil selama area ini bertahan. Ketika support dari level harga ini tertembus, ETH dapat jatuh ke zona yang sebelumnya berfungsi sebagai support kuat sekitar $2.800. Zona harga ini sering digunakan oleh trader, karena volume ETH besar sebelumnya diperdagangkan di sana. Zona resistance sekitar $3.100 tetap sulit ditembus. Analis melihat bahwa Ethereum telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai level ini, tetapi tanpa keyakinan. Hanya ketika ETH berhasil melewati area ini, akan ada ruang untuk menguji bandwidth yang lebih tinggi lagi, dengan resistance berikutnya sekitar $3.300. Level ini didasarkan pada candle sebelumnya di mana volume perdagangan Ethereum yang tinggi terjadi. MACD memberikan sinyal bearish karena garis MACD berada di bawah garis sinyal. Ini dilihat sebagai tanda bahwa tren melemah atau bahwa bears mendapatkan lebih banyak kontrol. RSI sekitar 46 menunjukkan bahwa Ethereum berada di bawah titik netral 50. RSI mengukur rasio antara tekanan beli dan jual baru-baru ini. Bersama-sama, indikator ini memberikan gambaran pasar yang tidak memilih arah yang kuat. Nilai indikator ini dapat diverifikasi, karena mereka langsung dibaca dari grafik Ethereum dan didasarkan pada aktivitas perdagangan ETH terbaru. $ETH masih bertahan di atas level $3.000. Jika Ethereum turun di bawah ini, akan jatuh ke zona $2.800. pic.twitter.com/ypYjZhnOoL — Ted (@TedPillows) 6 Desember 2025 Prospek pergerakan harga Ethereum Pasar Ethereum saat ini terutama dipengaruhi oleh arus keluar institusional, gelombang likuidasi, dan pembelian mencolok lebih dari 64.000 ETH oleh Bitmine. Level teknis sekitar $3.000 dan $3.100 tetap menjadi panduan untuk jangka pendek, sementara zona harga sekitar $2.800 berfungsi sebagai support yang lebih dalam. Kombinasi aktivitas whale besar, penurunan arus masuk ETH ETF, dan sinyal teknis menentukan arah yang dapat dipilih harga Ethereum dalam periode mendatang. Pergerakan harga di sekitar area $3.000 karena itu tetap menjadi fokus utama bagi semua orang yang mengikuti pergerakan harga token ETH. Penulis: Coinstats2025/12/07 14:16

