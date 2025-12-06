BursaDEX+
BitMine Mendekati Target 5% Pasokan Ethereum Dengan Pembelian Senilai $199 Juta

Postingan BitMine Mendekati Target 5% Pasokan Ethereum Dengan Pembelian Senilai $199 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies telah meningkatkan kepemilikan Ethereum-nya menjadi 3,08% dari total pasokan melalui pembelian terbaru senilai $199 juta, semakin mendekati target 5% di tengah pasar yang mendingin. Strategi agresif ini menyoroti keyakinan perusahaan terhadap potensi jangka panjang Ethereum meskipun tren bearish jangka pendek. Pembelian Terbaru: BitMine memperoleh $130,7 juta dalam ETH pada hari Jumat dan $68 juta pada hari Sabtu, dengan total $199 juta selama dua hari. Kepemilikan Saat Ini: Perusahaan kini mengendalikan sekitar $11,3 miliar ETH, mewakili 3,08% dari total pasokan Ethereum. Konteks Pasar: Akumulasi ETH korporasi turun 81% dalam tiga bulan, dari 1,97 juta ETH pada Agustus menjadi 370.000 ETH pada November, namun BitMine membeli 679.000 ETH bulan lalu. Temukan bagaimana akuisisi Ethereum BitMine mengubah strategi kripto korporasi. Dengan kepemilikan mendekati 5% pasokan ETH, jelajahi implikasinya bagi investor dalam langkah bullish ini di tengah kehati-hatian pasar (152 karakter). Apa Strategi BitMine dengan Akuisisi Ethereum? Akuisisi Ethereum BitMine membentuk bagian inti dari visi jangka panjang perusahaan untuk menjadi pemain dominan dalam ekosistem Ethereum dengan menargetkan kepemilikan 5% dari total pasokan ETH. Melalui pembelian strategis berskala besar senilai total $199 juta dalam dua hari saja, BitMine telah meningkatkan kepemilikannya menjadi $11,3 miliar, atau 3,08% dari semua Ethereum yang beredar. Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan perusahaan pada peran fundamental Ethereum dalam ekonomi digital, bahkan ketika sentimen pasar yang lebih luas tetap berhati-hati. Bagaimana Pembelian ETH Terbaru BitMine Memengaruhi Pasar? Akuisisi Ethereum terbaru BitMine, termasuk pembelian senilai $130,7 juta pada hari Jumat dan pembelian $68 juta pada hari Sabtu, menunjukkan sikap berlawanan dengan tren industri. Sementara aktivitas treasuri aset digital korporasi telah menurun tajam—turun 81% selama tiga bulan, dengan akumulasi bersih ETH turun dari 1,97 juta unit pada Agustus menjadi 370.000 pada November—BitMine telah secara agresif memperluas posisinya. Dalam sebulan terakhir saja,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 11:49
Aztec Menyelesaikan Penjualan Token Publik dengan 19.476 ETH Terkumpul

Postingan Aztec Menyelesaikan Penjualan Token Publik dengan 19.476 ETH Terkumpul muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Jaringan Aztec menyelesaikan penjualan token $AZTEC, mengumpulkan 19.476 ETH. Penjualan melibatkan 16.741 peserta; 50% dana dari komunitas. Penjualan token menandakan permintaan kuat untuk infrastruktur privat. Jaringan Aztec mengumumkan di X bahwa penjualan publik token AZTEC-nya berakhir pada 6 Desember, mengumpulkan 19.476 ETH dari 16.741 peserta, dengan keterlibatan komunitas yang signifikan. Penjualan yang sukses ini menegaskan minat investor yang kuat pada solusi Layer 2 yang berfokus pada privasi, menyoroti pendekatan Aztec yang berpusat pada komunitas dan potensi dampaknya pada solusi penskalaan dan privasi Ethereum. Aztec Mengumpulkan 19.476 ETH melalui Lelang yang Digerakkan Komunitas Jaringan Aztec menyelesaikan penjualan publik token $AZTEC, mencapai 19.476 ETH dalam langganan, dengan 16.741 peserta. Setengah dari dana dilaporkan berasal dari anggota komunitas, menyoroti minat yang signifikan dalam penskalaan Ethereum privat. Sistem ticker inovatif Aztec mewakili komitmen mereka terhadap solusi privasi. Penjualan token, yang diselenggarakan sebagai Lelang Pembersihan Berkelanjutan bekerja sama dengan Uniswap, menghasilkan sekitar $59,2 juta. Token sekarang tersedia untuk staking, dengan sequencer membutuhkan 200.000 token AZTEC. Aztec baru saja melakukan salah satu peluncuran token paling bersih dan paling selaras dengan komunitas yang pernah kita lihat. 16,7 ribu peserta, 19,5 ribu ETH, setengahnya dari pengguna nyata – begitulah cara membangun L2 yang berdaulat dan privat. Tidak adanya alokasi institusional ditekankan sebagai tanda positif. Pasar Ethereum Turun saat Permintaan Privasi Tumbuh Tahukah Anda? Lelang token Aztec yang sepenuhnya on-chain selaras dengan pendekatan inovatif yang pertama kali dipopulerkan oleh platform seperti Uniswap, yang sebelumnya menetapkan preseden untuk distribusi token yang digerakkan komunitas, menghindari dominasi modal ventura tradisional. Ethereum (ETH), yang digunakan untuk mengumpulkan 19.476 ETH dalam penjualan Aztec, saat ini diperdagangkan pada $3.049,21. Dengan kapitalisasi pasar sebesar $368,03 miliar dan dominasi pasar 12,06%, perubahan harga ETH adalah 0,75% selama 24 jam dan -8,04% selama 30 hari, menurut data CoinMarketCap. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:31 UTC pada 7 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap Menurut...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 09:37
Bitmine Membeli ETH Senilai $199M saat Trader Smart Money Short ETH

Postingan Bitmine Membeli ETH Senilai $199M saat Trader Smart Money Melakukan Short ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies, pemegang Ether korporasi terbesar di dunia, terus membeli saat harga turun, meskipun trader paling sukses di industri bertaruh pada penurunan harga Ethereum. BitMine memperoleh Ether (ETH) senilai $199 juta selama dua hari terakhir, melalui akuisisi ETH senilai $68 juta pada hari Sabtu dan pembelian lain senilai $130,7 juta pada hari Jumat, menurut platform data blockchain Lookonchain. Dengan investasi terbaru, BitMine kini memegang $11,3 miliar, atau 3,08%, dari total pasokan Ether, mendekati target akumulasi 5%, menurut data dari StrategicEthReserve. Akumulasi berkelanjutan BitMine adalah tanda kuat keyakinan pada potensi pertumbuhan jangka panjang Ether. Perusahaan memegang tambahan $882 juta dalam cadangan kas, yang mungkin digunakan untuk akumulasi Ether lebih lanjut. Pemegang Ether korporasi terbesar. Sumber: Strategicethreserve.xyz Terkait: Whale ICO Ethereum mencairkan $60M setelah keuntungan 9.500x sementara 1% teratas terus membeli ETH Investasi BitMine terjadi di tengah perlambatan signifikan dalam aktivitas treasury aset digital (DAT), yang melihat akuisisi Ether korporasi turun 81% dalam tiga bulan, dari 1,97 juta Ether pada Agustus menjadi 370.000 ETH bersih yang diperoleh pada November. Meskipun perlambatan, BitMine mengakumulasi bagian terbesar, atau 679.000 Ether senilai $2,13 miliar selama bulan lalu. Terkait: Bitcoin kini menyelesaikan volume skala Visa, tetapi sebagian besar untuk grosir, bukan kopi Trader smart money bertaruh pada penurunan harga Ether Trader dengan kinerja terbaik di industri kripto berdasarkan pengembalian, yang dilacak sebagai trader "smart money" di platform intelijen blockchain Nansen, bertaruh pada depresiasi jangka pendek harga Ether. Posisi futures perpetual teratas trader smart money di Hyperliquid. Sumber: Nansen Trader smart money menambahkan posisi short senilai $2,8 juta selama 24 jam terakhir, karena kelompok ini net short pada Ether, dengan posisi short kumulatif sebesar $21 juta, menurut Nansen. Dana yang diperdagangkan di bursa Ethereum (ETF), pendorong signifikan likuiditas untuk Ether,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 08:53
Pendiri Ethereum Vitalik Buterin Menjelaskan Apa yang "Dibutuhkan Saat Ini" oleh Pasar Cryptocurrency dan Menyebutkan Sebuah Proyek

Postingan Pendiri Ethereum Vitalik Buterin Menjelaskan Apa yang "Dibutuhkan Saat Ini" oleh Pasar Cryptocurrency dan Menyebutkan Sebuah Proyek muncul di BitcoinEthereumNews.com. Co-founder Ethereum (ETH) Vitalik Buterin telah berargumen bahwa pasar futures gas (biaya transaksi) on-chain yang dapat diandalkan harus dikembangkan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan dalam biaya jaringan. Menurut Buterin, meskipun biaya transaksi rendah saat ini, pengguna tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana biaya akan berubah selama dua tahun ke depan. Oleh karena itu, pasar membutuhkan mekanisme baru untuk menghasilkan ekspektasi tentang biaya gas di masa depan. Buterin menjelaskan bahwa pasar futures semacam itu dapat berfungsi seperti pasar prediksi yang dibangun di atas BASEFEE, memungkinkan pengguna untuk melihat sinyal pasar tentang harga gas masa depan dengan lebih transparan dan melindungi diri mereka dari potensi kenaikan harga. Struktur ini akan secara efektif memungkinkan pengguna untuk membeli jumlah gas yang akan mereka butuhkan dalam jangka waktu tertentu, secara efektif "membayar di muka." Vitalik Buterin juga mencatat bahwa sudah ada startup yang bekerja di bidang ini, menyebutkan proyek Oiler sebagai contoh. Namun, Buterin berpendapat bahwa ekosistem belum matang, menyatakan bahwa pengembangan dan adopsi luas dari solusi semacam itu akan memberikan keamanan dan prediktabilitas yang signifikan bagi pengguna Ethereum. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/ethereum-founder-vitalik-buterin-explains-what-the-cryptocurrency-market-needs-right-now-and-names-a-project/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/07 04:22
Prediksi Harga ETH: Menargetkan $3.400 pada Akhir Tahun dengan Potensi Kenaikan Jangka Menengah $3.850

Postingan ETH Price Prediction: Menargetkan $3.400 pada Akhir Tahun dengan Potensi Kenaikan Jangka Menengah $3.850 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Darius Baruo 05 Des 2025 03:06 Prediksi harga ETH menunjukkan momentum bullish yang terus berkembang meskipun konsolidasi baru-baru ini, dengan indikator teknis mendukung pergerakan ke target jangka pendek $3.400 dan jangka menengah $3.850. Ringkasan Prediksi Harga ETH • Target jangka pendek ETH (1 minggu): $3.360 (+5,5%) • Perkiraan jangka menengah Ethereum (1 bulan): kisaran $3.400-$3.850 • Level kunci yang harus ditembus untuk kelanjutan bullish: $3.249 • Dukungan kritis jika bearish: $2.985 (SMA 20) Prediksi Harga Ethereum Terbaru dari Analis Beberapa analis telah menyatu pada perkiraan Ethereum yang optimis namun hati-hati untuk sisa bulan Desember. Peserta Polymarket bertaruh pada perdagangan ETH antara $3.100-$3.200 dengan probabilitas 40,3%, mewakili pandangan jangka pendek yang paling konservatif. Namun, analisis teknis dari Blockchain.News menunjukkan target yang jauh lebih tinggi, dengan prediksi harga ETH mereka mengarah ke $3.400-$3.850 dalam jangka menengah. Konsensus di antara prediksi terbaru menunjukkan keselarasan luar biasa di sekitar zona $3.300-$3.400. Model AI Finbold secara khusus menargetkan $3.360, sementara CoinCodex memproyeksikan $3.114,40 untuk lima hari ke depan. Konvergensi ini menunjukkan sentimen institusional dan ritel sedang menyelaraskan pada trajektori naik Ethereum, meskipun token tersebut diperdagangkan 34% di bawah level tertinggi 52 minggu yaitu $4.832. Analisis Teknis ETH: Bersiap untuk Breakout Bullish Analisis teknis Ethereum saat ini mengungkapkan setup yang kompleks namun semakin bullish. ETH diperdagangkan pada $3.184, memposisikan dirinya secara menguntungkan di atas level dukungan kritis SMA 7 ($3.040) dan SMA 20 ($2.985). Pembacaan histogram MACD sebesar 59,0654 menunjukkan momentum bullish yang sedang berkembang, sementara RSI netral 51,77 memberikan ruang yang cukup untuk pergerakan ke atas tanpa memasuki wilayah overbought. Konfigurasi Bollinger Bands sangat penting untuk prediksi harga ETH kita. Dengan posisi %B ETH di 0,89, harga mendekati pita atas di $3.242, menunjukkan upaya breakout atau potensi pullback ke pita tengah. Volume 24 jam sebesar $1,41 miliar di Binance menunjukkan kecukupan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/06 21:10
Bisakah harga Ethereum mencapai $4.953 setelah 190.000 dompet ETH baru dalam satu hari?

Ethereum mendapatkan 190.000 dompet baru dalam satu hari, sementara arus masuk sebesar $140 juta terjadi melalui BlackRock ETH ETF. Ini adalah pendorong utama di balik sentimen pasar yang lebih kuat. Grafik ETH BTC secara bersamaan menunjukkan candle yang jelas yang memecahkan tren diagonal berbulan-bulan. Ini membuat pola berbeda dari upaya sebelumnya di mana setiap pemulihan tetap di bawah garis. Apakah ini memberikan kekuatan lebih pada harga Ethereum? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan & grafik yang jelas dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum: sinyal pertama perbaikan struktural Pelanggaran tren dalam grafik ETH BTC menjadi topik pembicaraan di antara berbagai analis kripto. Menurut Mr APE, pergerakan harga terbaru lebih kuat daripada candle sebelumnya yang menunjukkan arah, tetapi ditutup tanpa keyakinan. Sejak awal September, rasio bergerak di bawah garis menurun yang sama, dengan setiap pemulihan terhenti di bawah resistensi diagonal. Ini berubah ketika ETH BTC ditutup dengan candle kuat di atas garis tersebut. Candle ini merupakan bagian dari struktur yang lebih luas di mana titik tinggi dan rendah bergerak semakin dekat satu sama lain. Pola seperti ini sering terlihat selama periode di mana pelaku pasar menggunakan leverage lebih sedikit dan volume perdagangan menurun. Terobosan ini mendapatkan makna tambahan karena Ethereum dalam basis USD telah menunjukkan sedikit kenaikan harga selama beberapa hari, tanpa volatilitas yang signifikan di atas atau di bawah zona harga penting. Aktivitas jaringan juga berperan. Ethereum menambahkan 190.000 dompet baru dalam satu hari. Jumlah ini jauh di atas rata-rata minggu-minggu sebelumnya. Dompet baru tidak menjamin aksi harga, tetapi mereka menunjukkan bahwa lebih banyak alamat menjadi aktif dalam blockchain. Ini membuatnya lebih relevan ketika titik data seperti itu bertepatan dengan peningkatan teknis, seperti pelanggaran tren. Selain itu, ada juga arus masuk ETH ETF. BlackRock menerima $140 juta melalui ETH ETF-nya. Arus masuk ke ETF berarti lebih banyak investor membeli ETH secara tidak langsung. Ini berdampak pada likuiditas karena pihak ETF ini benar-benar harus memegang token. Kombinasi arus masuk ETF dan dompet ETH baru menempatkan pelanggaran tren dalam konteks yang lebih luas dari peningkatan aktivitas. this is the first real spark from #Ethereum in months Just look at the chart, ETH has snapped a key downtrend against #Bitcoin I've been watching this move closely & $ETH finally showed real strength, bouncing almost 10% in ratio aligned to its price Its not wrong to say… pic.twitter.com/c3IJKUmTnf — Mr. APE aka GEM Hunter (@deg_ape) December 5, 2025 Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah AS akhirnya berakhir. Ini memastikan bahwa kemajuan akhirnya dapat dibuat lagi. Ini sangat bullish untuk kripto, dan karenanya trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: kripto mana yang harus... Lanjutkan membaca Bisakah harga Ethereum mencapai $4.953 setelah 190.000 dompet ETH baru dalam satu hari? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Dampak rotasi on-chain dan likuiditas pada harga Ethereum Seiring dengan perkembangan ini, penggunaan USDC di Ethereum berubah. Data on-chain antara 28 November dan 5 Desember menunjukkan penurunan dan kenaikan volume yang berjalan seiring dengan struktur harga. Volume awalnya sekitar 900.000 transaksi USDC, tetapi menurun pada 29 dan 30 November. Penurunan ini bertepatan dengan candle yang lebih lemah dalam harga Ethereum di sekitar zona harga sedikit di atas $3.026. Data transaksi semacam ini menunjukkan berapa banyak likuiditas stablecoin yang aktif berotasi dalam jaringan Ethereum. Situasi berubah pada 1 Desember. Hari itu jumlah transaksi naik di atas 1,2 juta. Kenaikan itu terjadi tepat sebelum ETH menunjukkan pemulihan sementara. Aktivitas USDC yang lebih tinggi sering dilihat sebagai tanda bahwa lebih banyak likuiditas digunakan dalam DeFi dan pasar spot. Volume tetap tinggi hingga 4 Desember dan kemudian menurun lagi. Candle berikutnya sekali lagi menunjukkan sedikit pelemahan di sekitar level sedikit di atas harga saat ini. Rotasi dalam volume USDC ini bukan sinyal yang berdiri sendiri, tetapi cocok dengan gambaran yang lebih luas tentang peningkatan likuiditas di sekitar Ethereum. Ini mendukung pengamatan bahwa ETH berada dalam fase repositioning, di mana pergeseran kecil dalam likuiditas langsung terlihat dalam candle pada grafik. Faktor teknis dan fundamental bergerak menuju satu garis Upgrade Fusaka membentuk elemen penting lainnya. Upgrade ini menerapkan peningkatan dalam kapasitas solusi Layer-2 melalui mekanisme blob baru dan fungsionalitas PeerDAS. Perubahan seperti itu mengurangi tekanan pada rantai utama. Waktunya jatuh pada periode di mana volatilitas tetap rendah. Akibatnya, perubahan teknis mendapatkan lebih banyak makna, karena pasar kurang dipengaruhi oleh noise dari pergerakan harga yang cepat. Titik data ini bersama-sama menunjukkan gambaran di mana struktur teknis dan aktivitas fundamental bergerak ke arah garis yang sama. Ada pelanggaran tren yang terlihat pada grafik ETH BTC, peningkatan dompet baru, arus masuk ETH ETF yang kuat, dan volume USDC yang aktif bergerak bersama candle pada grafik. Semua faktor ini secara terpisah relevan, tetapi mendapatkan lebih banyak makna ketika terjadi dalam minggu yang sama. Prospek struktur pasar Ethereum Semua perkembangan terbaru yang disebutkan di atas menunjukkan peningkatan yang jelas dalam struktur Ethereum. Pelanggaran tren, pertumbuhan dompet yang tinggi, dan arus masuk ETH ETF menunjukkan bahwa Ethereum menarik lebih banyak aktivitas, sementara rotasi USDC menunjukkan bagaimana likuiditas dengan cepat merespons perubahan dalam candle. Kebetulan faktor-faktor ini membuat fase saat ini penting untuk pengembangan pasar Ethereum lebih lanjut. Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Lebih dari 60 rantai tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri. Artikel Bisakah harga Ethereum mencapai $4.953 setelah 190.000 dompet ETH baru dalam satu hari? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.
Penulis: Coinstats2025/12/06 19:16

