Ethereum mendapatkan 190.000 dompet baru dalam satu hari, sementara arus masuk sebesar $140 juta terjadi melalui BlackRock ETH ETF. Ini adalah pendorong utama di balik sentimen pasar yang lebih kuat. Grafik ETH BTC secara bersamaan menunjukkan candle yang jelas yang memecahkan tren diagonal berbulan-bulan. Ini membuat pola berbeda dari upaya sebelumnya di mana setiap pemulihan tetap di bawah garis. Apakah ini memberikan kekuatan lebih pada harga Ethereum? Harga Ethereum: sinyal pertama perbaikan struktural Pelanggaran tren dalam grafik ETH BTC menjadi topik pembicaraan di antara berbagai analis kripto. Menurut Mr APE, pergerakan harga terbaru lebih kuat daripada candle sebelumnya yang menunjukkan arah, tetapi ditutup tanpa keyakinan. Sejak awal September, rasio bergerak di bawah garis menurun yang sama, dengan setiap pemulihan terhenti di bawah resistensi diagonal. Ini berubah ketika ETH BTC ditutup dengan candle kuat di atas garis tersebut. Candle ini merupakan bagian dari struktur yang lebih luas di mana titik tinggi dan rendah bergerak semakin dekat satu sama lain. Pola seperti ini sering terlihat selama periode di mana pelaku pasar menggunakan leverage lebih sedikit dan volume perdagangan menurun. Terobosan ini mendapatkan makna tambahan karena Ethereum dalam basis USD telah menunjukkan sedikit kenaikan harga selama beberapa hari, tanpa volatilitas yang signifikan di atas atau di bawah zona harga penting. Aktivitas jaringan juga berperan. Ethereum menambahkan 190.000 dompet baru dalam satu hari. Jumlah ini jauh di atas rata-rata minggu-minggu sebelumnya. Dompet baru tidak menjamin aksi harga, tetapi mereka menunjukkan bahwa lebih banyak alamat menjadi aktif dalam blockchain. Ini membuatnya lebih relevan ketika titik data seperti itu bertepatan dengan peningkatan teknis, seperti pelanggaran tren. Selain itu, ada juga arus masuk ETH ETF. BlackRock menerima $140 juta melalui ETH ETF-nya. Arus masuk ke ETF berarti lebih banyak investor membeli ETH secara tidak langsung. Ini berdampak pada likuiditas karena pihak ETF ini benar-benar harus memegang token. Kombinasi arus masuk ETF dan dompet ETH baru menempatkan pelanggaran tren dalam konteks yang lebih luas dari peningkatan aktivitas. this is the first real spark from #Ethereum in months Just look at the chart, ETH has snapped a key downtrend against #Bitcoin I've been watching this move closely & $ETH finally showed real strength, bouncing almost 10% in ratio aligned to its price Its not wrong to say… pic.twitter.com/c3IJKUmTnf — Mr. APE aka GEM Hunter (@deg_ape) December 5, 2025 Dampak rotasi on-chain dan likuiditas pada harga Ethereum Seiring dengan perkembangan ini, penggunaan USDC di Ethereum berubah. Data on-chain antara 28 November dan 5 Desember menunjukkan penurunan dan kenaikan volume yang berjalan seiring dengan struktur harga. Volume awalnya sekitar 900.000 transaksi USDC, tetapi menurun pada 29 dan 30 November. Penurunan ini bertepatan dengan candle yang lebih lemah dalam harga Ethereum di sekitar zona harga sedikit di atas $3.026. Data transaksi semacam ini menunjukkan berapa banyak likuiditas stablecoin yang aktif berotasi dalam jaringan Ethereum. Situasi berubah pada 1 Desember. Hari itu jumlah transaksi naik di atas 1,2 juta. Kenaikan itu terjadi tepat sebelum ETH menunjukkan pemulihan sementara. Aktivitas USDC yang lebih tinggi sering dilihat sebagai tanda bahwa lebih banyak likuiditas digunakan dalam DeFi dan pasar spot. Volume tetap tinggi hingga 4 Desember dan kemudian menurun lagi. Candle berikutnya sekali lagi menunjukkan sedikit pelemahan di sekitar level sedikit di atas harga saat ini. Rotasi dalam volume USDC ini bukan sinyal yang berdiri sendiri, tetapi cocok dengan gambaran yang lebih luas tentang peningkatan likuiditas di sekitar Ethereum. Ini mendukung pengamatan bahwa ETH berada dalam fase repositioning, di mana pergeseran kecil dalam likuiditas langsung terlihat dalam candle pada grafik. Faktor teknis dan fundamental bergerak menuju satu garis Upgrade Fusaka membentuk elemen penting lainnya. Upgrade ini menerapkan peningkatan dalam kapasitas solusi Layer-2 melalui mekanisme blob baru dan fungsionalitas PeerDAS. Perubahan seperti itu mengurangi tekanan pada rantai utama. Waktunya jatuh pada periode di mana volatilitas tetap rendah. Akibatnya, perubahan teknis mendapatkan lebih banyak makna, karena pasar kurang dipengaruhi oleh noise dari pergerakan harga yang cepat. Titik data ini bersama-sama menunjukkan gambaran di mana struktur teknis dan aktivitas fundamental bergerak ke arah garis yang sama. Ada pelanggaran tren yang terlihat pada grafik ETH BTC, peningkatan dompet baru, arus masuk ETH ETF yang kuat, dan volume USDC yang aktif bergerak bersama candle pada grafik. Semua faktor ini secara terpisah relevan, tetapi mendapatkan lebih banyak makna ketika terjadi dalam minggu yang sama. Prospek struktur pasar Ethereum Semua perkembangan terbaru yang disebutkan di atas menunjukkan peningkatan yang jelas dalam struktur Ethereum. Pelanggaran tren, pertumbuhan dompet yang tinggi, dan arus masuk ETH ETF menunjukkan bahwa Ethereum menarik lebih banyak aktivitas, sementara rotasi USDC menunjukkan bagaimana likuiditas dengan cepat merespons perubahan dalam candle. Kebetulan faktor-faktor ini membuat fase saat ini penting untuk pengembangan pasar Ethereum lebih lanjut. 