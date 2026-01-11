Bursa
Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar'
Postingan Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sentimen media sosial Ethereum yang menurun sedang mencerminkan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 21:40
Ethereum mengunci 1 juta saat Vitalik Buterin memperingatkan tentang 'corposlop' – Krisis identitas di depan mata?
Postingan Ethereum mengunci 1 juta saat Vitalik Buterin memperingatkan 'corposlop' – Krisis identitas di depan mata? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum [ETH] sedang berubah, tetapi
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 19:09
Brother Maji menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x dalam waktu kurang dari satu jam, tetapi masih memegang posisi long di ETH dan HYPE.
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut pemantauan data on-chain, Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Brother Machi," menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x
Penulis: PANews
2026/01/11 18:55
BitMine Staking 86.400 ETH Lagi, Memperkuat Strategi Jangka Panjang
Postingan BitMine Staking 86.400 ETH Lagi, Memperkuat Strategi Jangka Panjang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum BitMine Immersion Technologies telah secara signifikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 18:50
Permintaan Staking Ethereum Meledak Sementara Harga Memasuki Zona Kritis
Postingan Ethereum Staking Demand Explodes While Price Enters Critical Zone muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Ethereum sedang menghadapi momen kritis saat
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 15:38
DWF Labs Menyelesaikan Investasi Seed DeFi Senilai $1 Juta di Awal Tahun Ini
Postingan DWF Labs Menyelesaikan Investasi Seed DeFi Senilai $1 Juta Awal Tahun Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: DWF Labs menginvestasikan $1 juta dalam DeFi yang tidak disebutkan namanya
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 14:46
Apakah harga Ethereum terus naik karena lebih banyak permintaan institusional tanpa leverage ETH?
Ethereum menunjukkan perubahan yang jelas dalam cara pasar berperilaku pada awal 2026. Aliran masuk ETF ETH yang besar, jumlah ETH yang di-staking lebih tinggi
Penulis: Coinstats
2026/01/11 14:16
Peretas Truebit mencuci $26 juta ETH melalui Tornado Cash
Postingan Peretas Truebit mencuci $26 juta dalam ETH melalui Tornado Cash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Peretas di balik eksploitasi Truebit sepenuhnya
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 13:10
Permintaan Staking Ethereum Melonjak saat Antrean Validator Mencapai Tertinggi Tahunan
Postingan Ethereum Staking Demand Surges as Validator Backlog Hits Yearly High muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Lapisan staking Ethereum menunjukkan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 13:02
Alamat yang terkait dengan Vitalik menyetor 330 ETH ke Paxos, senilai $1,02 juta.
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, sebuah alamat yang berafiliasi dengan Vitalik menyetor 330 ETH, senilai $1,02 juta, ke Paxos 11 jam
Penulis: PANews
2026/01/11 11:01
