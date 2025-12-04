Terobosan Wedge Menurun Ethereum Menandakan Target Potensial $5.000 dengan Metrik Jaringan yang Kuat
Postingan Ethereum Falling Wedge Breakout Signals Potential $5,000 Target with Robust Network Metrics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum telah mengkonfirmasi falling wedge breakout pada grafik harian, menandakan potensi kenaikan menuju target $5,000 di tengah aktivitas jaringan yang kuat dan metrik on-chain yang positif. Ethereum mengkonfirmasi falling wedge breakout dengan proyeksi yang mengarah ke $5,000 berdasarkan analisis teknikal. Aktivitas jaringan yang kuat terus berlanjut, dibuktikan dengan meningkatnya DeFi TVL dan rasio pasokan stablecoin. Data on-chain mengungkapkan $68,623 miliar dalam DeFi TVL, dengan biaya rantai sebesar $313,405 selama 24 jam terakhir, menurut metrik DeFiLlama. Ethereum falling wedge breakout terkonfirmasi: ETH mengincar target $5,000 dengan aktivitas jaringan yang melonjak dan upgrade Fusaka. Tetap terdepan dalam tren kripto—jelajahi sinyal bullish Ethereum hari ini. (142 karakter) Apa itu Ethereum Falling Wedge Breakout dan Target $5,000-nya? Ethereum falling wedge breakout mengacu pada pola grafik bullish di mana harga ETH terkonsolidasi dalam garis tren yang konvergen sebelum menembus ke atas di atas batas atas. Konfirmasi ini terjadi setelah beberapa penutupan harian di atas resistensi, didukung oleh peningkatan volume perdagangan. Pergerakan terukur dari pola ini memproyeksikan target mendekati $5,000, selaras dengan perilaku breakout historis di pasar cryptocurrency. Bagaimana Aktivitas Jaringan Ethereum Mendukung Breakout Ini? Metrik on-chain Ethereum menunjukkan permintaan yang berkelanjutan selama fase breakout. Total nilai terkunci DeFi mencapai $68,623 miliar, mencerminkan peningkatan 3,71% dalam sehari terakhir, menurut DeFiLlama. Kapitalisasi pasar stablecoin di jaringan mencapai $166,412 miliar, menggarisbawahi arus masuk likuiditas. Biaya rantai harian berjumlah $313,405, dengan pendapatan sebesar $25,148 dan metrik yang lebih luas menunjukkan $698,659 dalam aktivitas. Volume bursa terdesentralisasi mencapai $1,831 miliar, sementara volume futures perpetual mencapai $2,972 miliar. Arus masuk berjumlah $137,79 juta, dan alamat aktif melampaui 527,225. TVL yang dijembatani dilaporkan sebesar $452,145 miliar, dan volume perdagangan NFT mencapai $2,66 juta. Angka-angka ini menunjukkan pemanfaatan ekosistem yang kuat, memperkuat validitas breakout. Upgrade Fusaka baru-baru ini meningkatkan ketersediaan data dan efisiensi ruang blok, setelah penerapan testnet yang berhasil. Pengembangan ini mengurangi kemacetan...