Terobosan Wedge Menurun Ethereum Menandakan Target Potensial $5.000 dengan Metrik Jaringan yang Kuat

Postingan Ethereum Falling Wedge Breakout Signals Potential $5,000 Target with Robust Network Metrics muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum telah mengkonfirmasi falling wedge breakout pada grafik harian, menandakan potensi kenaikan menuju target $5,000 di tengah aktivitas jaringan yang kuat dan metrik on-chain yang positif. Ethereum mengkonfirmasi falling wedge breakout dengan proyeksi yang mengarah ke $5,000 berdasarkan analisis teknikal. Aktivitas jaringan yang kuat terus berlanjut, dibuktikan dengan meningkatnya DeFi TVL dan rasio pasokan stablecoin. Data on-chain mengungkapkan $68,623 miliar dalam DeFi TVL, dengan biaya rantai sebesar $313,405 selama 24 jam terakhir, menurut metrik DeFiLlama. Ethereum falling wedge breakout terkonfirmasi: ETH mengincar target $5,000 dengan aktivitas jaringan yang melonjak dan upgrade Fusaka. Tetap terdepan dalam tren kripto—jelajahi sinyal bullish Ethereum hari ini. (142 karakter) Apa itu Ethereum Falling Wedge Breakout dan Target $5,000-nya? Ethereum falling wedge breakout mengacu pada pola grafik bullish di mana harga ETH terkonsolidasi dalam garis tren yang konvergen sebelum menembus ke atas di atas batas atas. Konfirmasi ini terjadi setelah beberapa penutupan harian di atas resistensi, didukung oleh peningkatan volume perdagangan. Pergerakan terukur dari pola ini memproyeksikan target mendekati $5,000, selaras dengan perilaku breakout historis di pasar cryptocurrency. Bagaimana Aktivitas Jaringan Ethereum Mendukung Breakout Ini? Metrik on-chain Ethereum menunjukkan permintaan yang berkelanjutan selama fase breakout. Total nilai terkunci DeFi mencapai $68,623 miliar, mencerminkan peningkatan 3,71% dalam sehari terakhir, menurut DeFiLlama. Kapitalisasi pasar stablecoin di jaringan mencapai $166,412 miliar, menggarisbawahi arus masuk likuiditas. Biaya rantai harian berjumlah $313,405, dengan pendapatan sebesar $25,148 dan metrik yang lebih luas menunjukkan $698,659 dalam aktivitas. Volume bursa terdesentralisasi mencapai $1,831 miliar, sementara volume futures perpetual mencapai $2,972 miliar. Arus masuk berjumlah $137,79 juta, dan alamat aktif melampaui 527,225. TVL yang dijembatani dilaporkan sebesar $452,145 miliar, dan volume perdagangan NFT mencapai $2,66 juta. Angka-angka ini menunjukkan pemanfaatan ekosistem yang kuat, memperkuat validitas breakout. Upgrade Fusaka baru-baru ini meningkatkan ketersediaan data dan efisiensi ruang blok, setelah penerapan testnet yang berhasil. Pengembangan ini mengurangi kemacetan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/06 13:21
Sinyal Harga Ethereum Menunjukkan Pembalikan Bearish karena Dompet ETH 1K-10K Terus Menjual

Postingan Harga Ethereum Menunjukkan Pembalikan Bearish karena Dompet 1K-10K ETH Terus Menjual muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pola lilin evening star pada garis tren resistensi dari pola falling wedge menandakan potensi penurunan harga Ethereum. Kelompok pemegang 1.000-10.000 ETH melakukan penjualan terberat pada puncaknya dan terus mendistribusikan koin di pasar saat ini. Potensi death crossover antara kemiringan EMA 100 dan 200 hari dapat mempercepat tekanan jual pasar. ETH, cryptocurrency asli dari blockchain Ethereum, turun lebih dari 3,5% selama jam pasar AS hari Jumat untuk diperdagangkan sedikit di atas $2.000. Pasar kripto yang lebih luas menunjukkan penurunan serupa, karena tampaknya minggu-minggu awal memulihkan momentum bearish yang habis. Namun, harga Ethereum menghadapi tekanan jual tambahan karena paus ukuran menengah (1K-10K ETH) melakukan distribusi berat. Akankah altcoin teratas kehilangan $3.000 lagi? Paus Ethereum Tingkat Menengah Mendorong Tekanan Jual Pasca-Puncak Selama tiga bulan terakhir, harga Ethereum telah mengalami tren penurunan yang stabil dari all-time high (ATH) $4.955 ke nilai perdagangan saat ini sebesar $3.040, mencatat kerugian 39%. Data on-chain dari distribusi pasokan Ethereum menunjukkan bahwa pemegang dengan saldo antara 1.000 dan 10.000 ETH melakukan sebagian besar penjualan pada ATH baru-baru ini. Kelompok ini menjual posisi secara agresif pada puncak harga sementara ada optimisme luas di antara peserta pasar lainnya, merayakan rekor tertinggi baru. Kelompok yang sama terus mengurangi kepemilikan pada saat ini, menciptakan tekanan penurunan yang lebih persisten meskipun harga mencoba stabil di atas $4.000. Arus keluar bersih harian dari alamat-alamat ini masih lebih tinggi daripada level pra-reli. Di sisi lain, alamat dengan kontrol lebih dari 10.000 ETH telah menunjukkan aktivitas yang jauh lebih rendah. Saldo kolektif mereka hanya sedikit menurun sejak puncak, tanpa indikasi percepatan dalam penjualan atau akumulasi yang banyak. Transfer antara dompet terbesar tetap dalam kisaran normal, menunjukkan pendekatan wait-and-see daripada repositioning aktif. Lebih kecil...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/06 12:16
MOBU, ETH, dan LINK Memimpin

Postingan MOBU, ETH, dan LINK Memimpin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analisis Proyek Kripto MoonBull, Ethereum, dan Chainlink dengan wawasan, langkah-langkah kunci, dan panduan tentang kripto mana yang memimpin kripto 100x berikutnya untuk dibeli. Chainlink telah berayun seperti kelas berat minggu ini setelah pulih hampir 30% dari penghapusan brutal Senin yang menyeretnya ke $11,74. Lonjakan ke $14,61 menunjukkan energi baru, tetapi analis memperingatkan bahwa zona pasokan $15 hingga $16,6 dapat membatasi pergerakan sampai volume yang lebih substansial masuk. Ethereum juga menambah panas ke pasar saat mendorong di atas $3.200 dan membentuk jalur menuju $3.450. Dengan kedua mata uang utama menunjukkan sinyal campuran, pedagang yang mencari kripto 100x berikutnya untuk dibeli sedang memindai permainan tahap awal sebelum momentum menentukan langkah selanjutnya. Di sinilah presale Tahap 6 MoonBull mencuri perhatian, terutama saat pasar yang lebih luas menetap ke zona perdagangan rentang yang hati-hati seperti band $14,2 hingga $15,4 Chainlink. MoonBull menawarkan sesuatu yang berbeda, memberikan pendatang terlambat kesempatan baru pada kripto 100x berikutnya untuk dibeli sementara harga tetap di kisaran termurah mereka. Dengan Ethereum menunjukkan kekuatan yang stabil dan Chainlink membangun kembali momentum setelah guncangan yang didorong ETF, investor yang melewatkan moonshot sebelumnya beralih ke jendela presale MoonBull sebagai keuntungan masuk awal yang langka sebelum harga naik di seluruh dua puluh tiga tahapannya. MoonBull: Kripto 100x Berikutnya untuk Dibeli Sedang Memanas di Tahap Presale MoonBull dengan cepat menjadi pilihan favorit pasar untuk kripto 100x berikutnya untuk dibeli saat presale Tahap 6-nya mendapatkan momentum. Token ini menulis ulang narasi koin meme dengan memadukan humor, budaya, dan utilitas blockchain jangka panjang. Investor mengatakan MoonBull terasa seperti banteng pemakan kacang yang siap menginjak-injak ke liga besar dengan tokenomics terstrukturnya, sistem likuiditas otomatis, refleksi penstabil harga, dan mekanisme pembakaran yang stabil. Sementara sebagian besar koin meme hanya mengandalkan hype, MoonBull membangun fondasi yang tumbuh lebih kuat dengan setiap pembeli yang memasuki ekosistem. The...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/05 10:19
Analisis Harga Ethereum (ETH) untuk 4 Desember

Postingan Analisis Harga Ethereum (ETH) untuk 4 Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar sebagian besar hijau hari ini, menurut CoinStats. Grafik ETH oleh CoinStats ETH/USD Ethereum (ETH) adalah salah satu yang mengalami kenaikan terbesar hari ini, naik sebesar 3,77%. Gambar oleh TradingView Pada grafik per jam, kurs ETH mungkin telah menetapkan support lokal di $3.158. Jika bar harian ditutup mendekati tanda tersebut, penurunan kemungkinan akan berlanjut ke kisaran $3.100. Gambar oleh TradingView Pada kerangka waktu yang lebih panjang, harga altcoin utama sekali lagi gagal untuk tetap di atas level $3.230. Anda Mungkin Juga Suka Jika lilin ditutup jauh dari tanda tersebut, beruang mungkin akan mengambil inisiatif, yang dapat menyebabkan pengujian zona $3.100 pada akhir minggu. Gambar oleh TradingView Dari sudut pandang jangka menengah, seseorang harus fokus pada penutupan bar mingguan dalam hal level $3.233. Jika bulls dapat mempertahankan inisiatif yang diperoleh dan lilin ditutup sekitar tanda tersebut, atau di atasnya, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk gerakan ke atas yang berkelanjutan ke kisaran $3.300-$3.400. Ethereum diperdagangkan pada $3.155 pada waktu penulisan. Sumber: https://u.today/ethereum-eth-price-analysis-for-december-4
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/05 07:01

