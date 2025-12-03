Polymarket Melanjutkan Operasi di A.S. di Tengah Kepatuhan CFTC

Poin Utama: Peluncuran kembali strategis Polymarket di pasar A.S. Pentingnya Ethereum dalam operasi Polymarket. Potensi dampak global pada regulasi pasar prediksi. Polymarket meluncurkan aplikasi A.S. pada 4 Desember, kembali memasuki pasar setelah sebelumnya keluar karena CFTC, awalnya memungkinkan perdagangan olahraga untuk pengguna Amerika. Ini menandai tonggak regulasi penting bagi Polymarket, dengan adopsi pengguna yang cepat dibuktikan dengan peringkat teratasnya di antara aplikasi olahraga gratis di App Store Apple. Reaksi Pasar dan Peran ETH dalam Pertumbuhan Polymarket Ethereum (ETH), cryptocurrency yang banyak digunakan dalam transaksi Polymarket, memiliki harga $3.084,28 per 3 Desember 2025. Akuisisi Polymarket terhadap QCX pada Juli 2025 memungkinkan masuk kembali secara teratur ke A.S., menetapkan preseden untuk pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dalam industri pasar prediksi. "Kami senang menyambut kembali pengguna A.S. ke platform kami dan memprioritaskan kepatuhan saat kami meluncurkan kembali pasar prediksi kami." — Kadav Das, Pendiri/CEO/CTO Polymarket Ikhtisar Data Pasar Tahukah Anda? Akuisisi Polymarket terhadap QCX pada Juli 2025 memungkinkan masuk kembali secara teratur ke A.S., menetapkan preseden untuk pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dalam industri pasar prediksi. melaporkan volume perdagangan 24 jam sebesar $27,50 miliar, mencerminkan kenaikan 2,82% selama periode yang sama. Kapitalisasi pasar dicatat sebesar $372,26 miliar, mempertahankan dominasi 11,89% di sektor tersebut. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 16:30 UTC pada 3 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap Analis di Coincu menyarankan tren ini dapat mendorong platform menuju kepatuhan regulasi formal, menawarkan gerbang untuk penerimaan pasar yang lebih luas dan potensi untuk penyesuaian legislatif di masa depan yang mendukung inovasi. DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.