Alamat whale 0xdECF mentransfer 5000 ETH lagi ke bursa.
PANews melaporkan pada 4 Desember bahwa, menurut Lookonchain, alamat paus 0xdECF menyetor 5.000 ETH lagi ke Binance saat pasar pulih, setara dengan sekitar $15,52 juta pada harga saat ini; alamat tersebut saat ini memiliki 5.000 ETH tersisa.
Penulis: PANews
2025/12/04 09:21
Fusaka membentuk kembali ekonomi Layer 2
Postingan Fusaka membentuk kembali ekonomi Layer 2 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investor mengamati dengan seksama saat upgrade ethereum yang disebut Fusaka mendekat, membawa fokus baru pada bagaimana jaringan menangkap nilai dari aktivitas Layer 2. Fusaka diluncurkan setelah salah satu penurunan tajam ETH Ethereum akan mengaktifkan upgrade Fusaka yang ditunggu-tunggu pada 3 Desember, di saat ETH muncul dari salah satu penurunan tersteepnya dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini mengikuti kaskade likuidasi 10 Oktober dan tekanan jual berikutnya di seluruh pasar kripto, yang sangat menekan sentimen. Meskipun latar belakang sulit ini, jaringan terus bergerak maju dengan roadmap scaling yang ambisius di bawah struktur kepemimpinan baru dan fokus yang lebih komersial. Selain itu, pengembang terus mengirimkan rilis utama sesuai jadwal, memperkuat kepercayaan pada arah jangka panjang Ethereum. Sejak peluncuran upgrade Pectra pada awal Mei, ETH telah menyerahkan sebagian besar keuntungannya. Namun, masih mengungguli Bitcoin dan Solana dalam periode yang sama, menunjukkan ketahanan relatif dibandingkan dengan aset berkapitalisasi besar lainnya. Detail upgrade Fusaka dan tujuan desain Fusaka adalah langkah besar berikutnya dalam roadmap scaling ethereum multi-tahun Ethereum dan memperkenalkan 13 Proposal Peningkatan Ethereum (EIPs). Proposal ini secara langsung mempengaruhi bagaimana layer dasar memproses data dan mengelola throughput. Secara khusus, mereka dirancang untuk mendukung aktivitas yang meningkat di seluruh jaringan Layer 2 Ethereum sambil memposisikan rantai dasar untuk menangkap lebih banyak nilai seiring waktu. Fitur unggulan, Peer Data Availability Sampling (PeerDAS, atau EIP-7594), memungkinkan Ethereum memverifikasi blob data transaksi besar tanpa memerlukan setiap node untuk memproses dataset lengkap. Ini telah menjadi salah satu kendala kapasitas utama sejak rollup mulai mendominasi transaksi dan aktivitas jaringan di rantai. Dengan memverifikasi sampel kecil data alih-alih seluruh muatan blob, jaringan dapat menangani jauh lebih banyak informasi dalam setiap blok. Akibatnya, biaya seharusnya turun dan kecepatan seharusnya...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/04 05:06
Polymarket Melanjutkan Operasi di A.S. di Tengah Kepatuhan CFTC
Postingan Polymarket Melanjutkan Operasi A.S. di Tengah Kepatuhan CFTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peluncuran kembali strategis Polymarket di pasar A.S. Pentingnya Ethereum dalam operasi Polymarket. Potensi dampak global pada regulasi pasar prediksi. Polymarket meluncurkan aplikasi A.S. pada 4 Desember, kembali memasuki pasar setelah sebelumnya keluar karena CFTC, awalnya memungkinkan perdagangan olahraga untuk pengguna Amerika. Ini menandai tonggak regulasi penting bagi Polymarket, dengan adopsi pengguna yang cepat dibuktikan dengan peringkat teratasnya di antara aplikasi olahraga gratis di App Store Apple. Reaksi Pasar dan Peran ETH dalam Pertumbuhan Polymarket Ethereum (ETH), cryptocurrency yang banyak digunakan dalam transaksi Polymarket, memiliki harga $3.084,28 per 3 Desember 2025. Akuisisi Polymarket terhadap QCX pada Juli 2025 memungkinkan masuk kembali secara teratur ke A.S., menetapkan preseden untuk pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dalam industri pasar prediksi. "Kami senang menyambut kembali pengguna A.S. ke platform kami dan memprioritaskan kepatuhan saat kami meluncurkan kembali pasar prediksi kami." — Kadav Das, Pendiri/CEO/CTO Polymarket Ikhtisar Data Pasar Tahukah Anda? Akuisisi Polymarket terhadap QCX pada Juli 2025 memungkinkan masuk kembali secara teratur ke A.S., menetapkan preseden untuk pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dalam industri pasar prediksi. melaporkan volume perdagangan 24 jam sebesar $27,50 miliar, mencerminkan kenaikan 2,82% selama periode yang sama. Kapitalisasi pasar dicatat sebesar $372,26 miliar, mempertahankan dominasi 11,89% di sektor tersebut. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 16:30 UTC pada 3 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap Analis di Coincu menyarankan tren ini dapat mendorong platform menuju kepatuhan regulasi formal, menawarkan gerbang untuk penerimaan pasar yang lebih luas dan potensi untuk penyesuaian legislatif di masa depan yang mendukung inovasi. DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi. Sumber: https://coincu.com/news/polymarket-relaunches-us-market/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/04 03:27
Kelelahan Jaringan Ethereum? Transaksi Bulanan On-Chain Menurun Seiring Aktivitas Melambat
Selama beberapa minggu terakhir, harga Ethereum telah mengalami tren penurunan akibat lingkungan pasar yang sangat fluktuatif. Aksi bearish ETH tampaknya telah menghambat aktivitas on-chain, seperti yang dibuktikan dengan penurunan total transaksinya yang dilakukan dalam periode bulanan. Bulan Yang Tenang Untuk Jaringan Ethereum Aktivitas on-chain Ethereum […]
Penulis: Bitcoinist
2025/12/04 03:00
ETH Merebut Kembali $3K saat Ethereum Fusaka Memperluas Parameter Blob dan Performa Jaringan
Upgrade Ethereum Fusaka telah aktif, memperkenalkan PeerDAS dan kapasitas blob yang lebih tinggi untuk secara signifikan meningkatkan skalabilitas rollup. Para bull ETH perlu mempertahankan $3.000 agar reli harga terus berlanjut, dan kegagalan untuk bertahan bisa menyebabkan titik rendah baru. Harga Ethereum (ETH) naik 9% selama kenaikan pasar kripto hari ini, bergerak melewati [...]]]>
Penulis: Crypto News Flash
2025/12/03 22:39
Prediksi Harga Ethereum: ETH Naik 8% Menjelang Aktivasi Upgrade Fusaka Hari Ini
Harga Ethereum telah melonjak lebih dari 8% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $3.070,40 per pukul 8:08 pagi EST pada volume perdagangan [...]
Penulis: Insidebitcoins
2025/12/03 20:53
Ethereum (ETH) Bulls atau Bears? Level Utama Ini Memegang Jawabannya
Ethereum diperdagangkan mendekati $3.065 dengan volume $30B setelah menguji support $2.800; leverage tinggi dan penurunan open interest menandakan volatilitas di masa depan.
Penulis: CryptoPotato
2025/12/03 19:59
Perbendaharaan Ethereum Anjlok 80% dalam 3 Bulan Permintaan ETH Korporasi Jatuh pada November 2025
Postingan Ethereum Treasuries Collapse 80% in 3 Months Corporate ETH Demand Crashes in November 2025 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Perbendaharaan Ethereum sedang runtuh dengan cepat. Pembelian telah turun 80% hanya dalam tiga bulan, dari 1,97 juta ETH pada Agustus menjadi hanya 370.000 ETH pada November, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan cepat menarik diri dari tren ini. Bitwise telah memperingatkan bahwa model ini berada di bawah tekanan, dan banyak perusahaan yang membeli Ether dalam jumlah besar sedang ...
Penulis: CoinPedia
2025/12/03 17:54
Berita ETH: Ethereum Mengalami Arus Keluar ETF Sebesar $79 Juta Sementara Institusi Terus Membeli
Ethereum bertahan di atas zona permintaannya saat arus keluar ETF sebesar $79M bertemu dengan pembelian institusional besar menjelang peningkatan jaringan Fusaka pada 3 Desember. Ethereum telah memasuki fase kunci pada awal Desember. Sementara arus keluar ETF meningkat menjadi $79 juta, investor institusional meningkatkan kepemilikan ETH mereka. Pada saat yang sama, harga Ethereum telah [...] Postingan ETH News: Ethereum Melihat Arus Keluar ETF $79M Sementara Institusi Terus Membeli muncul pertama kali di Live Bitcoin News.
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/03 15:45
Perbendaharaan kripto memimpin pemulihan saham setelah awal Desember yang goyah
Saham treasury aset digital melonjak pada hari Selasa, dengan perusahaan yang berfokus pada Ether memimpin kenaikan hingga 12,35% saat pasar kripto pulih dari penjualan massal. Treasury aset digital (DATs) memimpin pemulihan saham kripto saat pasar pulih setelah pengurasan leverage yang signifikan pada awal bulan. DATs Ether pulih dengan kuat pada hari Selasa, termasuk EthZilla (ETHZ) yang terdaftar di Nasdaq, yang naik 12,35% pada hari itu menjadi $10,80 dalam perdagangan setelah jam kerja, menurut Google Finance. Treasury Ether (ETH) terbesar di dunia, BitMine — yang dilaporkan telah membeli saat harga turun minggu ini — juga melihat kenaikan saham dua digit pada hari Selasa, dengan BMNR naik 10,26%. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/12/03 13:45
