BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Fase Bearish Kripto Berakhir dengan Pergeseran Regulasi dan Pasar

Fase Bearish Kripto Berakhir dengan Pergeseran Regulasi dan Pasar

Postingan Fase Beruang Kripto Berakhir dengan Pergeseran Regulasi dan Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Yi Lihua memprediksi akhir pasar beruang kripto di tengah kepemimpinan baru dan stabilisasi pasar. Masalah likuiditas mungkin mereda dengan antisipasi pemotongan suku bunga. ETH tertinggal meskipun kondisi makro positif mempengaruhi berbagai cryptocurrency. Yi Lihua dari Liquid Capital menekankan optimisme dalam postingan media sosial, mencatat potensi pemulihan di pasar kripto di tengah pergeseran regulasi A.S. yang menguntungkan dan kondisi makroekonomi. Ini menandakan potensi akhir dari pasar beruang baru-baru ini, menggaungkan pola historis dan berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Perubahan Kepemimpinan A.S. Meningkatkan Prospek Pasar Kripto Yi Lihua, pendiri Liquid Capital, mempublikasikan di media sosial memprediksi akhir dari pasar beruang kripto 60 hari. Dia mengutip perubahan regulasi, termasuk kepemimpinan baru di Federal Reserve A.S., meningkatkan optimisme di sektor kripto. Pemotongan suku bunga yang diharapkan dan lingkungan kebijakan ramah kripto diantisipasi akan memulihkan likuiditas. Meskipun Ethereum tertinggal, Yi mempertahankan strategi portofolio alokasi strategis di berbagai aset utama. Yi Lihua, Pendiri, Liquid Capital, "Meskipun BTC telah kembali ke $93.000, BCH telah mencapai tinggi baru-baru ini, WLFI telah melonjak dan stabil, tetapi ETH masih tertinggal... Dengan ketua baru yang ramah kripto lainnya (Federal Reserve) dikonfirmasi setelah ketua SEC, pasar beruang kripto 60 hari mungkin akan berakhir... investasi membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran." Bitcoin Melonjak Di Tengah Dinamika Regulasi dan Pasar Tahukah Anda? Pasar beruang Desember 2018 menunjukkan masalah likuiditas serupa, yang menyebabkan lonjakan Bitcoin signifikan, menandai kenaikan historis yang dikenal sebagai "Santa Claus Rally." Per 3 Desember 2025, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $93.425,34, dengan kapitalisasi pasar 1.864,48 miliar. Volume perdagangan 24 jam BTC meningkat sebesar 8,23%, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap, meskipun terjadi penurunan 60 hari sebesar 23,75%. Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:06 UTC pada 3 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap Penelitian Coincu...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/03 13:12
Ethereum Melambung Tinggi, Mempersempit Jarak ke Garis Resistensi Penentu

Ethereum Melambung Tinggi, Mempersempit Jarak ke Garis Resistensi Penentu

Harga Ethereum memulai kenaikan baru di atas $2.920. ETH sekarang berusaha melewati resistensi $3.050 dan mungkin akan semakin cepat naik. Ethereum memulai kenaikan baru di atas level $2.920 dan $2.950. Harga diperdagangkan di atas $2.950 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada penembusan di atas garis tren bearish jangka pendek dengan resistensi di $2.825 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken). Pasangan ini dapat terus bergerak naik jika menetap di atas zona $3.050. Harga Ethereum Mengincar Penembusan ke Atas Harga Ethereum berhasil bertahan di atas $2.720 dan memulai kenaikan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH mendapatkan kekuatan untuk bergerak di atas level resistensi $2.850 dan $2.880. Ada penembusan di atas garis tren bearish jangka pendek dengan resistensi di $2.825 pada grafik per jam ETH/USD. Para bull bahkan mendorong harga di atas $2.950. Namun, harga sekarang sedang menguji penghalang utama di $3.050. Titik tertinggi terbentuk di $3.047 dan harga sekarang konsolidasi di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan terbaru dari titik terendah $2.718 ke titik terendah $3.047. Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di atas $2.950 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada pergerakan naik lainnya, harga bisa menghadapi resistensi di dekat level $3.050. Resistensi kunci berikutnya berada di dekat level $3.080. Resistensi utama pertama berada di dekat level $3.120. Pergerakan yang jelas di atas resistensi $3.120 mungkin akan mengirim harga menuju resistensi $3.200. Penembusan ke atas di atas wilayah $3.200 mungkin akan menyebabkan lebih banyak keuntungan dalam beberapa hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3.350 atau bahkan $3.380 dalam waktu dekat. Penurunan Lain di ETH? Jika Ethereum gagal melewati resistensi $3.050, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2.970. Support utama pertama berada di dekat zona $2.880 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan terbaru dari titik terendah $2.718 ke titik terendah $3.047. Pergerakan yang jelas di bawah support $2.840 mungkin akan mendorong harga menuju support $2.800. Kerugian lebih lanjut mungkin akan mengirim harga menuju wilayah $2.750 dalam waktu dekat. Support kunci berikutnya berada di $2.720 dan $2.710. Indikator Teknis MACD per Jam – MACD untuk ETH/USD mendapatkan momentum di zona bullish. RSI per Jam – RSI untuk ETH/USD sekarang di atas zona 50. Level Support Utama – $2.970 Level Resistensi Utama – $3.050
Bagikan
Penulis: NewsBTC2025/12/03 11:28
Berita Ethereum: Model Struktur ETH Vs Cardano Akhirnya Selaras?

Berita Ethereum: Model Struktur ETH Vs Cardano Akhirnya Selaras?

Postingan Berita Ethereum: Model Struktur ETH Vs Cardano Akhirnya Selaras? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Dalam berita Ethereum terbaru, Lido v3 membawa model staking ETH lebih dekat dengan desain Cardano. Data DeFi menunjukkan perbedaan likuiditas yang luas antara kedua jaringan. Charles Hoskinson menguraikan rencana pertumbuhan terkoordinasi Cardano untuk 2026. Ethereum dan Cardano menarik perhatian karena pengembang dan suara komunitas mendiskusikan bagaimana kedua jaringan menangani masalah struktural. Komentar terbaru yang dibagikan secara online menyoroti perubahan dalam model staking Ethereum, pilihan desain awal Cardano, dan arah yang telah ditetapkan Charles Hoskinson untuk ekosistem pada 2026. Model Staking Menarik Perbandingan dalam Berita Ethereum Berkelanjutan Berita Ethereum saat ini berfokus pada cara Ethereum dan Cardano mengatasi inefisiensi struktural. Pembicaraan berkembang setelah komentar dari analis yang mencatat bahwa upgrade Lido v3 membawa Ethereum lebih dekat ke model yang terlihat mirip dengan yang telah digunakan Cardano selama bertahun-tahun. Menurut pembaruan tersebut, Lido kini memungkinkan pembuatan pool tanpa izin. Pembaruan ini memberi operator kesempatan untuk membangun vault mereka sendiri dan menangani pengaturan mereka sendiri. Cardano telah bekerja dengan cara ini sejak awal, karena siapa pun dapat membentuk stake pool dan mengambil bagian dalam proses tersebut. Risiko juga ditangani dengan cara yang sebanding. Lido v3 memisahkan setiap vault sehingga masalah di satu area tidak menyebar ke seluruh sistem. Perbandingan Ethereum dan Cardano | Sumber: dori Cardano sudah menggunakan pengaturan di mana setiap pool menanggung risikonya sendiri, dan kegagalan tidak menyebar melampaui pool tersebut. Berdasarkan perkembangan ini, pengguna kini memiliki lebih banyak pilihan di Ethereum. Lido v3 memberi orang opsi untuk memilih vault dan operator yang mereka sukai. Cardano juga mengikuti model ini, karena delegator memilih stake pool mereka sendiri dan memindahkan stake mereka ketika mereka mau. Namun, pengamat pasar menunjukkan bahwa Ethereum menambahkan token staking likuid untuk menangani staking terkunci. Ini menciptakan tambahan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/03 06:17
Spekulan Ethereum Menambahkan $654M Dalam Taruhan Saat Harga Anjlok Ke $2,800

Spekulan Ethereum Menambahkan $654M Dalam Taruhan Saat Harga Anjlok Ke $2,800

Data menunjukkan bahwa Open Interest Ethereum telah meningkat lebih dari 4% setelah penurunan tajam harga cryptocurrency tersebut. Ethereum Mengalami Penurunan Selama Sehari Terakhir Sektor cryptocurrency secara keseluruhan telah mengalami kejatuhan untuk memulai bulan baru, dengan Bitcoin dan Ethereum keduanya turun lebih dari 5% selama 24 jam terakhir. ETH kembali ke level rendah $2.800, pada dasarnya menghapus pemulihan yang telah dicapai selama minggu terakhir November. Bacaan Terkait: Paus Bitcoin Pemula Menyerah, Tetapi Pemain Lama Tetap Diam Penurunan harga yang tiba-tiba telah memicu gelombang likuidasi di bursa derivatif, menyebabkan $158 juta kontrak terkait Ethereum dilikuidasi. Dari jumlah tersebut, $140 juta likuidasi melibatkan posisi long saja. Di bawah ini adalah peta panas dari CoinGlass yang merinci angka likuidasi terkait berbagai simbol aset digital. Menariknya, meskipun likuidasi yang signifikan telah terjadi, investor derivatif masih belum kehilangan semangat. ETH Open Interest Telah Meningkat Sejak Penurunan Seperti yang ditunjukkan oleh analis komunitas CryptoQuant Maartunn dalam postingan X, Open Interest Ethereum telah mengalami lonjakan tajam setelah penurunan harga. "Open Interest" di sini mengacu pada indikator yang mengukur jumlah total posisi terkait ETH yang saat ini terbuka di semua platform derivatif terpusat. Berikut adalah grafik yang dibagikan oleh Maartunn yang menunjukkan tren metrik ini selama beberapa hari terakhir: Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, Open Interest Ethereum awalnya runtuh bersamaan dengan penurunan harga karena posisi long mengalami penutupan paksa. Namun, ketika momentum bearish ETH mereda dan harga menetap dalam ritme sideways, metrik tersebut mengalami pembalikan arah secara bertahap, menunjukkan bahwa para spekulator telah mulai membuka posisi baru. Sejak penurunan, ETH Open Interest telah naik hampir $654 juta, setara dengan peningkatan 4,3%. "Sepertinya para penjudi kembali untuk putaran lain," catat analis tersebut. Secara historis, nilai tinggi pada metrik ini umumnya telah menjadi sesuatu yang menyebabkan volatilitas untuk cryptocurrency. Ini karena jumlah posisi yang ekstrem menunjukkan adanya jumlah leverage yang tinggi di sektor tersebut. Dalam kondisi ini, ayunan tajam pada aset dapat memicu sejumlah besar likuidasi di pasar. Likuidasi ini hanya memberi umpan balik pada pergerakan harga yang menyebabkannya, membuatnya lebih intens. Bacaan Terkait: Bitcoin Puell Multiple Anjlok, Tetapi Belum Berada di Zona Bawah Contoh pola ini sudah terlihat selama sehari terakhir. Dengan Open Interest Ethereum yang kini meningkat lagi, masih harus dilihat apakah volatilitas lebih lanjut akan mengikuti. Gambar unggulan dari Dall-E, CryptoQuant.com, CoinGlass.com, TradingView.com
Bagikan
Penulis: NewsBTC2025/12/02 12:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU