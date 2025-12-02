Fase Bearish Kripto Berakhir dengan Pergeseran Regulasi dan Pasar
Postingan Fase Beruang Kripto Berakhir dengan Pergeseran Regulasi dan Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Yi Lihua memprediksi akhir pasar beruang kripto di tengah kepemimpinan baru dan stabilisasi pasar. Masalah likuiditas mungkin mereda dengan antisipasi pemotongan suku bunga. ETH tertinggal meskipun kondisi makro positif mempengaruhi berbagai cryptocurrency. Yi Lihua dari Liquid Capital menekankan optimisme dalam postingan media sosial, mencatat potensi pemulihan di pasar kripto di tengah pergeseran regulasi A.S. yang menguntungkan dan kondisi makroekonomi. Ini menandakan potensi akhir dari pasar beruang baru-baru ini, menggaungkan pola historis dan berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Perubahan Kepemimpinan A.S. Meningkatkan Prospek Pasar Kripto Yi Lihua, pendiri Liquid Capital, mempublikasikan di media sosial memprediksi akhir dari pasar beruang kripto 60 hari. Dia mengutip perubahan regulasi, termasuk kepemimpinan baru di Federal Reserve A.S., meningkatkan optimisme di sektor kripto. Pemotongan suku bunga yang diharapkan dan lingkungan kebijakan ramah kripto diantisipasi akan memulihkan likuiditas. Meskipun Ethereum tertinggal, Yi mempertahankan strategi portofolio alokasi strategis di berbagai aset utama. Yi Lihua, Pendiri, Liquid Capital, "Meskipun BTC telah kembali ke $93.000, BCH telah mencapai tinggi baru-baru ini, WLFI telah melonjak dan stabil, tetapi ETH masih tertinggal... Dengan ketua baru yang ramah kripto lainnya (Federal Reserve) dikonfirmasi setelah ketua SEC, pasar beruang kripto 60 hari mungkin akan berakhir... investasi membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran." Bitcoin Melonjak Di Tengah Dinamika Regulasi dan Pasar Tahukah Anda? Pasar beruang Desember 2018 menunjukkan masalah likuiditas serupa, yang menyebabkan lonjakan Bitcoin signifikan, menandai kenaikan historis yang dikenal sebagai "Santa Claus Rally." Per 3 Desember 2025, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $93.425,34, dengan kapitalisasi pasar 1.864,48 miliar. Volume perdagangan 24 jam BTC meningkat sebesar 8,23%, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap, meskipun terjadi penurunan 60 hari sebesar 23,75%. Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:06 UTC pada 3 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap Penelitian Coincu...