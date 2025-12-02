Spekulan Ethereum Menambahkan $654M Dalam Taruhan Saat Harga Anjlok Ke $2,800

Data menunjukkan bahwa Open Interest Ethereum telah meningkat lebih dari 4% setelah penurunan tajam harga cryptocurrency tersebut. Ethereum Mengalami Penurunan Selama Sehari Terakhir Sektor cryptocurrency secara keseluruhan telah mengalami kejatuhan untuk memulai bulan baru, dengan Bitcoin dan Ethereum keduanya turun lebih dari 5% selama 24 jam terakhir. ETH kembali ke level rendah $2.800, pada dasarnya menghapus pemulihan yang telah dicapai selama minggu terakhir November. Bacaan Terkait: Paus Bitcoin Pemula Menyerah, Tetapi Pemain Lama Tetap Diam Penurunan harga yang tiba-tiba telah memicu gelombang likuidasi di bursa derivatif, menyebabkan $158 juta kontrak terkait Ethereum dilikuidasi. Dari jumlah tersebut, $140 juta likuidasi melibatkan posisi long saja. Di bawah ini adalah peta panas dari CoinGlass yang merinci angka likuidasi terkait berbagai simbol aset digital. Menariknya, meskipun likuidasi yang signifikan telah terjadi, investor derivatif masih belum kehilangan semangat. ETH Open Interest Telah Meningkat Sejak Penurunan Seperti yang ditunjukkan oleh analis komunitas CryptoQuant Maartunn dalam postingan X, Open Interest Ethereum telah mengalami lonjakan tajam setelah penurunan harga. "Open Interest" di sini mengacu pada indikator yang mengukur jumlah total posisi terkait ETH yang saat ini terbuka di semua platform derivatif terpusat. Berikut adalah grafik yang dibagikan oleh Maartunn yang menunjukkan tren metrik ini selama beberapa hari terakhir: Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, Open Interest Ethereum awalnya runtuh bersamaan dengan penurunan harga karena posisi long mengalami penutupan paksa. Namun, ketika momentum bearish ETH mereda dan harga menetap dalam ritme sideways, metrik tersebut mengalami pembalikan arah secara bertahap, menunjukkan bahwa para spekulator telah mulai membuka posisi baru. Sejak penurunan, ETH Open Interest telah naik hampir $654 juta, setara dengan peningkatan 4,3%. "Sepertinya para penjudi kembali untuk putaran lain," catat analis tersebut. Secara historis, nilai tinggi pada metrik ini umumnya telah menjadi sesuatu yang menyebabkan volatilitas untuk cryptocurrency. Ini karena jumlah posisi yang ekstrem menunjukkan adanya jumlah leverage yang tinggi di sektor tersebut. Dalam kondisi ini, ayunan tajam pada aset dapat memicu sejumlah besar likuidasi di pasar. Likuidasi ini hanya memberi umpan balik pada pergerakan harga yang menyebabkannya, membuatnya lebih intens. Bacaan Terkait: Bitcoin Puell Multiple Anjlok, Tetapi Belum Berada di Zona Bawah Contoh pola ini sudah terlihat selama sehari terakhir. Dengan Open Interest Ethereum yang kini meningkat lagi, masih harus dilihat apakah volatilitas lebih lanjut akan mengikuti. Gambar unggulan dari Dall-E, CryptoQuant.com, CoinGlass.com, TradingView.com