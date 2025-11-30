BursaDEX+
Yearn Finance Mengalami Peretasan, $3 Juta Hilang dalam Eksploitasi yETH

Postingan Yearn Finance Mengalami Peretasan, $3 Juta Hilang dalam Eksploitasi yETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Seorang peretas mengeksploitasi kerentanan "pencetakan tak terbatas" dalam produk yETH Yearn Finance, yang memungkinkan mereka membuat token yETH tanpa batas dan mencuri sekitar $3 juta dari kumpulan likuiditas dalam satu transaksi Total dana yang dicuri sekitar 1.000 ETH dicuci melalui mixer privasi yang dikenai sanksi Tornado Cash Yearn Finance mengklarifikasi bahwa vault intinya tidak terpengaruh dalam serangan siber ini Yearn Finance, protokol terdesentralisasi utama, telah mengkonfirmasi pelanggaran keamanan terbaru di platformnya. Pada 30 November, eksploitasi terjadi pada protokol tersebut, di mana yETH Yearn menjadi target. Kami sedang menyelidiki insiden yang melibatkan kumpulan stableswap LST yETH. Yearn Vaults (baik V2 dan V3) tidak terpengaruh. — yearn (@yearnfi) 30 November 2025 Menurut laporan, transaksi yang sangat canggih telah memungkinkan penyerang untuk membuat pasokan token yETH yang hampir tak terbatas. Pasokan palsu ini kemudian digunakan untuk menguras sekitar $3 juta dalam aset nyata dari kumpulan likuiditas yang terhubung. Tak lama setelah transaksi mencurigakan ini, data on-chain mengungkapkan bahwa dana yang dicuri, sekitar 1000 ETH, dikirim melalui Tornado Cash, yaitu alat privasi yang membuat pelacakan transaksi cryptocurrency menjadi sangat sulit. Apa itu yETH? yETH adalah indeks token staking likuid. Tujuannya adalah untuk membuat staking di jaringan Ethereum lebih sederhana bagi pengguna sehari-hari. Alih-alih memilih layanan staking tunggal, yETH secara otomatis menggunakan kombinasi dari banyak token staking populer, termasuk stETH dari Lido dan rETH dari Rocket Pool, menjadi satu token tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mendiversifikasi aset penghasil imbal hasil mereka. Produk ini menjadi sangat populer dan menampung lebih dari $8,82 juta dalam total nilai terkunci pada protokol, menurut DefiLIama. Apa yang Terjadi pada Yearn Finance ETH? Menurut pakar, penyerang telah memanfaatkan kerentanan tak terbatas protokol dalam kontrak pintar yETH.…
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/01 09:59
Posisi ETH Machi yang sangat terpengaruh leverage sebagian telah dilikuidasi, tetapi dia masih memegang 3.300 ETH.

PANews melaporkan pada tanggal 1 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, Machi (麻吉大哥) telah sebagian melikuidasi posisi long ETH 25x-nya selama penurunan pasar dan telah menutup beberapa posisinya. Dia masih memegang 3.300 ETH (sekitar $9,5 juta), hanya $20 dari ambang likuidasi berikutnya; kerugian kumulatifnya saat ini melebihi $20,89 juta. Menurut Ai Yi, dalam 24 jam terakhir, dia telah kehilangan total $1,36 juta, dengan saldo akun $211 ribu. Posisi long ETH-nya memiliki saldo tersisa sekitar $9,368 juta dan kerugian mengambang sebesar $473 ribu. Harga likuidasi adalah $2.831,58, menyisakan hanya $15,72 ruang untuk pergerakan lebih lanjut.
Penulis: PANews2025/12/01 09:00
Eksploitasi Yearn Finance yETH Menguras Jutaan ETH, 1.000 ETH Dikirim ke Tornado Cash

Postingan Yearn Finance yETH Exploit Menguras Jutaan ETH, 1.000 ETH Dikirim ke Tornado Cash muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip The Block, melaporkan bahwa Yearn Finance mengalami insiden keamanan yang mempengaruhi produk yETH-nya, protokol yang mengumpulkan Token Staking Likuid. Pool yang terkena dampak, diperkirakan bernilai sekitar $11 juta sebelum insiden, telah menarik perhatian industri. Penyelidik menggambarkan eksploit yang dirancang mencetak jumlah yETH yang berlebihan dalam satu transaksi, menguras pool tersebut. Sekitar 1.000 ETH (sekitar $3 juta) dialihkan ke Tornado Cash, sementara kontrak baru menghancurkan diri setelah operasi. Sementara kerugian masih dalam penilaian, pengamat mencatat serangan tersebut memanfaatkan kontrak baru dan kerentanan pencetakan. Insiden tersebut tidak mempengaruhi Vault V2 dan V3 Yearn, menurut pernyataan resmi. Peristiwa keamanan sebelumnya termasuk serangan pada vault asuransi yDAI pada 2021 dengan kerugian sekitar $11 juta dan $2,8 juta yang berhasil dipulihkan oleh penyerang. Pada Desember 2023, posisi vault mengalami penurunan 63%, dengan dana tidak terpengaruh. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/yearn-finance-yeth-exploit-drains-millions-of-eth-1000-eth-sent-to-tornado-cash
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/01 08:34
Harga Ethereum menuju $4.500 karena efek Pectra 55% dan pemulihan struktur saat ini?

Penurunan terbaru cadangan exchange Ethereum dan pergerakan harga yang kuat dalam sebulan terakhir saat ini menjadi pendorong utama sentimen pasar. ETH menunjukkan penurunan harga sekitar 21% dalam tiga puluh hari terakhir. Pada saat yang sama, grafik menunjukkan level support yang lebih tinggi, yang menunjukkan struktur pasar yang lebih kuat. Kombinasi ini didukung oleh crossover MACD yang bullish. Apakah ini akan mendorong harga Ethereum naik kembali? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum bereaksi terhadap penurunan cadangan exchange Penurunan pasokan di exchange membuat blok penjualan besar menjadi kurang terlihat. Ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih stabil ketika Ethereum mendekati zona-zona penting. Pasokan dalam titik data semacam ini mudah diperiksa melalui dataset on-chain yang dikenal. Pasokan yang lebih rendah di exchange berarti bahwa para bears memiliki kekuatan jual langsung yang lebih sedikit, karena mereka harus memindahkan token ETH terlebih dahulu sebelum dapat menjualnya. Grafik Ethereum juga menunjukkan serangkaian level support yang lebih tinggi. Ini biasanya terjadi ketika para bulls masuk sedikit di atas titik terendah sebelumnya. Dalam kasus ini, level support sebelumnya berada di sekitar area tepat di bawah $2.800. Setelah itu terjadi reaksi naik menuju area harga yang dibulatkan sekitar $3.000. Ini bukan posisi aktual, tetapi level yang dibulatkan yang sesuai dengan zona harga terkini. Zona harga sekitar $3.058, yang mengalami beberapa penolakan dalam pergerakan harga sebelumnya, tetap penting. Pasar bereaksi di sana di masa lalu dengan candle yang jelas yang selalu berputar ke bawah. Ketika pasar berputar beberapa kali di tempat yang sama persis, itu bisa menunjukkan konsentrasi order jual yang kuat. Jika zona ini berhasil direbut kembali secara meyakinkan, akan tercipta ruang menuju area harga berikutnya yang sebelumnya berada di sekitar $3.600. Level-level ini juga tetap merupakan perkiraan berdasarkan reaksi harga ETH sebelumnya. Struktur teknis mendukung harga ETH dalam jangka menengah Crossover MACD adalah bagian dari struktur teknis saat ini. Indikator ini adalah alat momentum yang mengukur perbedaan antara dua rata-rata. Ketika garis melintasi ke atas dari zona yang lebih rendah, ini menunjukkan perubahan dalam tempo pergerakan harga. Ini adalah indikator yang dapat diverifikasi yang berputar tajam ke atas di pasar Ethereum saat ini. Grafik ETH juga menunjukkan saluran regresi yang jelas yang telah mengarah ke bawah untuk waktu yang lama. Ethereum sekarang bergerak lebih dekat ke bagian atas saluran tersebut. Ini menunjukkan bahwa bulls menjadi lebih kuat dalam struktur yang sama. Ketika aset berada di bawah tekanan untuk waktu yang lama dan kemudian naik ke arah bagian atas saluran tren, ini sering menunjukkan akhir dari fase di mana bears memiliki keunggulan. Ada juga perbandingan historis Ethereum yang dibuat oleh seorang analis pasar. Dia melihat upgrade Pectra pada Mei 2025. Selama periode itu, Ethereum naik 55% dalam 35 hari dan 168% dalam 109 hari. Ini adalah angka yang dapat diverifikasi dari siklus ETH sebelumnya. Analisisnya terutama menekankan bagaimana upgrade besar terkadang bertepatan dengan pergerakan harga yang sudah terlihat dalam grafik. Segera akan ada upgrade FUSAKA pada 3 Desember 2025. Analis kripto yang sama menghubungkan peristiwa ini dengan proyeksi yang dekat dengan zona target sebelumnya. Modelnya menunjukkan kemungkinan kenaikan menuju level harga yang dibulatkan sekitar $4.500 dalam lima minggu setelah upgrade. Meskipun ini adalah ekspektasi eksternal, hal ini sesuai dengan struktur Ethereum yang saat ini terlihat. Selain itu, ada proyeksi selanjutnya menuju $7.800, tetapi itu berada di luar periode waktu saat ini. $ETH Could Skyrocket to $7.8K After FUSAKA Upgrade – History Shows The last Ethereum Pectra Upgrade on 7 May 2025 triggered a massive move: ✅ +55% in 35 days ✅ +168% in 109 days What's next? The FUSAKA Upgrade is scheduled for 3 December 2025. If history repeats: Target… pic.twitter.com/ojZXLQSYWZ — Crypto Patel (@CryptoPatel) November 29, 2025 Struktur pasar Ethereum menuju akhir tahun Kombinasi dari penurunan cadangan exchange, crossover MACD yang bullish, dan level support yang lebih tinggi yang jelas memberikan Ethereum fondasi yang lebih kuat dibandingkan beberapa minggu lalu. Zona teknis sekitar $3.058 dan $3.600 tetap penting, karena grafik ETH menunjukkan reaksi kuat di sana sebelumnya. Ketika bulls terus mempertahankan zona harga ini, skenario untuk pergerakan harga naik lebih lanjut menuju area yang dibulatkan sekitar $4.200 tetap bertahan. Perencanaan upgrade dan struktur momentum saat ini mendukung pandangan ini, tanpa adanya asumsi spekulatif. Dengan ini, Ethereum bergerak dalam fase di mana struktur teknis dan dinamika pasokan saling memperkuat. Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Lebih dari 60 rantai tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek-proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diregulasi. Lakukan riset Anda sendiri. Pesan Ethereum koers richting $4.500 door 55% Pectra effect en herstel huidige structuur? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.
Penulis: Coinstats2025/12/01 03:16
Pasokan Bersih Ethereum Naik sebesar 77.380 ETH dalam 30 Hari, Mencapai Total 121.253.101 ETH dengan Pertumbuhan Tahunan 0,777%

Postingan Ethereum Net Supply Naik sebesar 77.380 ETH dalam 30 Hari, Mencapai Total 121.253.101 ETH dengan Pertumbuhan Tahunan 0,777% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut data Ultrasound.money yang dipublikasikan pada 1 Desember, pasokan bersih Ethereum selama 30 hari terakhir naik sebesar 77.380 ETH, menandakan pertumbuhan pasokan ETH yang berkelanjutan dalam dinamika on-chain jaringan. Pasokan ETH yang beredar sekarang berjumlah 121.253.101 ETH, dengan tingkat pertumbuhan pasokan tahunan 0,777%, menggambarkan ekspansi terukur dalam fundamental Ethereum di bawah aturan protokol saat ini. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-net-supply-rises-by-77380-eth-in-30-days-reaching-121253101-eth-total-with-0-777-annual-growth
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/01 00:48
Flip $3k: Mengapa investor menjual ETH pada level resistensi untuk membeli penjualan Black Friday Digitap ($TAP)

Postingan The $3k flip: Mengapa investor menjual ETH pada level resistensi untuk membeli penjualan Black Friday Digitap ($TAP) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) mencapai $3.000 minggu ini dan langsung turun. Dan itu menjadi titik kritis bagi banyak pemegang. Alih-alih menunggu penolakan lain, trader mulai mengalihkan ETH mereka ke penjualan Black Friday Digitap ($TAP). Grafik berubah merah, kepercayaan menurun, dan presale kripto Digitap menjadi tujuan aliran uang. Ada alasan jelas mengapa. Acara Black Friday paling dinantikan akhir pekan ini sedang diselenggarakan oleh Digitap sekarang. Dan dipenuhi dengan kejutan setiap jam dan hadiah senilai lebih dari $1 juta. Dengan presale yang sudah hampir 90% terjual, pemegang ETH tidak ingin melewatkan apa yang mungkin menjadi jendela masuk besar terakhir. Bagi mereka, Digitap jelas menjadi kripto terbaik untuk dibeli Black Friday ini. Pembalikan $3K ETH mengalihkan fokus ke kripto terbaik untuk dibeli Black Friday ini Ethereum sepertinya tidak bisa mendapatkan kesempatan di level $3.000. Setiap kali menyentuh level itu, penjual berdatangan dan mendorongnya kembali turun. Bulan ini saja, Ethereum turun dari lebih dari $3.000 ke bawah $2.700. Dan ini menunjukkan betapa lemahnya momentum yang ada. Grafik Harga Ethereum (4H) | Sumber: TradingView Bahkan analis seperti TedPillows memperingatkan bahwa jika ETH kehilangan pijakannya di sini, harganya bisa jatuh di bawah $2.800. Dan itu adalah level harga yang ditakuti banyak trader. Dan itulah mengapa uang pintar berotasi ke penjualan Black Friday Digitap sebagai gantinya. Di saat ETH terjun, Digitap menawarkan 96 jam penawaran tanpa henti, hadiah kejutan, dan pemberian hadiah besar-besaran. Itu pemandangan langka di pasar yang penuh dengan warna merah. Bagi banyak pemegang ETH yang frustrasi dengan penolakan berulang di level $3K, Digitap sekarang mulai terlihat seperti kripto terbaik untuk dibeli di akhir pekan Black Friday ini. Dan itu terutama benar dengan presale kripto Digitap yang terjual cepat dan bonus luar biasa yang turun setiap...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 23:17
Paus Ethereum Huang Lizheng Meningkatkan Posisi Long 25x Menjadi $28,6 Juta dengan Entry di $2.981,59 dan Likuidasi di $2.885,75

Postingan Ethereum Whale Huang Lizheng Meningkatkan Posisi Long 25x menjadi $28,6M dengan Entry di $2.981,59 dan Likuidasi di $2.885,75 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut pemantauan Hyperinsight, COINOTAG News melaporkan pada 30 November bahwa penyesuaian posisi on-chain besar oleh investor kripto terkemuka telah diamati. Dikenal sebagai Big Brother Whale, Huang Lizheng meningkatkan eksposur Ethereum-nya sekitar 25x, mengangkat posisi long menjadi sekitar $28,6 juta. Harga entry baru berada di sekitar $2.981,59, dengan ambang likuidasi yang dihitung sekitar $2.885,75, menandakan kerangka manajemen risiko yang diperketat untuk stake ETH. Pengamat pasar mencatat pergerakan ini menandakan selera berkelanjutan di antara pemegang besar untuk aset ETH, sambil menggarisbawahi pentingnya memantau likuiditas dan margin call dalam kondisi yang fluktuatif. Pergeseran ini mungkin mempengaruhi dinamika harga jangka pendek, meskipun tetap penting untuk memverifikasi detail eksekusi dan memantau kontrol risiko yang sedang berlangsung dari Hyperinsight dan COINOTAG. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-huang-lizheng-boosts-long-position-25x-to-28-6m-with-entry-at-2981-59-and-liquidation-at-2885-75
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 12:01
Paus Ethereum Dari 2016 Menjual 7.000 ETH melalui Wintermute; Potensi Keuntungan $19,75 Juta dengan Kepemilikan Berjumlah ~26.993 ETH Senilai ~$81 Juta

Postingan Ethereum Whale Dari 2016 Menjual 7.000 ETH melalui Wintermute; Potensi Keuntungan $19,75M dengan Kepemilikan Sekitar ~26.993 ETH Senilai ~$81M muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News mencatat, mengutip analis on-chain Ai Auntie, bahwa pemegang Ethereum yang lama tidak aktif dijuluki 'Ancient Whale' dengan basis biaya sekitar $203,22 telah menjual 7.000 ETH selama sebulan terakhir melalui Wintermute, dengan harga transfer rata-rata sekitar $3.024. Jika penjualan ini terealisasi, keuntungan kotor akan mendekati $19,745 juta, menurut analisis tersebut. Sinyal on-chain terbaru menunjukkan whale tersebut mengisi ulang 1.000 ETH ke Wintermute sekitar satu jam yang lalu, langkah yang bernilai sekitar $3,01 juta. Dompet tersebut sekarang menyimpan sekitar 26.992,67 ETH, dengan nilai pasar gabungan mendekati $80,99 juta. Pergerakan ini menyoroti dinamika likuiditas ETH yang sedang berlangsung dan peran Wintermute dalam memfasilitasi transfer besar. Para trader sebaiknya memantau aktivitas lebih lanjut untuk sinyal risiko yang kredibel dan pergeseran kedalaman pasar. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-from-2016-sells-7000-eth-via-wintermute-potential-19-75m-profit-as-holdings-stand-at-26993-eth-worth-81m
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 11:16

