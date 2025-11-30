Harga Ethereum menuju $4.500 karena efek Pectra 55% dan pemulihan struktur saat ini?

Penurunan terbaru cadangan exchange Ethereum dan pergerakan harga yang kuat dalam sebulan terakhir saat ini menjadi pendorong utama sentimen pasar. ETH menunjukkan penurunan harga sekitar 21% dalam tiga puluh hari terakhir. Pada saat yang sama, grafik menunjukkan level support yang lebih tinggi, yang menunjukkan struktur pasar yang lebih kuat. Kombinasi ini didukung oleh crossover MACD yang bullish. Apakah ini akan mendorong harga Ethereum naik kembali? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang berpikiran sama Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum bereaksi terhadap penurunan cadangan exchange Penurunan pasokan di exchange membuat blok penjualan besar menjadi kurang terlihat. Ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang lebih stabil ketika Ethereum mendekati zona-zona penting. Pasokan dalam titik data semacam ini mudah diperiksa melalui dataset on-chain yang dikenal. Pasokan yang lebih rendah di exchange berarti bahwa para bears memiliki kekuatan jual langsung yang lebih sedikit, karena mereka harus memindahkan token ETH terlebih dahulu sebelum dapat menjualnya. Grafik Ethereum juga menunjukkan serangkaian level support yang lebih tinggi. Ini biasanya terjadi ketika para bulls masuk sedikit di atas titik terendah sebelumnya. Dalam kasus ini, level support sebelumnya berada di sekitar area tepat di bawah $2.800. Setelah itu terjadi reaksi naik menuju area harga yang dibulatkan sekitar $3.000. Ini bukan posisi aktual, tetapi level yang dibulatkan yang sesuai dengan zona harga terkini. Zona harga sekitar $3.058, yang mengalami beberapa penolakan dalam pergerakan harga sebelumnya, tetap penting. Pasar bereaksi di sana di masa lalu dengan candle yang jelas yang selalu berputar ke bawah. Ketika pasar berputar beberapa kali di tempat yang sama persis, itu bisa menunjukkan konsentrasi order jual yang kuat. Jika zona ini berhasil direbut kembali secara meyakinkan, akan tercipta ruang menuju area harga berikutnya yang sebelumnya berada di sekitar $3.600. Level-level ini juga tetap merupakan perkiraan berdasarkan reaksi harga ETH sebelumnya. Struktur teknis mendukung harga ETH dalam jangka menengah Crossover MACD adalah bagian dari struktur teknis saat ini. Indikator ini adalah alat momentum yang mengukur perbedaan antara dua rata-rata. Ketika garis melintasi ke atas dari zona yang lebih rendah, ini menunjukkan perubahan dalam tempo pergerakan harga. Ini adalah indikator yang dapat diverifikasi yang berputar tajam ke atas di pasar Ethereum saat ini. Grafik ETH juga menunjukkan saluran regresi yang jelas yang telah mengarah ke bawah untuk waktu yang lama. Ethereum sekarang bergerak lebih dekat ke bagian atas saluran tersebut. Ini menunjukkan bahwa bulls menjadi lebih kuat dalam struktur yang sama. Ketika aset berada di bawah tekanan untuk waktu yang lama dan kemudian naik ke arah bagian atas saluran tren, ini sering menunjukkan akhir dari fase di mana bears memiliki keunggulan. Ada juga perbandingan historis Ethereum yang dibuat oleh seorang analis pasar. Dia melihat upgrade Pectra pada Mei 2025. Selama periode itu, Ethereum naik 55% dalam 35 hari dan 168% dalam 109 hari. Ini adalah angka yang dapat diverifikasi dari siklus ETH sebelumnya. Analisisnya terutama menekankan bagaimana upgrade besar terkadang bertepatan dengan pergerakan harga yang sudah terlihat dalam grafik. Segera akan ada upgrade FUSAKA pada 3 Desember 2025. Analis kripto yang sama menghubungkan peristiwa ini dengan proyeksi yang dekat dengan zona target sebelumnya. Modelnya menunjukkan kemungkinan kenaikan menuju level harga yang dibulatkan sekitar $4.500 dalam lima minggu setelah upgrade. Meskipun ini adalah ekspektasi eksternal, hal ini sesuai dengan struktur Ethereum yang saat ini terlihat. Selain itu, ada proyeksi selanjutnya menuju $7.800, tetapi itu berada di luar periode waktu saat ini. $ETH Could Skyrocket to $7.8K After FUSAKA Upgrade – History Shows The last Ethereum Pectra Upgrade on 7 May 2025 triggered a massive move: ✅ +55% in 35 days ✅ +168% in 109 days What's next? The FUSAKA Upgrade is scheduled for 3 December 2025. If history repeats: Target… pic.twitter.com/ojZXLQSYWZ — Crypto Patel (@CryptoPatel) November 29, 2025 Struktur pasar Ethereum menuju akhir tahun Kombinasi dari penurunan cadangan exchange, crossover MACD yang bullish, dan level support yang lebih tinggi yang jelas memberikan Ethereum fondasi yang lebih kuat dibandingkan beberapa minggu lalu. Kombinasi dari penurunan cadangan exchange, crossover MACD yang bullish, dan level support yang lebih tinggi yang jelas memberikan Ethereum fondasi yang lebih kuat dibandingkan beberapa minggu lalu. Zona teknis sekitar $3.058 dan $3.600 tetap penting, karena grafik ETH menunjukkan reaksi kuat di sana sebelumnya. Ketika bulls terus mempertahankan zona harga ini, skenario untuk pergerakan harga naik lebih lanjut menuju area yang dibulatkan sekitar $4.200 tetap bertahan. Perencanaan upgrade dan struktur momentum saat ini mendukung pandangan ini, tanpa adanya asumsi spekulatif. Dengan ini, Ethereum bergerak dalam fase di mana struktur teknis dan dinamika pasokan saling memperkuat. 