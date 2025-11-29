BursaDEX+
Paus Dalam Ethereum 1011 Mengunci Keuntungan $55K Setelah Menutup ETH Short, Meluncurkan Short 5x Baru Senilai $15M Dengan Harga Likuidasi $5.056

Postingan Ethereum 1011 Insider Whale Mengunci Keuntungan $55K Setelah Menutup ETH Short, Meluncurkan Short 5x Baru Senilai $15M Dengan Harga Likuidasi $5,056 muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News melaporkan bahwa analis on-chain Ai Auntie (@ai_9684xtpa) melacak yang disebut "1011 Insider Whale", yang menutup ETH short dengan leverage, mengamankan keuntungan sekitar $55,000 karena harga likuidasi akhir mendekati $2,989.85. Kemarin malam, alamat yang sama membuka ETH short 5x baru dengan ukuran posisi sekitar $15 juta (sekitar 5,000 ETH), entry mendekati $3,001.81, dan harga likuidasi ditetapkan pada $5,056. Rangkaian ini menyoroti peran analitik on-chain dalam memantau taruhan dompet besar di tengah aksi harga yang fluktuatif, menandakan penekanan berkelanjutan pada manajemen risiko yang bijaksana dan kontrol stop-loss yang disiplin dalam strategi kripto leverage tinggi. Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-1011-insider-whale-locks-in-55k-profit-after-closing-eth-short-launches-new-15m-5x-short-with-5056-liquidation-price
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 10:07
Berita Ethereum: Apa yang Akan Terjadi Menjelang 2026 di Tengah Upgrade Fusaka?

Postingan Berita Ethereum: Apa yang Akan Terjadi Menjelang 2026 Di Tengah Upgrade Fusaka? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Berita Ethereum: Aktivitas jaringan yang kuat dan permintaan yang sehat, terutama dari institusi, telah menjadi ciri khas kinerja Ethereum pada 2025. Ethereum telah mengatasi masalah skalabilitas melalui layer 2, tetapi analis mempertanyakan efektivitas pendekatan ini dalam mengakumulasi nilai ke ETH. Apa yang diharapkan dari upgrade Fusaka Ethereum dan prospek ETH untuk 2026. Hanya satu bulan lagi tersisa hingga 2025 berakhir, dan ini telah menjadi tahun yang cukup menarik dalam berita Ethereum. Tidak hanya dari segi pergerakan harganya, tetapi juga dari kinerja jaringannya, serta dalam pencapaian adopsinya. Ethereum tetap dominan di area-area kunci seperti segmen DeFi, melihat kembali beberapa bulan terakhir. Jaringan ini masih menjadi blockchain teratas berdasarkan TVL pada November, meskipun turun lebih dari $27 miliar dari puncaknya di November. Ethereum TVL/ sumber: DeFiLlama Nilai besar yang terkunci dalam Ethereum mencerminkan kepercayaan investor pada jaringan tersebut. Permintaan institusional untuk ETH juga berkontribusi pada popularitas Ethereum yang meningkat tahun ini. Sebagai referensi, ETF Ethereum secara kumulatif mencatat arus masuk senilai lebih dari $12 miliar antara April dan Oktober 2025. Arus kumulatif ETF Ethereum/ sumber: Farside ETF Ethereum juga mengalami sedikit pukulan selama penarikan beberapa minggu terakhir. Namun, ETF masih memegang jumlah koin yang substansial, sehingga mendukung dasarnya. Berita Ethereum: Mengapa Investor Masih Khawatir Tentang Potensi Harga ETH Meskipun data di atas mengkonfirmasi posisi kuat Ethereum, terutama dari perspektif kinerja jaringan, masih ada beberapa kekhawatiran yang menggantung. Beberapa investor percaya bahwa nilai jaringan Ethereum mungkin tidak secara efektif mengalir ke permintaan ETH, sebagian besar karena jaringan layer 2 Ethereum. Sementara layer 2 Ethereum telah menjadi kritis dalam mengurangi kemacetan mainnet, mereka juga telah mengambil volume yang substansial. Ini adalah volume yang seharusnya memberikan lebih banyak nilai dan permintaan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 09:20
Jendela Rilis AI Flash Gemini 3.0 Sinyal Pasar Prediktif

Postingan Sinyal Pasar Prediktif Jendela Rilis Gemini 3.0 Flash AI muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Gemini 3.0 Flash AI diperkirakan antara 16-31 Desember 2025. Probabilitas rilis 91% menurut pasar prediksi. Potensi dampak pada ekosistem Google dan infrastruktur AI. Data PolyBeats menunjukkan model Gemini 3.0 Flash AI Google kemungkinan akan debut antara 16 Desember dan 31 Desember 2025, mendapatkan kepercayaan trader yang kuat di pasar prediksi. Kerangka waktu rilis yang diantisipasi ini mencerminkan keyakinan pasar yang kuat terhadap kemajuan teknologi Google, berdampak signifikan pada infrastruktur AI terkait. Kepercayaan Pasar Melonjak dengan Probabilitas 91% untuk Peluncuran Tepat Waktu Google memimpin proyek ini, dengan orang dalam menyarankan rilis yang akan segera terjadi untuk Gemini 3.0 Flash AI. Eksekutif kunci tetap merahasiakan, fokus pada penerapan bertahap sejak November 2025. Pasar prediksi menunjukkan kepercayaan, dengan probabilitas 91% untuk peluncuran sebelum akhir tahun. Acara tersebut menandakan perubahan karena investor menyelaraskan ekspektasi untuk rilis Desember, berpotensi berdampak pada ekosistem Google dan infrastruktur AI terkait. Peserta pasar menunjukkan kepercayaan, menghasilkan perdagangan volume tinggi pada kedekatan tenggat waktu. Konsensus pasar prediksi sangat menunjukkan bahwa model Gemini 3.0 Flash AI dari Google kemungkinan besar akan dirilis antara 16 Desember dan 31 Desember 2025, dengan perkiraan probabilitas 91% untuk rilis sebelum 31 Desember. — Pasar Prediksi PolyBeats, sumber Wawasan Data Pasar Tahukah Anda? Data historis menunjukkan rilis AI Google sebelumnya telah mempengaruhi pasar perdagangan spekulatif secara serupa, tetapi tidak ada dampak pasar langsung yang tercatat pada struktur harga. Data Ethereum (ETH) per 29 November 2025, menunjukkan harga $2.986,30, kapitalisasi pasar $360,43 miliar, dan volume perdagangan 24 jam $13,12 miliar, turun 36,21%. Selama 90 hari, ETH mengalami volatilitas yang signifikan, menurun sebesar 33,09%. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 21:21 UTC pada 29 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli memprediksi peluncuran Gemini 3.0 dapat mendorong kemajuan teknologi dalam ekosistem Google, secara tidak langsung menguntungkan layanan dan alat terkait. Strategi integrasi AI mereka adalah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 05:26
Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mempertahankan Support $2.900 saat Momentum Menuju $3.100

Postingan Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mempertahankan Support $2.900 saat Momentum Menuju $3.100 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Cryptocurrency ini telah pulih dari titik terendah November sekitar $2.950 dan saat ini diperdagangkan sekitar $3.038, menurut data pasar TradingView. Analis menunjukkan bahwa fase konsolidasi ini menandakan stabilitas, yang dapat mendukung momentum naik menuju $3.100, meskipun kondisi tetap dinamis. Harga Ethereum Mempertahankan Support Kunci di Tengah Konsolidasi Pasar Ethereum menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah periode volatilitas pasar. Per 29 November 2025, ETH diperdagangkan sekitar $3.038, mempertahankan level di atas zona support kritis $2.900. Analis mencatat bahwa pemulihan dari titik terendah November sekitar $2.950 ini bisa menjadi dasar untuk potensi kenaikan harga jika kondisi pasar tetap menguntungkan. ETH/USDT menunjukkan breakout bullish, mempertahankan support $2.900, dengan harga di $3.038 dan momentum naik yang terus berlanjut. Sumber: Lucky melalui X Menurut grafik TradingView yang dibagikan oleh Lucky (@LLuciano_BTC), seorang teknisi pasar kripto populer, Ethereum baru-baru ini keluar dari trendline menurun—pola di mana harga menurun dalam sudut tertentu sebelum berbalik. Analisis Teknis: Level Support dan Resistance Struktur harga Ethereum menunjukkan skenario yang optimis namun hati-hati. Zona support sekitar $2.930–$2.960 tetap kuat, menarik minat pembeli yang jelas. Resistance berada di dekat $3.070–$3.090, di mana pasar baru-baru ini terkonsolidasi. Saluran koreksi—pola pengetatan di mana harga berosilasi turun dalam batas paralel—sering terbentuk sebelum breakout. Jika ETH mempertahankan support di atas $3.020, rentang $3.080–$3.100 bisa dicapai jika kondisi saat ini bertahan, selaras dengan titik tertinggi sebelumnya dan zona likuiditas utama. ETH terkonsolidasi di atas $3.000, tetapi momentum yang memudar berisiko mengalami penurunan potensial di bawah $2.800. Sumber: Ted melalui X TedPillows (@TedPillows), seorang trader yang fokus pada derivatif dan analis grafik dengan rekam jejak dalam sinyal makro, mencatat bahwa Ethereum masih terkonsolidasi di atas $3.000. Meskipun momentum telah melambat, pasar tidak oversold, menyisakan ruang untuk skenario bullish potensial. "Pasar berada dalam tren turun yang kuat, dan penjual memiliki kendali. Setiap kenaikan harga...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/30 04:01
Berita Ethereum: ETH OG Menjual 18K Koin, Lebih Banyak Penjualan Akan Datang?

Postingan Berita Ethereum: ETH OG Menjual 18K Koin, Akankah Ada Lebih Banyak Penjualan? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Seorang trader veteran telah menjadi sorotan dalam kolom berita Ethereum dengan langkah penjualannya baru-baru ini. Whale tersebut masih memegang lebih dari 66.000 ETH, memicu kekhawatiran tentang tekanan penjualan yang berkelanjutan. Harga ETH diperdagangkan di atas level $3.000 di tengah arus masuk ETF Ethereum yang positif. Dalam berita Ethereum terbaru, seorang ETH OG menyetor 18.000 koin ETH ke bursa kripto terkemuka, memicu kekhawatiran tentang potensi penjualan besar-besaran. Hal ini juga memicu diskusi tentang dampak potensialnya terhadap harga Ethereum (ETH). Meski demikian, para investor terus memantau pergerakan harga aset tersebut dan apakah trader OG tersebut membuat langkah lain dengan sisa kepemilikannya. Perlu dicatat bahwa meskipun ada tekanan penjualan, harga ETH telah mempertahankan dukungan singkatnya di level $3.000. Ini telah meredakan beberapa kekhawatiran trader, terutama di tengah taruhan berkelanjutan dari perusahaan Digital Asset Treasury (DAT) seperti BitMine. Di sisi lain, institusi juga telah mempertahankan sikap bullish mereka terhadap kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Mempertimbangkan semua aspek ini, para investor mencari potensi pergerakan masa depan koin tersebut. Berita Ethereum: Trader OG Menyetor 18.000 ETH Menurut platform pelacakan transaksi on-chain terkemuka, Lookonchain, trader veteran tersebut menyetor 18.000 ETH ke Bitstamp, senilai sekitar $54,78 juta. Menurut berita Ethereum, trader tersebut telah mengakumulasi Ethereum sejak 2017. Awalnya, whale OG tersebut telah mengakumulasi 154.076 ETH dengan harga rata-rata $517. Setelah itu, dia telah menjual 87.824 ETH dengan harga rata-rata $1.694, menunjukkan strategi pengambilan keuntungan yang sering digunakan oleh investor besar. Meskipun penjualan besar, trader OG tersebut masih memegang 66.252 ETH, senilai sekitar $201 juta, dan memiliki total keuntungan sekitar $270 juta. Berita Ethereum: Penjualan OG Whale | Sumber: Lookonchain, X Langkah ini semakin meningkatkan kekhawatiran di antara para peserta pasar. Untuk...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/29 21:33
Mario Götze Memperluas Portofolio Investasi Melalui Companion-M

Postingan Mario Götze Memperluas Portofolio Investasi Melalui Companion-M muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Mario Götze meningkatkan portofolio ventura dengan investasi Companion-M. Fokus pada sektor perangkat lunak, kesehatan, dan keamanan siber tahap awal. Minat pada NFT menyoroti keterlibatan strategis dalam kripto. Mario Götze, mantan bintang Piala Dunia Jerman berusia 33 tahun, secara aktif memperluas portofolio investasinya melalui venturanya, Companion-M, yang menargetkan startup teknologi tahap awal. Pergeseran strategis Götze menegaskan minat atlet yang meningkat dalam modal ventura, mencerminkan tren menuju diversifikasi pendapatan dan keterlibatan dengan sektor inovatif seperti fintech, keamanan siber, dan kesehatan. Mario Götze Terjun ke Modal Ventura dan Kripto Mario Götze, mantan pahlawan Piala Dunia untuk Jerman, telah beralih ke investasi modal ventura. Melalui perusahaannya Companion-M, dia mengeksplorasi startup di bidang seperti perangkat lunak dan bioteknologi. Timnya meninjau sekitar 100 startup setiap bulan, memilih satu atau dua untuk investasi angel. Keterlibatan aktif dalam usaha tahap awal ini bertujuan untuk dampak sosial jangka panjang daripada pengembalian langsung. Fokus bintang sepak bola tersebut telah diperluas untuk mencakup peluang kredit pribadi dan investasi lebih lanjut yang direncanakan untuk akhir tahun. Keterlibatan Götze sebelumnya dalam NFT menggarisbawahi langkah hati-hatinya ke dalam domain kripto. Minatnya terwujud secara publik ketika dia mengadopsi domain mariogotze.eth, mencerminkan keterlibatannya dengan aset berbasis Ethereum. Saya telah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah olahraga selama beberapa tahun, berfokus pada membangun portofolio investasi yang beragam yang menekankan dampak sosial. — Mario Götze, Mantan Pemain Sepak Bola, Companion-M, Finance Forward Reaksi terhadap strategi investasi Götze menyoroti pergeseran di antara para profesional yang beralih dari olahraga ke bisnis. Portofolio terdiversifikasinya dipandang sebagai perpaduan cerdas antara modal ventura tradisional dengan sedikit anggukan pada teknologi yang sedang berkembang seperti kripto. Lingkaran investor mengawasi dengan cermat lintasannya karena bisa menjadi preseden bagi atlet lain yang terjun ke bidang serupa. Dinamika Pasar Ethereum dan Strategi Kripto Götze Tahukah Anda? Mario Götze berperan penting dalam kemenangan Piala Dunia Jerman 2014, mencetak gol kemenangan di...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/29 17:30
Langkah Mengejutkan dari Bitcoin OG: Investor Veteran Membuka Posisi Short ETH Besar Senilai $15M

BitcoinWorld Langkah Mengejutkan dari Bitcoin OG: Investor Veteran Membuka Posisi Short ETH Senilai $15 Juta Dalam perkembangan mengejutkan yang menimbulkan gejolak di dunia cryptocurrency, seorang Bitcoin OG terkemuka telah melakukan taruhan besar melawan Ethereum. Investor yang dikenal sebagai 1011short, diakui karena kepemilikan Bitcoin jangka panjangnya, telah secara dramatis mengubah strategi dengan posisi short senilai $15 juta pada ETH. Posisi short Bitcoin OG yang berani ini merupakan salah satu yang paling [...] Postingan ini Langkah Mengejutkan dari Bitcoin OG: Investor Veteran Membuka Posisi Short ETH Senilai $15 Juta pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: bitcoinworld2025/11/29 15:45
VC kripto terbesar Korea Selatan mengatakan Ethereum bernilai $4.700. Bagaimana mereka sampai pada angka tersebut?

Oleh Eric, Forestight News Berapakah harga ETH yang wajar? Pasar telah menawarkan banyak model valuasi untuk masalah ini. Tidak seperti Bitcoin, yang telah mapan sebagai aset utama, Ethereum, sebagai platform kontrak pintar, seharusnya memiliki sistem valuasi yang wajar dan diterima secara luas. Namun, tampaknya industri Web3 belum mencapai konsensus dalam hal ini. Sebuah situs web baru yang diluncurkan oleh Hashed menyajikan 10 model valuasi yang kemungkinan akan diterima secara luas oleh pasar. Dari 10 model tersebut, 8 menunjukkan bahwa Ethereum dinilai terlalu rendah, dengan harga rata-rata tertimbang melebihi $4.700. Jadi bagaimana harga ini, yang mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, dihitung? Dari TVL ke staking ke pendapatan Hashed mengkategorikan 10 model tersebut ke dalam tiga tingkat keandalan: rendah, menengah, dan tinggi. Kita akan mulai dengan model valuasi keandalan rendah. Pengali TVL Model ini mengasumsikan bahwa valuasi Ethereum harus menjadi kelipatan dari TVL DeFi-nya, yang secara sederhana menghubungkan kapitalisasi pasar dengan TVL. Hashed menggunakan rasio kapitalisasi pasar terhadap TVL rata-rata dari 2020 hingga 2023 (pemahaman pribadi saya adalah dari awal DeFi Summer hingga struktur bersarang belum terlalu parah) sebesar 7 kali. Dengan mengalikan TVL DeFi saat ini di Ethereum dengan 7 dan kemudian membaginya dengan pasokan, yaitu TVL × 7 ÷ Supply, harga yang dihasilkan adalah $4128,9, mewakili kenaikan 36,5% dari harga saat ini. Metode perhitungan kasar ini, yang hanya mempertimbangkan TVL DeFi dan tidak dapat secara akurat menurunkan TVL sebenarnya karena struktur bersarangnya yang kompleks, tentu saja pantas mendapat keandalan rendah. Premium kelangkaan akibat staking Model ini memperhitungkan bahwa Ethereum yang tidak dapat beredar di pasar karena staking akan meningkatkan "kelangkaan" Ethereum. Mengalikan harga Ethereum saat ini dengan akar kuadrat dari rasio total pasokan terhadap pasokan yang beredar, yaitu Price × √(Supply ÷ Liquid), harga yang dihasilkan adalah 3528,2, yang merupakan kenaikan 16,6% dari harga saat ini. Model ini dikembangkan oleh Hashed sendiri, dan perhitungan akar kuadrat dimaksudkan untuk mengurangi kasus ekstrem. Namun, menurut algoritma ini, ETH selalu dinilai terlalu rendah, belum lagi rasionalitas hanya mempertimbangkan "kelangkaan" yang ditimbulkan oleh staking dan likuiditas tambahan dari Ethereum yang di-staking yang dilepaskan oleh LST, yang juga sangat kasar. Pengali TVL Mainnet + L2 Mirip dengan model valuasi pertama, model ini menambahkan TVL dari semua L2 dan memberinya bobot 2x karena konsumsi L2 terhadap Ethereum. Metode perhitungannya adalah (TVL + L2_TVL×2) × 6 ÷ Supply, yang menghasilkan harga 4732,5, mewakili kenaikan 56,6% dari harga saat ini. Mengenai angka 6, meskipun tidak ditentukan, kemungkinan merupakan pengali yang berasal dari data historis. Meskipun L2 disertakan, metode valuasi ini masih hanya merujuk pada data TVL dan tidak jauh lebih baik dari metode pertama. Premium "Komitmen" Pendekatan ini mirip dengan model kedua, kecuali menambahkan Ethereum yang terkunci dalam protokol DeFi. Pengali dalam model ini dihitung dengan membagi jumlah total ETH yang di-staking dan terkunci dalam protokol DeFi dengan total pasokan ETH. Pengali ini mewakili persentase premium yang dihasilkan dari "keyakinan kepemilikan jangka panjang dan pasokan likuiditas yang lebih rendah." Menambahkan persentase ini ke 1 dan mengalikannya dengan indeks premium nilai aset "berkomitmen" sebesar 1,5 relatif terhadap aset likuid menghasilkan harga ETH yang wajar menurut model ini. Rumusnya adalah: Price × [1 + (Staked + DeFi) ÷ Supply] × Multiplier, menghasilkan harga $5097,8, mewakili kenaikan 69,1% dari harga saat ini. Hashed menyatakan bahwa model tersebut terinspirasi oleh konsep bahwa token L1 harus dianggap sebagai mata uang daripada saham, tetapi masih terjebak dalam masalah harga wajar yang selalu lebih tinggi dari harga saat ini. Masalah terbesar dengan empat metode valuasi tidak andal yang disebutkan di atas adalah kurangnya rasionalitas dalam mempertimbangkan satu dimensi. Misalnya, TVL (Total Value Limit) yang lebih tinggi tidak selalu lebih baik; menyediakan likuiditas yang lebih baik dengan TVL yang lebih rendah sebenarnya adalah peningkatan. Adapun memperlakukan Ethereum, yang tidak berpartisipasi dalam sirkulasi, sebagai bentuk kelangkaan atau loyalitas yang menghasilkan premium, ini tampaknya tidak dapat menjelaskan bagaimana menilainya setelah harga benar-benar mencapai harga yang diharapkan. Setelah membahas empat skema valuasi keandalan rendah, mari kita lihat lima skema keandalan menengah. Kapitalisasi pasar/TVL (Nilai Wajar) Model ini pada dasarnya adalah model mean reversion. Metode perhitungan mengasumsikan bahwa nilai rata-rata historis dari rasio kapitalisasi pasar terhadap TVL adalah 6 kali. Jika melebihi 6 kali, dianggap terlalu tinggi, dan jika tidak 6 kali, dianggap terlalu rendah. Rumusnya adalah Price × (6 ÷ Current Ratio), yang menghasilkan harga $3.541,1, mewakili potensi kenaikan 17,3% dari harga saat ini. Metode perhitungan ini, yang secara dangkal merujuk pada data TVL, sebenarnya memperhitungkan pola historis dan menggunakan pendekatan valuasi yang lebih konservatif, yang tampaknya lebih masuk akal daripada sekadar merujuk pada TVL. Hukum Metcalfe Hukum Metcalfe adalah hukum mengenai nilai jaringan dan pengembangan teknologi jaringan. Diusulkan oleh George Gilder pada tahun 1993, dinamai menurut Robert Metcalfe, pelopor dalam jaringan komputer dan pendiri 3Com, sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap Ethernet. Ini menyatakan bahwa nilai jaringan sama dengan kuadrat dari jumlah node di dalamnya, dan bahwa nilai jaringan berbanding lurus dengan kuadrat dari jumlah pengguna yang terhubung. Hashed menyatakan bahwa model ini telah divalidasi secara empiris oleh peneliti akademis (Alabi 2017, Peterson 2018) pada Bitcoin dan Ethereum. TVL digunakan sebagai metrik proksi untuk aktivitas jaringan. Rumus perhitungannya adalah 2 × (TVL/1B)^1,5 × 1B ÷ Supply, menghasilkan harga $9957,6, mewakili kenaikan 231,6% dari harga saat ini. Ini adalah model yang relatif profesional, dan juga telah ditandai oleh Hashed sebagai model yang divalidasi secara akademis dengan relevansi historis yang kuat. Namun, agak bias untuk mempertimbangkan TVL sebagai satu-satunya faktor. Metode Arus Kas Terdiskon Model valuasi ini saat ini adalah cara paling efektif untuk menilai Ethereum sebagai perusahaan, memperlakukan imbalan staking Ethereum sebagai pendapatan dan menghitung nilai saat ini menggunakan metode arus kas terdiskon (DCF). Perhitungan Hashed adalah Price × (1 + APR) ÷ (0,10 - 0,03), di mana 10% adalah tingkat diskonto dan 3% adalah tingkat pertumbuhan abadi. Rumus ini jelas cacat; hasil sebenarnya seharusnya Price × APR × (1/1,07 + 1/1,07^2 + ... + 1/1,07^n) saat n mendekati tak terhingga. Bahkan menggunakan rumus yang disediakan oleh Hashed, hasil ini tidak dapat dihitung. Jika dihitung dengan suku bunga tahunan 2,6%, harga wajar sebenarnya sekitar 37% dari harga saat ini. Valuasi berdasarkan rasio harga-terhadap-penjualan Dalam Ethereum, rasio harga-terhadap-penjualan (P/S ratio) mengacu pada rasio kapitalisasi pasar terhadap pendapatan biaya transaksi tahunan. Karena biaya transaksi pada akhirnya masuk ke validator, tidak ada rasio harga-terhadap-pendapatan (P/E ratio) untuk jaringan. Token Terminal menggunakan metode ini untuk valuasi, dengan 25 kali pendapatan mewakili tingkat valuasi saham teknologi yang berorientasi pertumbuhan, yang disebut Hashed sebagai "standar industri untuk valuasi protokol L1." Rumus perhitungan model adalah Annual_Fees × 25 ÷ Supply, menghasilkan harga $1285,7, mewakili penurunan 57,5% dari harga saat ini. Dua contoh di atas menunjukkan bahwa harga Ethereum sangat terlalu tinggi menggunakan metode valuasi tradisional. Namun, Ethereum jelas bukan aplikasi, dan menurut pendapat saya, metode valuasi ini cacat bahkan pada tingkat logika dasar. Valuasi aset total on-chain Model valuasi ini, meskipun tampak tidak logis pada pandangan pertama, masuk akal setelah diperiksa lebih dekat. Argumen intinya adalah bahwa agar Ethereum memastikan keamanan jaringan, kapitalisasi pasarnya harus sesuai dengan nilai semua aset yang diselesaikan di atasnya. Oleh karena itu, perhitungannya sederhana: bagi total nilai semua aset di Ethereum, termasuk stablecoin, token ERC-20, NFT, dll., dengan total pasokan Ethereum. Hasilnya adalah $4923,5, mewakili kenaikan 62,9% dari harga saat ini. Ini adalah model valuasi paling sederhana hingga saat ini, tetapi asumsi intinya memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang salah. Model obligasi pendapatan Satu-satunya model valuasi yang sangat andal di antara semua yang tersedia, yang menurut Hashed disukai oleh analis TradeFi yang menilai cryptocurrency sebagai kelas aset alternatif, adalah yang menilai Ethereum sebagai obligasi hasil. Metode perhitungan membagi pendapatan tahunan Ethereum dengan hasil staking-nya untuk menghitung total kapitalisasi pasarnya, menggunakan rumus Annual_Revenue ÷ APR ÷ Supply. Ini menghasilkan nilai $1941,5, mewakili penurunan 36,7% dari harga saat ini. Satu-satunya contoh, mungkin karena adopsinya yang luas di sektor keuangan dan keandalannya yang tinggi, adalah bahwa harga Ethereum telah "dinilai terlalu rendah" menggunakan metode valuasi tradisional. Oleh karena itu, ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Ethereum bukan sekuritas. Menilai blockchain publik mungkin memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Sistem valuasi untuk token blockchain publik mungkin perlu mempertimbangkan banyak faktor. Hashed menghitung rata-rata tertimbang dari 10 metode di atas berdasarkan keandalan, dan hasilnya sekitar $4.766. Namun, mengingat bahwa perhitungan metode arus kas terdiskon mungkin salah, hasil sebenarnya mungkin sedikit lebih rendah dari angka ini. Jika saya harus menilai Ethereum, algoritma inti saya kemungkinan akan berfokus pada penawaran dan permintaan. Karena Ethereum adalah "mata uang" dengan kegunaan praktis—baik membayar biaya gas, membeli NFT, atau membentuk LP—ETH diperlukan. Oleh karena itu, mungkin perlu menghitung parameter berdasarkan tingkat aktivitas jaringan untuk mengukur penawaran dan permintaan ETH selama periode waktu tertentu. Parameter ini kemudian akan dikombinasikan dengan biaya aktual eksekusi transaksi di Ethereum dan dibandingkan dengan harga di bawah parameter historis serupa untuk mencapai harga yang wajar. Namun, menurut metode ini, jika pertumbuhan aktivitas di Ethereum tidak dapat mengimbangi penurunan biaya, ada alasan mengapa harga ETH tidak akan naik. Dalam dua tahun terakhir, tingkat aktivitas di Ethereum sebenarnya lebih tinggi daripada selama pasar bull pada 2021 di beberapa titik, tetapi karena penurunan biaya, permintaan untuk Ethereum tidak tinggi, mengakibatkan kelebihan pasokan Ethereum yang sebenarnya. Namun, satu-satunya hal yang tidak dapat diperhitungkan oleh metode valuasi ini, yang membandingkan dengan sejarah, adalah potensi Ethereum. Mungkin pada suatu saat, ketika Ethereum mengalami boom yang sama seperti saat DeFi muncul, kita perlu memperhitungkan "rasio pasar-ke-impian".
Penulis: PANews2025/11/29 08:32

