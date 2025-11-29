VC kripto terbesar Korea Selatan mengatakan Ethereum bernilai $4.700. Bagaimana mereka sampai pada angka tersebut?

Oleh Eric, Forestight News Berapakah harga ETH yang wajar? Pasar telah menawarkan banyak model valuasi untuk masalah ini. Tidak seperti Bitcoin, yang telah mapan sebagai aset utama, Ethereum, sebagai platform kontrak pintar, seharusnya memiliki sistem valuasi yang wajar dan diterima secara luas. Namun, tampaknya industri Web3 belum mencapai konsensus dalam hal ini. Sebuah situs web baru yang diluncurkan oleh Hashed menyajikan 10 model valuasi yang kemungkinan akan diterima secara luas oleh pasar. Dari 10 model tersebut, 8 menunjukkan bahwa Ethereum dinilai terlalu rendah, dengan harga rata-rata tertimbang melebihi $4.700. Jadi bagaimana harga ini, yang mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, dihitung? Dari TVL ke staking ke pendapatan Hashed mengkategorikan 10 model tersebut ke dalam tiga tingkat keandalan: rendah, menengah, dan tinggi. Kita akan mulai dengan model valuasi keandalan rendah. Pengali TVL Model ini mengasumsikan bahwa valuasi Ethereum harus menjadi kelipatan dari TVL DeFi-nya, yang secara sederhana menghubungkan kapitalisasi pasar dengan TVL. Hashed menggunakan rasio kapitalisasi pasar terhadap TVL rata-rata dari 2020 hingga 2023 (pemahaman pribadi saya adalah dari awal DeFi Summer hingga struktur bersarang belum terlalu parah) sebesar 7 kali. Dengan mengalikan TVL DeFi saat ini di Ethereum dengan 7 dan kemudian membaginya dengan pasokan, yaitu TVL × 7 ÷ Supply, harga yang dihasilkan adalah $4128,9, mewakili kenaikan 36,5% dari harga saat ini. Metode perhitungan kasar ini, yang hanya mempertimbangkan TVL DeFi dan tidak dapat secara akurat menurunkan TVL sebenarnya karena struktur bersarangnya yang kompleks, tentu saja pantas mendapat keandalan rendah. Premium kelangkaan akibat staking Model ini memperhitungkan bahwa Ethereum yang tidak dapat beredar di pasar karena staking akan meningkatkan "kelangkaan" Ethereum. Mengalikan harga Ethereum saat ini dengan akar kuadrat dari rasio total pasokan terhadap pasokan yang beredar, yaitu Price × √(Supply ÷ Liquid), harga yang dihasilkan adalah 3528,2, yang merupakan kenaikan 16,6% dari harga saat ini. Model ini dikembangkan oleh Hashed sendiri, dan perhitungan akar kuadrat dimaksudkan untuk mengurangi kasus ekstrem. Namun, menurut algoritma ini, ETH selalu dinilai terlalu rendah, belum lagi rasionalitas hanya mempertimbangkan "kelangkaan" yang ditimbulkan oleh staking dan likuiditas tambahan dari Ethereum yang di-staking yang dilepaskan oleh LST, yang juga sangat kasar. Pengali TVL Mainnet + L2 Mirip dengan model valuasi pertama, model ini menambahkan TVL dari semua L2 dan memberinya bobot 2x karena konsumsi L2 terhadap Ethereum. Metode perhitungannya adalah (TVL + L2_TVL×2) × 6 ÷ Supply, yang menghasilkan harga 4732,5, mewakili kenaikan 56,6% dari harga saat ini. Mengenai angka 6, meskipun tidak ditentukan, kemungkinan merupakan pengali yang berasal dari data historis. Meskipun L2 disertakan, metode valuasi ini masih hanya merujuk pada data TVL dan tidak jauh lebih baik dari metode pertama. Premium "Komitmen" Pendekatan ini mirip dengan model kedua, kecuali menambahkan Ethereum yang terkunci dalam protokol DeFi. Pengali dalam model ini dihitung dengan membagi jumlah total ETH yang di-staking dan terkunci dalam protokol DeFi dengan total pasokan ETH. Pengali ini mewakili persentase premium yang dihasilkan dari "keyakinan kepemilikan jangka panjang dan pasokan likuiditas yang lebih rendah." Menambahkan persentase ini ke 1 dan mengalikannya dengan indeks premium nilai aset "berkomitmen" sebesar 1,5 relatif terhadap aset likuid menghasilkan harga ETH yang wajar menurut model ini. Rumusnya adalah: Price × [1 + (Staked + DeFi) ÷ Supply] × Multiplier, menghasilkan harga $5097,8, mewakili kenaikan 69,1% dari harga saat ini. Hashed menyatakan bahwa model tersebut terinspirasi oleh konsep bahwa token L1 harus dianggap sebagai mata uang daripada saham, tetapi masih terjebak dalam masalah harga wajar yang selalu lebih tinggi dari harga saat ini. Masalah terbesar dengan empat metode valuasi tidak andal yang disebutkan di atas adalah kurangnya rasionalitas dalam mempertimbangkan satu dimensi. Misalnya, TVL (Total Value Limit) yang lebih tinggi tidak selalu lebih baik; menyediakan likuiditas yang lebih baik dengan TVL yang lebih rendah sebenarnya adalah peningkatan. Adapun memperlakukan Ethereum, yang tidak berpartisipasi dalam sirkulasi, sebagai bentuk kelangkaan atau loyalitas yang menghasilkan premium, ini tampaknya tidak dapat menjelaskan bagaimana menilainya setelah harga benar-benar mencapai harga yang diharapkan. Setelah membahas empat skema valuasi keandalan rendah, mari kita lihat lima skema keandalan menengah. Kapitalisasi pasar/TVL (Nilai Wajar) Model ini pada dasarnya adalah model mean reversion. Metode perhitungan mengasumsikan bahwa nilai rata-rata historis dari rasio kapitalisasi pasar terhadap TVL adalah 6 kali. Jika melebihi 6 kali, dianggap terlalu tinggi, dan jika tidak 6 kali, dianggap terlalu rendah. Rumusnya adalah Price × (6 ÷ Current Ratio), yang menghasilkan harga $3.541,1, mewakili potensi kenaikan 17,3% dari harga saat ini. Metode perhitungan ini, yang secara dangkal merujuk pada data TVL, sebenarnya memperhitungkan pola historis dan menggunakan pendekatan valuasi yang lebih konservatif, yang tampaknya lebih masuk akal daripada sekadar merujuk pada TVL. Hukum Metcalfe Hukum Metcalfe adalah hukum mengenai nilai jaringan dan pengembangan teknologi jaringan. Diusulkan oleh George Gilder pada tahun 1993, dinamai menurut Robert Metcalfe, pelopor dalam jaringan komputer dan pendiri 3Com, sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap Ethernet. Ini menyatakan bahwa nilai jaringan sama dengan kuadrat dari jumlah node di dalamnya, dan bahwa nilai jaringan berbanding lurus dengan kuadrat dari jumlah pengguna yang terhubung. Hashed menyatakan bahwa model ini telah divalidasi secara empiris oleh peneliti akademis (Alabi 2017, Peterson 2018) pada Bitcoin dan Ethereum. TVL digunakan sebagai metrik proksi untuk aktivitas jaringan. Rumus perhitungannya adalah 2 × (TVL/1B)^1,5 × 1B ÷ Supply, menghasilkan harga $9957,6, mewakili kenaikan 231,6% dari harga saat ini. Ini adalah model yang relatif profesional, dan juga telah ditandai oleh Hashed sebagai model yang divalidasi secara akademis dengan relevansi historis yang kuat. Namun, agak bias untuk mempertimbangkan TVL sebagai satu-satunya faktor. Metode Arus Kas Terdiskon Model valuasi ini saat ini adalah cara paling efektif untuk menilai Ethereum sebagai perusahaan, memperlakukan imbalan staking Ethereum sebagai pendapatan dan menghitung nilai saat ini menggunakan metode arus kas terdiskon (DCF). Perhitungan Hashed adalah Price × (1 + APR) ÷ (0,10 - 0,03), di mana 10% adalah tingkat diskonto dan 3% adalah tingkat pertumbuhan abadi. Rumus ini jelas cacat; hasil sebenarnya seharusnya Price × APR × (1/1,07 + 1/1,07^2 + ... + 1/1,07^n) saat n mendekati tak terhingga. Bahkan menggunakan rumus yang disediakan oleh Hashed, hasil ini tidak dapat dihitung. Jika dihitung dengan suku bunga tahunan 2,6%, harga wajar sebenarnya sekitar 37% dari harga saat ini. Valuasi berdasarkan rasio harga-terhadap-penjualan Dalam Ethereum, rasio harga-terhadap-penjualan (P/S ratio) mengacu pada rasio kapitalisasi pasar terhadap pendapatan biaya transaksi tahunan. Karena biaya transaksi pada akhirnya masuk ke validator, tidak ada rasio harga-terhadap-pendapatan (P/E ratio) untuk jaringan. Token Terminal menggunakan metode ini untuk valuasi, dengan 25 kali pendapatan mewakili tingkat valuasi saham teknologi yang berorientasi pertumbuhan, yang disebut Hashed sebagai "standar industri untuk valuasi protokol L1." Rumus perhitungan model adalah Annual_Fees × 25 ÷ Supply, menghasilkan harga $1285,7, mewakili penurunan 57,5% dari harga saat ini. Dua contoh di atas menunjukkan bahwa harga Ethereum sangat terlalu tinggi menggunakan metode valuasi tradisional. Namun, Ethereum jelas bukan aplikasi, dan menurut pendapat saya, metode valuasi ini cacat bahkan pada tingkat logika dasar. Valuasi aset total on-chain Model valuasi ini, meskipun tampak tidak logis pada pandangan pertama, masuk akal setelah diperiksa lebih dekat. Argumen intinya adalah bahwa agar Ethereum memastikan keamanan jaringan, kapitalisasi pasarnya harus sesuai dengan nilai semua aset yang diselesaikan di atasnya. Oleh karena itu, perhitungannya sederhana: bagi total nilai semua aset di Ethereum, termasuk stablecoin, token ERC-20, NFT, dll., dengan total pasokan Ethereum. Hasilnya adalah $4923,5, mewakili kenaikan 62,9% dari harga saat ini. Ini adalah model valuasi paling sederhana hingga saat ini, tetapi asumsi intinya memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang salah. Model obligasi pendapatan Satu-satunya model valuasi yang sangat andal di antara semua yang tersedia, yang menurut Hashed disukai oleh analis TradeFi yang menilai cryptocurrency sebagai kelas aset alternatif, adalah yang menilai Ethereum sebagai obligasi hasil. Metode perhitungan membagi pendapatan tahunan Ethereum dengan hasil staking-nya untuk menghitung total kapitalisasi pasarnya, menggunakan rumus Annual_Revenue ÷ APR ÷ Supply. Ini menghasilkan nilai $1941,5, mewakili penurunan 36,7% dari harga saat ini. Satu-satunya contoh, mungkin karena adopsinya yang luas di sektor keuangan dan keandalannya yang tinggi, adalah bahwa harga Ethereum telah "dinilai terlalu rendah" menggunakan metode valuasi tradisional. Oleh karena itu, ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Ethereum bukan sekuritas. Menilai blockchain publik mungkin memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Sistem valuasi untuk token blockchain publik mungkin perlu mempertimbangkan banyak faktor. Hashed menghitung rata-rata tertimbang dari 10 metode di atas berdasarkan keandalan, dan hasilnya sekitar $4.766. Namun, mengingat bahwa perhitungan metode arus kas terdiskon mungkin salah, hasil sebenarnya mungkin sedikit lebih rendah dari angka ini. Jika saya harus menilai Ethereum, algoritma inti saya kemungkinan akan berfokus pada penawaran dan permintaan. Karena Ethereum adalah "mata uang" dengan kegunaan praktis—baik membayar biaya gas, membeli NFT, atau membentuk LP—ETH diperlukan. Oleh karena itu, mungkin perlu menghitung parameter berdasarkan tingkat aktivitas jaringan untuk mengukur penawaran dan permintaan ETH selama periode waktu tertentu. Parameter ini kemudian akan dikombinasikan dengan biaya aktual eksekusi transaksi di Ethereum dan dibandingkan dengan harga di bawah parameter historis serupa untuk mencapai harga yang wajar. Namun, menurut metode ini, jika pertumbuhan aktivitas di Ethereum tidak dapat mengimbangi penurunan biaya, ada alasan mengapa harga ETH tidak akan naik. Dalam dua tahun terakhir, tingkat aktivitas di Ethereum sebenarnya lebih tinggi daripada selama pasar bull pada 2021 di beberapa titik, tetapi karena penurunan biaya, permintaan untuk Ethereum tidak tinggi, mengakibatkan kelebihan pasokan Ethereum yang sebenarnya. Namun, satu-satunya hal yang tidak dapat diperhitungkan oleh metode valuasi ini, yang membandingkan dengan sejarah, adalah potensi Ethereum. Mungkin pada suatu saat, ketika Ethereum mengalami boom yang sama seperti saat DeFi muncul, kita perlu memperhitungkan "rasio pasar-ke-impian".