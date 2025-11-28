320 Ether Bergerak: Bhutan Tingkatkan Permainan Stakingnya

Menurut laporan, pemerintah Bhutan memindahkan 320 Ethereum (ETH) ke staking pada 27 November 2025. Transaksi tersebut dilakukan melalui Figment.io, penyedia staking institusional. Bacaan Terkait: Bitcoin Menghadapi Penurunan Lebih Lanjut Setelah Crash Terbaru, Data Menunjukkan Pada saat pemindahan, Ether tersebut bernilai sekitar $970.000. Transfer ini diawasi di kalangan kripto dan kebijakan karena menghubungkan kas negara dengan partisipasi aktif dalam blockchain publik. Detail Langkah Staking Onchain Lens mengatakan 320 ETH menciptakan 10 validator baru, sesuai dengan aturan jaringan bahwa setiap validator membutuhkan 32 ETH. Pembayaran dan pengaturan validator dicatat di blockchain dan terlihat oleh pelacak blockchain segera setelah pemindahan. Ini adalah aksi ETH terbesar Bhutan sejak Mei 2025, ketika negara tersebut memindahkan 570 ETH ke dompet Binance, berdasarkan pengungkapan sebelumnya. Pemerintah Kerajaan Bhutan mengirim 320 $ETH, senilai $920.8K, untuk staking ke #ETH2.0 @Figment_io.https://t.co/q4dW3qJBT5 pic.twitter.com/qo0evHxthf — Onchain Lens (@OnchainLens) 27 November 2025 Lebih dari Manajemen Kas Pengamat mencatat Bhutan tidak hanya menyimpan kripto sebagai aset. Dengan melakukan staking ETH, negara tersebut membantu mengamankan jaringan Ethereum dan mendapatkan rewards yang berasal dari partisipasi validator. Laporan telah mengungkapkan langkah tersebut juga terkait dengan rencana nasional untuk memindahkan bagian dari proyek identitas digitalnya dari Polygon ke Ethereum. Rencana itu akan menjadikan blockchain lebih dari sekadar tempat menyimpan dana; itu bisa menjadi bagian dari infrastruktur publik. Apa Artinya Bagi Bhutan Bhutan sudah dikenal memiliki jumlah Bitcoin yang cukup besar. Data publik dan pelaporan media menempatkan cadangan Bitcoin negara tersebut sekitar 6.154 BTC, menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan utama. Staking ETH, bahkan pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan tersebut, menandakan bahwa Bhutan sedang bereksperimen menggunakan kripto tidak hanya untuk investasi tetapi sebagai alat untuk layanan negara dan keterlibatan jaringan. Tindakan tersebut digambarkan oleh beberapa analis sebagai contoh negara kecil yang menguji model keuangan dan teknis baru. Tentang Likuiditas Dan Rewards Ketika ETH di-stake, itu menjadi tidak likuid untuk periode yang terkait dengan aturan jaringan. Artinya, token yang di-stake tidak dapat digunakan untuk pengeluaran atau perdagangan segera. Pada saat yang sama, validator mendapatkan rewards yang dapat menambah pendapatan moderat ke kas negara. Trade-off-nya jelas: lebih banyak partisipasi dalam keamanan protokol, kurang fleksibilitas jangka pendek dalam penggunaan aset. Beberapa komentator bertanya apakah sovereign staking akan mempengaruhi bagaimana negara-negara kecil lainnya memperlakukan cadangan kripto. Bacaan Terkait: Kripto Menang Besar: Thailand Beralih ke Pajak 0% Pada Keuntungan Pertukaran Lokal Konteks Kripto yang Lebih Luas Di panggung dunia jumlahnya moderat, tetapi langkah ini simbolis. Aktor negara jarang mengoperasikan validator di rantai kontrak pintar utama. Langkah ini diperhatikan karena mengikat layanan publik dan manajemen cadangan ke satu blockchain. Regulator, pengamat pasar, dan pengembang blockchain telah memantau transaksi dan langkah kebijakan terkait untuk melihat apakah langkah serupa mungkin diikuti di tempat lain. Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView