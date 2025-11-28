BursaDEX+
Inilah Mengapa Ethereum Muncul Sebagai Rel Modal Global Untuk Keuangan On-Chain

Dalam lanskap keuangan digital yang berkembang pesat, Ethereum dengan cepat memantapkan dirinya sebagai infrastruktur utama untuk pasar modal on-chain global. Dari obligasi yang ditokenisasi dan dana pasar uang hingga rel likuiditas institusional, modal dunia mulai bermigrasi ke ekosistem di mana transaksi dapat diprogram, diaudit, dan tanpa batas. Mengapa Ethereum Dipilih Sebagai Pilihan Default Untuk Rel Global Pasar modal global bergerak on-chain ke Ethereum karena kredibilitasnya yang netral. ETH tidak pernah mengalami downtime, dan memiliki keamanan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung sistem keuangan dunia. Investor dan pendiri GM42NFT, Captain GM, menyatakan bahwa ETH tidak cukup cepat untuk mendukung perdagangan karena memang tidak dibangun untuk itu. Bacaan Terkait: Harga Ethereum Turun 25% Tetapi Data On-Chain dan Staking Institusional Menandakan Potensi Pemulihan Q4 Namun, upaya untuk membangun lingkungan perdagangan on-chain yang benar-benar cepat secara konsisten membuat tim memusatkan bagian signifikan dari sistem perdagangan. Langkah ini menciptakan kekhawatiran keamanan, keandalan, dan netralitas untuk sistem yang dirancang menjadi global. Kompromi ini bertentangan langsung dengan manfaat yang diberikan ETH, dan menjadikannya blockchain pilihan untuk keuangan global. Di sinilah Raya Network masuk untuk menyelesaikan masalah ini pada intinya. Raya menghadirkan pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan kecepatan eksekusi tingkat institusional dan keamanan setingkat Ethereum. Ini adalah platform yang secepat TradFi dan tetap aman, andal, dan kredibel netral seperti yang seharusnya DeFi. "Cepat itu mudah, terdesentralisasi itu sulit, dan hanya Reya yang melakukan keduanya," kata Captain GM. Analis Alucard menyebutkan bahwa jaringan Raya telah menjadi salah satu dari sedikit proyek yang benar-benar menyelesaikan masalah kecepatan dan keamanan. Kecepatan eksekusi sub-milidetik, perdagangan sepenuhnya diverifikasi di ETH, dan tidak ada ketergantungan pada satu sequencer. Ini adalah kombinasi yang dirancang untuk kemajuan nyata di bidang ini. Namun, lebih dari 45% pasokan token dialokasikan untuk komunitas. Reya, dikombinasikan dengan mekanisme pembelian kembali ETH, menciptakan ekosistem yang selaras secara teknis dan ekonomis. Mereka membangun sesuatu yang cepat dan aman, dan karena itu, Reya berada dalam kategori yang berbeda. Mengapa Desain Reya Lebih Terasa Seperti Standar Baru Daripada DEX Lainnya Seorang trader dan duta Somnia, Onur, juga menjelaskan bahwa pengalamannya dengan Reya terasa seperti desain ulang lengkap dari eksekusi on-chain daripada perbaikan kecil. Ini menawarkan pengisian sub-milidetik, margin terpadu, keamanan Ethereum dengan penyelesaian ZK, dan aliran lancar melalui EigenDA. Bacaan Terkait: Harga Ethereum Mencoba Pemulihan Baru saat Tekanan Bullish Meningkat Menurut Onur, model peer-to-pool membuat perdagangan konsisten, efisien, dan bebas dari kemacetan atau keuntungan tersembunyi. Sebagai hasil dari pendekatan ini, Reya bukan hanya tempat lain lagi, dan secara aktif menjadi standar eksekusi baru untuk DeFi. Gambar unggulan dari Peakpx, grafik dari Tradingview.com
Berita Terbaru: Saham BMNR Melonjak 9% Saat Bitmine Menambahkan $63,32 Juta Lagi dalam Ethereum

Postingan Breaking: Saham BMNR Melonjak 9% Saat Bitmine Menambahkan $63,32 Juta Lagi dalam Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Bitmine Immersion menambahkan 20.532 ETH senilai $63,32 juta dari BitGo Saham BMNR melonjak hampir 9% menjadi $34,29, mendorong reli mingguan hingga lebih dari 32%. Analis Michael van de Poppe memprediksi tren naik lebih lanjut dalam harga Ethereum. Bitmine Immersion, perusahaan treasury Ethereum terbesar, memperoleh tambahan 20.532 ETH pada hari Jumat. Hal ini menyebabkan saham BMNR naik hampir 9%, memperkuat reli mingguan hingga lebih dari 32% Perusahaan treasury Ethereum yang didukung oleh Tom Lee dari Fundstrat sedang dalam aksi pembelian ETH minggu ini. Ini terjadi di tengah kembalinya minat institusional pada ETF Ethereum spot. Bitmine Immersion Membeli ETH Senilai $63,32 Juta Lagi Di Tengah Aksi Akumulasi Perusahaan treasury Ethereum Bitmine Immersion Technologies yang didukung Tom Lee dari Funstrat telah menambahkan 20.532 ETH lagi, seperti dilaporkan Lookonchain pada 28 November. Transfer ETH senilai $63,32 juta berasal dari BitGo. Bitmine Immersion Technologies Membeli Ethereum Tambahan. Sumber: Lookonchain Sebelumnya hari ini, perusahaan treasury Ethereum membeli 14.618 ETH senilai $44,34 juta karena para bull dengan kuat mempertahankan harga Ethereum di atas $3.000 meskipun ada penjualan oleh whale. Arkham Intelligence mengungkapkan bahwa Bitmine telah mengakumulasi $185,6 juta dalam ETH selama minggu lalu. Bitmine Immersion memegang 3,6 juta Ethereum, mewakili 3% dari total pasokan Ethereum. Awal minggu ini, Bitmine Immersion membeli 28.625 ETH senilai $82,11 juta. Perusahaan ini juga memperoleh 21.537 ETH senilai $60 juta dari FalconX. Ini menunjukkan pembelian Ethereum besar-besaran oleh Bitmine di tengah sentimen bullish dan arus masuk ke ETF Ethereum spot. Saham Bitmine (BMNR) Melonjak 9% Saham BMNR melonjak hampir 9% sebelum mengurangi beberapa keuntungan hari ini. Pada saat penulisan, saham diperdagangkan pada $34,29. Menurut Yahoo Finance, saham BMNR ditutup 9,79% lebih tinggi pada $31,74 pada hari Rabu. Saham telah naik lebih dari 32% minggu ini, membuat pemulihan yang sangat dibutuhkan. Analis Donald Dean mengklaim saham dapat membuat pemulihan berbentuk 'v' yang potensial. Dia menetapkan target harga berikutnya pada $53,63.
320 Ether Bergerak: Bhutan Tingkatkan Permainan Stakingnya

Menurut laporan, pemerintah Bhutan memindahkan 320 Ethereum (ETH) ke staking pada 27 November 2025. Transaksi tersebut dilakukan melalui Figment.io, penyedia staking institusional. Bacaan Terkait: Bitcoin Menghadapi Penurunan Lebih Lanjut Setelah Crash Terbaru, Data Menunjukkan Pada saat pemindahan, Ether tersebut bernilai sekitar $970.000. Transfer ini diawasi di kalangan kripto dan kebijakan karena menghubungkan kas negara dengan partisipasi aktif dalam blockchain publik. Detail Langkah Staking Onchain Lens mengatakan 320 ETH menciptakan 10 validator baru, sesuai dengan aturan jaringan bahwa setiap validator membutuhkan 32 ETH. Pembayaran dan pengaturan validator dicatat di blockchain dan terlihat oleh pelacak blockchain segera setelah pemindahan. Ini adalah aksi ETH terbesar Bhutan sejak Mei 2025, ketika negara tersebut memindahkan 570 ETH ke dompet Binance, berdasarkan pengungkapan sebelumnya. Pemerintah Kerajaan Bhutan mengirim 320 $ETH, senilai $920.8K, untuk staking ke #ETH2.0 @Figment_io.https://t.co/q4dW3qJBT5 pic.twitter.com/qo0evHxthf — Onchain Lens (@OnchainLens) 27 November 2025 Lebih dari Manajemen Kas Pengamat mencatat Bhutan tidak hanya menyimpan kripto sebagai aset. Dengan melakukan staking ETH, negara tersebut membantu mengamankan jaringan Ethereum dan mendapatkan rewards yang berasal dari partisipasi validator. Laporan telah mengungkapkan langkah tersebut juga terkait dengan rencana nasional untuk memindahkan bagian dari proyek identitas digitalnya dari Polygon ke Ethereum. Rencana itu akan menjadikan blockchain lebih dari sekadar tempat menyimpan dana; itu bisa menjadi bagian dari infrastruktur publik. Apa Artinya Bagi Bhutan Bhutan sudah dikenal memiliki jumlah Bitcoin yang cukup besar. Data publik dan pelaporan media menempatkan cadangan Bitcoin negara tersebut sekitar 6.154 BTC, menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan utama. Staking ETH, bahkan pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan tersebut, menandakan bahwa Bhutan sedang bereksperimen menggunakan kripto tidak hanya untuk investasi tetapi sebagai alat untuk layanan negara dan keterlibatan jaringan. Tindakan tersebut digambarkan oleh beberapa analis sebagai contoh negara kecil yang menguji model keuangan dan teknis baru. Tentang Likuiditas Dan Rewards Ketika ETH di-stake, itu menjadi tidak likuid untuk periode yang terkait dengan aturan jaringan. Artinya, token yang di-stake tidak dapat digunakan untuk pengeluaran atau perdagangan segera. Pada saat yang sama, validator mendapatkan rewards yang dapat menambah pendapatan moderat ke kas negara. Trade-off-nya jelas: lebih banyak partisipasi dalam keamanan protokol, kurang fleksibilitas jangka pendek dalam penggunaan aset. Beberapa komentator bertanya apakah sovereign staking akan mempengaruhi bagaimana negara-negara kecil lainnya memperlakukan cadangan kripto. Bacaan Terkait: Kripto Menang Besar: Thailand Beralih ke Pajak 0% Pada Keuntungan Pertukaran Lokal Konteks Kripto yang Lebih Luas Di panggung dunia jumlahnya moderat, tetapi langkah ini simbolis. Aktor negara jarang mengoperasikan validator di rantai kontrak pintar utama. Langkah ini diperhatikan karena mengikat layanan publik dan manajemen cadangan ke satu blockchain. Regulator, pengamat pasar, dan pengembang blockchain telah memantau transaksi dan langkah kebijakan terkait untuk melihat apakah langkah serupa mungkin diikuti di tempat lain. Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView
Tron Memimpin Pendapatan Biaya Blockchain dengan Lebih dari $6 Juta dalam Seminggu

Postingan Tron Memimpin Pendapatan Biaya Blockchain dengan Lebih dari $6 Juta dalam Seminggu muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Tron menghasilkan $6,16 juta dalam pendapatan biaya, menempati posisi teratas. Data Nansen menunjukkan hanya enam blockchain yang melebihi $1 juta dalam biaya. Struktur biaya strategis Tron menarik volume transaksi yang signifikan. Data terbaru Nansen mengungkapkan Tron memimpin pendapatan biaya blockchain dengan $6,16 juta, melampaui Ethereum, Solana, dan lainnya selama minggu lalu. Ini menyoroti dominasi jaringan Tron, menunjukkan penggunaan aktif dan potensi dampak pasar pada cryptocurrency terkait seperti TRX, ETH, dan SOL. Tron Memimpin Grafik Global dengan $6,16 Juta dalam Biaya Mingguan Tron melampaui jaringan lain seperti Ethereum dan Bitcoin dalam hal pendapatan biaya. Hanya enam blockchain publik yang melampaui ambang pendapatan $1 juta, menunjukkan ekosistem pengumpulan biaya yang terkonsentrasi. Strategi jaringan Tron untuk mendorong transaksi berkontribusi secara signifikan pada posisi teratasnya. Pendapatan substansial Ethereum dan Solana menegaskan kembali signifikansi mereka di sektor blockchain, meskipun ada kekhawatiran skalabilitas. Masuknya jaringan Base ke dalam kelompok elit ini menyoroti dampak solusi Layer 2 yang lebih baru pada dinamika pasar, menunjukkan adopsi yang lebih luas. Pengamat pasar menyebutkan daya tarik biaya rendah Tron sebagai pendorong peningkatan penggunaan, dengan influencer blockchain terkenal berkomentar di Twitter tentang efektivitasnya. Alex Svanevik, CEO Nansen, menyoroti pentingnya melacak biaya transaksi untuk mengukur tren pasar: "Aktivitas uang pintar dan pola pendapatan menyoroti pergeseran pasar yang signifikan." Biaya Rendah Tron Mendorong Volume Transaksi Melebihi Ethereum Tahukah Anda? Tron mengalahkan Ethereum dan Bitcoin dalam pendapatan biaya menegaskan keberhasilan jaringannya dalam mengadopsi transaksi berbiaya rendah, mengingatkan pada strategi Solana untuk menarik aktivitas jaringan tinggi dan keterlibatan pengguna. CoinMarketCap melaporkan TRON (TRX) dengan harga saat ini $0,28, kapitalisasi pasar $26,52 miliar, dan volume perdagangan 24 jam sebesar $464,28 juta—turun sebesar 10,96%. Pergerakan harga menunjukkan kenaikan 1,19% selama 24 jam, meskipun beberapa bulan terakhir mengalami penurunan, dengan penurunan 30 hari sebesar 5,55% dan penurunan 90 hari sebesar 17,47%.
BitMine Membeli 14.618 Ethereum Senilai $44,34 Juta Melalui BitGo

Postingan BitMine Membeli 14.618 Ethereum Senilai $44,34 Juta Melalui BitGo muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: BitMine memperoleh 14.618 ETH senilai $44,34 juta di tengah ketatnya pasar. Bagian dari strategi untuk menguasai 5% dari pasokan Ethereum. Mencerminkan kepercayaan institusional yang kuat pada peran DeFi Ethereum. BitMine Immersion telah memperoleh 14.618 Ethereum dari BitGo, senilai $44,34 juta, melanjutkan pembelian strategisnya untuk meningkatkan kepemilikan cryptocurrency pada akhir November 2025. Akuisisi ini memperkuat posisi BitMine, mempengaruhi dinamika pasokan Ethereum di tengah tantangan likuiditas saat ini, menyoroti kepercayaan institusional terhadap potensi jangka panjang cryptocurrency. Strategi BitMine: Mengendalikan 5% Pasokan Ethereum BitMine Immersion, di bawah kepemimpinan Ketua Tom Lee, telah melakukan akuisisi signifikan sebanyak 14.618 Ethereum dari BitGo. Pembelian ini, senilai $44,34 juta, merupakan komponen dari strategi yang lebih besar perusahaan untuk memperoleh sekitar 5% dari pasokan Ethereum yang beredar. Strategi ini, yang dikenal sebagai "Alkimia 5%", menunjukkan pergeseran BitMine dari penambangan ke fokus pada pembangunan perbendaharaan aset digital. Peristiwa ini berpotensi meningkatkan pengaruh BitMine terhadap likuiditas Ethereum, secara bertahap memposisikan perusahaan sebagai pemegang Ethereum skala besar yang penting. Perbendaharaan BitMine yang berkembang secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar Ethereum, mencerminkan perubahan penting dalam industri. Implikasinya termasuk kemungkinan pengurangan pasokan yang tersedia dan perubahan dalam likuiditas aset digital. Akuisisi BitMine mencerminkan kepercayaan institusional terhadap harga Ethereum dan utilitas DeFi, selaras dengan peningkatan pasokan stablecoin dan aktivitas di Ethereum. – Tom Lee Dinamika Pasar Ethereum dan Pengaruh Institusional Tahukah Anda? Tujuan BitMine untuk mengumpulkan porsi besar pasokan Ethereum mengingatkan pada langkah institusional lain yang secara historis telah mengarah pada posisi pasar yang lebih kuat dan peningkatan kepercayaan aset. Menurut CoinMarketCap, harga Ethereum saat ini adalah $2.998,44, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $361,90 miliar. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mencapai $15,97 miliar, menunjukkan penurunan 25,72%. Perubahan harga menunjukkan penurunan 30 hari sebesar 24,57%, melanjutkan tren yang lebih luas yang terlihat selama...
