Inilah Mengapa Ethereum Muncul Sebagai Rel Modal Global Untuk Keuangan On-Chain
Dalam lanskap keuangan digital yang berkembang pesat, Ethereum dengan cepat memantapkan dirinya sebagai infrastruktur utama untuk pasar modal on-chain global. Dari obligasi yang ditokenisasi dan dana pasar uang hingga rel likuiditas institusional, modal dunia mulai bermigrasi ke ekosistem di mana transaksi dapat diprogram, diaudit, dan tanpa batas. Mengapa Ethereum Dipilih Sebagai Pilihan Default Untuk Rel Global Pasar modal global bergerak on-chain ke Ethereum karena kredibilitasnya yang netral. ETH tidak pernah mengalami downtime, dan memiliki keamanan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung sistem keuangan dunia. Investor dan pendiri GM42NFT, Captain GM, menyatakan bahwa ETH tidak cukup cepat untuk mendukung perdagangan karena memang tidak dibangun untuk itu. Bacaan Terkait: Harga Ethereum Turun 25% Tetapi Data On-Chain dan Staking Institusional Menandakan Potensi Pemulihan Q4 Namun, upaya untuk membangun lingkungan perdagangan on-chain yang benar-benar cepat secara konsisten membuat tim memusatkan bagian signifikan dari sistem perdagangan. Langkah ini menciptakan kekhawatiran keamanan, keandalan, dan netralitas untuk sistem yang dirancang menjadi global. Kompromi ini bertentangan langsung dengan manfaat yang diberikan ETH, dan menjadikannya blockchain pilihan untuk keuangan global. Di sinilah Raya Network masuk untuk menyelesaikan masalah ini pada intinya. Raya menghadirkan pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan kecepatan eksekusi tingkat institusional dan keamanan setingkat Ethereum. Ini adalah platform yang secepat TradFi dan tetap aman, andal, dan kredibel netral seperti yang seharusnya DeFi. "Cepat itu mudah, terdesentralisasi itu sulit, dan hanya Reya yang melakukan keduanya," kata Captain GM. Analis Alucard menyebutkan bahwa jaringan Raya telah menjadi salah satu dari sedikit proyek yang benar-benar menyelesaikan masalah kecepatan dan keamanan. Kecepatan eksekusi sub-milidetik, perdagangan sepenuhnya diverifikasi di ETH, dan tidak ada ketergantungan pada satu sequencer. Ini adalah kombinasi yang dirancang untuk kemajuan nyata di bidang ini. Namun, lebih dari 45% pasokan token dialokasikan untuk komunitas. Reya, dikombinasikan dengan mekanisme pembelian kembali ETH, menciptakan ekosistem yang selaras secara teknis dan ekonomis. Mereka membangun sesuatu yang cepat dan aman, dan karena itu, Reya berada dalam kategori yang berbeda. Mengapa Desain Reya Lebih Terasa Seperti Standar Baru Daripada DEX Lainnya Seorang trader dan duta Somnia, Onur, juga menjelaskan bahwa pengalamannya dengan Reya terasa seperti desain ulang lengkap dari eksekusi on-chain daripada perbaikan kecil. Ini menawarkan pengisian sub-milidetik, margin terpadu, keamanan Ethereum dengan penyelesaian ZK, dan aliran lancar melalui EigenDA. Bacaan Terkait: Harga Ethereum Mencoba Pemulihan Baru saat Tekanan Bullish Meningkat Menurut Onur, model peer-to-pool membuat perdagangan konsisten, efisien, dan bebas dari kemacetan atau keuntungan tersembunyi. Sebagai hasil dari pendekatan ini, Reya bukan hanya tempat lain lagi, dan secara aktif menjadi standar eksekusi baru untuk DeFi. Gambar unggulan dari Peakpx, grafik dari Tradingview.com