Dengan Stellar Menuju $0,80 dan Ethereum Kehilangan Kekuatan, BlockDAG Mengarah ke Harga Peluncuran $0,4

Penjualan Awal Kripto Mengeksplorasi mengapa target BlockDAG $0,4 menonjol saat Ethereum menjadi hati-hati dan Stellar mengincar $0,80, mengungkapkan kripto mana yang akan meledak berikutnya. Saat sentimen keseluruhan bergerak antara kehati-hatian dan kemajuan yang stabil, BlockDAG (BDAG) terus menarik perhatian dengan pembuat pasar yang memprediksi kisaran peluncuran $0,38 hingga $0,43, yang bisa mencerminkan kenaikan delapan kali lipat dari level listing yang dikonfirmasi sebesar $0,05. Sementara analisis teknis Ethereum (ETH) menunjukkan kelemahan dan target harga Stellar (XLM) naik menuju $0,80, banyak pembeli sekarang mengajukan satu pertanyaan: kripto mana yang akan meledak berikutnya? Dengan penjualan awalnya mencapai $438 juta sejauh ini, Era Nilai BlockDAG telah membentuknya menjadi salah satu penjualan awal yang paling transparan dan didukung utilitas pada 2025. Audit proyek yang telah selesai, kepercayaan yang meningkat, dan kemajuan yang stabil telah memicu perbandingan dengan tahap awal Solana dan Avalanche. Saat altcoin utama menyesuaikan struktur mereka, kenaikan berkelanjutan BlockDAG melalui Batch 33 pada $0,0078 menjadi contoh pengembangan blockchain yang terorganisir dan kredibel. Stellar Menunjukkan Kekuatan saat Analis Menargetkan Kisaran $0,80 Pada saat yang sama, analisis target harga Stellar (XLM) menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin sedang mempersiapkan pergerakan yang kuat. Setelah membentuk pola bendera bullish, XLM sekarang mempertahankan dukungan antara $0,28 dan $0,29, zona yang sebelumnya memicu pergerakan dari $0,20 ke $0,40 di awal tahun. Analis Jonathan Carter menjelaskan bahwa struktur XLM mirip dengan pola 2025 yang menghasilkan reli tajam. Dengan akumulasi yang meningkat antara area $0,25 dan $0,35, tahap berikutnya bisa dimulai begitu harga mendorong di atas penghalang $0,33. Target harga Stellar (XLM) saat ini berada di antara $0,57 dan $0,80, menawarkan ruang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pola bendera yang terbentuk pada Stellar menunjukkan bahwa momentum perlahan terbangun, menjadikannya bagian penting dalam diskusi tentang kripto mana yang akan meledak berikutnya. Ethereum Menghadapi Tekanan saat...