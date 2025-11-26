BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Pendiri Bersama Ethereum Vitalik Buterin Mendukung Aplikasi Privasi yang Bertujuan Menyaingi Signal dan Telegram

Pendiri Bersama Ethereum Vitalik Buterin Mendukung Aplikasi Privasi yang Bertujuan Menyaingi Signal dan Telegram

Postingan Pendiri Bersama Ethereum Vitalik Buterin Mendukung Aplikasi Privasi yang Bertujuan Menyaingi Signal dan Telegram muncul di BitcoinEthereumNews.com. Vitalik Buterin, pendiri bersama Ethereum, menyumbangkan sekitar $765.000 dalam ETH untuk aplikasi pesan privasi Session dan SimpleX untuk memajukan komunikasi terdesentralisasi melampaui Signal dan Telegram. Aplikasi-aplikasi ini menekankan akun tanpa izin dan privasi metadata, mengatasi kekhawatiran pengawasan yang meningkat pada 2025. Sumbangan Vitalik Buterin menyoroti dorongan untuk meningkatkan privasi dalam perpesanan, berfokus pada enkripsi end-to-end tanpa kebocoran metadata. Session menawarkan perpesanan terdesentralisasi dengan paparan metadata minimal, sementara token SESH-nya melonjak 371% mencapai kapitalisasi pasar $15 juta menurut data CoinGecko. SimpleX memprioritaskan identitas milik pengguna dan berencana memperkenalkan voucher untuk server yang dihosting komunitas, mendorong jaringan terdesentralisasi yang berkelanjutan. Vitalik Buterin menyumbangkan $765K ETH ke aplikasi privasi Session dan SimpleX, mendorong alternatif untuk Signal dan Telegram di tengah ketakutan pengawasan yang meningkat. Temukan bagaimana alat-alat ini meningkatkan privasi digital dalam kripto—jelajahi sekarang untuk wawasan perpesanan yang aman. Apa Kontribusi Terbaru Vitalik Buterin untuk Aplikasi Pesan Privasi? Vitalik Buterin, pendiri bersama Ethereum, baru-baru ini menyumbangkan sekitar $765.000 dalam ETH untuk dua aplikasi pesan yang berfokus pada privasi: Session dan SimpleX. Dukungan ini menggarisbawahi advokasinya untuk solusi privasi canggih dalam ekosistem cryptocurrency, terutama karena kebijakan global meningkatkan risiko pengawasan dan permintaan privasi tumbuh. Bagaimana Session dan SimpleX Berbeda dari Aplikasi Tradisional Seperti Signal dan Telegram? Session memposisikan dirinya sebagai messenger terenkripsi end-to-end terdesentralisasi yang dirancang untuk meminimalkan kebocoran metadata, seperti alamat IP atau stempel waktu pesan, yang dapat mengungkapkan pola pengguna bahkan dalam komunikasi yang aman. Menurut data dari CoinGecko, token SESH terkait Session mengalami kenaikan harga 371% dalam satu hari, mencapai kapitalisasi pasar $15 juta. SimpleX, yang juga terdesentralisasi, menekankan kontrol pengguna atas identitas, kontak, dan komunitas, menghilangkan ketergantungan pada server pusat. Aplikasi ini berencana meluncurkan "voucher" pada tahun depan, mengharuskan pengguna untuk membeli dan menyumbangkannya untuk meng-host server komunitas, seperti untuk jaringan Bitcoin, memastikan kelangsungan jangka panjang. Vitalik Buterin mencatat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/28 07:00
Dengan Stellar Menuju $0,80 dan Ethereum Kehilangan Kekuatan, BlockDAG Mengarah ke Harga Peluncuran $0,4

Dengan Stellar Menuju $0,80 dan Ethereum Kehilangan Kekuatan, BlockDAG Mengarah ke Harga Peluncuran $0,4

Postingan Dengan Stellar Menuju $0,80 dan Ethereum Kehilangan Kekuatan, BlockDAG Mengarah Ke Harga Peluncuran $0,4 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penjualan Awal Kripto Mengeksplorasi mengapa target BlockDAG $0,4 menonjol saat Ethereum menjadi hati-hati dan Stellar mengincar $0,80, mengungkapkan kripto mana yang akan meledak berikutnya. Saat sentimen keseluruhan bergerak antara kehati-hatian dan kemajuan yang stabil, BlockDAG (BDAG) terus menarik perhatian dengan pembuat pasar yang memprediksi kisaran peluncuran $0,38 hingga $0,43, yang bisa mencerminkan kenaikan delapan kali lipat dari level listing yang dikonfirmasi sebesar $0,05. Sementara analisis teknis Ethereum (ETH) menunjukkan kelemahan dan target harga Stellar (XLM) naik menuju $0,80, banyak pembeli sekarang mengajukan satu pertanyaan: kripto mana yang akan meledak berikutnya? Dengan penjualan awalnya mencapai $438 juta sejauh ini, Era Nilai BlockDAG telah membentuknya menjadi salah satu penjualan awal yang paling transparan dan didukung utilitas pada 2025. Audit proyek yang telah selesai, kepercayaan yang meningkat, dan kemajuan yang stabil telah memicu perbandingan dengan tahap awal Solana dan Avalanche. Saat altcoin utama menyesuaikan struktur mereka, kenaikan berkelanjutan BlockDAG melalui Batch 33 pada $0,0078 menjadi contoh pengembangan blockchain yang terorganisir dan kredibel. Stellar Menunjukkan Kekuatan saat Analis Menargetkan Kisaran $0,80 Pada saat yang sama, analisis target harga Stellar (XLM) menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin sedang mempersiapkan pergerakan yang kuat. Setelah membentuk pola bendera bullish, XLM sekarang mempertahankan dukungan antara $0,28 dan $0,29, zona yang sebelumnya memicu pergerakan dari $0,20 ke $0,40 di awal tahun. Analis Jonathan Carter menjelaskan bahwa struktur XLM mirip dengan pola 2025 yang menghasilkan reli tajam. Dengan akumulasi yang meningkat antara area $0,25 dan $0,35, tahap berikutnya bisa dimulai begitu harga mendorong di atas penghalang $0,33. Target harga Stellar (XLM) saat ini berada di antara $0,57 dan $0,80, menawarkan ruang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pola bendera yang terbentuk pada Stellar menunjukkan bahwa momentum perlahan terbangun, menjadikannya bagian penting dalam diskusi tentang kripto mana yang akan meledak berikutnya. Ethereum Menghadapi Tekanan saat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/28 02:58
Pertumbuhan Menakjubkan: ETH ETF Menarik $78,5 Juta pada Hari Ketiga Berturut-turut dengan Arus Masuk Besar

Pertumbuhan Menakjubkan: ETH ETF Menarik $78,5 Juta pada Hari Ketiga Berturut-turut dengan Arus Masuk Besar

BitcoinWorld Pertumbuhan Menakjubkan: ETF ETH Menarik $78,5 Juta pada Hari Ketiga Berturut-turut dengan Arus Masuk Besar Pasar cryptocurrency sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa saat ETF ETH melanjutkan rentetan kinerja mengesankan mereka. Untuk hari ketiga berturut-turut, ETF spot Ethereum AS telah mencatat arus masuk yang substansial, dengan total $78,5 juta pada 25 November saja. Momentum positif yang konsisten ini menandakan kepercayaan institusional yang berkembang terhadap potensi Ethereum. Mengapa ETF ETH Mendapatkan Daya Tarik Begitu Besar? The [...] Postingan ini Pertumbuhan Menakjubkan: ETF ETH Menarik $78,5 Juta pada Hari Ketiga Berturut-turut dengan Arus Masuk Besar pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Bagikan
Penulis: bitcoinworld2025/11/26 12:10

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU