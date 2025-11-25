Bitmine Mengumpulkan 28.625 Ethereum ($82,1M) Lagi saat Pasar Berdarah - Detail

Ethereum berjuang untuk mempertahankan level $2.800 setelah koreksi brutal yang telah menghapus lebih dari 45% nilainya sejak akhir Agustus. Penurunan tajam ini telah mengubah sentimen pasar menjadi bearish secara tegas, dengan banyak trader khawatir bahwa ETH telah memasuki tren penurunan berkepanjangan. Para bull kesulitan membangun level support yang dapat diandalkan, dan kurangnya reaksi kuat dari sisi pembeli sejauh ini hanya meningkatkan ketidakpastian. Likuiditas terus menipis di berbagai bursa utama, memperkuat narasi bahwa pasar masih dalam fase risk-off yang dalam. Bacaan Terkait: Anti-CZ Whale Mengalami Kerugian Besar: $61 Juta Keuntungan Hilang Saat Posisi Long Ethereum dan XRP Runtuh Namun, meskipun tekanan jual berat dan kinerja harga yang mengecewakan, tidak semua pemain utama mundur. Bahkan, beberapa justru meningkatkan posisi mereka. Data on-chain terbaru dari Lookonchain mengungkapkan bahwa Bitmine milik Tom Lee — operasi investasi yang berfokus pada kripto yang terkenal — terus membeli ETH secara agresif pada harga saat ini. Bitmine telah menjadi salah satu entitas yang secara konsisten menambah posisinya selama penurunan, menandakan keyakinan kuat bahwa Ethereum tetap undervalued dalam jangka panjang. Perbedaan antara ketakutan retail dan akumulasi whale ini semakin terlihat jelas. Saat ETH bergerak di sekitar level psikologis kritis, hari-hari mendatang mungkin akan menentukan apakah keyakinan whale ini akan diterjemahkan menjadi stabilisasi pasar yang lebih luas atau tetap menjadi taruhan terisolasi melawan tren yang berlaku. Akumulasi Agresif Bitmine Menandakan Keyakinan Menurut Lookonchain, Bitmine milik Tom Lee telah melanjutkan akumulasi agresifnya, membeli 28.625 ETH lagi senilai $82,11 juta. Langkah ini memperkuat narasi yang berkembang bahwa beberapa pemain paling canggih di pasar sedang memposisikan diri untuk rebound meskipun ada ketakutan yang berlaku dan tekanan jual yang tak henti-hentinya. Pembelian skala besar selama koreksi dalam secara historis selaras dengan zona pembalikan awal, dan keyakinan Bitmine menambah bobot pada gagasan bahwa Ethereum mungkin mendekati titik balik yang signifikan. Namun, pemulihan masih jauh dari jaminan. ETH tetap terjebak di dekat zona $2.800, level yang telah bertindak sebagai garis pertahanan rapuh selama penurunan ini. Agar momentum berubah, Ethereum tidak hanya harus mempertahankan area ini tetapi juga merebut kembali level $3.000, yang kini telah berubah menjadi zona resistensi penting. Pergerakan tegas di atas level ini akan menandakan bahwa pembeli akhirnya kembali masuk dengan kekuatan, berpotensi menyiapkan panggung untuk pembalikan tren yang lebih luas. Sampai saat itu, situasinya tetap sensitif. Akumulasi Bitmine menawarkan sinyal bullish, tetapi tanpa konfirmasi dari struktur harga, Ethereum terus berjalan di atas tali yang tipis. Kegagalan mempertahankan level saat ini bisa mengundang gelombang kapitulasi lain, tetapi stabilitas di sini mungkin memicu rebound yang tampaknya diantisipasi oleh para whale. Bacaan Terkait: Kepanikan STH Muncul saat Bitcoin Jatuh Ke $81K: Realized P/L Berubah Negatif Untuk Pertama Kalinya Dalam Siklus Ini Menguji Zona Support Mingguan Utama Grafik mingguan Ethereum menunjukkan aset ini berada pada zona support kritis setelah penurunan tajam dari wilayah $4.800. Harga kini telah turun ke sekitar $2.800, level yang selaras erat dengan moving average 200-minggu—area yang secara historis penting di mana ETH sering menemukan support jangka panjang. Zona ini sebelumnya bertindak sebagai landasan peluncuran selama pembalikan pasar utama baik pada 2022 dan pertengahan 2023, membuat pertahanannya sangat penting untuk mempertahankan kekuatan struktural yang lebih luas. Penembusan baru-baru ini di bawah moving average 50- dan 100-minggu menyoroti intensitas penjualan saat ini. Momentum jelas bergeser mendukung para beruang selama beberapa minggu terakhir, dengan beberapa candle merah besar mengkonfirmasi distribusi agresif. Namun, upaya stabilisasi ETH saat ini di atas MA 200-minggu menandakan bahwa pembeli akhirnya mulai masuk, mencegah penurunan lebih dalam menuju $2.400. Bacaan Terkait: Bitcoin OG Owen Gunden Menyetor 2.499 BTC ($228M) Terakhir ke Kraken – Detail Jika Ethereum dapat bertahan di atas area support ini dan merebut kembali level psikologis $3.000, struktur pemulihan dapat mulai terbentuk. Tetapi jika MA 200-minggu tertembus secara meyakinkan, pasar bisa menghadapi koreksi yang lebih berkepanjangan. Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com