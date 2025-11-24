BitMine Menambahkan $60M Dalam Ethereum saat Pasar Pulih sementara Presale $SUBBD Memanas

Yang Perlu Diketahui: BitMine telah membeli 21.537 $ETH lagi senilai sekitar $60M, kini memegang lebih dari 3% pasokan meskipun mengalami kerugian yang belum terealisasi sekitar $4B. Perusahaan ini merencanakan jaringan validator MAVAN berbasis AS untuk menghasilkan pendapatan staking dan mengubah tumpukan Ethereum-nya yang besar menjadi infrastruktur aktif. SUBBD sedang membangun platform konten kreator bertenaga AI di Ethereum, menggunakan $SUBBD untuk pembayaran, hadiah, dan akses ke alat konten otomatis. Presale $SUBBD menggabungkan imbalan staking tetap 20% dengan perkiraan kenaikan multi-x, tetapi tetap menjadi permainan ekosistem Ethereum tahap awal berisiko tinggi. BitMine baru saja mengambil 21.537 token Ethereum lagi senilai sekitar $60M, meskipun sudah mengalami kerugian yang belum terealisasi sekitar $4B pada tumpukan $ETH-nya. Perusahaan ini kini mengendalikan lebih dari 3% dari seluruh pasokan Ethereum, menjadikannya salah satu pemain non-yayasan terpenting yang menjangkar jaringan. Itu bukan seperti kapitulasi. Pembelian baru ini terjadi setelah Ethereum turun lebih dari 25% dalam sebulan, membuat perbendaharaan aset digital berada di bawah pengawasan ketat. $ETH saat ini di bawah $3K – berkisar sekitar $2,8K. Namun BitMine terus mengatakan bahwa penurunan ini adalah guncangan likuiditas, bukan sinyal bahwa fundamental Ethereum sedang rusak. Alih-alih mengurangi risiko, perusahaan ini malah melipatgandakan dan bersiap mengubah kepemilikannya menjadi lini bisnis aktif. Perusahaan telah menguraikan rencana untuk jaringan validator berbasis AS bernama MAVAN (Made in America Validator Network), yang diharapkan akan diluncurkan tahun depan dan berfokus pada staking Ethereum dalam model yang sepenuhnya diatur. Idenya sederhana: jika Anda sudah memiliki miliaran $ETH, Anda juga bisa mendapatkan hasil dan menjadi bagian dari tulang punggung keamanan jaringan, daripada hanya menonton pergerakan harga. Bagi investor kecil yang tidak dapat menjalankan peternakan validator industri, langkah semacam ini tetap penting. Jika perbendaharaan besar bersedia menyerap kerugian kertas yang mencengangkan sambil membangun infrastruktur Ethereum, ini merupakan suara kepercayaan yang kuat pada rantai yang mendasari sebagian besar DeFi, NFT, dan semakin banyak token yang berfokus pada AI. 💡 Di sinilah Token SUBBD ($SUBBD) masuk, memposisikan dirinya sebagai platform kreator AI yang asli di Ethereum pada saat pemain besar sedang memperkuat lapisan dasar. Token SUBBD Mendukung Utilitas Kreator AI di Ethereum SUBBD dibangun di sekitar ide sederhana: kreator menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pekerjaan administrasi dan tidak cukup waktu untuk benar-benar berkreasi. Selain itu, mereka dikenakan biaya manajemen yang menggerogoti keuntungan yang mereka hasilkan. Itulah mengapa proyek ini menggunakan agen AI dan otomatisasi untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan, manajemen tingkatan, respons personal dan analitik sehingga kreator dapat fokus pada konten sementara penggemar mendapatkan pengalaman yang lebih lancar. ⚙️ Token $SUBBD berada di pusat ekosistem ini. Token ini digunakan untuk pembayaran langganan, tip, akses ke konten eksklusif dan akses awal ke fitur AI baru. Pemegang juga mendapatkan keuntungan seperti hadiah loyalitas dan manfaat platform yang dirancang untuk menjaga penggemar yang paling terlibat tetap berada dalam ekosistem alih-alih berpindah-pindah antara platform terpusat dengan biaya tinggi dan aturan yang tidak jelas. Ekosistem proyek ini berpotensi menjangkau jutaan pengikut di sekitar 2K influencer top yang terhubung ke merek SUBBD yang lebih luas. Skala itu penting. Jika bahkan persentase kecil dari penggemar tersebut bermigrasi ke langganan dan hadiah on-chain, aktivitas on-chain dapat terbangun dengan cepat, terutama pada Layer-1 seperti Ethereum, di mana BitMine dan perbendaharaan besar lainnya memperkuat keamanan melalui staking. Whitepaper proyek membingkai SUBBD sebagai bagian dari ekonomi kreator yang lebih luas, yang sudah bernilai puluhan miliar dolar dalam nilai tahunan. Dengan memindahkan pembayaran penggemar, keuntungan, dan alat AI ke on-chain, proyek ini mencoba mengubah model langganan gaya Web2 menjadi sistem tokenisasi di mana nilai bertambah tidak hanya ke platform, tetapi juga ke pemegang token dan peserta aktif. 💡 Dengan kata lain, sementara BitMine membangun infrastruktur Ethereum 'fisik' melalui MAVAN, SUBBD bertujuan membangun lapisan aplikasi di mana 'tenaga kerja digital' manusia dan AI benar-benar menghasilkan pendapatan. Jika cerita jangka panjang Ethereum berjalan seperti yang dipertaruhkan BitMine, platform kreator yang hidup langsung di jaringan diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan yang sama. Presale SUBBD, Imbalan Staking Dan Potensi Kenaikan Presale Token SUBBD masih berlangsung, dengan lebih dari $1,36M sudah dikomitmenkan dan harga token saat ini di $0,057025. Penjualan menggunakan langkah harga bertahap, dengan tarif presale akhir di atas level saat ini, sehingga pembeli awal secara efektif mengunci diskon kecil sebelum listing di bursa. Pelajari cara membeli $SUBBD sekarang untuk masuk lebih awal. Selain itu, tim menawarkan imbalan staking tetap 20% selama fase presale. Tujuannya di sini tidak hanya untuk memberikan pemegang pendapatan pasif dalam $SUBBD, tetapi juga untuk mengurangi tekanan jual langsung dengan memberi penghargaan kepada mereka yang mengunci token mereka daripada menjualnya pada listing pertama. 💰Prediksi harga $SUBBD kami memetakan potensi tertinggi sekitar $0,668 pada akhir 2026. Dari level presale saat ini $0,057025, itu menyiratkan kenaikan sekitar 12x. Dibandingkan dengan strategi BitMine yang memeras hasil staking digit tengah dari posisi Ethereum yang besar, investor yang lebih kecil jelas berburu eksposur yang lebih tinggi. Token aplikasi yang terfokus seperti $SUBBD terhubung langsung ke kasus penggunaan spesifik dalam ekonomi kreator AI, sambil tetap mewarisi tesis makro bahwa Ethereum tetap menjadi lapisan penyelesaian pilihan. Bergabunglah dengan presale Token SUBBD sebelum kenaikan harga berikutnya. Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat informasi, bukan nasihat keuangan; presale bersifat spekulatif, tidak likuid, dan Anda harus siap untuk kehilangan modal secara total. Ditulis oleh Aaron Walker untuk NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitmine-60m-ethereum-buy-subbd-token-ai-creator-presale