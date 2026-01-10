Bursa
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Bitmine telah melakukan staking 86.400 ETH lagi, sehingga total jumlah staking-nya menjadi 1.052.000 ETH.
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, Bitmine telah melakukan staking tambahan sebesar 86.400 ETH, senilai $266,3 juta. Total ETH yang telah di-staking mencapai
Penulis: PANews
2026/01/11 09:59
Antrean Staking Ethereum Bertambah saat Keluarnya Validator Sepenuhnya Terhapus
Postingan Ethereum Staking Backlog Grows as Validator Exits Fully Clear muncul di BitcoinEthereumNews.com. Antrian masuk staking ETH mencapai $5,5 miliar, waktu tunggu terpanjang
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 05:38
Apakah harga Ethereum terjebak di bawah $3.150 setelah upaya breakout yang gagal?
Harga ETH baru-baru ini menunjukkan lonjakan harga singkat di sekitar zona tepat di atas $3.100, tetapi pergerakan tersebut tidak bertahan. Dalam hari perdagangan yang sama, Ethereum
Penulis: Coinstats
2026/01/11 04:16
Ethereum – Berikut 3 alasan mengapa ETH bisa mencapai $4,4K segera
Postingan Ethereum – Berikut 3 alasan mengapa ETH bisa mencapai $4,4K segera muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum saat ini menghadapi dilema karena bergulat dengan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 02:16
Ethereum Bertemu Agen AI: Apa Itu ERC-8004?
Proposal Peningkatan Ethereum yang baru, EIP 8004 "Trustless Agents," ditetapkan untuk menjadikan Ethereum (ETH) sebagai platform utama untuk agen AI.
Penulis: Coinstats
2026/01/11 00:26
Investor Smart Money Kembali ke Pasar ETH dengan Penarikan Besar
Investor smart money kembali beraksi, menarik Ethereum senilai $8 juta dari Binance, berpotensi berdampak pada likuiditas dan sentimen pasar.
Penulis: coinlineup
2026/01/10 20:43
Paus ETH Membuang $124 Juta di Bitstamp Saat Tekanan Jual Meningkat
Postingan ETH Whale Membuang $124M di Bitstamp Saat Tekanan Jual Meningkat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Seorang investor whale Ethereum ($ETH) baru-baru ini telah memperoleh
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 19:13
Trader ETH Ubah Kerugian $3,5 Juta Jadi Keuntungan $208 Juta
Postingan ETH Trader Mengubah Kerugian $3,5 Juta Menjadi Keuntungan $208 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. Trader Ethereum meraih keuntungan $208 juta setelah kerugian $3,5 juta di Hyperliquid, memegang $
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 12:19
Sekelompok investor smart money telah kembali memasuki pasar ETH setelah jeda dua minggu, menarik sekitar $3,5 juta senilai ETH dari Binance.
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, trader smart money 0x69b...0e37 telah membuka kembali posisi di ETH setelah dua minggu
Penulis: PANews
2026/01/10 08:54
SharpLink Gaming Menerapkan Ethereum Senilai $170 Juta di Linea saat Staking ETH Mendekati $200 Juta
Sebagai perusahaan treasury Ethereum (ETH) yang terdaftar di bursa publik, SharpLink Gaming memasukkan ETH senilai $170 juta ke Linea (jaringan blockchain Layer ke-2 yang baru untuk scaling
Penulis: Tronweekly
2026/01/10 04:00
Berita yang Sedang Tren
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU