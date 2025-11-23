BursaDEX+
Pemulihan Ethereum ke $3,000 Bisa Ditantang oleh Pemegang Baru

Ethereum berjuang untuk pulih dari penurunan terbarunya, dengan raja altcoin berusaha mendapatkan kembali momentum setelah tergelincir di bawah level kunci. Meskipun ETH memiliki dukungan kuat dari pemegang jangka panjang, pemulihan masih membutuhkan investasi baru. Namun, arus masuk modal baru tampaknya terbatas saat ini, menciptakan ketidakpastian seputar langkah Ethereum selanjutnya. Pemegang Ethereum Memiliki Perasaan Campur Aduk Indikator HODLer Net Position Change menunjukkan kenaikan yang stabil, menandakan peningkatan kepercayaan di antara pemegang jangka panjang. Metrik ini mengukur pergerakan ETH dalam dompet LTH, dan kenaikan saat ini dari zona negatif menunjukkan bahwa arus keluar melambat. Secara historis, pergeseran seperti ini sering mendahului akumulasi yang diperbarui. Ketika pemegang jangka panjang mengurangi penjualan, pasar mendapatkan stabilitas. Keyakinan mereka pada pemulihan Ethereum memperkuat fondasi aset bahkan selama kondisi yang bergejolak. Jika tren ini berlanjut, LTH mungkin segera beralih dari memegang ke mengakumulasi, memberikan dukungan berarti untuk dorongan ETH ke atas berikutnya. Ingin wawasan token lebih seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini. Ethereum HODLer Net Position Change. Sumber: Glassnode Meskipun sentimen dari pemegang jangka panjang membaik, momentum makro yang lebih luas tetap campur aduk. Jumlah alamat Ethereum baru bergerak ke samping, menunjukkan minat yang lemah dari calon investor baru. Stagnasi ini mengkhawatirkan karena permintaan baru adalah komponen penting dari pemulihan harga yang berkelanjutan. Tanpa peningkatan peserta pasar baru, arus masuk mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong ETH menuju level $3.000. Bahkan dengan dukungan solid dari pemegang yang ada, kurangnya modal eksternal dapat menunda atau melemahkan reli yang berarti. Ethereum New Addresses. Sumber: Glassnode Harga ETH Perlu Pulih Ethereum diperdagangkan pada $2.814, duduk langsung di bawah level resistensi kunci. Pada jarak ini, ETH hanya 6,6% jauhnya dari merebut kembali $3.000, penghalang yang secara psikologis signifikan bagi pedagang dan investor jangka panjang. Agar Ethereum mencapai ambang batas ini, dukungan dari investor baru sangat penting. Jika permintaan baru tetap lemah, ETH mungkin konsolidasi di bawah $3.000 karena modal yang ada saja mungkin tidak cukup untuk mendorong reli yang diperpanjang. Raja altcoin membutuhkan partisipasi yang lebih luas untuk mempertahankan terobosan. ETH Price Analysis. Sumber: TradingView Jika arus masuk membaik dan investor baru terlibat kembali, Ethereum bisa reli ke $3.000 dan mencoba membalik level tersebut menjadi dukungan. Berhasil merebut kembali zona ini dapat membuka jalan untuk $3.131 atau lebih tinggi. Ini akan membatalkan pandangan bearish dan mengembalikan momentum bullish.
Penulis: Coinstats2025/11/24 07:53
Postingan Inside the DAT debate – Kritikus mengatakan satu hal, dan data menunjukkan hal lain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Mengapa DAT menghadapi reaksi negatif dari komunitas? Dugaan kelebihan pasokan dan hubungan dengan VC telah menakuti beberapa anggota. Apa selanjutnya untuk DAT? Tinjauan MSCI pada pertengahan Januari mungkin menentukan nasib sektor ini. Digital asset treasuries (DAT) kembali menjadi berita setelah ancaman pengecualian dari indeks MSCI dan penjualan pasar yang sedang berlangsung. Secara khusus, SharpLink, salah satu DAT yang berfokus pada ETH, melepaskan $33,5 juta dalam ETH, semakin memberikan tekanan pada pasar yang sudah rapuh. Ini juga melakukan pembuangan lain sebelumnya pada November, dan tren ini menarik kritik negatif, melabeli DAT sebagai "penipuan VC yang buruk dengan kelebihan." Namun, Hasseb Qureshi, Partner di perusahaan VC Dragonfly, mendiskreditkan generalisasi tersebut. Dia menyatakan bahwa DAT bukanlah "tekanan penjualan bersih" dan menambahkan, "Jadi DAT mungkin telah tumbuh terlalu besar, tetapi gagasan bahwa ketika semuanya selesai, DAT berdampak buruk bagi harga kripto jelas salah." Sumber: X Dia mencatat bahwa DAT kemungkinan akan mulai membeli lagi setelah meningkatkan mNAV di atas 1. Siapa yang menjual? Tentang penjualan dari SharpLink dan kemungkinan tekanan dari perusahaan lain yang mNAV-nya telah turun di bawah 1 (nilai kepemilikan kripto telah jatuh di bawah nilai perusahaan mereka), Haseeb membalas, "Pasar tidak bergerak karena penjualan DAT. Hampir tidak ada DAT yang menjual apa pun. Yang melakukannya sangat kecil." Beberapa perusahaan VC terbesar, seperti MultiCoin Capital, membantu membentuk Forward Industries, salah satu perusahaan treasury yang berfokus pada Solana terbesar. Pemain kecil lainnya mendapat dukungan baik dari VC, yayasan blockchain, atau penggalangan modal individu. Mengingat sejarah buruk "token VC" yang sering dijual ke pasar ritel ketika periode vesting berakhir, kecurigaan tetap kuat selama DAT yang dipimpin VC ini. Perbendaharaan kripto kehilangan $45 miliar Meskipun demikian, pemimpin DAT teratas, seperti BitMine Immersion yang berfokus pada Ethereum [ETH], Strategy, atau Forward Industries dari SOL,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/24 07:04
Postingan Korea Selatan Melihat Volume Perdagangan Eksplosif di 10 Altcoin – Berikut Daftarnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency Korea Selatan telah mengalami ledakan aktivitas dalam 24 jam terakhir. Menurut data perdagangan dari Upbit dan Bithumb, dua bursa terbesar negara tersebut, banyak altcoin telah mengalami lonjakan volume yang signifikan. Minat investor Korea sangat kuat pada aset yang sangat likuid seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum. Ketika volume perdagangan 24 jam Upbit dan Bithumb digabungkan, altcoin paling menonjol tercantum sebagai berikut: XRP — $448 juta Bitcoin — $354 juta Tether (USDT) — $261 juta Ethereum (ETH) — $178 juta 0G — $124 juta Intuition (TRUST) — $115 juta Creditcoin (CTC) — $102 juta Solana (SOL) — $100 juta Toshi (TOSHI) — $60 juta Momentum (MMT) — $53 juta Dogecoin (DOGE) — $52 juta Upbit sekali lagi menjadi pusat booming volume di Korea Selatan. Bursa ini sendiri mencapai volume perdagangan $336 juta di XRP dan $268 juta di Bitcoin. Di sisi Bithumb, Tether memimpin dengan volume $136 juta, menunjukkan peningkatan permintaan stablecoin karena arbitrase dan migrasi KRW. Data juga menunjukkan bahwa investor lokal tidak hanya fokus pada koin utama. Di Upbit, pertumbuhan volume dalam proyek yang lebih niche seperti 0G ($110 juta), Intuition ($97 juta), dan Creditcoin ($80 juta) cukup signifikan. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/south-korea-sees-explosive-trading-volume-in-10-altcoins-heres-the-list/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/24 05:16
Postingan Paus Membeli Besar Menjelang Fusaka muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sekarang pemain besar berbondong-bondong masuk ke Ethereum saat jaringan menuju upgrade Fusaka. Dari pembelian 21.537 ETH BitMine hingga lonjakan dukungan baru pada grafik, pasar sedang bersiap untuk langkah berikutnya. BitMine Menambahkan 21.537 ETH sementara Tom Lee Terus Membeli BitMine membeli 21.537 Ether senilai sekitar 59,17 juta dolar hari ini, menurut data transfer on-chain yang dibagikan oleh analis Alek Carter. Transaksi tersebut menunjukkan sejumlah besar ETH berpindah ke dompet yang terkait dengan perusahaan dalam 12 jam terakhir. Pembelian ETH BitMine. Sumber: Alek Carter di X Pada saat yang sama, strategis Tom Lee masih menambah posisi Ethereum-nya, kata Carter. Akumulasi berkelanjutannya terjadi saat pembelian BitMine bergabung dengan serangkaian arus gaya institusional besar ke Ether minggu ini. Log transfer mencantumkan deposit 21.537 ETH bersama dengan transaksi uji coba kecil sebelumnya, yang muncul sekitar sehari sebelum perpindahan utama. Pola ini cocok dengan perilaku khas pembeli besar, yang sering mengirim jumlah kecil terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan transfer penuh setelah mengkonfirmasi rutenya. Ethereum Melirik Kenaikan Pasca-Fusaka saat Upgrade Mendekat Sementara itu, upgrade Fusaka Ethereum dijadwalkan untuk aktivasi mainnet pada 3 Desember 2025, menurut analis Pepe Onlyfrens. Dia mengutip data Grok yang menunjukkan bahwa upgrade besar Ethereum di masa lalu sering diikuti oleh keuntungan sekitar 10 hingga 50 persen selama satu hingga enam bulan berikutnya. Grafik Upgrade Ethereum Fusaka. Sumber: Pepe Onlyfrens di X Dalam grafik barunya, Onlyfrens memetakan struktur kepala-dan-bahu terbalik yang menurutnya bisa meluncurkan gelombang kelima yang lebih besar. Pengaturan mingguan menempatkan harga saat ini mendekati 2.746 dolar, dengan dukungan retracement Fib disorot sekitar 2.642 dan 2.268 dolar. Pada saat yang sama, proyeksi jangka panjangnya menguraikan zona target potensial antara sekitar 9.600 dan 13.500 dolar, ditandai dengan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/23 19:21

