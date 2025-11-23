Di balik perdebatan DAT – Kritikus mengatakan satu hal, dan data menunjukkan hal lain
Poin Utama Mengapa DAT menghadapi reaksi negatif dari komunitas? Dugaan kelebihan pasokan dan hubungan dengan VC telah menakuti beberapa anggota. Apa selanjutnya untuk DAT? Tinjauan MSCI pada pertengahan Januari mungkin menentukan nasib sektor ini. Digital asset treasuries (DAT) kembali menjadi berita setelah ancaman pengecualian dari indeks MSCI dan penjualan pasar yang sedang berlangsung. Secara khusus, SharpLink, salah satu DAT yang berfokus pada ETH, melepaskan $33,5 juta dalam ETH, semakin memberikan tekanan pada pasar yang sudah rapuh. Ini juga melakukan pembuangan lain sebelumnya pada November, dan tren ini menarik kritik negatif, melabeli DAT sebagai "penipuan VC yang buruk dengan kelebihan." Namun, Hasseb Qureshi, Partner di perusahaan VC Dragonfly, mendiskreditkan generalisasi tersebut. Dia menyatakan bahwa DAT bukanlah "tekanan penjualan bersih" dan menambahkan, "Jadi DAT mungkin telah tumbuh terlalu besar, tetapi gagasan bahwa ketika semuanya selesai, DAT berdampak buruk bagi harga kripto jelas salah." Sumber: X Dia mencatat bahwa DAT kemungkinan akan mulai membeli lagi setelah meningkatkan mNAV di atas 1. Siapa yang menjual? Tentang penjualan dari SharpLink dan kemungkinan tekanan dari perusahaan lain yang mNAV-nya telah turun di bawah 1 (nilai kepemilikan kripto telah jatuh di bawah nilai perusahaan mereka), Haseeb membalas, "Pasar tidak bergerak karena penjualan DAT. Hampir tidak ada DAT yang menjual apa pun. Yang melakukannya sangat kecil." Beberapa perusahaan VC terbesar, seperti MultiCoin Capital, membantu membentuk Forward Industries, salah satu perusahaan treasury yang berfokus pada Solana terbesar. Pemain kecil lainnya mendapat dukungan baik dari VC, yayasan blockchain, atau penggalangan modal individu. Mengingat sejarah buruk "token VC" yang sering dijual ke pasar ritel ketika periode vesting berakhir, kecurigaan tetap kuat selama DAT yang dipimpin VC ini. Perbendaharaan kripto kehilangan $45 miliar Meskipun demikian, pemimpin DAT teratas, seperti BitMine Immersion yang berfokus pada Ethereum [ETH], Strategy, atau Forward Industries dari SOL,...