Pemulihan Ethereum ke $3,000 Bisa Ditantang oleh Pemegang Baru

Ethereum berjuang untuk pulih dari penurunan terbarunya, dengan raja altcoin berusaha mendapatkan kembali momentum setelah tergelincir di bawah level kunci. Meskipun ETH memiliki dukungan kuat dari pemegang jangka panjang, pemulihan masih membutuhkan investasi baru. Namun, arus masuk modal baru tampaknya terbatas saat ini, menciptakan ketidakpastian seputar langkah Ethereum selanjutnya. Pemegang Ethereum Memiliki Perasaan Campur Aduk Indikator HODLer Net Position Change menunjukkan kenaikan yang stabil, menandakan peningkatan kepercayaan di antara pemegang jangka panjang. Metrik ini mengukur pergerakan ETH dalam dompet LTH, dan kenaikan saat ini dari zona negatif menunjukkan bahwa arus keluar melambat. Secara historis, pergeseran seperti ini sering mendahului akumulasi yang diperbarui. Ketika pemegang jangka panjang mengurangi penjualan, pasar mendapatkan stabilitas. Keyakinan mereka pada pemulihan Ethereum memperkuat fondasi aset bahkan selama kondisi yang bergejolak. Jika tren ini berlanjut, LTH mungkin segera beralih dari memegang ke mengakumulasi, memberikan dukungan berarti untuk dorongan ETH ke atas berikutnya. Ingin wawasan token lebih seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini. Ethereum HODLer Net Position Change. Sumber: Glassnode Meskipun sentimen dari pemegang jangka panjang membaik, momentum makro yang lebih luas tetap campur aduk. Jumlah alamat Ethereum baru bergerak ke samping, menunjukkan minat yang lemah dari calon investor baru. Stagnasi ini mengkhawatirkan karena permintaan baru adalah komponen penting dari pemulihan harga yang berkelanjutan. Tanpa peningkatan peserta pasar baru, arus masuk mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong ETH menuju level $3.000. Bahkan dengan dukungan solid dari pemegang yang ada, kurangnya modal eksternal dapat menunda atau melemahkan reli yang berarti. Ethereum New Addresses. Sumber: Glassnode Harga ETH Perlu Pulih Ethereum diperdagangkan pada $2.814, duduk langsung di bawah level resistensi kunci. Pada jarak ini, ETH hanya 6,6% jauhnya dari merebut kembali $3.000, penghalang yang secara psikologis signifikan bagi pedagang dan investor jangka panjang. Agar Ethereum mencapai ambang batas ini, dukungan dari investor baru sangat penting. Jika permintaan baru tetap lemah, ETH mungkin konsolidasi di bawah $3.000 karena modal yang ada saja mungkin tidak cukup untuk mendorong reli yang diperpanjang. Raja altcoin membutuhkan partisipasi yang lebih luas untuk mempertahankan terobosan. ETH Price Analysis. Sumber: TradingView Jika arus masuk membaik dan investor baru terlibat kembali, Ethereum bisa reli ke $3.000 dan mencoba membalik level tersebut menjadi dukungan. Berhasil merebut kembali zona ini dapat membuka jalan untuk $3.131 atau lebih tinggi. Ini akan membatalkan pandangan bearish dan mengembalikan momentum bullish.