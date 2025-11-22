Apakah harga Ethereum turun ke area harga $2.370 karena arus keluar ETH besar dari Binance?

Binance memindahkan sejumlah besar Ethereum dalam waktu singkat ke berbagai platform perdagangan. Pada hari yang sama terjadi peningkatan tajam likuidasi ETH di pasar. Kombinasi ini bertepatan dengan hilangnya zona harga penting sekitar $2.800. Ketiga perkembangan ini terjadi hampir bersamaan dan saling memperkuat. Apa arti pergerakan ini untuk harga Ethereum, dan level harga mana yang sekarang menjadi fokus? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan & grafik yang jelas dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum: arus keluar besar dari Binance menyebabkan ketegangan lebih besar Data dari Arkham menunjukkan bahwa beberapa dompet Binance telah mengirimkan batch ETH besar ke pihak seperti GSR Markets, Wintermute, Bitfinex, KuCoin, BTSE, dan OKX. Transfer ini muncul saat pasar sudah tertekan oleh serangkaian penjualan paksa posisi ETH dengan leverage. Banyak trader menggunakan leverage untuk posisi long. Ketika harga turun mendekati level likuidasi mereka, posisi tersebut ditutup secara otomatis. Ini disebut forced unwind. Hal ini terjadi di area luas di atas dan sekitar zona harga Ethereum tepat di bawah $2.900. Karena likuiditas saat itu sudah menipis, forced unwind tersebut memiliki efek lebih kuat dari biasanya. Akibatnya terjadi reaksi berantai yang jelas. Posisi-posisi saling mengunci, menyebabkan order book lebih cepat kosong. Arus keluar ETH dari Binance kemudian menyebabkan pergerakan tambahan ke meja perdagangan, di mana sebagian volume Ethereum masuk ke pasar. Karena kecepatan transaksi dan besarnya jumlah, pergerakan harga menjadi lebih tajam dan lebih sulit untuk ditangani. Kombinasi ini terlihat beberapa kali pada heatmap. Pola-pola ini menunjukkan bahwa likuidasi ETH awalnya terkonsentrasi antara sekitar $2.900 dan $3.050. Kemudian tekanan bergeser ke area yang lebih kecil sekitar $2.800. Ini menunjukkan bahwa banyak posisi long ETH dengan leverage ditempatkan tepat di bawah zona harga tersebut. Ketika level itu pecah, intensitasnya meningkat sebentar. Reaksi ini sesuai dengan trader yang memiliki stop dan level likuidasi di zona harga yang sama. BREAKING: BINANCE DUMPING MILLIONS OF $ETH TO LIQUIDATE LONG POSITIONS OVER $350M WAS LIQUIDATED IN JUST 24 HOURS THIS IS PURE MANIPULATION!! pic.twitter.com/gdG8A3Kd8K — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) November 21, 2025 Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto mana yang harus dibeli sekarang? Shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah AS akhirnya berakhir. Ini memastikan bahwa kemajuan akhirnya dapat dibuat lagi. Ini sangat bullish untuk kripto, dan karenanya trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan yang terus muncul: kripto mana yang harus... Lanjutkan membaca Apakah harga Ethereum akan turun ke area harga $2.370 karena arus keluar ETH besar dari Binance? Struktur berputar ke bawah sementara harga Ethereum kehilangan level penting Setelah kehilangan $2.800, level ini langsung menjadi resistensi baru. Pada grafik harian terlihat bahwa harga ETH sudah membuat perjalanan ke area sekitar $2.650. Dalam pola menurun ini, para bears sekarang mencoba membentuk dasar sementara. Ini hanya berhasil jika permintaan tetap cukup di area tepat di bawah candle terbaru. Area ini sempit dan terhubung dengan zona likuiditas ETH sebelumnya yang aktif dalam beberapa minggu terakhir. Titik harga penting berikutnya sekarang berada tepat di atas harga saat ini. Pasar harus kembali di atas $2.800 untuk membangun kembali jangkauan sebelumnya. Jika ini berhasil, akan tercipta lebih banyak ruang menuju area sekitar $2.940. Zona harga itu sebelumnya berfungsi sebagai penghalang horizontal di mana banyak perdagangan ETH terjadi. Kembali di atasnya menunjukkan bahwa kehilangan $2.800 bukan perubahan struktural permanen untuk Ethereum. Ketika pasar ETH tidak mencapai pemulihan ini, jalur menurun tetap terbuka. Zona harga berikutnya kemudian berada di sekitar pertengahan $2.500. Area harga ini sering disebutkan dalam analisis Ethereum karena terhubung dengan zona permintaan sebelumnya yang berjalan hingga tepat di atas $2.370. Struktur high yang lebih rendah dan low yang lebih rendah tetap utuh. Bears mempertahankan keuntungan dalam skenario itu, karena setiap kenaikan di bawah $2.800 adalah tanda bahwa permintaan yang masuk tidak cukup. $ETH has lost its $2,800 support level. Ethereum just dropped to the $2,650 zone and is now trying to recover. If ETH doesn't reclaim the $2,800 level soon, expect a drop towards the $2,500 level. pic.twitter.com/uveWA7HS1g — Ted (@TedPillows) November 21, 2025 Pada heatmap Binance, sudah terlihat cluster baru di bawah harga Ethereum saat ini. Area sekitar $2.700 dan area tengah $2.600 menunjukkan bahwa trader membuka posisi long ETH lagi selama penurunan harga. Ketika pasar Ethereum turun lebih jauh, posisi ETH ini dapat menyebabkan forced selling lagi. Pola itu telah kita lihat sebelumnya di sekitar zona harga yang lebih tinggi pada grafik. Pandangan ke depan tentang pergerakan harga Ethereum yang akan datang Ketiga perkembangan penting ini tetap menjadi panduan. Arus keluar ETH dari Binance menunjukkan bahwa meja perdagangan lebih aktif dari biasanya. Pergeseran dalam band likuidasi menunjukkan bahwa posisi leverage dibangun lebih rendah pada grafik. Kehilangan $2.800 telah menyebabkan pasar Ethereum bergerak kembali dalam struktur menurun. Tren yang akan datang terutama bergantung pada pertanyaan apakah harga ETH dapat kembali di atas $2.800, atau apakah pasar akan turun lebih jauh ke arah area sekitar $2.500 dan mungkin hingga tepat di atas $2.370. Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Best wallet - dompet terpercaya dan anonim Lebih dari 60 rantai tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri. Pesan Apakah harga Ethereum akan turun ke area harga $2.370 karena arus keluar ETH besar dari Binance? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.