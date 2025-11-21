Paus Ethereum 'membeli penurunan,' tetapi apakah $2,5K atau $3K selanjutnya untuk ETH?

Postingan Ethereum whales 'buy the dip,' tetapi apakah $2.5K atau $3K selanjutnya untuk ETH? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Bagaimana pergerakan harga Ethereum? Ethereum [ETH] turun sebesar 10,9%, mencapai titik terendah 5 bulan di $2650 sebelum pulih sedikit. Apa yang dilakukan para whale altcoin? Ethereum whales membeli saat harga turun, mengakumulasi ETH senilai $241,84 juta. Dengan pasar kripto yang lebih luas dalam ketegangan, altcoin, terutama Ethereum, menghadapi tekanan penurunan yang intens. Di Q4, Ethereum [ETH] diperdagangkan dalam saluran menurun, menunjukkan tekanan bearish yang berkelanjutan. Altcoin terbesar di dunia turun sebesar 10,9%, mencapai titik terendah lima bulan di $2650, sebelum sedikit naik ke $2720 pada saat penulisan. Menariknya, penurunan berkepanjangan ini telah menciptakan jendela pembelian. Terutama untuk whale dan investor institusional. Ethereum whales secara agresif membeli saat harga turun! Secara signifikan, dengan Ethereum diperdagangkan pada titik terendah 5 bulan, para whale telah berdatangan untuk membeli altcoin dengan diskon. Meskipun Ethereum telah jatuh sepanjang November, aktivitas whale tetap relatif tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Misalnya - data Spot Average Order Sizes dari CryptoQuant mengungkapkan pesanan whale besar selama sebulan terakhir. Pesanan whale yang berkelanjutan seperti itu menunjukkan peningkatan partisipasi oleh entitas besar, terutama whale, baik di sisi permintaan maupun penawaran. Sumber: Cryptoquant Onchain Lens melaporkan beberapa pesanan seperti itu di sisi permintaan. Untuk permulaan, "66.000 Borrowed Whale" lebih lanjut membeli ETH senilai $162,77 juta dari Binance dan memasoknya ke Aave V3. Setelah pembelian ini, whale tersebut meningkatkan kepemilikannya menjadi 432.718 ETH, senilai $1,23 miliar. Tiga whale lainnya membeli 9974 ETH senilai sekitar $30 juta, terutama dari Binance. Sumber: Onchain Lens Akhirnya, alamat akumulasi terakhir berasal dari Bitmine milik Tom Lee. Faktanya, Bitmine telah menambahkan 17.242 ETH lagi, senilai $49,07 juta, dari FalconX dan BitGo. Secara total, para pemegang ini telah mengakumulasi $241,84 juta dalam ETH. Seringkali, ketika pembeli dengan keyakinan tinggi masuk selama tren menurun, mereka melihat penurunan sebagai peluang. Untuk menempatkan...