Nexo mencapai total nilai buku pinjaman sebesar 2,03 miliar dolar pada November 2025. Ini merupakan kenaikan 69 persen secara tahunan, sementara investor kripto secara massal memilih untuk meminjam daripada menjual. Permintaan yang kuat ini mengikuti reli pasca-pemilu yang mendorong Bitcoin, Ethereum (ETH), dan altcoin besar ke level tertinggi baru. Mengapa investor kripto secara massal memilih untuk meminjam? Investor kripto semakin sering menggunakan mata uang digital mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan likuiditas tanpa menjual aset mereka. Grafik menunjukkan bahwa nilai buku pinjaman Nexo terus meningkat hampir tanpa henti sejak awal 2024 dan mencapai 2,03 miliar dolar pada Q3 2025. Ini merupakan peningkatan 4,1 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat dari data CryptoQuant. Tren ini mengkonfirmasi bahwa banyak investor berasumsi bahwa pasar bullish akan berlanjut. Dengan meminjam alih-alih menjual, mereka mempertahankan posisi mereka dan mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut. Nilai pinjaman di Nexo Bagaimana reli Trump mengubah pasar Lonjakan terbesar terjadi pada Q4 2024. Segera setelah kemenangan pemilu Donald Trump, harga Bitcoin naik 48 persen. Permintaan untuk pinjaman dengan jaminan kripto melonjak dan Nexo mencatat pertumbuhan kuartal-ke-kuartal sebesar 73 persen. Buku pinjaman memecahkan rekor pada kuartal itu dengan 2,08 miliar dolar. Grafik jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan portofolio pinjaman hampir bergerak satu-banding-satu dengan kenaikan harga Bitcoin. Harga yang lebih tinggi berarti nilai jaminan lebih besar dan karenanya kapasitas pinjaman yang lebih besar. Bitcoin tetap menjadi raja sebagai jaminan, tetapi altcoin mendapatkan momentum Bitcoin masih membentuk mayoritas jaminan di Nexo. Porsinya berdiri di 54,3 persen dan telah bergerak stabil antara 53 dan 57 persen selama satu setengah tahun. Bitcoin dengan demikian tetap menjadi pilihan favorit bagi investor yang ingin meminjam tanpa melikuidasi posisi mereka. Yang menonjol dalam data adalah bahwa altcoin mendapatkan momentum. Porsi mereka meningkat dari 25,4 persen di Q2 2024 menjadi 31,7 persen sekarang. Terutama koin seperti Solana (SOL) dan Binance Coin (BNB) yang mendapat keuntungan. Karena kenaikan harga mereka, mereka mengambil bagian yang lebih besar dari total nilai jaminan. Kami juga melihat semakin banyak pihak lain yang menawarkan layanan semacam ini. Baru-baru ini Anchorage Bank muncul dalam berita dengan pinjaman berbasis Bitcoin. BTC sebagai jaminan menjadi semakin populer. Namun, penurunan baru-baru ini akan menyebabkan kepanikan di beberapa pihak. Jika jaminan Anda turun terlalu banyak nilainya, Anda harus menambah dana, atau Anda akan dilikuidasi. Menggunakan Bitcoin (atau kripto) sebagai jaminan tidak tanpa risiko. Pada saat yang sama, ini adalah langkah lanjutan dalam pengembangan Bitcoin sebagai aset keuangan yang matang. Yang juga penting untuk disebutkan: kripto atau token yang bukan BTC bahkan lebih volatil. Jadi mereka datang dengan lebih banyak risiko. Terutama jika Anda menggunakannya sebagai jaminan. Apa yang dikatakan tren ini tentang pasar? Pergeseran dari menjual ke meminjam menunjukkan pasar yang sangat optimis. Sebagian besar investor tidak ingin kehilangan kripto mereka karena mereka mengharapkan kenaikan harga lebih lanjut. Peminjam juga dapat mengambil keuntungan dari kenaikan nilai sambil menggunakan likuiditas tambahan untuk perdagangan, investasi, atau pengeluaran sehari-hari. Kombinasi dari:menunjukkan pasar yang lebih matang di mana peminjaman menjadi semakin penting sebagai instrumen. Apakah Anda juga tertarik pada layanan semacam ini? Maka perhatikan dengan baik. Lihat apakah Anda dapat bertahan secara finansial dari penurunan besar. Dan periksa dengan baik apakah pihak yang ingin Anda gunakan benar-benar dapat dipercaya. Ada banyak penipu yang aktif. Pesan Bitcoin tetap jaminan teratas untuk pinjaman kripto, Nexo melaporkan pertumbuhan rekor ditulis oleh Robin Heester dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.