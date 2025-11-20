BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Harga Ethereum Turun Lagi, Konsolidasi Di Bawah $3K Setelah Penurunan Terbaru

Harga Ethereum gagal bertahan di atas $3.000 dan menguji $2.770. ETH sekarang berusaha untuk pulih tetapi menghadapi resistensi di sekitar $2.880. Ethereum memulai penurunan baru setelah gagal bertahan di atas $3.000. Harga diperdagangkan di bawah $3.000 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.050 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken). Pasangan ini bisa terus bergerak turun jika menetap di bawah zona $2.800. Harga Ethereum Turun Lebih Jauh Harga Ethereum gagal melanjutkan kenaikan di atas $3.050 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $3.000 dan memasuki zona bearish. Penurunan semakin cepat di bawah $2.880 dan harga turun di bawah $2.800. Titik terendah terbentuk di $2.770 dan harga sekarang mengkonsolidasikan kerugian di bawah level retracement Fib 23,6% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.058 ke rendah $2.770. Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di bawah $3.000 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada gelombang pemulihan lain, harga bisa menghadapi resistensi di dekat level $2.920 dan level retracement Fib 50% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.058 ke rendah $2.770. Resistensi kunci berikutnya berada di dekat level $2.950. Resistensi utama pertama berada di dekat level $3.050. Ada juga garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.050 pada grafik per jam ETH/USD. Pergerakan yang jelas di atas resistensi $3.050 mungkin akan mengirim harga menuju resistensi $3.120. Penembusan ke atas di atas wilayah $3.120 mungkin akan menghasilkan keuntungan lebih banyak dalam beberapa hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3.220 atau bahkan $3.250 dalam waktu dekat. Penurunan Lain di ETH? Jika Ethereum gagal melewati resistensi $2.920, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2.770. Support utama pertama berada di dekat zona $2.740. Pergerakan yang jelas di bawah support $2.740 mungkin akan mendorong harga menuju support $2.680. Kerugian lebih lanjut mungkin akan mengirim harga menuju wilayah $2.620 dalam waktu dekat. Support kunci berikutnya berada di $2.550 dan $2.500. Indikator Teknis MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD mendapatkan momentum di zona bearish. RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD sekarang berada di bawah zona 50. Level Support Utama – $2.770 Level Resistensi Utama – $3.050
Penulis: NewsBTC2025/11/21 12:18
Nexo mencapai total nilai buku pinjaman sebesar 2,03 miliar dolar pada November 2025. Ini merupakan kenaikan 69 persen secara tahunan, sementara investor kripto secara massal memilih untuk meminjam daripada menjual. Permintaan yang kuat ini mengikuti reli pasca-pemilu yang mendorong Bitcoin, Ethereum (ETH), dan altcoin besar ke level tertinggi baru. Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Mengapa investor kripto secara massal memilih untuk meminjam? Investor kripto semakin sering menggunakan mata uang digital mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan likuiditas tanpa menjual aset mereka. Grafik menunjukkan bahwa nilai buku pinjaman Nexo terus meningkat hampir tanpa henti sejak awal 2024 dan mencapai 2,03 miliar dolar pada Q3 2025. Ini merupakan peningkatan 4,1 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat dari data CryptoQuant. Tren ini mengkonfirmasi bahwa banyak investor berasumsi bahwa pasar bullish akan berlanjut. Dengan meminjam alih-alih menjual, mereka mempertahankan posisi mereka dan mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut. Nilai pinjaman di Nexo Bagaimana reli Trump mengubah pasar Lonjakan terbesar terjadi pada Q4 2024. Segera setelah kemenangan pemilu Donald Trump, harga Bitcoin naik 48 persen. Permintaan untuk pinjaman dengan jaminan kripto melonjak dan Nexo mencatat pertumbuhan kuartal-ke-kuartal sebesar 73 persen. Buku pinjaman memecahkan rekor pada kuartal itu dengan 2,08 miliar dolar. Grafik jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan portofolio pinjaman hampir bergerak satu-banding-satu dengan kenaikan harga Bitcoin. Harga yang lebih tinggi berarti nilai jaminan lebih besar dan karenanya kapasitas pinjaman yang lebih besar. Bitcoin tetap menjadi raja sebagai jaminan, tetapi altcoin mendapatkan momentum Bitcoin masih membentuk mayoritas jaminan di Nexo. Porsinya berdiri di 54,3 persen dan telah bergerak stabil antara 53 dan 57 persen selama satu setengah tahun. Bitcoin dengan demikian tetap menjadi pilihan favorit bagi investor yang ingin meminjam tanpa melikuidasi posisi mereka. Yang menonjol dalam data adalah bahwa altcoin mendapatkan momentum. Porsi mereka meningkat dari 25,4 persen di Q2 2024 menjadi 31,7 persen sekarang. Terutama koin seperti Solana (SOL) dan Binance Coin (BNB) yang mendapat keuntungan. Karena kenaikan harga mereka, mereka mengambil bagian yang lebih besar dari total nilai jaminan. Kami juga melihat semakin banyak pihak lain yang menawarkan layanan semacam ini. Baru-baru ini Anchorage Bank muncul dalam berita dengan pinjaman berbasis Bitcoin. BTC sebagai jaminan menjadi semakin populer. Namun, penurunan baru-baru ini akan menyebabkan kepanikan di beberapa pihak. Jika jaminan Anda turun terlalu banyak nilainya, Anda harus menambah dana, atau Anda akan dilikuidasi. Menggunakan Bitcoin (atau kripto) sebagai jaminan tidak tanpa risiko. Pada saat yang sama, ini adalah langkah lanjutan dalam pengembangan Bitcoin sebagai aset keuangan yang matang. Yang juga penting untuk disebutkan: kripto atau token yang bukan BTC bahkan lebih volatil. Jadi mereka datang dengan lebih banyak risiko. Terutama jika Anda menggunakannya sebagai jaminan. Apa yang dikatakan tren ini tentang pasar? Pergeseran dari menjual ke meminjam menunjukkan pasar yang sangat optimis. Sebagian besar investor tidak ingin kehilangan kripto mereka karena mereka mengharapkan kenaikan harga lebih lanjut. Peminjam juga dapat mengambil keuntungan dari kenaikan nilai sambil menggunakan likuiditas tambahan untuk perdagangan, investasi, atau pengeluaran sehari-hari. Kombinasi dari:
  • kurs yang meningkat kuat,
  • adopsi yang meningkat dari peminjaman berbasis kripto, dan
  • diversitas jaminan yang tumbuh
menunjukkan pasar yang lebih matang di mana peminjaman menjadi semakin penting sebagai instrumen. Apakah Anda juga tertarik pada layanan semacam ini? Maka perhatikan dengan baik. Lihat apakah Anda dapat bertahan secara finansial dari penurunan besar. Dan periksa dengan baik apakah pihak yang ingin Anda gunakan benar-benar dapat dipercaya. Ada banyak penipu yang aktif. Best wallet - dompet yang dapat diandalkan dan anonim Best wallet - dompet yang dapat diandalkan dan anonim Lebih dari 60 rantai tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Ulasan Best wallet Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri. Pesan Bitcoin tetap jaminan teratas untuk pinjaman kripto, Nexo melaporkan pertumbuhan rekor ditulis oleh Robin Heester dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.
Penulis: Coinstats2025/11/21 04:46
Postingan BlackRock Mengambil Langkah Pertama Menuju ETF Ether Staking (ETH) muncul di BitcoinEthereumNews.com. BlackRock kini telah bergabung dalam perlombaan untuk meluncurkan ETF ether staking, dengan mendaftarkan iShares Staked Ethereum Trust ETF di Delaware pada 19 Nov, menurut pengajuan negara bagian yang disorot oleh Eric Balchunas dari Bloomberg. Memuat... Pendaftaran ini hanya merupakan langkah awal dan belum menjadi aplikasi formal di bawah Undang-Undang Sekuritas 1933, tetapi ini menandakan bahwa pengelola aset terbesar di dunia sedang bersiap untuk mencari persetujuan untuk produk ether penghasil imbal hasil. Langkah BlackRock ini datang beberapa minggu setelah VanEck mendaftarkan trust serupa yang terkait dengan ETH staking Lido, memposisikan penerbit untuk fase kompetisi berikutnya setelah regulator memberikan kejelasan tentang apakah staking dapat dimasukkan dalam ETF A.S. Gelombang pertama ETF ETH spot diluncurkan pada 2024 tanpa staking setelah SEC memberi tahu penerbit untuk menghapus fitur tersebut, dengan menyebutkan pandangannya bahwa layanan staking tertentu dapat merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/20/blackrock-takes-first-step-toward-a-staked-eth-etf
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/20 21:04

