Uniswap Foundation merilis laporan keuangan Q3: total aset pada akhir periode sekitar US$116,6 juta.
PANews melaporkan pada 20 November bahwa, menurut situs web resmi Uniswap Foundation, per 30 September 2025, asetnya mencakup $54,4 juta dalam mata uang fiat dan stablecoin, 15,3 juta token UNI, dan 241 token ETH, dengan total nilai pasar sekitar $116,6 juta. Dari jumlah ini, $108,3 juta direncanakan untuk pembayaran hibah pada 2025-2026, dan $32,6 juta dialokasikan untuk operasi dan insentif karyawan. Pada Q3, komitmen hibah baru berjumlah $800.000, dan $1,9 juta dari hibah yang telah disetujui telah dicairkan; sejak awal tahun hingga saat ini, total hibah yang disetujui mencapai $18,8 juta, dengan $8,9 juta telah dicairkan; biaya operasional untuk kuartal tersebut adalah $2,5 juta, dan total pengeluaran sejak awal tahun hingga saat ini mencapai $6,6 juta. Yayasan tersebut menekankan kesehatan finansialnya, dan periode cakupan operasionalnya berlanjut hingga Januari 2027.