Berita Kripto

Uniswap Foundation merilis laporan keuangan Q3: total aset pada akhir periode sekitar US$116,6 juta.

PANews melaporkan pada 20 November bahwa, menurut situs web resmi Uniswap Foundation, per 30 September 2025, asetnya mencakup $54,4 juta dalam mata uang fiat dan stablecoin, 15,3 juta token UNI, dan 241 token ETH, dengan total nilai pasar sekitar $116,6 juta. Dari jumlah ini, $108,3 juta direncanakan untuk pembayaran hibah pada 2025-2026, dan $32,6 juta dialokasikan untuk operasi dan insentif karyawan. Pada Q3, komitmen hibah baru berjumlah $800.000, dan $1,9 juta dari hibah yang telah disetujui telah dicairkan; sejak awal tahun hingga saat ini, total hibah yang disetujui mencapai $18,8 juta, dengan $8,9 juta telah dicairkan; biaya operasional untuk kuartal tersebut adalah $2,5 juta, dan total pengeluaran sejak awal tahun hingga saat ini mencapai $6,6 juta. Yayasan tersebut menekankan kesehatan finansialnya, dan periode cakupan operasionalnya berlanjut hingga Januari 2027.
Penulis: PANews2025/11/20 11:22
Harga Ethereum Terus Berjuang Melawan Arus saat Penjual Mempertahankan Keunggulan

Harga Ethereum gagal bertahan di atas $3.000 dan menguji $2.870. ETH sekarang berusaha untuk pulih tetapi menghadapi resistensi di sekitar $3.100. Ethereum memulai penurunan baru setelah gagal bertahan di atas $3.050. Harga diperdagangkan di bawah $3.100 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.100 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken). Pasangan ini bisa terus bergerak turun jika menetap di bawah zona $3.000. Harga Ethereum Menghadapi Hambatan Harga Ethereum gagal melanjutkan kenaikan di atas $3.150 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $3.050 dan memasuki zona bearish. Penurunan semakin cepat di bawah $3.000 dan harga turun di bawah $2.950. Titik terendah terbentuk di $2.870 dan harga sekarang mengoreksi beberapa kerugian. Ada pergerakan di atas level retracement Fib 50% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.165 ke rendah $2.870. Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di bawah $3.100 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada gelombang pemulihan lain, harga bisa menghadapi resistensi di dekat level $3.050 dan level retracement Fib 61,8% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.165 ke rendah $2.870. Resistensi kunci berikutnya berada di dekat level $3.100. Ada juga garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.100 pada grafik per jam ETH/USD. Resistensi utama pertama berada di dekat level $3.150. Pergerakan yang jelas di atas resistensi $3.150 mungkin akan mengirim harga menuju resistensi $3.200. Penembusan ke atas di atas wilayah $3.200 mungkin akan menyebabkan kenaikan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3.320 atau bahkan $3.350 dalam waktu dekat. Penurunan Lain di ETH? Jika Ethereum gagal menembus resistensi $3.100, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $3.000. Support utama pertama berada di dekat zona $2.940. Pergerakan yang jelas di bawah support $2.940 mungkin akan mendorong harga menuju support $2.880. Kerugian lebih lanjut mungkin akan mengirim harga menuju wilayah $2.820 dalam waktu dekat. Support kunci berikutnya berada di $2.750 dan $2.740. Indikator Teknis MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD kehilangan momentum di zona bearish. RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD sekarang di atas zona 50. Level Support Utama – $3.000 Level Resistensi Utama – $3.100
Penulis: NewsBTC2025/11/20 11:08
Pergerakan $75,9 Juta Mengguncang Pasar Kripto

Postingan $75.9 Juta Mengguncang Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika raksasa cryptocurrency melakukan langkah besar? Dunia kripto sedang heboh setelah dompet Bitmain yang dicurigai melakukan penarikan ETH senilai $75.9 juta yang mencengangkan dari BitGo. Penarikan ETH dari dompet Bitmain yang sangat besar ini merupakan salah satu transaksi cryptocurrency paling signifikan yang baru-baru ini diamati, menimbulkan pertanyaan penting tentang implikasi pasar dan perilaku institusional. Apa Arti Penarikan ETH Dompet Bitmain yang Besar Ini? Menurut laporan Onchainlens, dompet yang tidak teridentifikasi tersebut mentransfer 24.827 token Ethereum dalam satu transaksi. Penarikan ETH dompet Bitmain yang substansial ini segera menarik perhatian analis pasar dan penggemar kripto di seluruh dunia. Skala pergerakan ini menunjukkan posisi strategis daripada operasi rutin. Mengapa Anda harus peduli dengan perkembangan ini? Pergerakan institusional besar sering menandakan pergeseran pasar yang akan datang. Selain itu, penarikan ETH dompet Bitmain tertentu ini dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan: Penyeimbangan kembali portofolio strategis oleh Bitmain Persiapan untuk upgrade jaringan Ethereum yang akan datang Keyakinan institusional pada nilai jangka panjang Ethereum Potensi keterlibatan dalam protokol keuangan terdesentralisasi Bagaimana Ini Memengaruhi Posisi Pasar Ethereum? Waktu penarikan ETH dompet Bitmain ini bertepatan dengan beberapa perkembangan pasar utama. Ethereum telah menunjukkan ketahanan meskipun fluktuasi pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pergerakan besar ini dapat memperkuat sentimen positif seputar cryptocurrency terbesar kedua di dunia. Analis pasar mengamati dengan cermat bagaimana penarikan ETH dompet Bitmain ini mungkin memengaruhi: Volatilitas harga jangka pendek untuk ETH Tren adopsi institusional Kondisi likuiditas bursa Kepercayaan pasar secara keseluruhan terhadap cryptocurrency utama Apa yang Dapat Kita Pelajari Dari Transaksi Ini? Penarikan ETH dompet Bitmain yang signifikan ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang pasar cryptocurrency. Pertama, ini menunjukkan bahwa pemain utama terus mengakumulasi Ethereum meskipun ada ketidakpastian pasar. Kedua, transaksi ini menyoroti meningkatnya kecanggihan strategi kripto institusional. Transparansi teknologi blockchain memungkinkan kita melacak pergerakan ini secara real-time. Akibatnya, penarikan ETH dompet Bitmain ini memberikan gambaran yang jelas...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/20 09:49
"Paus yang melakukan short ASTER setelah CZ memposting kepemilikan ASTER-nya" saat ini menghadapi kerugian mengambang hingga $21,5 juta karena posisi long-nya.

PANews melaporkan pada tanggal 19 November bahwa, menurut analis on-chain Yu Jin, seorang "paus yang melakukan short terhadap 50,62 juta token ASTER setelah CZ memposting kepemilikan ASTER-nya" saat ini menghadapi kerugian mengambang hingga $21,5 juta. Dia melakukan short ASTER pada harga $1,20 setelah postingan CZ, dan ketika ASTER kemudian pulih ke $0,84, dia memiliki keuntungan mengambang lebih dari $16 juta. Namun, dia menutup posisinya hanya beberapa hari yang lalu setelah pemulihan, sehingga pada akhirnya dia hanya mendapatkan keuntungan kurang dari $1 juta. Setelah menutup posisi ASTER-nya, dia membuka posisi long di ETH dan XRP senilai $300 juta. Harga pembukaan untuk ETH adalah $3.220, dan untuk XRP, adalah $2,29. Dengan pasar yang terus menurun dalam beberapa hari terakhir, kedua posisi long ini telah mengalami kerugian signifikan, saat ini berjumlah kerugian di atas kertas sebesar $21,5 juta.
Penulis: PANews2025/11/19 23:45

