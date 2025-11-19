Harga Ethereum Terus Berjuang Melawan Arus saat Penjual Mempertahankan Keunggulan

Harga Ethereum gagal bertahan di atas $3.000 dan menguji $2.870. ETH sekarang berusaha untuk pulih tetapi menghadapi resistensi di sekitar $3.100. Ethereum memulai penurunan baru setelah gagal bertahan di atas $3.050. Harga diperdagangkan di bawah $3.100 dan Simple Moving Average 100-jam. Ada garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.100 pada grafik per jam ETH/USD (data feed melalui Kraken). Pasangan ini bisa terus bergerak turun jika menetap di bawah zona $3.000. Harga Ethereum Menghadapi Hambatan Harga Ethereum gagal melanjutkan kenaikan di atas $3.150 dan memulai penurunan baru, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $3.050 dan memasuki zona bearish. Penurunan semakin cepat di bawah $3.000 dan harga turun di bawah $2.950. Titik terendah terbentuk di $2.870 dan harga sekarang mengoreksi beberapa kerugian. Ada pergerakan di atas level retracement Fib 50% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.165 ke rendah $2.870. Harga Ethereum sekarang diperdagangkan di bawah $3.100 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada gelombang pemulihan lain, harga bisa menghadapi resistensi di dekat level $3.050 dan level retracement Fib 61,8% dari penurunan terbaru dari swing tinggi $3.165 ke rendah $2.870. Resistensi kunci berikutnya berada di dekat level $3.100. Ada juga garis tren bearish utama yang terbentuk dengan resistensi di $3.100 pada grafik per jam ETH/USD. Resistensi utama pertama berada di dekat level $3.150. Pergerakan yang jelas di atas resistensi $3.150 mungkin akan mengirim harga menuju resistensi $3.200. Penembusan ke atas di atas wilayah $3.200 mungkin akan menyebabkan kenaikan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether bisa naik menuju zona resistensi $3.320 atau bahkan $3.350 dalam waktu dekat. Penurunan Lain di ETH? Jika Ethereum gagal menembus resistensi $3.100, itu bisa memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $3.000. Support utama pertama berada di dekat zona $2.940. Pergerakan yang jelas di bawah support $2.940 mungkin akan mendorong harga menuju support $2.880. Kerugian lebih lanjut mungkin akan mengirim harga menuju wilayah $2.820 dalam waktu dekat. Support kunci berikutnya berada di $2.750 dan $2.740. Indikator Teknis MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD kehilangan momentum di zona bearish. RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD sekarang di atas zona 50. Level Support Utama – $3.000 Level Resistensi Utama – $3.100