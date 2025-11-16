BursaDEX+
Ethereum Turun 6,6% karena Arus Keluar ETF $1,4B Bertabrakan Dengan Pembelian Whale

Saat ini Ethereum menghadapi salah satu periode tersulit tahun ini karena arus keluar ETF, penjualan jangka panjang, dan penurunan grafik terjadi secara bersamaan. Pada saat yang sama, whale, zona likuiditas, dan upgrade Fusaka yang akan datang menarik fokus pasar ke apa yang akan terjadi selanjutnya untuk ETH. Ethereum Merosot karena Arus Keluar ETF dan Penjualan Jangka Panjang Memukul Pasar Ethereum diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 7 hari dan 30 hari, menandakan tren bearish saat token mencatat kerugian satu minggu sekitar 6,6 persen. Penurunan ini terjadi setelah pembalikan tajam dari level tertinggi baru-baru ini, membuat ETH tetap tertekan terhadap dolar dan Bitcoin. Penurunan Bearish Ethereum. Sumber: 10x Research Pada saat yang sama, ETF spot Ethereum telah mencatat lebih dari $1,4 miliar dalam arus keluar bersih, menarik uang institusional keluar dari aset tersebut. Penebusan ini, dikombinasikan dengan penjualan yang lebih cepat dari pemegang jangka panjang yang menyimpan koin selama tiga hingga sepuluh tahun, menambah pasokan yang stabil ke pasar. Data on-chain menunjukkan kelompok yang lebih tua ini menjual dengan kecepatan tertinggi sejak 2021, periode yang sebelumnya bertepatan dengan volatilitas yang lebih berat. Namun alamat "whale" besar menggunakan kelemahan ini untuk mengakumulasi. Selama penurunan terbaru, mereka membeli ratusan ribu ETH senilai lebih dari $1 miliar, menurut 10x Research. Akumulasi ini memberikan penyeimbang terhadap tekanan penjualan, tetapi sampai harga pulih dari rata-rata pergerakan jangka pendek dan menengahnya, setup keseluruhan masih condong bearish untuk Ethereum. Ethereum Menguji Level Likuiditas Mingguan saat Grafik Menandakan Zona Struktural Kunci Sementara itu, Ethereum mendekati area likuiditas mingguan utama, menurut analisis grafik baru dari CapoLittle. Struktur ini menyoroti urutan tertinggi dan terendah yang kuat, sapuan likuiditas, dan reaksi garis tren yang telah membentuk perilaku pasar jangka panjang ETH. Zona Likuiditas Mingguan Ethereum. Sumber: CapoLittle Pada grafik, ETH menunjukkan beberapa pengambilan likuiditas di bawah dukungan timeframe yang lebih tinggi, diikuti oleh pemulihan menuju zona resistensi mid-range. Sapuan ini sering selaras dengan sentuhan garis tren, menunjukkan di mana posisi leverage dipaksa keluar sebelum harga berbalik. Pergerakan terbaru mendorong ETH kembali ke arah pertemuan dukungan yang dibentuk oleh sapuan sebelumnya dan garis tren jangka panjang yang naik. Pada saat yang sama, grafik menandai pelanggaran struktur baru-baru ini di dekat pita resistensi atas, yang sebelumnya memicu pergerakan tajam ke atas. Jika ETH bertahan di atas zona likuiditasnya yang disorot, pola tersebut menunjukkan ruang untuk rebound menuju batas atas. Namun, penurunan bersih di bawah wilayah likuiditas garis tren akan mengalihkan fokus ke level dukungan yang lebih dalam dari siklus sebelumnya. Ethereum diam-diam memposisikan diri untuk salah satu tonggak terpenting dalam beberapa tahun terakhir saat jaringan bergerak menuju upgrade Fusaka yang dijadwalkan pada 3 Desember 2025. Grafik menunjukkan ETH pulih dari penarikan baru-baru ini setelah upgrade Pectra pada Mei 2025, yang mendahului reli 53 persen. Grafik Upgrade Ethereum Pectra Ke Fusaka. Sumber: X Analis sekarang mengamati bagaimana upgrade yang akan datang dapat membentuk fase berikutnya dari tren harga Ethereum, dengan pasar mendekati periode kunci untuk perubahan jaringan dan ekspektasi investor.
Penulis: Coinstats2025/11/16 22:07
Mengapa Ethereum Mendekati Zona Akumulator Penting Saat Ini

Postingan Mengapa Ethereum Mendekati Zona Akumulator Penting Saat Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum mendekati zona biaya terealisasi dari akumulator jangka panjang, level yang secara historis terkait dengan kekuatan akumulasi yang diperbarui. Data on-chain menunjukkan LTH secara konsisten meningkatkan saldo ETH meskipun ada volatilitas makro, memperkuat kepercayaan pada struktur pasar jangka panjang Ethereum. Ethereum berada dalam fase yang sekali lagi menarik perhatian pasar. Menurut analis on-chain Burak Kesmeci, harga ETH kini hanya beberapa langkah lagi untuk mencapai zona akumulasi jangka panjang. Pasar Memperhatikan Zona Akumulasi "Suci" ETH diperdagangkan sekitar $3.150-$3.200 dan memiliki sekitar $250-$300 tersisa untuk mencapai Harga Terealisasi Alamat Akumulasi sebesar $2.895. Level ini mewakili batas biaya rata-rata untuk pemegang setia yang telah secara konsisten menambah kepemilikan mereka untuk waktu yang lama. Sumber: CryptoQuant Faktanya, beberapa trader menyebut area ini sebagai "wilayah suci" karena sering berfungsi sebagai titik balik di mana tekanan penjualan secara bertahap mereda. Jika melihat ke belakang, hanya ada satu kasus ketika Ethereum benar-benar jatuh di bawah level ini. Itu terjadi pada April 2025, ketika krisis tarif era Trump mengguncang hampir semua aset global. Pada saat yang sama, indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi global (GEPUCURRENT) melonjak hingga 629 poin, angka yang bahkan lebih tinggi daripada selama pandemi. Sumber: CryptoQuant Situasi ini membuat investor lebih waspada terhadap aset berisiko pada saat itu, tetapi menariknya, perilaku akumulator sebenarnya bergerak melawan tren. Mereka mengabaikan kekacauan dan terus menambahkan ETH, seolah-olah badai tidak pernah terjadi. Ethereum Melihat Lonjakan Arus Masuk Pemegang Jangka Panjang Di sisi lain, arus ETH ke alamat akumulasi sepanjang 2025 memang mencolok. Sekitar 17 juta ETH mengalir masuk secara stabil. Total saldo alamat-alamat ini meningkat dari 10 juta ETH pada awal tahun menjadi lebih dari 27 juta saat ini. Pertumbuhan ini membuat banyak analis bertanya-tanya: apa sebenarnya yang mereka targetkan? Apakah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/16 20:08
Berita Ethereum: ETH Baru Saja Mencapai ATH Baru Dalam Metrik Kunci Ini

Postingan Ethereum News: ETH Baru Saja Mencapai ATH Baru Dalam Metrik Kunci Ini muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Ethereum: Throughput transaksi blockchain baru saja mencapai all-time high baru. Selama minggu terakhir, jaringan rata-rata memproses sekitar 24.192 transaksi per detik (TPS) – jumlah terbanyak yang pernah diproses dalam basis tujuh hari. Bahkan, ini menandai "throughput transaksi tertinggi yang pernah dicatat" untuk infrastruktur gabungan Ethereum. Lonjakan ini menggarisbawahi peningkatan skalabilitas signifikan dari upgrade terbaru dan integrasi Layer-2. Semua perhatian kini tertuju pada upgrade Fusaka yang akan datang, dijadwalkan pada awal Desember, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan mendorong adopsi. Berita Ethereum: Throughput Mencapai Rekor Tertinggi Lonjakan throughput Ethereum memecahkan rekor baru. Data terbaru menunjukkan jaringan mencapai 24.192 TPS berkelanjutan selama seminggu. Sumber: Growthpie Analis mencatat bahwa dengan satu ukuran ini merupakan "tolok ukur transaksi-per-detik yang belum pernah terjadi sebelumnya" untuk ekosistem. Sebagian besar throughput ini berasal dari jaringan penskalaan layer-2. Misalnya, rollup Lighter yang baru sekarang menangani sekitar 4.000 TPS sendiri, jauh lebih banyak dari tipikal 100-200 TPS rantai dasar Ethereum. Sumber: Growthpie Kombinasi Lighter dan rollup lainnya telah sangat memperluas kapasitas total Ethereum. Rekor ini juga mencerminkan kemajuan dari upgrade protokol terbaru. Secara khusus, hard fork Dencun April 2025 dirancang secara eksplisit untuk meningkatkan throughput dan efisiensi. Pengamat mengatakan perubahan Dencun membuahkan hasil. Seperti yang dikatakan seorang analis cryptocurrency, blockchain – yang sering disebut "komputer dunia dan mesin ekonomi terdesentralisasi" – kini "menskalakan secara eksponensial" setelah upgrade. Bahkan Vitalik Buterin mencatat di media sosial, hanya memposting bahwa "Ethereum sedang menskalakan" setelah jaringan memposting angka rekor. Dalam istilah praktis, tonggak ini menunjukkan Ethereum sekarang dapat memproses "volume transaksi besar" seperti yang dimaksudkan oleh para pengembangnya. Upgrade dan Rollup Meningkatkan Throughput Roadmap upgrade dan perangkat lunak baru Ethereum jelas mendorong peningkatan kapasitas. Setelah Dencun, efisiensi lebih banyak berasal dari layer-2...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/16 12:40

