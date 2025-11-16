Ethereum Turun 6,6% karena Arus Keluar ETF $1,4B Bertabrakan Dengan Pembelian Whale

Saat ini Ethereum menghadapi salah satu periode tersulit tahun ini karena arus keluar ETF, penjualan jangka panjang, dan penurunan grafik terjadi secara bersamaan. Pada saat yang sama, whale, zona likuiditas, dan upgrade Fusaka yang akan datang menarik fokus pasar ke apa yang akan terjadi selanjutnya untuk ETH. Ethereum Merosot karena Arus Keluar ETF dan Penjualan Jangka Panjang Memukul Pasar Ethereum diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 7 hari dan 30 hari, menandakan tren bearish saat token mencatat kerugian satu minggu sekitar 6,6 persen. Penurunan ini terjadi setelah pembalikan tajam dari level tertinggi baru-baru ini, membuat ETH tetap tertekan terhadap dolar dan Bitcoin. Penurunan Bearish Ethereum. Sumber: 10x Research Pada saat yang sama, ETF spot Ethereum telah mencatat lebih dari $1,4 miliar dalam arus keluar bersih, menarik uang institusional keluar dari aset tersebut. Penebusan ini, dikombinasikan dengan penjualan yang lebih cepat dari pemegang jangka panjang yang menyimpan koin selama tiga hingga sepuluh tahun, menambah pasokan yang stabil ke pasar. Data on-chain menunjukkan kelompok yang lebih tua ini menjual dengan kecepatan tertinggi sejak 2021, periode yang sebelumnya bertepatan dengan volatilitas yang lebih berat. Namun alamat "whale" besar menggunakan kelemahan ini untuk mengakumulasi. Selama penurunan terbaru, mereka membeli ratusan ribu ETH senilai lebih dari $1 miliar, menurut 10x Research. Akumulasi ini memberikan penyeimbang terhadap tekanan penjualan, tetapi sampai harga pulih dari rata-rata pergerakan jangka pendek dan menengahnya, setup keseluruhan masih condong bearish untuk Ethereum. Ethereum Menguji Level Likuiditas Mingguan saat Grafik Menandakan Zona Struktural Kunci Sementara itu, Ethereum mendekati area likuiditas mingguan utama, menurut analisis grafik baru dari CapoLittle. Struktur ini menyoroti urutan tertinggi dan terendah yang kuat, sapuan likuiditas, dan reaksi garis tren yang telah membentuk perilaku pasar jangka panjang ETH. Zona Likuiditas Mingguan Ethereum. Sumber: CapoLittle Pada grafik, ETH menunjukkan beberapa pengambilan likuiditas di bawah dukungan timeframe yang lebih tinggi, diikuti oleh pemulihan menuju zona resistensi mid-range. Sapuan ini sering selaras dengan sentuhan garis tren, menunjukkan di mana posisi leverage dipaksa keluar sebelum harga berbalik. Pergerakan terbaru mendorong ETH kembali ke arah pertemuan dukungan yang dibentuk oleh sapuan sebelumnya dan garis tren jangka panjang yang naik. Pada saat yang sama, grafik menandai pelanggaran struktur baru-baru ini di dekat pita resistensi atas, yang sebelumnya memicu pergerakan tajam ke atas. Jika ETH bertahan di atas zona likuiditasnya yang disorot, pola tersebut menunjukkan ruang untuk rebound menuju batas atas. Namun, penurunan bersih di bawah wilayah likuiditas garis tren akan mengalihkan fokus ke level dukungan yang lebih dalam dari siklus sebelumnya. Ethereum diam-diam memposisikan diri untuk salah satu tonggak terpenting dalam beberapa tahun terakhir saat jaringan bergerak menuju upgrade Fusaka yang dijadwalkan pada 3 Desember 2025. Grafik menunjukkan ETH pulih dari penarikan baru-baru ini setelah upgrade Pectra pada Mei 2025, yang mendahului reli 53 persen. Grafik Upgrade Ethereum Pectra Ke Fusaka. Sumber: X Analis sekarang mengamati bagaimana upgrade yang akan datang dapat membentuk fase berikutnya dari tren harga Ethereum, dengan pasar mendekati periode kunci untuk perubahan jaringan dan ekspektasi investor.