BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Aztec meluncurkan penjualan publik; ikhtisar cepat tentang detail lelang dan ekonomi token.

Aztec meluncurkan penjualan publik; ikhtisar cepat tentang detail lelang dan ekonomi token.

Ditulis oleh: 1912212.eth, Foresight News Pada 13 November, Aztec, sebuah proyek teknologi privasi zero-knowledge, mengumumkan peluncuran penjualan token AZTEC-nya. Penjualan ini akan menawarkan 1,547 miliar token, mewakili 14,95% dari total pasokan, dengan pembayaran dilakukan dalam ETH. Mengenai mekanisme penjualan, proyek tersebut menyatakan bahwa akan memprioritaskan penemuan harga real-time dan kesempatan partisipasi yang adil. Harga awal ditetapkan pada $350 juta FDV, sekitar 75% lebih rendah dari valuasi jaringan yang tersirat berdasarkan pembiayaan ekuitas terbaru. Peserta dapat mencetak NFT soul-bound untuk mengkonfirmasi partisipasi mereka. Pendaftaran dan penawaran untuk peserta awal akan dimulai hari ini (13 November) pada pukul 3 sore (CET). Peserta awal akan memiliki periode akses awal eksklusif satu hari sebelum lelang dibuka untuk umum. Pada 1 Desember, AZTEC akan mendistribusikan token kepada kontributor dan penawar genesis, dan pada 2 Desember, semua pemegang NFT dapat berpartisipasi dalam lelang. Lelang publik akan diadakan dari 2 Desember hingga 6 Desember 2025, selama waktu tersebut token dapat ditarik dan di-staking. Tidak ada airdrop atau mekanisme alokasi khusus dalam penjualan ini. Lebih dari 300.000 alamat telah masuk daftar putih dan akan memenuhi syarat untuk menawar pada hari pertama. Penjualan terbuka untuk pengguna di seluruh dunia, termasuk warga negara AS. Aturan Sertifikasi Kualifikasi Kontributor Berpartisipasi dalam satu atau lebih dari berikut ini: Aztec Testnet Sequencer dan Proofer ETH exclusive stakers termasuk operator StakeCat ETH terpilih, Obol Silver, Rocketpool, LidoCSM, dan Stakers Union. Pengguna zk.money Anggota komunitas aktif Pedagang Uniswap (3000 pedagang dipilih secara acak dari mereka yang aktif dalam 30 hari terakhir). Level Ice, North, dan Star Nansen. Selain itu, Genesis Sequencing Nodes juga termasuk, dan 200 operator node berkualitas tinggi teratas yang telah berkinerja baik di testnet Aztec juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Metode Lelang: Perjanjian Lelang Likuidasi Berkelanjutan Uniswap telah mengumumkan peluncuran Protokol Lelang Kliring Berkelanjutan (CCA), protokol yang dapat disesuaikan untuk meluncurkan likuiditas dan menerbitkan token di Uniswap v4. Protokol ini dirancang bermitra dengan Aztec, yang menyediakan modul ZK Passport untuk partisipasi pribadi dan dapat diverifikasi. Tim menyerahkan sebagian dari pasokan token untuk lelang publik, menetapkan durasi dan harga cadangan. Penawar penemuan harga menempatkan pesanan, yang kemudian dibagi dalam blok lelang, dengan setiap pesanan split dilikuidasi pada harga pasar yang telah ditentukan. Ketika lelang likuiditas jangka panjang berakhir, token akan didistribusikan dan pool likuiditas Uniswap V4 akan dibuat pada harga yang ditemukan. Ekonomi Token White paper Aztec menunjukkan bahwa total pasokan token AZTEC Genesis adalah 10.350.000.000, dialokasikan sebagai berikut: 27,26% untuk investor dan pendukung awal, 21,06% untuk tim inti, 11,71% untuk Yayasan, 10,73% untuk hibah ekosistem, 14,95% untuk lelang publik Fase 2, 1,93% untuk Penjualan Sekuensial Genesis Fase 1, 2,44% untuk Penjualan Bilateral, 2,64% untuk pool likuiditas Uniswap V4, 4,89% untuk insentif masa depan, dan 2,41% untuk Penghargaan Jaringan Y1. Penjualan token mewakili 21,96% dari total, sesuai dengan 2.272.500.000 token. Token-token ini akan dimiliki oleh pemegang token dan yayasan saat peluncuran. Fitur token meliputi Sequencer Staking: Token akan digunakan untuk mengamankan jaringan melalui staking oleh validator Aztec ("Sequencers"), yang bertanggung jawab untuk menghasilkan blok di jaringan Aztec. Pemegang token yang tidak mengoperasikan Sequencers dapat memilih untuk mendelegasikan token mereka kepada mereka. Governance: Pemegang token dapat berpartisipasi dalam tata kelola jaringan Aztec ("Aztec Governance"). Execution Environment: Jika jaringan ditingkatkan melalui tata kelola Aztec di masa depan untuk mendukung lingkungan eksekusi kontrak pintar, token akan digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan Aztec. 12 bulan setelah penjualan token dimulai (13 November 2025) tata kelola Aztec memungkinkan penyesuaian terhadap total pasokan token, termasuk penerbitan tahunan pada persentase yang dibatasi. Jika lingkungan eksekusi diaktifkan, biaya transaksi dapat diatur melalui mekanisme pengaturan diri yang mirip dengan Ethereum EIP-1559. Setelah penjualan token, pool likuiditas Uniswap v4 dapat menyediakan likuiditas pasar sekunder, dengan yayasan berencana untuk menyuntikkan 273 juta token ke dalam pool. Kontrak penjualan token akan secara otomatis menyuntikkan token ke dalam pool likuiditas sebanding dengan ETH yang dibayarkan oleh pembeli. Pool likuiditas akan diatur dan dikendalikan oleh Aztec dan akan dikunci dalam kontrak pintar yang tidak dapat diubah selama minimal 90 hari setelah peluncuran, setelah itu kunci dapat dilepaskan melalui voting tata kelola. Selain itu, token dapat terdaftar dan diperdagangkan di protokol perdagangan terdesentralisasi lainnya atau bursa terpusat. 7 tahun menunggu Aztec menyelesaikan putaran pendanaan seed sebesar $2,1 juta pada akhir 2018, diikuti dengan putaran pendanaan baru pada September 2019. Kemudian, pada Januari 2020, Aztec Network meluncurkan mainnet-nya. Menunggangi gelombang penambangan zero-knowledge dan komputasi Level 2, pada Desember 2021, menyelesaikan putaran pendanaan Seri A sebesar $17 juta, dipimpin oleh Paradigm, dengan partisipasi dari tokoh-tokoh dan institusi terkemuka seperti Vitalik Buterin. Ini diikuti oleh putaran pendanaan Seri B sebesar $100 juta pada Desember 2022, dipimpin oleh a16z. Namun, jajaran perusahaan modal ventura yang mengesankan tidak diterjemahkan menjadi pertumbuhan untuk kesepakatan tersebut. Pada Maret 2023, Aztec Network mengumumkan penghentian bertahap proyek jembatan privasi DeFi-nya, Aztec Connect. Ini termasuk menonaktifkan deposit dari zk.money dan front-end lainnya (seperti zkpay.finance) ke dalam kontrak Aztec Connect, dan penghentian total kontrak Aztec Connect setelah satu tahun, dengan semua fungsi rollup berhenti. Perwakilannya menanggapi bahwa keputusan tersebut terutama didorong oleh pertimbangan bisnis. Pada Mei 2025, meluncurkan testnet publiknya, yang pernah menarik banyak pengguna airdrop. Namun, ekonomi token yang baru dirilis menunjukkan bahwa Aztec tidak menerima saham airdrop apa pun. BTC telah jatuh di bawah $100.000, dan pasar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bearish. Masih harus dilihat berapa banyak pemain yang sebenarnya akan membayar harganya. Ujian nyata untuk Aztec mungkin baru saja dimulai.
Bagikan
Penulis: PANews2025/11/16 09:34
Investasi Ethereum yang Mengejutkan: Entitas Seven Siblings Menghadapi Kerugian $18,97 Juta di Tengah Strategi Pembelian yang Berani

Investasi Ethereum yang Mengejutkan: Entitas Seven Siblings Menghadapi Kerugian $18,97 Juta di Tengah Strategi Pembelian yang Berani

BitcoinWorld Investasi Ethereum yang Mengejutkan: Entitas Seven Siblings Menghadapi Kerugian $18,97 Juta di Tengah Strategi Pembelian yang Berani Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika investor kripto besar melipatgandakan investasi mereka selama penurunan pasar? Entitas yang dikenal sebagai Seven Siblings membuat kehebohan dengan strategi investasi Ethereum agresif mereka, membeli ETH senilai jutaan dolar selama penurunan harga meskipun menghadapi kerugian yang belum terealisasi yang substansial. Pendekatan berani terhadap investasi Ethereum ini mengungkapkan wawasan menarik tentang psikologi pasar dan strategi kripto jangka panjang. Apa Strategi Investasi Ethereum Seven Siblings? Seven Siblings telah mengembangkan pola yang jelas dalam pendekatan investasi Ethereum mereka. Mereka secara konsisten membeli ETH selama penurunan harga, menunjukkan filosofi investasi yang berlawanan dengan arus. Menurut laporan terbaru dari EmberCN di X, entitas tersebut baru saja meminjam $11 juta dari protokol Spark untuk membeli 3.496 ETH dengan harga rata-rata $3.147. Investasi Ethereum terbaru ini mengikuti pola mereka yang sudah mapan yaitu mengakumulasi selama kelemahan pasar. Waktu pembelian mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada nilai jangka panjang Ethereum terlepas dari fluktuasi harga jangka pendek. Strategi mereka menunjukkan keyakinan pada tesis investasi Ethereum mereka, bahkan ketika sentimen pasar berubah negatif. Seberapa Besar Posisi Investasi Ethereum Mereka Saat Ini? Total investasi Ethereum Seven Siblings telah mencapai proporsi yang mengejutkan. Sejak crash pasar pada 11 Oktober, mereka telah mengerahkan $174 juta untuk memperoleh 49.287 ETH. Basis biaya rata-rata mereka berdiri di $3.531 per ETH, yang saat ini menempatkan mereka dalam wilayah negatif mengingat harga pasar. Fakta penting tentang portofolio investasi Ethereum mereka:
  • Total kepemilikan ETH: 49.287 koin
  • Harga pembelian rata-rata: $3.531 per ETH
  • Total investasi: $174 juta
  • Kerugian yang belum terealisasi saat ini: $18,97 juta
  • Nol ETH terjual hingga saat ini
Mengapa Melanjutkan Investasi Ethereum Selama Mengalami Kerugian? Strategi investasi Ethereum yang persisten ini menimbulkan pertanyaan penting tentang manajemen risiko dan perencanaan jangka panjang. Meskipun menghadapi hampir $19 juta kerugian di atas kertas, Seven Siblings terus melanjutkan pola akumulasi mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki:
  • Keyakinan kuat pada apresiasi harga Ethereum di masa depan
  • Cadangan modal yang substansial untuk menghadapi volatilitas
  • Target harga atau timeline spesifik untuk investasi mereka
  • Strategi lindung nilai di tempat lain dalam portofolio mereka
Komitmen teguh mereka terhadap investasi Ethereum selama penurunan menunjukkan baik kepercayaan diri yang luar biasa atau paparan risiko yang mengkhawatirkan. Namun, investor kripto berpengalaman sering mengingatkan kita bahwa transfer kekayaan besar terjadi selama fase ketakutan pasar. Apa Artinya Ini bagi Investor Ethereum Rata-rata? Sementara kebanyakan investor tidak memiliki $174 juta untuk investasi Ethereum, ada pelajaran berharga dari pendekatan Seven Siblings. Strategi mereka menyoroti pentingnya:
  • Memiliki rencana investasi yang jelas dan berpegang pada rencana tersebut
  • Menggunakan rata-rata biaya dolar selama volatilitas
  • Mempertahankan perspektif jangka panjang meskipun mengalami kerugian jangka pendek
  • Memahami toleransi risiko sebelum melakukan investasi besar
Namun, investasi Ethereum besar mereka juga berfungsi sebagai peringatan tentang risiko posisi terkonsentrasi dan penggunaan leverage selama kondisi pasar yang tidak pasti. Kesimpulan: Strategi Investasi Ethereum yang Berani atau Ceroboh? Investasi Ethereum berkelanjutan Seven Siblings selama penurunan harga menunjukkan baik waktu pasar yang brilian atau kepercayaan diri berlebihan yang berbahaya. Meskipun kerugian yang belum terealisasi sebesar $18,97 juta tampak mengkhawatirkan, investor kripto berpengalaman tahu bahwa kerugian di atas kertas hanya menjadi nyata ketika posisi ditutup. Strategi akumulasi konsisten mereka menunjukkan bahwa mereka memainkan permainan jangka panjang dengan investasi Ethereum mereka, berpotensi mengantisipasi pengembalian masa depan yang substansial yang akan mengerdilkan kerugian saat ini. Ujian sebenarnya dari tesis investasi Ethereum mereka akan datang ketika pasar pulih. Jika harga Ethereum kembali di atas basis biaya rata-rata mereka sebesar $3.531, strategi mereka akan tampak bijaksana. Jika harga tetap tertekan, kerugian mereka bisa meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, langkah mereka memberikan wawasan menarik tentang strategi investasi cryptocurrency tingkat institusional. Pertanyaan yang Sering Diajukan Siapa entitas Seven Siblings? Seven Siblings adalah entitas investasi cryptocurrency yang dikenal karena melakukan pembelian Ethereum besar selama penurunan harga. Identitas mereka tetap anonim, tetapi pola perdagangan mereka dilacak oleh analis pasar. Mengapa mereka terus membeli ETH meskipun mengalami kerugian? Mereka tampaknya mengikuti strategi rata-rata biaya dolar, percaya bahwa mengakumulasi ETH pada harga yang lebih rendah akan terbukti menguntungkan dalam jangka panjang meskipun mengalami kerugian kertas jangka pendek. Berapa banyak ETH yang telah mereka beli secara total? Sejak 11 Oktober, mereka telah membeli 49.287 ETH senilai sekitar $174 juta dengan harga rata-rata $3.531 per koin. Berapa kerugian yang belum terealisasi saat ini? Mereka saat ini menghadapi kerugian yang belum terealisasi sebesar $18,97 juta berdasarkan harga pembelian rata-rata mereka versus harga pasar saat ini. Apakah mereka telah menjual ETH yang mereka miliki? Tidak, menurut data yang tersedia, Seven Siblings belum menjual Ethereum yang mereka miliki meskipun mengalami kerugian kertas yang signifikan. Apakah ini strategi investasi umum dalam cryptocurrency? Ya, banyak investor besar menggunakan rata-rata biaya dolar dan akumulasi selama penurunan, meskipun skala investasi Ethereum Seven Siblings sangat mencolok. Menemukan analisis strategi investasi Ethereum Seven Siblings ini bermanfaat? Bagikan artikel ini dengan sesama penggemar kripto di media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pergerakan pasar besar dan strategi investasi! Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tren Ethereum terbaru, jelajahi artikel kami tentang perkembangan utama yang membentuk aksi harga Ethereum dan adopsi institusional. Postingan ini Investasi Ethereum yang Mengejutkan: Entitas Seven Siblings Menghadapi Kerugian $18,97 Juta di Tengah Strategi Pembelian yang Berani pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Bagikan
Penulis: Coinstats2025/11/15 10:25

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU