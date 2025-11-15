Aztec meluncurkan penjualan publik; ikhtisar cepat tentang detail lelang dan ekonomi token.

Ditulis oleh: 1912212.eth, Foresight News Pada 13 November, Aztec, sebuah proyek teknologi privasi zero-knowledge, mengumumkan peluncuran penjualan token AZTEC-nya. Penjualan ini akan menawarkan 1,547 miliar token, mewakili 14,95% dari total pasokan, dengan pembayaran dilakukan dalam ETH. Mengenai mekanisme penjualan, proyek tersebut menyatakan bahwa akan memprioritaskan penemuan harga real-time dan kesempatan partisipasi yang adil. Harga awal ditetapkan pada $350 juta FDV, sekitar 75% lebih rendah dari valuasi jaringan yang tersirat berdasarkan pembiayaan ekuitas terbaru. Peserta dapat mencetak NFT soul-bound untuk mengkonfirmasi partisipasi mereka. Pendaftaran dan penawaran untuk peserta awal akan dimulai hari ini (13 November) pada pukul 3 sore (CET). Peserta awal akan memiliki periode akses awal eksklusif satu hari sebelum lelang dibuka untuk umum. Pada 1 Desember, AZTEC akan mendistribusikan token kepada kontributor dan penawar genesis, dan pada 2 Desember, semua pemegang NFT dapat berpartisipasi dalam lelang. Lelang publik akan diadakan dari 2 Desember hingga 6 Desember 2025, selama waktu tersebut token dapat ditarik dan di-staking. Tidak ada airdrop atau mekanisme alokasi khusus dalam penjualan ini. Lebih dari 300.000 alamat telah masuk daftar putih dan akan memenuhi syarat untuk menawar pada hari pertama. Penjualan terbuka untuk pengguna di seluruh dunia, termasuk warga negara AS. Aturan Sertifikasi Kualifikasi Kontributor Berpartisipasi dalam satu atau lebih dari berikut ini: Aztec Testnet Sequencer dan Proofer ETH exclusive stakers termasuk operator StakeCat ETH terpilih, Obol Silver, Rocketpool, LidoCSM, dan Stakers Union. Pengguna zk.money Anggota komunitas aktif Pedagang Uniswap (3000 pedagang dipilih secara acak dari mereka yang aktif dalam 30 hari terakhir). Level Ice, North, dan Star Nansen. Selain itu, Genesis Sequencing Nodes juga termasuk, dan 200 operator node berkualitas tinggi teratas yang telah berkinerja baik di testnet Aztec juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Metode Lelang: Perjanjian Lelang Likuidasi Berkelanjutan Uniswap telah mengumumkan peluncuran Protokol Lelang Kliring Berkelanjutan (CCA), protokol yang dapat disesuaikan untuk meluncurkan likuiditas dan menerbitkan token di Uniswap v4. Protokol ini dirancang bermitra dengan Aztec, yang menyediakan modul ZK Passport untuk partisipasi pribadi dan dapat diverifikasi. Tim menyerahkan sebagian dari pasokan token untuk lelang publik, menetapkan durasi dan harga cadangan. Penawar penemuan harga menempatkan pesanan, yang kemudian dibagi dalam blok lelang, dengan setiap pesanan split dilikuidasi pada harga pasar yang telah ditentukan. Ketika lelang likuiditas jangka panjang berakhir, token akan didistribusikan dan pool likuiditas Uniswap V4 akan dibuat pada harga yang ditemukan. Ekonomi Token White paper Aztec menunjukkan bahwa total pasokan token AZTEC Genesis adalah 10.350.000.000, dialokasikan sebagai berikut: 27,26% untuk investor dan pendukung awal, 21,06% untuk tim inti, 11,71% untuk Yayasan, 10,73% untuk hibah ekosistem, 14,95% untuk lelang publik Fase 2, 1,93% untuk Penjualan Sekuensial Genesis Fase 1, 2,44% untuk Penjualan Bilateral, 2,64% untuk pool likuiditas Uniswap V4, 4,89% untuk insentif masa depan, dan 2,41% untuk Penghargaan Jaringan Y1. Penjualan token mewakili 21,96% dari total, sesuai dengan 2.272.500.000 token. Token-token ini akan dimiliki oleh pemegang token dan yayasan saat peluncuran. Fitur token meliputi Sequencer Staking: Token akan digunakan untuk mengamankan jaringan melalui staking oleh validator Aztec ("Sequencers"), yang bertanggung jawab untuk menghasilkan blok di jaringan Aztec. Pemegang token yang tidak mengoperasikan Sequencers dapat memilih untuk mendelegasikan token mereka kepada mereka. Governance: Pemegang token dapat berpartisipasi dalam tata kelola jaringan Aztec ("Aztec Governance"). Execution Environment: Jika jaringan ditingkatkan melalui tata kelola Aztec di masa depan untuk mendukung lingkungan eksekusi kontrak pintar, token akan digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan Aztec. 12 bulan setelah penjualan token dimulai (13 November 2025) tata kelola Aztec memungkinkan penyesuaian terhadap total pasokan token, termasuk penerbitan tahunan pada persentase yang dibatasi. Jika lingkungan eksekusi diaktifkan, biaya transaksi dapat diatur melalui mekanisme pengaturan diri yang mirip dengan Ethereum EIP-1559. Setelah penjualan token, pool likuiditas Uniswap v4 dapat menyediakan likuiditas pasar sekunder, dengan yayasan berencana untuk menyuntikkan 273 juta token ke dalam pool. Kontrak penjualan token akan secara otomatis menyuntikkan token ke dalam pool likuiditas sebanding dengan ETH yang dibayarkan oleh pembeli. Pool likuiditas akan diatur dan dikendalikan oleh Aztec dan akan dikunci dalam kontrak pintar yang tidak dapat diubah selama minimal 90 hari setelah peluncuran, setelah itu kunci dapat dilepaskan melalui voting tata kelola. Selain itu, token dapat terdaftar dan diperdagangkan di protokol perdagangan terdesentralisasi lainnya atau bursa terpusat. 7 tahun menunggu Aztec menyelesaikan putaran pendanaan seed sebesar $2,1 juta pada akhir 2018, diikuti dengan putaran pendanaan baru pada September 2019. Kemudian, pada Januari 2020, Aztec Network meluncurkan mainnet-nya. Menunggangi gelombang penambangan zero-knowledge dan komputasi Level 2, pada Desember 2021, menyelesaikan putaran pendanaan Seri A sebesar $17 juta, dipimpin oleh Paradigm, dengan partisipasi dari tokoh-tokoh dan institusi terkemuka seperti Vitalik Buterin. Ini diikuti oleh putaran pendanaan Seri B sebesar $100 juta pada Desember 2022, dipimpin oleh a16z. Namun, jajaran perusahaan modal ventura yang mengesankan tidak diterjemahkan menjadi pertumbuhan untuk kesepakatan tersebut. Pada Maret 2023, Aztec Network mengumumkan penghentian bertahap proyek jembatan privasi DeFi-nya, Aztec Connect. Ini termasuk menonaktifkan deposit dari zk.money dan front-end lainnya (seperti zkpay.finance) ke dalam kontrak Aztec Connect, dan penghentian total kontrak Aztec Connect setelah satu tahun, dengan semua fungsi rollup berhenti. Perwakilannya menanggapi bahwa keputusan tersebut terutama didorong oleh pertimbangan bisnis. Pada Mei 2025, meluncurkan testnet publiknya, yang pernah menarik banyak pengguna airdrop. Namun, ekonomi token yang baru dirilis menunjukkan bahwa Aztec tidak menerima saham airdrop apa pun. BTC telah jatuh di bawah $100.000, dan pasar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi bearish. Masih harus dilihat berapa banyak pemain yang sebenarnya akan membayar harganya. Ujian nyata untuk Aztec mungkin baru saja dimulai.