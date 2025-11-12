BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

BitMine menunjuk CEO baru di tengah pembelian Ether secara besar-besaran

BitMine memegang sekitar $11 miliar ETH pada minggu ini, menjadikannya perbendaharaan Ether terbesar di industri cryptocurrency. BitMine Immersion Technologies telah merombak kepemimpinannya saat terus mengumpulkan salah satu perbendaharaan Ether terbesar di antara perusahaan publik. Dalam pemberitahuan Jumat, BitMine mengumumkan bahwa Chi Tsang akan menggantikan Jonathan Bates sebagai CEO perusahaan, efektif segera. Perusahaan perbendaharaan Ether (ETH) melaporkan memegang lebih dari 3,5 juta token pada hari Senin, membawa valuasinya menjadi lebih dari $11 miliar dengan harga $3.175. "Dengan kepemilikan Ethereum yang substansial dan kredibilitas dengan Wall Street dan ekosistem Ethereum, BitMine diposisikan untuk menjadi institusi keuangan terkemuka," kata Tsang. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats2025/11/15 05:36
Posisi long ETH yang dipegang oleh alamat "machismallbrother.eth" juga saat ini mengalami kerugian, dengan nilai posisi saat ini sebesar $15,9 juta.

PANews melaporkan pada 14 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, alamat Huang Licheng @machibigbrother dan alamat dengan nama serupa, machismallbrother.eth, keduanya memegang posisi long di ETH, dan keduanya saat ini mengalami kerugian. Saat harga turun, mereka masing-masing menyuntikkan lebih banyak dana ke Hyperliquid—Huang Licheng memilih untuk meningkatkan posisi long-nya, sementara machismallbrother.eth menambahkan margin untuk menghindari likuidasi. Huang Licheng (@machibigbrother) memegang 7400.7 ETH, senilai $23.55 juta, dengan harga likuidasi $3040.6. machismallbrother.eth memegang 5.000 ETH, senilai $15.9 juta, dengan harga likuidasi $2.794,71.
Penulis: PANews2025/11/14 14:19
Pemegang Ethereum Menjual dengan Tingkat yang Mengkhawatirkan: Eksodus Harian 45.000 ETH Mengguncang Pasar

BitcoinWorld Pemegang Ethereum Menjual dengan Tingkat yang Mengkhawatirkan: Eksodus 45.000 ETH Harian Mengguncang Pasar Apakah pendukung setia Ethereum kehilangan kepercayaan? Data terbaru mengungkapkan tren yang mengejutkan: pemegang Ethereum jangka panjang menjual aset mereka dengan kecepatan tercepat sejak Desember 2021. Seiring harga ETH menurun dari puncaknya pada akhir Agustus, investor yang memegang cryptocurrency selama 3 hingga 10 tahun kini melikuidasi sekitar 45.000 ETH setiap hari berdasarkan rata-rata pergerakan 90 hari. Mengapa Pemegang Ethereum Menjual Sekarang? Menurut firma analitik on-chain Glassnode, ini merupakan tingkat aktivitas penjualan tertinggi dari kelompok tertentu ini dalam hampir dua tahun. Mereka bukanlah day trader atau spekulator jangka pendek – mereka adalah investor yang telah melewati siklus pasar sebelumnya dan percaya pada potensi jangka panjang Ethereum. Keputusan mereka untuk menjual sekarang menimbulkan pertanyaan penting tentang sentimen pasar dan arah harga di masa depan. Memahami Eksodus 45.000 ETH Harian Skala tekanan penjualan ini signifikan. Pertimbangkan poin-poin kunci berikut:
  • 45.000 ETH mewakili sekitar $70 juta dalam tekanan penjualan harian
  • Penjualan ini berasal dari pemegang dengan horizon investasi 3-10 tahun
  • Rata-rata pergerakan 90 hari meratakan fluktuasi sementara
  • Ini menandai level penjualan tertinggi sejak puncak pasar 2021
Apa Artinya Ini untuk Masa Depan Ethereum? Ketika penjualan pemegang Ethereum jangka panjang meningkat, biasanya menandakan beberapa dinamika pasar. Pertama, ini menunjukkan pengambilan keuntungan setelah apresiasi harga yang signifikan. Kedua, ini mungkin mencerminkan kekhawatiran tentang kondisi pasar yang akan datang atau perkembangan regulasi. Namun, penting untuk diingat bahwa titik terendah pasar sering terbentuk ketika tangan lemah menyerah dan tangan kuat mengakumulasi. Konteks Historis Perilaku Pemegang Ethereum Pola penjualan saat ini mencerminkan aktivitas Desember 2021, yang mendahului koreksi pasar yang substansial. Namun, kondisi pasar saat ini berbeda secara signifikan. Ekosistem Ethereum telah matang, dengan adopsi institusional yang berkembang dan peningkatan teknologi. Proposisi nilai fundamental tetap kuat meskipun ada tekanan harga jangka pendek dari pemegang Ethereum yang menjual posisi mereka. Wawasan yang Dapat Ditindaklanjuti untuk Investor Kripto Untuk investor saat ini, data ini memberikan sinyal berharga:
  • Pantau metrik on-chain untuk deteksi tren awal
  • Diversifikasi portofolio Anda di berbagai horizon waktu
  • Pertimbangkan dollar-cost averaging selama volatilitas
  • Fokus pada fundamental jangka panjang Ethereum daripada pergerakan harga jangka pendek
Dampak Pasar dari Tekanan Penjualan Berkelanjutan Penjualan konsisten oleh pemegang Ethereum jangka panjang menciptakan hambatan harga langsung. Namun, redistribusi aset ini dapat mengarah pada struktur pasar yang lebih sehat seiring waktu. Pembeli baru yang masuk pada harga lebih rendah dapat membangun level dukungan yang lebih kuat. Pertanyaan kuncinya tetap apakah ini mewakili penyesuaian sementara atau pergeseran fundamental dalam sentimen investor terhadap Ethereum. Tren pemegang Ethereum yang menjual pada level saat ini memberikan intelijen pasar yang penting. Meskipun mengkhawatirkan dalam jangka pendek, penting untuk melihat ini dalam konteks yang lebih luas dari trajektori pengembangan Ethereum dan adopsi yang berkembang. Siklus pasar biasanya melihat transfer kepemilikan dari tangan lemah ke tangan kuat selama periode ketidakpastian. Pertanyaan yang Sering Diajukan Seberapa signifikan 45.000 ETH dalam penjualan harian? 45.000 ETH mewakili tekanan penjualan yang substansial, setara dengan sekitar $70 juta setiap hari pada harga saat ini. Tingkat aktivitas ini dari pemegang jangka panjang sangat patut diperhatikan. Mengapa pemegang jangka panjang menjual sekarang? Pemegang jangka panjang mungkin mengambil keuntungan setelah apresiasi harga, menyeimbangkan kembali portofolio, atau merespons perubahan kondisi pasar dan kekhawatiran regulasi. Apakah ini menandakan puncak pasar untuk Ethereum? Sementara peningkatan penjualan dari pemegang jangka panjang sering mendahului koreksi harga, ini tidak selalu menunjukkan puncak permanen. Dinamika pasar kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seberapa andal data Glassnode? Glassnode adalah penyedia analitik on-chain yang dihormati dengan metodologi pelacakan yang andal. Rata-rata pergerakan 90 hari mereka memberikan pandangan tren yang diperhalus. Haruskah saya menjual Ethereum saya karena pemegang lain menjual? Keputusan investasi harus didasarkan pada strategi individual, toleransi risiko, dan penelitian Anda daripada mengikuti perilaku orang banyak. Apa yang terjadi setelah gelombang penjualan ini berakhir? Secara historis, ketika penjualan pemegang jangka panjang mereda, ini sering menandai fase akumulasi potensial dan dapat mendahului pemulihan harga. Merasa analisis ini bermanfaat? Bantu penggemar kripto lainnya tetap terinformasi dengan membagikan artikel ini di saluran media sosial Anda. Bersama-sama, kita dapat membangun komunitas cryptocurrency yang lebih teredukasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tren Ethereum terbaru, jelajahi artikel kami tentang perkembangan kunci yang membentuk aksi harga Ethereum dan adopsi institusional. Postingan ini Pemegang Ethereum Menjual dengan Tingkat yang Mengkhawatirkan: Eksodus 45.000 ETH Harian Mengguncang Pasar pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: Coinstats2025/11/14 14:15
GoPlus: Waspada terhadap ekstensi Chrome berbahaya yang menyamar sebagai dompet ETH

PANews melaporkan pada 14 November bahwa GoPlus mengeluarkan peringatan keamanan tentang ekstensi Chrome berbahaya yang menyamar sebagai dompet ETH. Ekstensi ini mencuri aset pengguna dengan mengenkode frasa mnemonik pengguna ke dalam transaksi Sui. Dirilis pada 12 November 2024, ekstensi berbahaya ini diiklankan sebagai dompet Ethereum (ETH) yang sederhana dan aman, tetapi berisi pintu belakang yang mencuri frasa mnemonik pengguna dengan mengenkodenya ke dalam alamat Sui dan menyiarkan mikro-transaksi dari dompet Sui yang dikendalikan penyerang. Ekstensi ini sangat sulit dideteksi. Saat ini, ekstensi berbahaya tersebut belum dihapus dari Chrome Web Store, dan GoPlus telah melaporkannya ke Chrome dan memblokir tautan unduhan. Ekstensi file berbahaya: Safery: Ethereum Wallet; Alamat email penyerang: [email protected].
Penulis: PANews2025/11/14 12:07
Laporan Keuangan SharpLink Q3: Total pendapatan meningkat 1100% year-on-year, dan total aset kripto mencapai sekitar $3 miliar.

PANews, 13 November - Menurut berita resmi, perusahaan perbendaharaan Ethereum SharpLink hari ini merilis hasil keuangan kuartal ketiga yang berakhir pada 30 September 2025, dan secara bersamaan mengungkapkan kemajuan berkelanjutan dari strategi perbendaharaan ETH-nya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa total pendapatan perusahaan meningkat menjadi sekitar $10,8 juta pada kuartal ini, peningkatan lebih dari 1100% dibandingkan dengan $900.000 pada periode yang sama tahun lalu. Pendorong pertumbuhan utama adalah kinerja kuat dari perbendaharaan ETH yang dikelola secara aktif. Laba bersih untuk kuartal ini mencapai sekitar $104,3 juta, dengan laba per saham terdilusi penuh sebesar $0,62, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $885.000, atau kerugian per saham terdilusi penuh sebesar $3,02, pada periode yang sama tahun lalu. Mengenai aset, per 30 September, perusahaan memegang sekitar 817.747 ETH, meningkat menjadi 861.251 ETH per 9 November 2025. Per 30 September, total aset kripto berjumlah sekitar $3 miliar, saldo kas adalah $11,1 juta, dan stablecoin USDC senilai $26,7 juta.
Penulis: PANews2025/11/13 08:33

