2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Pasar kripto menunjukkan hasil yang beragam, dengan sektor PayFi dan DeFi keduanya naik lebih dari 3%, sementara ETH turun di bawah $3.600.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut data SoSoValue, pasar kripto menunjukkan kinerja yang beragam. Sektor PayFi naik 3,96% dalam 24 jam terakhir, dengan XRP naik 5,36%, Bitcoin Cash (BCH) dan Stellar (XLM) masing-masing naik 2,36% dan 3,63%. Sektor DeFi naik 3,86%, dengan Uniswap (UNI) melonjak 45,40%. Lonjakan ini didorong oleh proposal tim Uniswap untuk menerapkan biaya protokol, mengurangi total pasokan token UNI, dan menyesuaikan kembali mekanisme insentif ekosistem. Sementara itu, Bitcoin (BTC) naik 0,23%, mempertahankan rentang sempit sekitar $105.000. Ethereum (ETH) turun 1,89%, sempat turun ke level $3.500. Sektor penting lainnya meliputi: RWA, yang naik 1,16% dalam 24 jam terakhir, dengan Sky (SKY) naik 3,15% dalam sektor tersebut; Meme, yang naik 0,37%; dan OFFICIAL TRUMP (TRUMP), yang naik 10,15%. Di sektor lain, Layer 2 turun 0,36%, sementara Starknet (STRK) melawan tren, naik 8,94%; Layer 1 turun 0,73%, sementara Hedera (HBAR) melonjak 6,90% dalam sehari; CeFi turun 1,88%, tetapi Cronos (CRO) naik 4,46%.
Penulis: PANews2025/11/11 10:56
Akumulasi ETH besar-besaran BitMine dipercepat minggu lalu, menambahkan 110.288 Ether ke perbendaharaan $12,5 miliarnya saat menargetkan 5% dari total pasokan. Akumulasi perbendaharaan digital BitMine tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan minggu terbaru pembelian Ether menandai peningkatan 34% dari minggu sebelumnya. BitMine Immersion Technologies mengumumkan pembelian 110.288 Ether (ETH) pada hari Senin, membawa totalnya menjadi 3.505.723 ETH dengan harga pembelian rata-rata $3.639 per token. Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, ketua BitMine Tom Lee mengatakan penurunan harga ETH baru-baru ini menghadirkan "peluang menarik" bagi perusahaan, saat ia melanjutkan untuk menyoroti adopsi Ether yang terjadi di Wall Street: Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats2025/11/11 09:21
TLDR: Saham BitMine melonjak 6,07% saat kepemilikan kripto mencapai $13,2B. BitMine kini memegang 3,5 juta ETH, memperkuat dominasi globalnya. Investasi strategis BitMine mendorong pertumbuhan pasar yang kuat. Dengan cadangan kas $398 juta, BitMine bersiap untuk ekspansi kripto lebih lanjut. Likuiditas dan volume perdagangan BitMine menjadikannya pemain kripto terkemuka. BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) telah mengalami [...] Artikel BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) Stock: Lonjakan dalam Memimpin Revolusi Kripto dengan Kas $398 Juta dan Kepemilikan ETH yang Besar pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral2025/11/11 02:30

