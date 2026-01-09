Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Utama Kripto
Sharplink Raup $33 Juta dari Staking Ether karena Taruhan "100% ETH" Membuahkan Hasil
Keputusan SharpLink Gaming untuk berkomitmen sepenuhnya pada Ethereum dan menempatkan seluruh perbendaharaan kripto mereka ke dalam staking mulai menunjukkan hasil yang terukur, karena perusahaan
Penulis: CryptoNews
2026/01/10 00:48
Akumulasi Strategis ETH: Metalpha Menarik Lebih Lanjut 6.000 Token ETH Senilai $18,67 Juta; Sinyal Bullish Langka Menunjukkan Pola Reli 30%
Akuisisi token terbaru oleh Metalpha menunjukkan aktivitas pembelian ETH yang diperbarui di antara whale, sebuah langkah yang akan mendorong harga Ethereum segera.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/09 22:30
SharpLink Menyebarkan $170 Juta dalam $ETH di Linea untuk Meningkatkan Imbal Hasil Institusional
Menurut SharpLink, menggabungkan berbagai sumber yield untuk membentuk deployment yang inklusif merupakan metode produktif untuk kepemilikan $ETH institusional.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/09 17:30
Truebit Mengalami Kerugian $26,5 Juta dalam Peretasan DeFi Besar Pertama di 2026
Eksploitasi ini memanfaatkan celah dalam logika penetapan harga Truebit, memungkinkan penyerang mencetak token TRU tanpa batas dan menguras cadangan ETH.
Penulis: CryptoPotato
2026/01/09 17:28
Token asli Truebit TRU jatuh 99,9% menyusul eksploitasi senilai $26 juta
Postingan Truebit's native token TRU crashes 99.9% following $26M exploit muncul di BitcoinEthereumNews.com. Protokol Truebit diretas pada hari Kamis, sebagaimana
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/09 12:47
Lonjakan Staking Bitmine di Tengah Spekulasi Strategi Ethereum
Bitmine mengklaim pencapaian staking ETH baru; dokumen utama tidak mengonfirmasi total stake 965.700 ETH.
Penulis: coinlineup
2026/01/09 08:44
Truebit (TRU) Merosot 99,95% Saat Cyvers Menandai Pengurasan ETH Senilai $26 Juta
Cyvers Alerts telah menandai insiden Truebit yang dicurigai setelah kontrak pembelian berlabel mengirim sekitar 8.535 ETH, diperkirakan mendekati $26M. Harga TRU sempat anjlok
Penulis: Coinstats
2026/01/09 07:23
Cadangan Ethereum Strategis Berkembang saat 67 Organisasi Mengakumulasi Jutaan ETH
Ethereum berkembang lebih cepat dari sebelumnya karena entitas terus meningkatkan kepemilikan ETH mereka dan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan institusional terhadap jaringan tersebut.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/09 05:00
Lonjakan 10% Ethereum (ETH) Menciptakan Kegilaan Pasar
Ethereum (ETH) Menghadapi Peluang Beli saat Analis Memprediksi Kenaikan Harga 5 Hari. Ethereum telah turun selama tiga hari berturut-turut dan saat ini berada di bawah support kunci
Penulis: Tronweekly
2026/01/09 04:43
Prediksi Harga Ethereum (ETH): Akankah "Perak Digital" Memasuki Super-Cycle $9.000 pada 2026 di Tengah Konsolidasi Pasar?
Ethereum (ETH) sekali lagi menjadi pusat perdebatan pasar karena konsolidasi harga, pergeseran sentimen, dan metrik valuasi menghidupkan kembali perbandingan jangka panjang yang
Penulis: Brave Newcoin
2026/01/09 02:00
Berita yang Sedang Tren
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU