Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko

Postingan Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum tetap berada di ujung tanduk dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari level tertinggi sepanjang tahun $4.945 pada Agustus hingga $3.412 saat ini. Ringkasan Harga Ethereum perlahan membentuk pola death cross pada grafik harian. Ini juga membentuk pola bearish pennant saat kelemahannya berlanjut. Arus keluar ETF Ethereum terus berlanjut dalam beberapa minggu terakhir Token Ethereum (ETH) telah mengalami penurunan karena sentimen di industri melemah, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto bergerak ke zona ketakutan 25. Harga ini turun karena investor terus mengurangi posisi mereka dalam beberapa bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa arus masuk ETF Ethereum telah melambat, tanda bahwa permintaan melemah setelah likuidasi besar pada Oktober. ETF Ethereum Spot kehilangan lebih dari $507 juta minggu lalu setelah menambahkan $15,7 juta seminggu sebelumnya. Sebelum itu, mereka mengalami arus keluar bersih dalam dua minggu berturut-turut sebelumnya. Akibatnya, arus keluar bersih kumulatif telah bergerak dari hampir $15 miliar pada awal tahun ini menjadi $13,86 miliar. Harga Ethereum juga anjlok karena investor mengurangi penggunaan leverage mereka. Open interest futures telah mengalami tren penurunan yang kuat, bergerak dari puncak $70 miliar pada Agustus ke level rendah $39 miliar hari ini. Kelemahan di pasar futures sangat mencolok karena ini adalah salah satu yang paling aktif di industri kripto. Yang paling mencolok, volume di pasar spot juga terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ethereum juga berjuang saat retakan mulai muncul di antara perusahaan treasury. Saham treasury Ethereum teratas seperti BitMine, SharpLink, dan ETHZilla semuanya anjlok baru-baru ini. ETHZilla bahkan menjual sebagian kepemilikan Ethereum-nya dalam upaya untuk mendorong sahamnya melalui pembelian kembali. Dengan kelipatan NAV yang turun, ada risiko bahwa baik...