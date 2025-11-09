BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Yi Lihua: ETH diperkirakan akan mencapai $7.000 pada putaran ini; data penelitian investasi terbaru positif untuk ekspektasi ini.

Yi Lihua: ETH diperkirakan akan mencapai $7.000 pada putaran ini; data penelitian investasi terbaru positif untuk ekspektasi ini.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua memposting di platform X, menyatakan: "Kami menargetkan $7.000 untuk ETH pada putaran ini. Tidak ada yang lebih penting daripada pemilihan paruh waktu, dan tidak ada yang lebih menguntungkan bagi pemilihan paruh waktu daripada mendistribusikan uang. Mengingat pasar bull 2020, kekuatan pendorong utamanya juga adalah distribusi uang kepada masyarakat umum. Data penelitian investasi terbaru semuanya positif, dan dengan short pasar yang sudah sepenuhnya dimobilisasi, semuanya siap untuk memulai pasar bull baru. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan berusaha menghindari kontrak, karena pasar spot sudah cukup volatil. Sebenarnya, sejak reli ETH dimulai pada April, baru beberapa bulan berlalu. Seperti kata Buffett, tidak ada yang ingin menjadi kaya secara perlahan karena manusia memiliki naluri genetik untuk tidak sabar menginginkan hasil cepat, dan kita perlu bekerja keras untuk mengatasi kelemahan manusia ini."
Bagikan
Penulis: PANews2025/11/10 00:00
Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko

Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko

Postingan Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum tetap berada di ujung tanduk dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari level tertinggi sepanjang tahun $4.945 pada Agustus hingga $3.412 saat ini. Ringkasan Harga Ethereum perlahan membentuk pola death cross pada grafik harian. Ini juga membentuk pola bearish pennant saat kelemahannya berlanjut. Arus keluar ETF Ethereum terus berlanjut dalam beberapa minggu terakhir Token Ethereum (ETH) telah mengalami penurunan karena sentimen di industri melemah, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto bergerak ke zona ketakutan 25. Harga ini turun karena investor terus mengurangi posisi mereka dalam beberapa bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa arus masuk ETF Ethereum telah melambat, tanda bahwa permintaan melemah setelah likuidasi besar pada Oktober. ETF Ethereum Spot kehilangan lebih dari $507 juta minggu lalu setelah menambahkan $15,7 juta seminggu sebelumnya. Sebelum itu, mereka mengalami arus keluar bersih dalam dua minggu berturut-turut sebelumnya. Akibatnya, arus keluar bersih kumulatif telah bergerak dari hampir $15 miliar pada awal tahun ini menjadi $13,86 miliar. Harga Ethereum juga anjlok karena investor mengurangi penggunaan leverage mereka. Open interest futures telah mengalami tren penurunan yang kuat, bergerak dari puncak $70 miliar pada Agustus ke level rendah $39 miliar hari ini. Kelemahan di pasar futures sangat mencolok karena ini adalah salah satu yang paling aktif di industri kripto. Yang paling mencolok, volume di pasar spot juga terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ethereum juga berjuang saat retakan mulai muncul di antara perusahaan treasury. Saham treasury Ethereum teratas seperti BitMine, SharpLink, dan ETHZilla semuanya anjlok baru-baru ini. ETHZilla bahkan menjual sebagian kepemilikan Ethereum-nya dalam upaya untuk mendorong sahamnya melalui pembelian kembali. Dengan kelipatan NAV yang turun, ada risiko bahwa baik...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/09 23:14

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU