Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Keuntungan yang belum terealisasi dari "paus orang dalam penjualan pendek 1011" telah bertambah menjadi $4,62 juta.
PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, ketika ETH sempat menyentuh $3.600 pagi ini, keuntungan yang belum direalisasikan dari "paus insider short-selling 1011" telah bertambah menjadi $4,62 juta. Keuntungan alamat tersebut selama seminggu terakhir diperbarui menjadi $3,1 juta, dengan total keuntungan sebesar $102 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/11/10 08:09
Paus Menumpuk $69K di Ethereum Mendekati Zona Kritis $3.700
Paus sedang mengakumulasi lebih dari $69.000 Ethereum di sekitar $3.700 sebagai dinding resistensi utama dan ETH mengalami masalah teknis dan institusional yang serius.
Bagikan
Penulis: Blockchainreporter
2025/11/10 04:05
Ethereum Pulih di Atas $3.500 saat Likuidasi Meningkat dan Open Interest Melonjak Menuju Level Tertinggi Multi-Bulan
Poin Utama Ethereum bangkit 3,7% ke $3.520 setelah likuidasi tajam. $56 juta posisi ETH terhapus, sebagian besar short. MACD [...] Artikel Ethereum Pulih Di Atas $3.500 saat Likuidasi Meningkat dan Open Interest Melonjak Menuju Level Tertinggi Multi-Bulan pertama kali muncul di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/11/10 02:33
Yi Lihua: ETH diperkirakan akan mencapai $7.000 pada putaran ini; data penelitian investasi terbaru positif untuk ekspektasi ini.
PANews melaporkan pada 9 November bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua memposting di platform X, menyatakan: "Kami menargetkan $7.000 untuk ETH pada putaran ini. Tidak ada yang lebih penting daripada pemilihan paruh waktu, dan tidak ada yang lebih menguntungkan bagi pemilihan paruh waktu daripada mendistribusikan uang. Mengingat pasar bull 2020, kekuatan pendorong utamanya juga adalah distribusi uang kepada masyarakat umum. Data penelitian investasi terbaru semuanya positif, dan dengan short pasar yang sudah sepenuhnya dimobilisasi, semuanya siap untuk memulai pasar bull baru. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan berusaha menghindari kontrak, karena pasar spot sudah cukup volatil. Sebenarnya, sejak reli ETH dimulai pada April, baru beberapa bulan berlalu. Seperti kata Buffett, tidak ada yang ingin menjadi kaya secara perlahan karena manusia memiliki naluri genetik untuk tidak sabar menginginkan hasil cepat, dan kita perlu bekerja keras untuk mengatasi kelemahan manusia ini."
Bagikan
Penulis: PANews
2025/11/10 00:00
Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko
Postingan Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum tetap berada di ujung tanduk dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari level tertinggi sepanjang tahun $4.945 pada Agustus hingga $3.412 saat ini. Ringkasan Harga Ethereum perlahan membentuk pola death cross pada grafik harian. Ini juga membentuk pola bearish pennant saat kelemahannya berlanjut. Arus keluar ETF Ethereum terus berlanjut dalam beberapa minggu terakhir Token Ethereum (ETH) telah mengalami penurunan karena sentimen di industri melemah, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto bergerak ke zona ketakutan 25. Harga ini turun karena investor terus mengurangi posisi mereka dalam beberapa bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa arus masuk ETF Ethereum telah melambat, tanda bahwa permintaan melemah setelah likuidasi besar pada Oktober. ETF Ethereum Spot kehilangan lebih dari $507 juta minggu lalu setelah menambahkan $15,7 juta seminggu sebelumnya. Sebelum itu, mereka mengalami arus keluar bersih dalam dua minggu berturut-turut sebelumnya. Akibatnya, arus keluar bersih kumulatif telah bergerak dari hampir $15 miliar pada awal tahun ini menjadi $13,86 miliar. Harga Ethereum juga anjlok karena investor mengurangi penggunaan leverage mereka. Open interest futures telah mengalami tren penurunan yang kuat, bergerak dari puncak $70 miliar pada Agustus ke level rendah $39 miliar hari ini. Kelemahan di pasar futures sangat mencolok karena ini adalah salah satu yang paling aktif di industri kripto. Yang paling mencolok, volume di pasar spot juga terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ethereum juga berjuang saat retakan mulai muncul di antara perusahaan treasury. Saham treasury Ethereum teratas seperti BitMine, SharpLink, dan ETHZilla semuanya anjlok baru-baru ini. ETHZilla bahkan menjual sebagian kepemilikan Ethereum-nya dalam upaya untuk mendorong sahamnya melalui pembelian kembali. Dengan kelipatan NAV yang turun, ada risiko bahwa baik...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 23:14
Peringatan merah: Harga Ethereum perlahan membentuk pola berisiko
Harga Ethereum tetap berada di ujung tanduk dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari level tertinggi sepanjang tahun sebesar $4.945 pada Agustus hingga saat ini $3.412. Token Ethereum (ETH) telah mengalami penurunan seiring dengan melemahnya sentimen di industri, dengan Crypto...
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/11/09 23:12
Pepe Dollar Penjualan Awal Kripto Terbaik 2025: Prediksi Harga Ethereum (ETH) vs 5 Kripto Teratas untuk Diinvestasikan pada November 2025
Temukan mengapa Pepe Dollar adalah presale kripto terbaik tahun 2025. Bandingkan prediksi harga Ethereum (ETH) dan 5 kripto teratas untuk diinvestasikan pada November 2025, termasuk BlockchainFX, ZCash, DeepSnitch AI, dan Bitcoin Hyper.
Bagikan
Penulis: Blockchainreporter
2025/11/09 21:10
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M
Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/11/09 20:35
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.
PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/11/09 18:04
JPMorgan Meningkatkan Saham di BitMine, Pemegang Ethereum Terbesar
Pengajuan terbaru JPMorgan mengungkapkan saham substansial di BitMine, pemegang cadangan Ethereum teratas, memengaruhi pasar ETH. Baca selengkapnya...
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/11/09 11:51
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU