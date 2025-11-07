"7 Siblings" membeli 1601 ETH lagi hari ini, membawa total investasinya menjadi sekitar 163 juta USDC.

PANews melaporkan pada 7 November bahwa, menurut Ember, "7 Siblings" terus membeli 1601 ETH (sekitar $5,25 juta) hari ini. Sejak penurunan pada 11 Oktober, mereka telah menggunakan sekitar 163 juta USDC untuk membeli 45.800 ETH, dengan harga rata-rata $3561. Harga pasar saat ini lebih rendah dari harga rata-rata mereka, mengakibatkan kerugian sementara yang belum terealisasi sekitar $9,48 juta.