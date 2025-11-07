Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
MoonBull, ETH, dan XRP: Tiga Keunggulan yang Mengarahkan Bull Run 2025 ke Kripto 100X Teratas untuk Dibeli
Pernahkah bertanya-tanya kripto mana yang bisa menjadi bull run besar berikutnya di 2025? Dengan pasar yang bergairah, investor sedang berburu [...] Postingan MoonBull, ETH, dan XRP: Triple Treat yang Mengarahkan Bull Run 2025 ke Kripto 100X Teratas untuk Dibeli pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/11/09 06:15
Paus Kripto Mengalihkan $138M Dari Posisi Long Bitcoin ke Ethereum
TLDR Paus menutup posisi long Bitcoin senilai $60M dengan kerugian $1,3M dan beralih ke Ethereum. Posisi long Ethereum baru senilai $138M menggunakan leverage 3,56x dengan harga likuidasi $2.532. Paus memegang 40.000 ETH senilai $138M, bertaruh pada pertumbuhan Ethereum di masa depan. Posisi Ethereum menawarkan margin keamanan bagi paus dengan likuidasi di $2.532. Seorang paus kripto terkemuka yang dikenal sebagai [...] Artikel Paus Kripto Mengalihkan $138M Dari Posisi Long Bitcoin ke Ethereum pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/11/09 03:18
Ethereum menghadapi jalur sulit menuju $3,9K karena sentimen dan permintaan memudar
Permintaan yang lemah dari ETF Ethereum spot, data derivatif yang lemah, dan kekhawatiran makro telah membuat Ether berjuang untuk mempertahankan $3.400 meskipun ada tanda-tanda aktivitas onchain yang stabil. Poin penting: Arus keluar ETF Ethereum dan pedagang yang berhati-hati menunjukkan kepercayaan yang terbatas terhadap kenaikan harga ETH untuk saat ini. Premium derivatif yang rendah menunjukkan prospek yang redup untuk harga Ether. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/11/09 00:45
CEO Mengungkap Klaim Mengejutkan tentang Pelabelan Dompet yang Salah
Postingan CEO Mengungkap Klaim Mengejutkan tentang Pelabelan Dompet yang Salah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penolakan Deposit ETH Sharplink Gaming: CEO Mengungkap Klaim Mengejutkan tentang Pelabelan Dompet yang Salah Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Penolakan deposit ETH Sharplink Gaming: CEO mengungkap klaim mengejutkan tentang pelabelan dompet yang salah Sumber: https://bitcoinworld.co.in/sharplink-gaming-eth-deposit-denial/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/08 21:17
Prediksi Harga Ethereum: ETH Siap Melampaui Kinerja Bitcoin Pada 2027 Dengan Para Analis Mengatakan $10.000 Tidak Diragukan Lagi!
Jalan Ethereum menuju $10.000 pada tahun 2027 terlihat semakin kredibel seiring persetujuan ETF mendapatkan daya tarik dan uang institusional bersiap untuk mengalir masuk. Analis mengatakan ETH bisa segera mengungguli Bitcoin - sementara proyek DeFi yang berkembang pesat sudah memberikan utilitas pembayaran dunia nyata.
Penulis: Brave Newcoin
2025/11/08 15:41
2,45 Juta ETH Siap Keluar dari Validator Ethereum saat Permintaan Institusional Melonjak
Ekosistem staking Ethereum sedang mengalami salah satu fase ketidakseimbangan terbesarnya, dengan sekitar 1,5 juta ETH menunggu untuk masuk ke jaringan dan 2,45 juta ETH dalam antrean untuk keluar. Kemacetan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara adopsi institusional, skalabilitas teknis, dan pengambilan keuntungan di antara validator. Permintaan Institusional Bertemu Bottleneck Jaringan Setelah kejelasan regulasi dari A.S. [...]
Penulis: Coinstats
2025/11/08 11:59
Bagaimana Jika Inflasi ETH Melonjak Sementara XRP Mendominasi Likuiditas?
Dalam lanskap cryptocurrency yang berkembang pesat, perkembangan terbaru menunjukkan potensi pergeseran kekuatan antara Ethereum (ETH) dan XRP. Sementara transisi Ethereum ke model deflasi telah memperkuat statusnya sebagai penyimpan nilai dan fondasi untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), peran XRP sebagai alat penyelesaian lintas batas yang efisien memposisikannya sebagai pesaing tangguh [...]
Penulis: Crypto Breaking News
2025/11/08 01:07
$12.700 per hari: Tambang kekayaan on-chain dengan XRP, SOL, dan ETH di LeanHash
LeanHash mengubah penambangan kripto menjadi aliran pendapatan tanpa perlu campur tangan, memungkinkan pengguna mendapatkan reward harian melalui penambangan multi-chain yang terotomatisasi. #partnercontent
Penulis: Crypto.news
2025/11/07 22:11
Harga Ethereum (ETH): Apakah Penurunan Terbaru Merupakan Peluang Pembelian Sebelum Reli Q4?
TLDR Ethereum turun 13,61% selama tujuh hari, jatuh ke $3.099 sebelum pulih ke $3.337 Analis Michaël van de Poppe menyebut rentang harga saat ini sebagai "area bagus untuk mengakumulasi posisi" Beberapa trader percaya penurunan ini adalah "jebakan bearish besar" dengan potensi mencapai $5.000 pada akhir tahun Pasokan Ethereum di bursa menurun, yang [...] Postingan Harga Ethereum (ETH): Apakah Penurunan Terbaru Merupakan Peluang Pembelian Sebelum Reli Q4? pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/11/07 15:40
"7 Siblings" membeli 1601 ETH lagi hari ini, membawa total investasinya menjadi sekitar 163 juta USDC.
PANews melaporkan pada 7 November bahwa, menurut Ember, "7 Siblings" terus membeli 1601 ETH (sekitar $5,25 juta) hari ini. Sejak penurunan pada 11 Oktober, mereka telah menggunakan sekitar 163 juta USDC untuk membeli 45.800 ETH, dengan harga rata-rata $3561. Harga pasar saat ini lebih rendah dari harga rata-rata mereka, mengakibatkan kerugian sementara yang belum terealisasi sekitar $9,48 juta.
Penulis: PANews
2025/11/07 11:21
