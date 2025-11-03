Bursa
Bitcoin & ETH Treasuries Melonjak: Strategi, BitMine Beli Baru
Bitcoin & ETH Treasuries Surge: Strategy, BitMine Buy Fresh Keshav adalah lulusan Fisika yang telah bekerja sebagai penulis dengan Bitcoinist sejak Juni 2021. Dia memiliki semangat untuk menulis dan selama bertahun-tahun, dia telah mendapatkan pengalaman bekerja di berbagai bidang. Keshav memiliki minat aktif di pasar cryptocurrency, dengan analisis on-chain menjadi area yang sangat dia sukai untuk diteliti dan ditulis.
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 18:32
Bisakah Ethereum (ETH) Benar-benar Meroket ke $8K? Ini Kata Para Analis
Ethereum mendekati support kunci saat analis melacak kemungkinan pergerakan ke $8K. Grafik teknikal dan data on-chain menunjukkan sinyal jangka pendek yang beragam.
Penulis: CryptoPotato
2025/11/04 11:36
Akun Machi, dengan hanya $16.000 tersisa, masih memulai kembali posisi long ETH 25x.
PANews melaporkan pada 4 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, Machi Big Brother, setelah kehilangan lebih dari $15 juta dan hanya memiliki $16.771 tersisa di akunnya, sekali lagi menggunakan leverage 25x untuk membeli posisi long pada 100 ETH (sekitar $364.000), dengan harga likuidasi $3.546,43. Perjalanan keuangannya dari keuntungan puncak sebesar $44,84 juta hingga kerugian besar saat ini benar-benar legendaris.
Penulis: PANews
2025/11/04 10:24
BitMine melipatgandakan investasinya pada Ethereum saat kepemilikan ETH mencapai 3,4 juta
BitMine membeli 82.353 token Ethereum saat kepemilikan mencapai 3,4 juta. Perbendaharaan kripto dan tunai berjumlah $13,7 miliar. BitMine mencapai 2,8% dari target 5% pasokan Ethereum. BitMine Immersion Technologies, pemimpin dalam penambangan cryptocurrency dan solusi pendinginan canggih, telah secara signifikan memperkuat posisinya di ruang aset digital. Perusahaan telah mengungkapkan [...] Postingan BitMine melipatgandakan investasi pada Ethereum saat kepemilikan ETH mencapai 3,4 juta pertama kali muncul di CoinJournal.
Penulis: Coin Journal
2025/11/04 01:52
Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan pada 2026, Token Baru Ini Bisa Jadi ETH Berikutnya
Postingan Best Crypto to Invest In for 2026, This New Token Could Be Next ETH pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Ethereum mengubah cara orang memandang keuangan digital. Para pendukung awal percaya pada penggunaannya sebelum kehebohan dimulai, dan mereka menyaksikan nilainya melonjak. Sekarang, gelombang baru dalam keuangan terdesentralisasi sedang terbentuk. Mutuum Finance (MUTM) memasuki arena tersebut dengan misi untuk membentuk kembali cara kerja peminjaman, pinjaman, dan stablecoin secara bersama. Kripto DeFi generasi berikutnya ini ...
Penulis: CoinPedia
2025/11/03 23:32
ETH Berjuang Melawan Tekanan Pasar, XRP Mempertahankan Keseimbangan, Sementara BlockDAG Menarik Perhatian dengan Kekuatan Presale $435M+
Dalam lanskap kripto yang berubah, tiga proyek kunci sedang membentuk sentimen pasar secara keseluruhan. Penurunan Ethereum di bawah $4.000 mencerminkan kehati-hatian jangka pendek [...] Postingan ETH Berjuang Melawan Tekanan Pasar, XRP Mempertahankan Keseimbangan, Sementara BlockDAG Menarik Perhatian dengan Kekuatan Presale $435M+ pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/11/03 08:00
Ethereum kini menjadi 'mata uang cadangan' senilai $183 miliar: Mengalahkan Singapura, India
Postingan Ethereum kini menjadi 'mata uang cadangan' senilai $183 miliar: Mengalahkan Singapura, India muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-poin penting Mengapa ETH disebut sebagai "mata uang cadangan"? Stablecoin berbasis ETH menempati peringkat ke-22 terbesar secara global, di depan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan India. Siapa yang bertaruh besar pada kebangkitan ETH? Seorang trader top dengan catatan 100% sukses memegang posisi long 39.000 ETH ($151 juta). Inilah faktanya. Ethereum [ETH] bukan lagi sekadar blockchain, melainkan pada dasarnya adalah mata uang cadangan. Stablecoin berbasis ETH kini menempati peringkat ke-22 terbesar di dunia... lebih besar dari cadangan yang dimiliki kebanyakan negara dalam FX. Dan sementara Twitter kripto memperdebatkan "momentum lemah," seorang trader top dengan catatan sempurna diam-diam mengumpulkan posisi long. Apakah terobosan ETH sudah dimulai? ETH dalam permainan besar Tumpukan stablecoin ETH kini bernilai $183 miliar — cukup besar untuk menempati peringkat ke-22 terbesar secara global. Hal ini menempatkan Ethereum di depan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, India, dan Arab Saudi dalam perbandingan FX. Hanya raksasa seperti China ($3,6T), Jepang ($1,4T) dan Swiss ($1T) yang berada jauh di atasnya. Sumber: cryptorand/X Skala ini penting, karena memposisikan ulang peran ETH dari "aset sektor teknologi" menjadi lapisan penyelesaian dengan bobot moneter nyata. Jika Ethereum kini secara fungsional menjadi denominator cadangan, maka setiap terobosan siklus dalam harga ETH berpotensi bersifat makro. Seorang trader misterius muncul Trader di balik alamat 0xc2a3 tidak berdiam diri dalam penurunan saat ini. Mereka kini memegang posisi long 39.000 ETH baru senilai $151 juta (dengan leverage 10x) meskipun pendanaan tetap negatif dan sentimen tetap hati-hati. Sejarahnya penting di sini: Lookonchain mencatat di X bahwa dia memiliki tingkat kemenangan 100% di berbagai pergerakan besar. Sumber: X Dan meskipun mereka juga menambahkan posisi long $118 juta di BTC dan $105 juta di SOL, kesimpulan utamanya sederhana. "Paus" paling "efisien" dalam siklus ini memposisikan ukuran langsung di belakang kebangkitan ETH terlebih dahulu. Playbook COIN mungkin...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/03 06:09
Investor Berbondong-bondong ke MoonBull Untuk Keuntungan 1000X- Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan pada November saat Berita TRX dan ETH Trending
MoonBull Menyala sebagai kripto terbaik untuk diinvestasikan pada November bersama dengan pembaruan TRX dan ETH. Jelajahi tahapan presale, pergerakan harga, dan potensi pertumbuhan.
Penulis: Blockchainreporter
2025/11/03 03:25
Paus Solana, Ethereum beralih ke Digitap di tengah perkiraan pertumbuhan; mungkinkah ini menjadi pelari kripto besar berikutnya?
Paus beralih dari ETH dan SOL ke Digitap, hibrida fintech-crypto yang bertujuan mendefinisikan ulang utilitas crypto dunia nyata. Hari-hari awal untuk Solana dan Ethereum adalah perjalanan liar yang menghasilkan kekayaan bagi banyak orang. Tapi apakah itu masih terjadi? Pendatang baru menjadi...
Penulis: Crypto.news
2025/11/03 01:00
Aktivitas Jaringan Ethereum Menurun 24% Menunjukkan Momentum Bearish
Berdasarkan data blockchain terbaru dan pasar $ETH, penurunan 24% dalam aktivitas jaringan Ethereum menimbulkan prospek bearish $ETH di masa depan.
Penulis: Blockchainreporter
2025/11/03 00:30
