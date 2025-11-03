Ethereum kini menjadi 'mata uang cadangan' senilai $183 miliar: Mengalahkan Singapura, India

Poin-poin penting Mengapa ETH disebut sebagai "mata uang cadangan"? Stablecoin berbasis ETH menempati peringkat ke-22 terbesar secara global, di depan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan India. Siapa yang bertaruh besar pada kebangkitan ETH? Seorang trader top dengan catatan 100% sukses memegang posisi long 39.000 ETH ($151 juta). Inilah faktanya. Ethereum [ETH] bukan lagi sekadar blockchain, melainkan pada dasarnya adalah mata uang cadangan. Stablecoin berbasis ETH kini menempati peringkat ke-22 terbesar di dunia... lebih besar dari cadangan yang dimiliki kebanyakan negara dalam FX. Dan sementara Twitter kripto memperdebatkan "momentum lemah," seorang trader top dengan catatan sempurna diam-diam mengumpulkan posisi long. Apakah terobosan ETH sudah dimulai? ETH dalam permainan besar Tumpukan stablecoin ETH kini bernilai $183 miliar — cukup besar untuk menempati peringkat ke-22 terbesar secara global. Hal ini menempatkan Ethereum di depan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, India, dan Arab Saudi dalam perbandingan FX. Hanya raksasa seperti China ($3,6T), Jepang ($1,4T) dan Swiss ($1T) yang berada jauh di atasnya. Sumber: cryptorand/X Skala ini penting, karena memposisikan ulang peran ETH dari "aset sektor teknologi" menjadi lapisan penyelesaian dengan bobot moneter nyata. Jika Ethereum kini secara fungsional menjadi denominator cadangan, maka setiap terobosan siklus dalam harga ETH berpotensi bersifat makro. Seorang trader misterius muncul Trader di balik alamat 0xc2a3 tidak berdiam diri dalam penurunan saat ini. Mereka kini memegang posisi long 39.000 ETH baru senilai $151 juta (dengan leverage 10x) meskipun pendanaan tetap negatif dan sentimen tetap hati-hati. Sejarahnya penting di sini: Lookonchain mencatat di X bahwa dia memiliki tingkat kemenangan 100% di berbagai pergerakan besar. Sumber: X Dan meskipun mereka juga menambahkan posisi long $118 juta di BTC dan $105 juta di SOL, kesimpulan utamanya sederhana. "Paus" paling "efisien" dalam siklus ini memposisikan ukuran langsung di belakang kebangkitan ETH terlebih dahulu. Playbook COIN mungkin...