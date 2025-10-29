SEGG Media merencanakan inisiatif aset digital senilai $300 juta, dengan fokus awal pada Bitcoin

Poin Utama SEGG Media, sebuah perusahaan publik, merencanakan inisiatif aset digital senilai $300 juta, dengan penekanan awal pada Bitcoin. Ini mencerminkan tren yang lebih luas dari adopsi korporasi Bitcoin sebagai aset cadangan treasury. SEGG Media, sebuah perusahaan publik, berencana untuk mendirikan inisiatif aset digital senilai $300 juta dan mengalokasikan 80% dari modal tersebut untuk treasury kripto multi-aset. Bitcoin akan menjadi fokus awal treasury, menyediakan dasar stabilitas, sementara aset tambahan seperti Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan ZIGChain (ZIG) akan dimasukkan untuk meningkatkan hasil melalui operasi validator. Langkah ini mencerminkan adopsi korporasi Bitcoin yang semakin berkembang sebagai aset treasury. Perusahaan-perusahaan publik baru-baru ini memperluas kepemilikan Bitcoin mereka untuk meningkatkan hasil treasury melalui akumulasi strategis. Strategi treasury Bitcoin mencapai legitimasi yang lebih besar karena lembaga pemeringkat mengevaluasi perusahaan yang mengadopsinya. Beberapa perusahaan dengan treasury Bitcoin secara aktif mengelola posisi mereka dengan menjual sebagian di tengah pergerakan pasar. Sumber: https://cryptobriefing.com/segg-media-300m-digital-asset-bitcoin-treasury/