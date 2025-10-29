Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
SEGG Media merencanakan inisiatif aset digital senilai $300 juta, dengan fokus awal pada Bitcoin
Postingan SEGG Media merencanakan inisiatif aset digital senilai $300 juta, dengan penekanan awal pada Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama SEGG Media, sebuah perusahaan publik, merencanakan inisiatif aset digital senilai $300 juta, dengan penekanan awal pada Bitcoin. Ini mencerminkan tren yang lebih luas dari adopsi korporasi Bitcoin sebagai aset cadangan treasury. SEGG Media, sebuah perusahaan publik, berencana untuk mendirikan inisiatif aset digital senilai $300 juta dan mengalokasikan 80% dari modal tersebut untuk treasury kripto multi-aset. Bitcoin akan menjadi fokus awal treasury, menyediakan dasar stabilitas, sementara aset tambahan seperti Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan ZIGChain (ZIG) akan dimasukkan untuk meningkatkan hasil melalui operasi validator. Langkah ini mencerminkan adopsi korporasi Bitcoin yang semakin berkembang sebagai aset treasury. Perusahaan-perusahaan publik baru-baru ini memperluas kepemilikan Bitcoin mereka untuk meningkatkan hasil treasury melalui akumulasi strategis. Strategi treasury Bitcoin mencapai legitimasi yang lebih besar karena lembaga pemeringkat mengevaluasi perusahaan yang mengadopsinya. Beberapa perusahaan dengan treasury Bitcoin secara aktif mengelola posisi mereka dengan menjual sebagian di tengah pergerakan pasar. Sumber: https://cryptobriefing.com/segg-media-300m-digital-asset-bitcoin-treasury/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/31 02:23
Saham SharpLink (SBET): Merencanakan Penerapan Ethereum Senilai $200 Juta di Jaringan Linea
TLDR SharpLink Gaming (SBET) berencana untuk mengerahkan $200 juta Ether ke jaringan Linea milik Consensys selama beberapa tahun untuk menghasilkan yield onchain. Pengerahan ini mewakili 5,6% dari treasury ETH SharpLink sebesar 859.853 ETH, yang saat ini bernilai $3,57 miliar, menjadikannya pemegang Ethereum korporasi terbesar kedua. Perusahaan akan menggunakan ether.fi untuk staking dan restaking, serta EigenCloud untuk [...] Artikel SharpLink (SBET) Stock: Plans $200 Million Ethereum Deployment on Linea Network pertama kali muncul di CoinCentral.
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/10/29 17:41
Langkah Penting Menandakan Potensi Pergeseran Pasar
Postingan Crucial Move Signals Potential Market Shift muncul di BitcoinEthereumNews.com. Posisi Smart Trader ETH: Langkah Penting Menandakan Potensi Pergeseran Pasar Lewati ke konten Beranda Berita Crypto Posisi Smart Trader ETH: Langkah Penting Menandakan Potensi Pergeseran Pasar Sumber: https://bitcoinworld.co.in/smart-trader-eth-position-update/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/29 15:20
Peserta ICO Ethereum memindahkan $6 juta dalam ETH setelah 8 tahun tidak aktif: data onchain
Investor tersebut berpartisipasi dalam ICO Ethereum tahun 2014 dan menerima 20.000 ETH seharga sekitar $6.200, lapor Lookonchain.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/10/29 14:39
BitMine Meningkatkan Treasury ETH sebesar $113M
Postingan BitMine Meningkatkan Perbendaharaan ETH sebesar $113M pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News BitMine Immersion Technologies menambahkan 27.316 ETH senilai $113 juta ke perbendaharaannya minggu ini, meningkatkan total kepemilikan Ethereum-nya menjadi $13,3 miliar. Ini menjadikan BitMine perbendaharaan ETH terbesar secara global dan perbendaharaan kripto terbesar kedua secara keseluruhan. Perusahaan yang dipimpin oleh Tom Lee ini bertujuan untuk mengakumulasi 5% dari total pasokan Ethereum. BitMine didukung oleh ...
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/10/29 14:20
BitMine milik Tom Lee menambahkan ETH senilai $113 juta ke perbendaharaan: data onchain
Pengungkapan BitMine pada hari Senin mengungkapkan bahwa kepemilikan treasurinya telah melampaui 3,3 juta ETH, senilai lebih dari $13 miliar.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/10/29 11:42
Bitmine diduga menerima 27.316 ETH senilai sekitar $109 juta melalui dompet baru
PANews melaporkan pada 29 Oktober bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang baru dibuat, "0xDc8," menerima 27.316 ETH dari BitGo, senilai $108,92 juta. Dompet ini diduga milik Bitmine.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/10/29 07:47
SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Saham: Mendapatkan Momentum saat Kas ETH Senilai $200M Memanfaatkan Layer-2 Linea
TLDR SharpLink mengerahkan $200M ETH di Linea untuk meningkatkan hasil treasury DeFi. Dorongan $200M ETH menandakan lompatan SharpLink ke dalam keuangan Layer-2 Ethereum. SharpLink bertaruh besar pada Linea untuk keuntungan hasil ETH yang terukur dan dikelola risikonya. DeFi institusional berkembang saat SharpLink memindahkan $200M ETH ke jaringan Linea. Rencana $200M ETH SharpLink menggabungkan keuangan korporat dengan DeFi Ethereum. SharpLink [...] Postingan SharpLink Gaming, Inc. (SBET) Stock: Mendapatkan Momentum saat Treasury $200M ETH Memanfaatkan Layer-2 Linea pertama kali muncul di CoinCentral.
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/10/29 02:42
Ethereum Menghadapi Jebakan Bearish Tersembunyi Di $4.100—Inilah 2 Skenarionya
Ethereum (CRYPTO: ETH) diperdagangkan mendekati $4.100 pada hari Selasa karena aksi harga menunjukkan tanda-tanda kelelahan di zona resistensi kunci. Indikator teknis dan data aliran sekarang memperingatkan kemungkinan pembentukan setup bearish di bawah $4.250.baca selengkapnya
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/10/29 02:32
Paus Ethereum Meningkatkan Investasi pada ETH Saat Target Harga $5.000 Menjadi Lebih Mungkin
Dengan harga Ethereum kembali di atas level harga $4.000 setelah rebound terbaru, para peserta kripto dan analis mulai menyerukan tonggak penting berikutnya, yaitu menembus di atas $5.000. Juga terjadi peningkatan akumulasi di antara investor utama dalam periode tersebut, mencerminkan posisi strategis oleh para peserta pasar ini. Para analis [...]
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/10/29 00:00
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
