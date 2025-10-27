BursaDEX+
Saham ETHZilla Corporation (ETHZ): Lonjakan 14% Setelah Penjualan Treasury ETH Senilai $40M dan Rencana Pembelian Kembali

TLDR ETHZilla menjual ETH senilai $40M untuk mendanai pembelian kembali saham dan menutup kesenjangan NAV. Penjualan ETH senilai $12M mendanai pembelian kembali 600K saham di tengah penilaian rendah. Tekanan aktivis mendorong penyelarasan kembali kas ETHZilla yang berani. Lonjakan pembelian kembali mengangkat saham ETHZ sebesar 14,5% dan meningkatkan kepercayaan pasar. ETHZilla menyeimbangkan visi blockchain dengan strategi modal yang tajam. ETHZilla Corporation (Nasdaq: ETHZ) melonjak 14,53% untuk ditutup pada [...]
Penulis: Coincentral2025/10/28 16:36
ETF ETH Spot: Arus Masuk Luar Biasa Sebesar $133M yang Dipimpin oleh BlackRock Menandakan Kepercayaan Investor yang Diperbaharui

BitcoinWorld Spot ETH ETF: Arus Masuk Luar Biasa Sebesar $133 Juta yang Dipimpin oleh BlackRock Menandakan Kepercayaan Investor yang Diperbaharui Apakah Anda memperhatikan pasar kripto? Jika ya, Anda mungkin telah memperhatikan berita menarik: Spot ETH ETF telah membuat comeback yang luar biasa, mencatat arus masuk bersih yang signifikan setelah periode singkat arus keluar. Pergeseran positif ini memicu optimisme baru di kalangan investor dan menandakan minat yang berkembang pada produk keuangan berbasis Ethereum. Apa yang Mendorong Kebangkitan Spot ETH ETF? Setelah tiga hari arus keluar bersih, Spot ETH ETF AS melihat arus masuk substansial sebesar $133,25 juta (setara dengan 191,2 miliar won) pada 27 Oktober, menurut data dari TraderT. Ini menandai kembalinya yang tegas ke wilayah positif, perkembangan yang disambut baik untuk ekosistem Ethereum dan pasar aset digital yang lebih luas. Pemimpin yang jelas dalam kebangkitan ini adalah ETHA dari BlackRock, yang sendiri menarik arus masuk bersih yang mengesankan sebesar $71,83 juta. Kinerja kuat oleh salah satu manajer aset terbesar di dunia ini menyoroti kepercayaan institusional yang sedang dibangun seputar Ethereum. Kontributor signifikan lainnya termasuk:
  • ETHW dari Bitwise: $22,59 juta
  • Mini ETH dari Grayscale: $15,79 juta
  • FETH dari Fidelity: $11,53 juta
Yang penting, tidak ada Spot ETH ETF yang mengalami arus keluar bersih pada hari tertentu ini, menunjukkan sentimen positif yang luas di seluruh papan. Momentum kolektif ini menunjukkan bahwa investor semakin nyaman mengalokasikan modal ke Ethereum melalui kendaraan investasi yang diatur. Mengapa Arus Masuk Spot ETH ETF Ini Begitu Penting? Kembalinya ke arus masuk bersih untuk Spot ETH ETF membawa bobot signifikan karena beberapa alasan. Pertama, ini menunjukkan permintaan investor yang berkelanjutan untuk eksposur ke Ethereum tanpa langsung memegang cryptocurrency. ETF menyediakan struktur investasi yang familiar dan diatur, menarik bagi investor institusional dan ritel yang mungkin ragu untuk menavigasi pembelian kripto langsung. Selain itu, arus masuk yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada stabilitas harga dan potensi momentum naik untuk Ethereum itu sendiri. Saat lebih banyak modal mengalir ke dalam dana ini, aset ETH yang mendasarinya yang dipegang oleh ETF meningkat, berpotensi mengurangi pasokan yang beredar yang tersedia di bursa. Dinamika ini dapat mempengaruhi persepsi pasar dan menarik investasi lebih lanjut. Tren ini juga menggarisbawahi kedewasaan pasar aset digital yang berkembang. Ketersediaan dan kinerja produk seperti Spot ETH ETF adalah indikator penting dari penerimaan dan integrasi keuangan tradisional yang meningkat terhadap cryptocurrency. Ini adalah jembatan antara dunia keuangan lama dan baru. Apa Artinya Ini untuk Masa Depan Spot ETH ETF? Kinerja kuat Spot ETH ETF, terutama dengan BlackRock memimpin, dapat menetapkan preseden untuk keterlibatan institusional di masa depan. Saat lebih banyak raksasa keuangan menawarkan produk serupa, persaingan mungkin meningkat, berpotensi mengarah pada penawaran yang lebih inovatif dan biaya yang lebih rendah bagi investor. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konteks pasar yang lebih luas. Meskipun arus masuk ini positif, pasar kripto tetap dinamis dan tunduk pada berbagai pengaruh, termasuk perubahan regulasi, faktor makroekonomi, dan perkembangan teknologi dalam jaringan Ethereum. Investor harus selalu melakukan uji tuntas mereka sendiri. Arus masuk bersih baru-baru ini menawarkan narasi yang menarik tentang kepercayaan yang diperbaharui dan posisi strategis oleh pemain utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun volatilitas masa lalu, tesis investasi jangka panjang untuk Ethereum, difasilitasi oleh produk yang dapat diakses seperti Spot ETH ETF, tetap kuat. Singkatnya, kembalinya signifikan ke arus masuk bersih untuk Spot ETH ETF, yang dipelopori oleh BlackRock, adalah indikator kuat dari penguatan kepercayaan investor dan adopsi institusional. Perkembangan ini tidak hanya memberikan gelombang segar modal ke dalam ekosistem Ethereum tetapi juga memperkuat peran produk investasi kripto yang diatur dalam lanskap keuangan yang berkembang. Ini adalah waktu yang menarik untuk melihat bagaimana tren ini terus berkembang. Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Spot ETH ETF Apa itu Spot ETH ETF? Spot ETH ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang secara langsung memegang Ethereum (ETH) sebagai aset dasarnya. Ini memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga ETH tanpa harus membeli, menyimpan, atau mengelola cryptocurrency itu sendiri. Siapa pemain utama yang menawarkan Spot ETH ETF? Saat ini, manajer aset terkemuka seperti BlackRock, Bitwise, Grayscale, dan Fidelity adalah pemain kunci di pasar Spot ETH ETF, di antara yang lain. Bagaimana arus masuk bersih mempengaruhi harga Ethereum? Arus masuk bersih ke Spot ETH ETF biasanya berarti bahwa dana ini membeli lebih banyak ETH dari pasar untuk mendukung saham mereka. Peningkatan permintaan ini berpotensi menyebabkan pengurangan pasokan yang tersedia di bursa, yang dapat berkontribusi pada tekanan naik pada harga Ethereum. Apakah Spot ETH ETF tersedia di mana-mana? Ketersediaan Spot ETH ETF tergantung pada lingkungan regulasi setiap negara. Sementara artikel ini merujuk pada Spot ETH ETF AS, ketersediaan global mereka bervariasi. Investor harus memeriksa peraturan lokal. Apa risiko yang terkait dengan investasi di Spot ETH ETF? Investasi di Spot ETH ETF membawa risiko yang mirip dengan investasi di Ethereum itu sendiri, termasuk volatilitas harga, perubahan regulasi, dan kekhawatiran likuiditas pasar. Penting bagi investor untuk memahami risiko ini sebelum menyerahkan modal. Apakah Anda menemukan artikel ini bermanfaat? Bagikan dengan teman, keluarga, dan sesama penggemar kripto di media sosial untuk menyebarkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam Spot ETH ETF dan dunia aset digital yang menarik! Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tren Ethereum terbaru, jelajahi artikel kami tentang perkembangan kunci yang membentuk adopsi institusional Ethereum. Postingan ini Spot ETH ETF: Arus Masuk Luar Biasa Sebesar $133 Juta yang Dipimpin oleh BlackRock Menandakan Kepercayaan Investor yang Diperbaharui pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: Coinstats2025/10/28 10:55
Jepang meluncurkan stablecoin yen pertama JPYC: langkah menuju yen digital yang diregulasi

Perusahaan fintech Jepang JPYC Inc. hari ini secara resmi memperkenalkan stablecoin pertama yang sepenuhnya didukung oleh yen Jepang. Mata uang digital ini, JPYC, dipatok 1:1 dengan yen dan menandai tonggak sejarah bagi Jepang. Dengan ini, negara tersebut membuka pintu untuk stablecoin yang diregulasi dan memperkuat posisinya sebagai pelopor di pasar mata uang digital Asia. Stablecoin sangat populer, setiap wilayah keuangan kini memiliki banyak inisiatif yang ingin menguasai pasar. Apa itu JPYC dan bagaimana cara kerjanya? Stablecoin JPYC baru ini sepenuhnya didukung oleh deposito yen dan obligasi pemerintah Jepang (JGB). JPYC Inc. telah mengkonfirmasi bahwa koin tersebut akan tersedia di beberapa blockchain, termasuk Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), dan Polygon (MATIC). Perusahaan menyatakan bahwa pengguna dapat bertransaksi tanpa biaya selama fase peluncuran awal. Pendapatan dihasilkan melalui bunga dari obligasi pemerintah yang mendasarinya. JPYC menargetkan volume penerbitan sebesar 10 triliun yen (sekitar 65 miliar dolar) dalam tiga tahun. Metaplanet adalah contoh utama adopsi Bitcoin di Jepang. Perusahaan telah menyimpan Bitcoin selama bertahun-tahun dan terus membelinya. Mengapa ini penting bagi Jepang? Dengan pengenalan JPYC, Jepang mengambil langkah besar dalam digitalisasi infrastruktur keuangannya. Stablecoin, yang selama bertahun-tahun berada di zona abu-abu regulasi, kini mendapatkan dasar hukum yang jelas. Sejak 2023, aturan baru di Jepang menetapkan bahwa hanya lembaga terdaftar yang dapat menerbitkan stablecoin, asalkan mereka menyimpan cadangan mereka sepenuhnya dalam uang fiat atau aset aman. Kerangka ini menjadikan Jepang salah satu negara pertama di dunia di mana stablecoin secara resmi diakui dan diregulasi. Bagi perusahaan, ini menawarkan peluang: mereka dapat melakukan transaksi domestik dan internasional dengan JPYC tanpa bergantung pada dolar AS atau transfer bank yang mahal. Jepang juga ingin lebih fokus pada Bitcoin. Setidaknya, itulah yang muncul dari berita terbaru. Bagaimana JPYC cocok dalam konteks Asia dan global? Secara global, pasar stablecoin masih didominasi oleh koin yang dipatok ke dolar seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC). Lebih dari 99% dari semua stablecoin terkait dengan dolar AS. Dengan JPYC, Jepang ingin menawarkan alternatif yang memperkuat mata uangnya sendiri di era digital. Inisiatif ini dapat berfungsi sebagai cetak biru bagi ekonomi Asia lainnya yang ingin mempertahankan otonomi keuangan mereka. Korea Selatan dan China juga bereksperimen dengan stablecoin nasional, sementara Singapura dan Hong Kong memperketat regulasi mereka untuk aset digital. Dengan JPYC, Jepang memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam pengembangan stablecoin yang diregulasi di Asia. Hubungan dengan proyek CBDC Bank of Japan Peluncuran JPYC terjadi pada saat Bank of Japan (BoJ) sedang meneliti kelayakan mata uang digital bank sentral (CBDC). Meskipun CBDC diterbitkan oleh bank sentral itu sendiri, JPYC dapat berfungsi sebagai lingkungan pengujian yang berharga untuk infrastruktur, pengalaman pengguna, dan pengawasan. Melalui kerja sama antara pihak publik dan swasta – JPYC sebagai penerbit swasta dan BoJ sebagai otoritas sentral – tercipta ekosistem di mana inovasi dan regulasi berjalan beriringan. Menurut analis, model ini dapat menjadi panduan bagi negara lain yang ingin mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Tantangan dan prospek Tantangan terbesar terletak pada adopsi. Jepang masih memiliki preferensi kuat untuk uang tunai dan kartu kredit. Analis memperkirakan bahwa akan butuh setidaknya dua tahun sebelum stablecoin yen digunakan secara luas dalam ritel atau pembayaran internasional. Selain itu, ada persaingan ketat: bank-bank besar Jepang seperti Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), SMBC, dan Mizuho mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Transparansi, kemudahan penggunaan, dan interoperabilitas karenanya menjadi krusial untuk kesuksesan JPYC. Namun, arahnya jelas. JPYC berharap untuk memenangkan pasar. Kesimpulan Peluncuran JPYC menandai titik balik bagi pasar kripto Asia. Jepang memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam stablecoin yang diregulasi dan membuka jalan untuk masa depan di mana mata uang digital dan mata uang nasional berpadu dengan mulus.
Penulis: Coinstats2025/10/28 05:46
Bitcoin dan Ethereum akan Melonjak dengan Harapan Perdagangan AS-China, Paus Ethereum Mengakumulasi 96 ETH, dan Lainnya...

Bitcoin dan Ethereum akan Naik karena Harapan Perdagangan AS-China, Paus Ethereum Mengakumulasi 96 ETH, dan Lainnya... Pembaruan Langsung Crypto Berikutnya
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/27 19:06

