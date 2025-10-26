Vitalik Buterin Menegaskan Kembali Keamanan Blockchain Di Tengah Risiko Validator
Poin Utama: Vitalik Buterin memperingatkan tentang risiko ketergantungan pada validator off-chain. Mayoritas 51% validator tidak dapat melakukan pencurian aset. Pengembang dan komunitas didesak untuk meningkatkan keamanan on-chain. Pada 26 Oktober, co-founder Ethereum Vitalik Buterin menekankan di platform X ketahanan blockchain terhadap serangan 51% yang mempengaruhi konsensus tetapi memperingatkan tentang risiko kepercayaan off-chain. Peringatan Buterin menyoroti potensi kerentanan dalam sistem berbasis validator dan sangat penting bagi protokol yang bergantung pada data off-chain, menekankan perlunya langkah-langkah keamanan yang diperkuat. Tren Pasar Ethereum dan Peringatan Ahli Per 26 Oktober 2025, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.934,51, mencerminkan kenaikan 4,85% selama 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasarnya mencapai $474,89 miliar dengan dominasi 12,63%. Meskipun angka-angka ini, Ethereum telah mengalami penurunan 13,75% dalam 60 hari terakhir. Menurut tim penelitian Coincu, potensi peningkatan kepercayaan off-chain dapat meningkatkan paparan terhadap risiko sistemik. Mereka menyarankan evaluasi ulang ketergantungan pada oracle yang digerakkan validator, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan data on-chain. Tren pasar Ethereum menunjukkan bahwa perkembangan tersebut dapat berdampak signifikan pada stabilitas harga dan kepercayaan investor. "Fitur utama blockchain adalah bahkan serangan 51% tidak dapat membuat blok yang tidak valid menjadi valid. Ini berarti bahwa meskipun 51% validator berkolusi (atau mengalami serangan kerentanan perangkat lunak), aset pengguna tidak dapat dicuri. Namun, jika Anda mulai mempercayai set validator Anda untuk melakukan hal-hal lain di luar kendali blockchain (off-chain), maka fitur ini menjadi tidak valid—pada titik itu, 51% validator dapat berkolusi dan memberikan jawaban yang salah, dan Anda tidak akan memiliki jalan keluar." — Vitalik Buterin, Co-founder, Ethereum Data Pasar dan Wawasan Tahukah Anda? Secara historis, kegagalan oracle off-chain telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama dalam insiden bZx dan Compound 2020, menggarisbawahi risiko yang diperingatkan oleh Buterin. Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.934,51, mencerminkan kenaikan 4,85% selama...