Bitcoin Melampaui $113K, SOL, ADA, ETH Melonjak karena Kemajuan Perdagangan AS-China Meningkatkan Selera Risiko

Postingan Bitcoin Melampaui $113K, SOL, ADA, ETH Melonjak saat Kemajuan Perdagangan AS-Tiongkok Meningkatkan Selera Risiko muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin naik di atas $113.000 pada jam-jam akhir Asia hari Minggu, tertinggi dalam hampir dua minggu, karena para pedagang menyambut tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok yang meredakan ketakutan akan spiral tarif lainnya. Negosiator utama dari kedua negara mengatakan mereka telah mencapai "konsensus awal" pada beberapa masalah kontroversial — termasuk kontrol ekspor, fentanil, dan pungutan pengiriman — sementara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memberi tahu CBS bahwa ancaman Presiden Donald Trump tentang tarif 100% pada barang-barang Tiongkok "secara efektif tidak lagi dipertimbangkan." Komentar tersebut muncul setelah dua hari pembicaraan di Malaysia dan menjelang pertemuan Trump-Xi yang direncanakan untuk menyelesaikan kesepakatan yang lebih luas. Sentimen risiko itu di seluruh pasar global. Futures ekuitas AS dan Asia mengalami kemajuan, dan emas sedikit mundur dari level tertinggi baru-baru ini karena pedagang berotasi kembali ke aset berisiko. Crypto bergabung dalam pergerakan naik, dengan ether ETH$4.078,16 menambahkan 2,6% untuk diperdagangkan mendekati $4.060, sementara BNB dan Solana SOL$198,37 masing-masing naik sekitar 4,5%. XRP melompat 2,3% menjadi $2,64, melanjutkan reli minggu lalu yang terkait dengan optimisme ETF. TRX milik Tron adalah satu-satunya token utama yang berada di zona merah, turun 2,9%. Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas naik 1,8% menjadi $3,72 triliun, data CoinGecko menunjukkan, membalikkan beberapa penurunan yang mengikuti kaskade likuidasi bulan ini. Analis mengatakan retorika perdagangan yang mereda telah memberikan ruang bernapas bagi pedagang setelah berminggu-minggu volatilitas yang didorong oleh makro. Dengan pertemuan kebijakan Federal Reserve yang kurang dari seminggu lagi, terobosan berkelanjutan kemungkinan bergantung pada seberapa dovish nada bank sentral berubah. Untuk saat ini, kelegaan di front geopolitik sudah cukup untuk membiarkan kripto bernapas lega — dan menjaga Oktober bitcoin dari berakhir dengan kondisi terburuknya sejak 2015. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/26/bitcoin-tops-usd113k-sol-ada-eth-jump-as-us-china-trade-progress-lifts-risk-appetite