2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
"Uang pintar yang melakukan long 25x pada ETH setelah flash crash 1011" menempatkan order jual untuk 29713.8152 ETH untuk mengambil keuntungan

PANews melaporkan pada 27 Oktober bahwa menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, "smart money" yang memiliki posisi long 25x pada ETH setelah flash crash 11 Oktober akhirnya menempatkan order pengambilan keuntungan mereka. Posisi short yang direncanakan adalah $4.914,9, mendekati all-time high ETH. Mereka menempatkan order jual untuk 29.713,8152 ETH dalam rentang $4.190-$5.555,5. Saat ini dia memegang posisi long sebesar 15689,44 ETH; Ketika ETH terus naik dan memasuki rentang "4190-5555,5 dolar AS", dia akan secara bertahap mengambil keuntungan; Ketika ETH menembus $4914,9, dia akan membuka order short. Jika benar-benar naik ke $5555,5, dia akan membuka order short hingga 14024,37 ETH, atau $77,91 juta.
Bagikan
Penulis: PANews2025/10/27 09:06
'Klaim bahwa L2 mewarisi keamanan ETH adalah keliru' — Co-founder Solana

Jaringan layer-2 Ethereum memiliki masalah keamanan dan sentralisasi yang mencolok, menurut Anatoly Yakovenko, co-founder blockchain Solana. Co-founder Solana Anatoly Yakovenko meragukan desentralisasi dan keamanan jaringan scaling layer-2 (L2) Ethereum selama debat sengit pada hari Minggu. Jaringan scaling Layer-2 memiliki permukaan serangan yang sangat besar dan basis kode yang begitu besar sehingga tidak dapat diaudit dengan baik untuk bug perangkat lunak. Dana pengguna juga dapat dipindahkan dari L2, yang bergantung pada penyimpanan multi-signature, tanpa persetujuan pengguna, tambah Yakovenko. 'Klaim bahwa layer-2 mewarisi keamanan ETH adalah keliru,' kata Yakovenko selama debat tersebut. Dia berpendapat: Percakapan seputar jaringan scaling layer-2 Ethereum terus berlanjut, sementara pengembang, investor, dan eksekutif industri memperdebatkan apakah jaringan layer-2 menguntungkan blockchain layer-1 Ethereum atau justru merugikannya. Baca selengkapnya
Bagikan
Penulis: Coinstats2025/10/27 05:52
Bitcoin Melampaui $113K, SOL, ADA, ETH Melonjak karena Kemajuan Perdagangan AS-China Meningkatkan Selera Risiko

Postingan Bitcoin Melampaui $113K, SOL, ADA, ETH Melonjak saat Kemajuan Perdagangan AS-Tiongkok Meningkatkan Selera Risiko muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin naik di atas $113.000 pada jam-jam akhir Asia hari Minggu, tertinggi dalam hampir dua minggu, karena para pedagang menyambut tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdagangan AS-Tiongkok yang meredakan ketakutan akan spiral tarif lainnya. Negosiator utama dari kedua negara mengatakan mereka telah mencapai "konsensus awal" pada beberapa masalah kontroversial — termasuk kontrol ekspor, fentanil, dan pungutan pengiriman — sementara Menteri Keuangan AS Scott Bessent memberi tahu CBS bahwa ancaman Presiden Donald Trump tentang tarif 100% pada barang-barang Tiongkok "secara efektif tidak lagi dipertimbangkan." Komentar tersebut muncul setelah dua hari pembicaraan di Malaysia dan menjelang pertemuan Trump-Xi yang direncanakan untuk menyelesaikan kesepakatan yang lebih luas. Sentimen risiko itu di seluruh pasar global. Futures ekuitas AS dan Asia mengalami kemajuan, dan emas sedikit mundur dari level tertinggi baru-baru ini karena pedagang berotasi kembali ke aset berisiko. Crypto bergabung dalam pergerakan naik, dengan ether ETH$4.078,16 menambahkan 2,6% untuk diperdagangkan mendekati $4.060, sementara BNB dan Solana SOL$198,37 masing-masing naik sekitar 4,5%. XRP melompat 2,3% menjadi $2,64, melanjutkan reli minggu lalu yang terkait dengan optimisme ETF. TRX milik Tron adalah satu-satunya token utama yang berada di zona merah, turun 2,9%. Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas naik 1,8% menjadi $3,72 triliun, data CoinGecko menunjukkan, membalikkan beberapa penurunan yang mengikuti kaskade likuidasi bulan ini. Analis mengatakan retorika perdagangan yang mereda telah memberikan ruang bernapas bagi pedagang setelah berminggu-minggu volatilitas yang didorong oleh makro. Dengan pertemuan kebijakan Federal Reserve yang kurang dari seminggu lagi, terobosan berkelanjutan kemungkinan bergantung pada seberapa dovish nada bank sentral berubah. Untuk saat ini, kelegaan di front geopolitik sudah cukup untuk membiarkan kripto bernapas lega — dan menjaga Oktober bitcoin dari berakhir dengan kondisi terburuknya sejak 2015. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/26/bitcoin-tops-usd113k-sol-ada-eth-jump-as-us-china-trade-progress-lifts-risk-appetite
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/26 21:02
Vitalik Buterin Menegaskan Kembali Keamanan Blockchain Di Tengah Risiko Validator

Postingan Vitalik Buterin Menegaskan Kembali Keamanan Blockchain Di Tengah Risiko Validator muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Vitalik Buterin memperingatkan tentang risiko ketergantungan pada validator off-chain. Mayoritas 51% validator tidak dapat melakukan pencurian aset. Pengembang dan komunitas didesak untuk meningkatkan keamanan on-chain. Pada 26 Oktober, co-founder Ethereum Vitalik Buterin menekankan di platform X ketahanan blockchain terhadap serangan 51% yang mempengaruhi konsensus tetapi memperingatkan tentang risiko kepercayaan off-chain. Peringatan Buterin menyoroti potensi kerentanan dalam sistem berbasis validator dan sangat penting bagi protokol yang bergantung pada data off-chain, menekankan perlunya langkah-langkah keamanan yang diperkuat. Tren Pasar Ethereum dan Peringatan Ahli Per 26 Oktober 2025, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.934,51, mencerminkan kenaikan 4,85% selama 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasarnya mencapai $474,89 miliar dengan dominasi 12,63%. Meskipun angka-angka ini, Ethereum telah mengalami penurunan 13,75% dalam 60 hari terakhir. Menurut tim penelitian Coincu, potensi peningkatan kepercayaan off-chain dapat meningkatkan paparan terhadap risiko sistemik. Mereka menyarankan evaluasi ulang ketergantungan pada oracle yang digerakkan validator, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan data on-chain. Tren pasar Ethereum menunjukkan bahwa perkembangan tersebut dapat berdampak signifikan pada stabilitas harga dan kepercayaan investor. "Fitur utama blockchain adalah bahkan serangan 51% tidak dapat membuat blok yang tidak valid menjadi valid. Ini berarti bahwa meskipun 51% validator berkolusi (atau mengalami serangan kerentanan perangkat lunak), aset pengguna tidak dapat dicuri. Namun, jika Anda mulai mempercayai set validator Anda untuk melakukan hal-hal lain di luar kendali blockchain (off-chain), maka fitur ini menjadi tidak valid—pada titik itu, 51% validator dapat berkolusi dan memberikan jawaban yang salah, dan Anda tidak akan memiliki jalan keluar." — Vitalik Buterin, Co-founder, Ethereum Data Pasar dan Wawasan Tahukah Anda? Secara historis, kegagalan oracle off-chain telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama dalam insiden bZx dan Compound 2020, menggarisbawahi risiko yang diperingatkan oleh Buterin. Ethereum (ETH) diperdagangkan pada $3.934,51, mencerminkan kenaikan 4,85% selama...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/26 11:36

