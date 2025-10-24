BursaDEX+
Postingan Ether ETFs Mencatat Minggu Kedua Arus Keluar saat Arus Masuk Bitcoin ETF Melonjak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Ethereum spot telah mencatat dua minggu berturut-turut arus keluar di tengah sentimen investor yang mendingin setelah berbulan-bulan arus masuk yang kuat. Menurut data dari SoSoValue, produk Ether (ETH) secara kolektif mencatat $243,9 juta dalam penebusan bersih untuk minggu yang berakhir pada hari Jumat, menyusul arus keluar $311 juta minggu sebelumnya. Data terbaru membawa arus masuk kumulatif di semua ETF spot Ether menjadi $14,35 miliar, dengan total aset bersih sebesar $26,39 miliar, mewakili sekitar 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Pada hari Jumat, dana tersebut juga mengalami arus keluar sebesar $93,6 juta. ETF ETHA BlackRock memimpin penarikan dengan arus keluar sebesar $100,99 juta, sementara ETHE Grayscale dan ETHW Bitwise mencatat arus masuk kecil. Dana Ether melihat arus keluar untuk minggu kedua. Sumber: SoSoValue Terkait: Apati Bitcoin ETF menekan level dukungan Bitcoin kunci ETF Bitcoin spot melihat kekuatan yang diperbarui Sementara itu, ETF Bitcoin (BTC) spot melihat kekuatan yang diperbarui minggu ini, mencatat $446 juta dalam arus masuk bersih karena investor institusional kembali ke pasar, menurut data SoSoValue. Pada hari Jumat, produk tersebut menambahkan $90,6 juta lagi, membawa arus masuk kumulatif menjadi $61,98 miliar dan total aset bersih menjadi $149,96 miliar, mewakili 6,78% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock memimpin arus masuk dengan $32,68 juta, diikuti oleh FBTC Fidelity, yang menambahkan $57,92 juta. Kedua dana tetap dominan, dengan IBIT memegang $89,17 miliar dalam aset dan FBTC $22,84 miliar. Dana Bitcoin melihat arus masuk. Sumber: SoSoValue Terkait: Bitcoin ETF Menambahkan $2,7 Miliar di 'Uptober' Meskipun Ada Kekhawatiran Tarif Arus masuk Bitcoin ETF melonjak saat permintaan Ether mendingin Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, memberi tahu Cointelegraph bahwa arus ETF saat ini menunjukkan rotasi "kuat" ke Bitcoin karena investor melipatgandakan narasi "emas digital" dan penyimpan nilai. Menurut Liu, kepercayaan yang diperbarui pada Bitcoin mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas yang mendukung aset yang dianggap tangguh di tengah ketidakpastian global dan antisipasi terhadap suku bunga yang akan datang...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/26 07:00
PANews melaporkan pada 25 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, total arus keluar bersih ETF spot Ethereum adalah US$93,5957 juta kemarin (24 Oktober, Waktu Timur). ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih satu hari terbesar kemarin adalah Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$7,3953 juta. Total arus masuk bersih historis ETH saat ini telah mencapai US$1,484 miliar. ETF spot Ethereum dengan arus keluar bersih satu hari terbesar kemarin adalah ETF ETHA milik Blackrock, dengan arus keluar bersih satu hari sebesar US$101 juta. Saat ini, total arus masuk bersih historis ETHA telah mencapai US$14,154 miliar. Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah US$26,386 miliar, rasio aset bersih ETF (nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar Ethereum) mencapai 5,55%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai US$14,353 miliar.
Penulis: PANews2025/10/25 12:09
BitcoinWorld Mendesak: BlackRock Memimpin Arus Keluar Mengejutkan Spot ETH ETF untuk Hari Ketiga Berturut-turut Pasar cryptocurrency adalah lanskap yang dinamis, dan pergerakan terbaru di ruang investasi institusional tentu telah menarik perhatian. Secara khusus, data terbaru mengungkapkan tren yang patut diperhatikan: arus keluar spot ETH ETF telah menjadi topik pembicaraan yang signifikan, terutama dengan BlackRock yang memimpin. Pola ini menunjukkan pergeseran sentimen investor yang memerlukan pengamatan lebih dekat. Apa yang Mendorong Arus Keluar Spot ETH ETF Baru-baru Ini? Menurut data yang dikompilasi oleh TraderT, spot ETH ETF AS mencatat total arus keluar bersih sebesar $93,73 juta (sekitar 134,9 miliar won) pada 23 Oktober. Ini menandai hari ketiga berturut-turut penarikan, menggambarkan dengan jelas tekanan penjualan berkelanjutan dari beberapa pemain institusional. Menggali lebih dalam ke spesifiknya: BlackRock's ETHA, pemain terkemuka di pasar ETF, mengalami arus keluar bersih lebih dari $100 juta, menunjukkan divestasi substansial dari dana tertentu ini. Sebaliknya, Grayscale's Mini ETH berhasil melawan tren, mencatat arus masuk bersih sebesar $7,4 juta. Ini menyoroti perbedaan dalam strategi atau preferensi investor di antara dana yang berbeda. ETF lain yang dilacak melaporkan tidak ada pergerakan dana yang signifikan selama periode ini, menunjukkan bahwa arus keluar terkonsentrasi pada produk-produk tertentu. Angka-angka ini sangat penting untuk memahami sentimen pasar langsung seputar dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung Ethereum. Pandangan Lebih Dekat pada Sentimen Institusional Terhadap ETF Ethereum Ketika pemain besar seperti BlackRock mengalami arus keluar spot ETH ETF yang substansial, hal ini sering menimbulkan pertanyaan tentang alasan yang mendasarinya. Apakah ini hanya pengambilan keuntungan setelah periode kenaikan, atau apakah ini menandakan pandangan yang lebih hati-hati terhadap prospek jangka pendek Ethereum? Beberapa faktor dapat berkontribusi pada pergerakan seperti itu: Penyeimbangan Kembali Pasar: Investor institusional sering menyeimbangkan kembali portofolio mereka untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan. Ini bisa melibatkan penjualan posisi di satu aset untuk berinvestasi di aset lain atau untuk mengurangi eksposur keseluruhan ke sektor tertentu. Kekhawatiran Makroekonomi: Indikator ekonomi yang lebih luas, seperti data inflasi, kenaikan suku bunga, atau peristiwa geopolitik, dapat mempengaruhi selera risiko. Investor mungkin mengalihkan modal dari aset berisiko seperti cryptocurrency ke tempat perlindungan tradisional yang lebih aman. Dinamika Spesifik Dana: Arus keluar dari ETHA BlackRock juga bisa spesifik untuk basis investor dana itu atau keputusan operasional, daripada sentimen universal terhadap semua ETF Ethereum. Arus masuk Grayscale mendukung pandangan bernuansa ini. Memahami potensi pendorong ini membantu dalam menafsirkan data di luar angka-angka utama. Mengapa Arus Keluar Spot ETH ETF Penting bagi Anda? Meskipun pergerakan ini terutama institusional, mereka dapat memiliki efek riak di seluruh ekosistem crypto. Arus keluar spot ETH ETF yang signifikan terkadang dapat menyebabkan peningkatan tekanan penjualan pada aset yang mendasarinya, Ethereum, yang berpotensi mempengaruhi harganya. Bagi investor individu, penting untuk: Tetap Terinformasi: Pantau data aliran institusional, karena memberikan wawasan tentang bagaimana pemain besar memposisikan diri mereka. Hindari Panik: Arus keluar harian atau jangka pendek adalah bagian normal dari siklus pasar. Satu rentetan tiga hari tidak selalu menentukan tren jangka panjang. Pertimbangkan Strategi Anda: Selaraskan keputusan investasi Anda dengan toleransi risiko pribadi dan tujuan keuangan jangka panjang, daripada bereaksi impulsif terhadap kebisingan pasar harian. Tindakan institusional ini adalah sepotong teka-teki, bukan gambaran keseluruhan. Menavigasi Volatilitas: Memahami Dinamika ETF Exchange-Traded Funds (ETF) menyediakan cara yang nyaman bagi investor tradisional untuk mendapatkan eksposur ke cryptocurrency tanpa langsung memiliki aset digital. Namun, seperti kendaraan investasi lainnya, mereka tunduk pada kekuatan pasar dan sentimen investor. Tren terbaru arus keluar spot ETH ETF menyoroti volatilitas inheren dan pergeseran cepat yang dapat terjadi di pasar crypto. Ini menekankan pentingnya pendekatan yang diteliti dengan baik daripada mengejar berita utama. Sebagai kesimpulan, meskipun arus keluar spot ETH ETF baru-baru ini, terutama dari BlackRock, menunjukkan pendinginan jangka pendek dari antusiasme institusional, penting untuk mempertimbangkan pergerakan ini dalam konteks yang lebih luas dari dinamika pasar dan potensi Ethereum jangka panjang. Arus masuk yang kontras ke Grayscale's Mini ETH juga mengingatkan kita bahwa sentimen institusional tidak monolitik. Menjaga perspektif yang terinformasi dan seimbang adalah kunci untuk menavigasi dunia investasi crypto yang menarik. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Q1: Apa itu spot ETH ETF? A1: Spot ETH ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang langsung memegang Ethereum (ETH) sebagai aset dasarnya, memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga ETH tanpa membeli dan menyimpan cryptocurrency itu sendiri. Q2: Mengapa arus keluar ETHA BlackRock signifikan? A2: BlackRock adalah salah satu manajer aset terbesar secara global. Arus keluar signifikan dari dana ETHA mereka dapat menunjukkan pergeseran dalam sentimen atau strategi institusional, berpotensi mempengaruhi persepsi pasar terhadap Ethereum. Q3: Apakah arus keluar ini berarti harga Ethereum akan turun? A3: Tidak selalu. Meskipun arus keluar institusional dapat memberikan tekanan penjualan, harga Ethereum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tren pasar yang lebih luas, perkembangan jaringan, dan sentimen investor ritel. Arus keluar ini adalah satu titik data di antara banyak. Q4: Bagaimana arus masuk Mini ETH Grayscale dibandingkan dengan arus keluar BlackRock? A4: Grayscale's Mini ETH mencatat arus masuk bersih sebesar $7,4 juta, kontras dengan arus keluar BlackRock yang lebih dari $100 juta. Ini menunjukkan bahwa sementara beberapa dana mengalami penarikan, yang lain menarik modal, menunjukkan strategi institusional yang beragam. Q5: Apa yang harus dilakukan investor individu dalam menanggapi tren ini? A5: Investor individu harus fokus pada strategi investasi jangka panjang mereka, tetap terinformasi tentang perkembangan pasar, dan menghindari membuat keputusan impulsif berdasarkan arus institusional jangka pendek. Diversifikasi dan manajemen risiko tetap penting. Menikmati pembahasan tentang pergerakan institusional terbaru di pasar crypto ini? Bagikan artikel ini dengan teman dan sesama investor Anda untuk membantu mereka tetap terinformasi tentang dunia spot ETH ETF yang dinamis! Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tren Ethereum terbaru, jelajahi artikel kami tentang perkembangan kunci yang membentuk adopsi institusional Ethereum. Postingan ini Urgent: BlackRock Leads Shocking Spot ETH ETF Outflows for Third Straight Day pertama kali muncul di BitcoinWorld.
Penulis: Coinstats2025/10/25 10:40
JPMorgan Mendukung Bitcoin dan Ethereum sebagai Jaminan Pinjaman

JPMorgan Mendukung Bitcoin dan Ethereum sebagai Jaminan Pinjaman

Postingan JPMorgan Mendukung Bitcoin dan Ethereum sebagai Jaminan Pinjaman muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: JPMorgan memperkenalkan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman untuk klien institusional. Menandai tonggak institusional dalam pinjaman berbasis kripto. Potensi dampak pasar termasuk peningkatan efisiensi modal dan likuiditas ETH. JPMorgan Chase mengumumkan pada 24 Oktober 2025, niatnya untuk mengizinkan klien institusional menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman. Ini menandai integrasi signifikan mata uang digital dalam keuangan tradisional, berpotensi meningkatkan likuiditas dan keterlibatan institusional dalam pasar cryptocurrency. Bitcoin dan Ethereum Memasuki Keuangan Mainstream JPMorgan Chase akan mengizinkan klien institusional menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman. Inisiatif ini mengandalkan kustodian pihak ketiga seperti Coinbase dan Anchorage Digital untuk meminimalkan risiko kustodian. CEO JPMorgan, Jamie Dimon, telah berevolusi dari skeptis Bitcoin menjadi pendukung hak klien. Memperkenalkan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman mengubah lanskap pinjaman berbasis kripto. Klien mendapat manfaat dari saluran pendapatan yang efisien modal, mempertahankan posisi kripto mereka tanpa likuidasi paksa. Langkah ini dapat meningkatkan likuiditas Ethereum, mendukung stabilitas harga selama penyesuaian pasar. Kami menyadari pentingnya klien kami memiliki opsi untuk menggunakan aset digital dalam transaksi keuangan mereka. – Jamie Dimon, CEO, JPMorgan Chase Pinjaman Kripto JPMorgan Merevolusi Dinamika Institusional Tahukah Anda? Upaya pinjaman berbasis kripto sebelumnya oleh perusahaan seperti BlockFi menyiapkan panggung untuk keterlibatan JPMorgan, menunjukkan kepercayaan yang berkembang di pasar aset digital. Statistik pasar Bitcoin saat ini menunjukkan harga $111.434,02 dengan kapitalisasi pasar $2,22 triliun, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jam telah menurun sebesar 31,78%, menunjukkan kenaikan harga terbaru sebesar 1,86%. Lebih dari 19.939.115 BTC beredar. Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:31 UTC pada 24 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap Penelitian Coincu menunjukkan langkah JPMorgan dapat mengarah pada penerimaan yang lebih luas terhadap kripto dalam keuangan tradisional. Kerangka regulasi seperti GENIUS Act memberikan kejelasan, mendorong institusi lain untuk mengeksplorasi...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/24 17:49

