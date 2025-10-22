SharpLink Meningkatkan Kepemilikan Treasury Ether Menjadi Lebih Dari $3,5 Miliar, Tertinggal dari BitMine Dalam Kecepatan Akuisisi ETH ⋆ ZyCrypto

Iklan SharpLink Gaming, perusahaan treasury Ether (ETH) yang terdaftar di Nasdaq yang dipimpin oleh co-founder Ethereum Joe Lubin, mengatakan telah membeli 19.271 ETH hingga minggu lalu. Perusahaan tersebut telah mengumpulkan ETH senilai sekitar $3,5 miliar — sementara BitMine Immersion Technologies, pemegang ETH korporasi terbesar di dunia, terus memperlebar kesenjangan dengan pembelian Ethereum yang konsisten dan besar. SharpLink Menambahkan ETH Senilai $75 Juta ke Kepemilikannya SharpLink Gaming telah melakukan pembelian Ether pertamanya sejak akhir Agustus. Simpanan perusahaan yang berbasis di Minneapolis, Minnesota ini telah bertumbuh menjadi 859.853 ETH, kini bernilai lebih dari $3,5 miliar setelah membeli token senilai $75 juta pada minggu yang berakhir 19 Oktober dengan harga rata-rata $3.892 per koin. Untuk membiayai pembelian tersebut, SharpLink mengumpulkan dana bersih sebesar $76,5 juta selama minggu lalu. Iklan "Prioritas utama kami tetap menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui eksekusi yang disiplin dan fokus tanpa henti pada akumulasi ETH yang menguntungkan," kata Joseph Chalom, co-CEO SharpLink, dalam sebuah pernyataan. "Penggalangan modal yang diselesaikan minggu lalu dilaksanakan dengan premium terhadap NAV. Tak lama setelah itu, kami memanfaatkan kondisi pasar yang menarik untuk memperoleh ETH dengan harga lebih rendah daripada saat kami mengumpulkan modal. Urutan ini segera menguntungkan pemegang saham dan menunjukkan ketepatan strategi kami." Dulunya sebagai pemasar perjudian yang cukup tidak dikenal, SharpLink pada Mei beralih menjadi treasury kripto, meniru model Strategy milik Michael Saylor (sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy), yang beralih dari pengembangan perangkat lunak ke akuisisi Bitcoin pada akhir 2020 setelah beberapa tahun harga saham yang tertinggal. Alih-alih membeli Bitcoin, SharpLink memilih kripto terbesar kedua di industri berdasarkan kapitalisasi pasar, yaitu Ether. Perusahaan ini kini telah mengumpulkan treasury ETH terbesar kedua yang diperdagangkan secara publik sejauh ini. Kecepatan akuisisinya tertinggal dari BitMine Immersion Technologies milik Tom Lee, yang memiliki lebih dari 3,24 juta token, sekitar tiga kali lipat...