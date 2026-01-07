Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Ethereum: ETH Menuju $3,500 Minggu Ini? Sementara Trader Menargetkan 3x Dengan RTX
Ethereum diperdagangkan sekitar $3.165, dan banyak trader bertanya pertanyaan yang sama minggu ini: Apakah reli saat ini dapat mendorong ETH ke level $3.500, atau akankah resistensi
Penulis: Coinstats
2026/01/09 01:30
Validator Ethereum Menghadapi Waktu Tunggu Beberapa Minggu Seiring Meningkatnya Partisipasi Staking
Ekosistem staking Ethereum menunjukkan tanda-tanda pengetatan yang jelas karena permintaan untuk validator terus meningkat. Peserta sekarang menghadapi waktu tunggu beberapa minggu untuk masuk
Penulis: NewsBTC
2026/01/09 01:00
Grafik Mingguan Ethereum Mengencang di Dekat Resistance—Apakah Pergerakan Besar Akan Datang untuk Harga ETH?
Postingan Grafik Mingguan Ethereum Mengencang di Dekat Resistensi—Apakah Pergerakan Besar Akan Datang untuk Harga ETH? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Harga Ethereum sedang mendekati
Penulis: CoinPedia
2026/01/08 20:40
Bitmine meningkatkan staking Ethereum menjadi 827.008 ETH
BitMine memperluas staking Ethereum-nya menjadi 827.008 token, senilai $2,62 miliar, sehingga meningkatkan hasil perbendaharaan perusahaan.
Penulis: Cryptopolitan
2026/01/08 16:11
Pilihan Altcoin Teratas 2026: ETH Menembus Resistensi Utama Lagi, Aster Memanas, Sementara APEMARS Menjual 1 Miliar Token dalam Waktu Kurang dari 3 Jam
Jelajahi pilihan altcoin terbaik terbaru, termasuk APEMARS, Ethereum, dan Aster. Temukan presale Tahap 2 APEMARS dengan potensi ROI 26.520%, token terbatas, dan terstruktur
Penulis: CoinLive
2026/01/08 14:15
Bitmine mempertaruhkan tambahan $60 juta dalam ETH, membawa total menjadi $2,62 miliar
Bitmine tampaknya sedang memperluas jejak staking Ethereum-nya sebagai bagian dari strategi treasury yang terus berkembang. Bitmine terus melanjutkan treasury yang mengutamakan Ethereum
Penulis: Crypto.news
2026/01/08 13:44
Kepemilikan ETH Bitmine Melampaui $14 Miliar dengan Akuisisi Terbaru
Bitmine mengakuisisi 32.977 ETH, meningkatkan kepemilikannya menjadi lebih dari $14 miliar.
Penulis: bitcoininfonews
2026/01/08 13:15
Morgan Stanley Ajukan SEC S-1 untuk Ethereum Trust — Spot ETH Selanjutnya?
Morgan Stanley telah mengambil langkah lain ke pasar kripto AS setelah mengajukan pernyataan pendaftaran Formulir S-1 kepada Securities and Exchange Commission untuk
Penulis: CryptoNews
2026/01/08 00:29
Posisi long James Wynn di ETH dan PEPE dilikuidasi sebagian.
PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut pemantauan OnchainLens, posisi long James Wynn di ETH dan PEPE mengalami likuidasi parsial saat pasar
Penulis: PANews
2026/01/07 23:35
Morning Minute: Morgan Stanley Mengajukan ETF Bitcoin, ETH dan Solana
Bank-bank besar berlomba-lomba untuk masuk ke industri kripto, dan Morgan Stanley baru saja menjadi pemain besar pertama yang mengambil langkah ETF.
Penulis: Coinstats
2026/01/07 21:39
