2026-01-15 Kamis

Bitcoin jatuh di bawah $110.000, apakah pasar akan berubah bearish?

Ditulis oleh: 1912212.eth, Foresight News Setelah crash 11 Oktober, kekhawatiran pasar yang meluas tentang potensi penurunan kedua muncul, dan hanya beberapa hari kemudian, penurunan lain terjadi. Bitcoin, yang pulih dari $116.000 pada 17 Oktober, mengalami empat penurunan harian berturut-turut. Sekitar pukul 16:00 hari ini, harganya turun ke sekitar $104.500, hampir menyentuh titik terendah crash 11 Oktober yaitu $102.000. Ether (ETH) juga tidak kebal, anjlok ke $3.706, dan Sol (SOL) ke sekitar $175. Banyak altcoin mengalami penurunan luas. Data Coinglass menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir, open interest di seluruh jaringan telah mencapai $1,189 miliar, dengan $935 juta posisi long dilikuidasi. Likuidasi tunggal terbesar terjadi di bursa ETH-USD Hyperliquid, senilai $20,4274 juta. Data alternatif menunjukkan bahwa indeks kepanikan pasar telah turun ke 22, menunjukkan kepanikan ekstrem. ETF spot BTC dan ETH AS keduanya mengalami arus keluar bersih yang signifikan Sejak crash, ETF spot BTC AS menunjukkan arus keluar bersih yang signifikan. Antara 10 dan 16 Oktober, hanya 14 Oktober yang mengalami arus masuk bersih sebesar $102,58 juta, sementara periode lainnya mengalami arus keluar bersih. Pada 1 Oktober, arus keluar bersih melebihi $536 juta, titik terendah baru sejak Agustus. Prospek untuk ETF spot Ethereum juga tidak optimis, dengan arus keluar bersih besar terjadi sejak 9 Oktober. Pada 13 Oktober, arus keluar bersih melebihi $428 juta, mencetak rekor baru untuk arus keluar bersih sejak September tahun ini. Crash telah membuat kepercayaan pasar rapuh DeFiance Capital, yang telah berkembang pada siklus sebelumnya dengan bertaruh pada beberapa proyek DeFi, mengalami kerugian dalam crash ini. Pada 14 Oktober, pendirinya, Arthur, memposting di media sosial, "Kami baik-baik saja. Dana ini mengalami beberapa kerugian, tetapi tidak termasuk dalam lima hari untung rugi terbesar kami. Saya hanya sangat marah dan kecewa. Crash ini telah menghambat seluruh ruang kripto secara signifikan, terutama untuk pasar altcoin, karena sebagian besar penemuan harga terjadi di CEX luar negeri." Dia bahkan secara pesimis percaya bahwa crash ini menandai akhir era enkripsi. Tren populer sebelumnya dari treasury DAT juga telah mereda. Tom Lee, ketua BitMine, perusahaan holding Ethereum terbesar, mengatakan gelembung mungkin telah pecah. Sebelumnya, pada 9 September 2025, QMMM Holdings yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $100 juta dalam cadangan cryptocurrency, menyebabkan harga sahamnya meningkat 9,6 kali lipat dalam tiga minggu. Pada akhir September, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menangguhkan perdagangan perusahaan, efektif 29 September, berdasarkan tuduhan bahwa perusahaan memanipulasi harga sahamnya melalui platform media sosial. Penangguhan tetap berlaku. Caixin mengunjungi kantor pusatnya di Hong Kong pada 16 Oktober dan menemukan kantor kosong. Setelah menghubungi staf di perusahaan lain di dekatnya, mereka menyatakan bahwa perusahaan telah pindah pada September dan tidak mengetahui tentang relokasi tersebut. Changpeng Zhao berkomentar tentang hal ini, dengan mengatakan, "Semua perusahaan treasury crypto (DAT) harus menggunakan kustodian crypto pihak ketiga dan memiliki akun mereka diaudit oleh investor." Bank-bank kecil AS kolaps saat pasar menjual terlebih dahulu Dua bank regional AS, Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp, mengungkapkan kerugian pada hari Kamis akibat penipuan yang melibatkan dana investasi hipotek komersial bermasalah. Meskipun kerugian relatif kecil dibandingkan dengan default kredit baru-baru ini lainnya, hanya berjumlah puluhan juta dolar, reaksi pasar sangat dramatis. Indeks DAX Jerman turun 2,13%, indeks FTSE 100 Inggris turun 1,6%, indeks Nikkei 225 turun 1,44%, indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,81%, dan ketiga indeks futures saham utama AS turun. Kepanikan menyebar dengan cepat, menyeret seluruh sektor perbankan, dengan total nilai pasar 74 bank besar AS menghapus lebih dari $100 miliar dalam satu hari. Mentalitas "jual sekarang, lihat nanti" ini menyebar dengan cepat. Analis JPMorgan Anthony Elian dan Michael Pietrini menulis dalam laporan bahwa mereka juga mempertanyakan "mengapa semua peristiwa 'isolasi' kredit ini tampaknya telah terjadi dalam periode waktu yang begitu singkat." Namun, penjualan tidak mengecualikan saham bank besar, dengan saham Citigroup dan Bank of America keduanya turun lebih dari 3%. Krisis perbankan AS 2023 juga memicu koreksi tajam di pasar kripto. Akankah pasar berubah bearish di masa depan? Chris Burniske, partner di Placeholder VC, menulis, "Semakin terasa bahwa penurunan Jumat lalu telah menyebabkan pasar kripto stagnan dalam jangka pendek. Setelah crash seperti itu, sulit untuk dengan cepat membentuk pembelian berkelanjutan. Siklus ini telah mengecewakan bagi kebanyakan orang, yang mungkin membatasi tindakan mereka karena semua orang menantikan pemulihan pasar atau titik tertinggi historis sebelumnya. Mudah untuk terjebak dalam detail grafik, tetapi jika Anda melihat grafik bulanan BTC dan ETH, itu menunjukkan bahwa kita masih dalam kisaran tinggi (meskipun ada retakan), jika Anda mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan. MSTR sedang turun, emas memberi peringatan, begitu juga pasar kredit, dan saham akan menjadi yang terakhir bereaksi. Kita selalu bisa mendapatkan rebound lemah, tetapi saya sudah mengambil tindakan (ingat, mencairkan tidak pernah semua atau tidak sama sekali). Saya akan mengamati bagaimana BTC bereaksi terhadap $100.000, tetapi saya mungkin tertarik lagi jika mencapai $75.000 atau lebih rendah. Pasar bull ini berbeda dari yang terakhir, dan pasar bear berikutnya juga tidak akan sama." Partner Arete Capital McKenna mengatakan pasar sedang dalam proses membentuk dasar, yang membutuhkan waktu 40-60 hari untuk terbentuk. Semua aksi harga dalam interval ini adalah pencucian yang bergejolak. "Pada pertengahan November, kita harus mulai mengharapkan hasil konstruktif dan Desember serta kuartal pertama 2026 yang positif." glassnode mentweet bahwa Bitcoin saat ini berada dalam kisaran dukungan kunci, dengan harga di bawah rata-rata pergerakan 200 hari ($107.400) dan tepat di atas rata-rata pergerakan 365 hari ($99.900). Pada saat yang sama, juga ada tekanan dari rata-rata pergerakan 111 hari ($114.700) di atasnya. Jika rata-rata pergerakan 365 hari dapat dipertahankan, tren mungkin stabil; jika jatuh di bawah level ini, mungkin ada risiko koreksi yang lebih dalam. Weiss Crypto menyarankan bahwa sekitar 17 Oktober, pasar mungkin mulai pulih dari titik terendahnya. Pada Desember tahun ini, harga Bitcoin bisa mencapai titik tertinggi baru hampir $135.000.
Penulis: PANews2025/10/20 07:29
Trader Legendaris Bollinger Mengatakan 'Saatnya untuk Memperhatikan' saat ETH dan SOL Menunjukkan Tanda-tanda Pembalikan

Postingan Trader Legendaris Bollinger Mengatakan 'Saatnya untuk Memperhatikan' karena ETH dan SOL Menunjukkan Tanda-tanda Pembalikan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pola yang sangat diinginkan Apakah titik terendah sudah dekat? Trader legendaris John Bollinger, yang terutama dikenal karena mengembangkan indikator "Bollinger Bands" yang banyak digunakan, mengklaim bahwa Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) keduanya membentuk potensi dasar W. "Saya pikir sebentar lagi saatnya untuk memperhatikan," kata ahli grafik terkemuka itu dalam postingan media sosialnya. Pola yang sangat diinginkan Dasar "W" biasanya menunjukkan pembalikan tren setelah penurunan tren yang substansial. Ini terbentuk dengan dua titik rendah yang mengingatkan pada titik bawah huruf "W" dan puncak yang mengingatkan pada titik tengah huruf tersebut. Perlu dicatat bahwa titik rendah kedua biasanya memiliki volume perdagangan yang jauh lebih tinggi, yang menandakan adanya minat yang kuat dari pembeli. Pada awal April, misalnya, Bollinger menyatakan bahwa dasar W klasik sedang terbentuk pada grafik Bitcoin. Cryptocurrency tersebut kemudian naik lebih dari 50%. Meskipun demikian, postingan Bitcoin terbaru Bollinger agak mengecewakan bagi para bull, mengingat dia secara khusus menyatakan bahwa tidak ada potensi dasar W kali ini. Apakah titik terendah sudah dekat? Baik Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) mengalami kerugian signifikan pada awal bulan ini selama crash pasar kripto total yang dipicu oleh eskalasi substansial dalam ketegangan perdagangan antara AS dan China. Baru-baru ini, kripto juga terpukul oleh kekhawatiran tentang kesehatan bank regional setelah Western Alliance dan Zions Bancorp mengungkapkan kredit macet. Anda Mungkin Juga Suka Altcoin unggulan saat ini turun 21,3% dari puncak rekor $4.946 yang dicapai dua bulan lalu. Sementara itu, SOL telah anjlok 37% dari tertinggi sepanjang masa $293,3 yang tercatat pada Januari lalu. Meskipun demikian, jika penilaian Bollinger benar, kedua token tersebut bisa siap untuk kenaikan lebih lanjut. Sumber: https://u.today/legendary-trader-bollinger-says-its-time-to-pay-attention-as-eth-and-sol-show-reversal-signs
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/19 16:05
Zona Dukungan Ethereum Bertahan, Apakah Pergerakan ke $4,7K Selanjutnya?

Postingan Ethereum Support Zone Holds, Is a Move to $4.7K Next? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Ethereum membentuk basis di atas $3.800, mempertahankan potensi kenaikan ke $4.754. Grafik mingguan kembali ke dalam wedge, mengalihkan fokus untuk merebut kembali level resistensi $4.100. Tren RSI dan volume menunjukkan momentum yang melambat, membuat pengujian ulang zona dukungan menjadi sinyal jangka pendek yang kritis. Ethereum Support Zone Holds, Is a Move to $4.7K Next? Ethereum diperdagangkan pada $3.890,37, dengan pergerakan harga bertahan di atas zona permintaan kunci antara $3.600 dan $3.800. Area ini telah mendukung beberapa pemulihan dalam beberapa bulan terakhir. Aktivitas harga saat ini menunjukkan pemulihan ringan setelah penarikan singkat, menjaga ETH di atas dukungan jangka pendek. Pantulan terbaru mengikuti pergerakan berbentuk V dari tepi bawah rentang permintaan ini. Dengan level di $3.649, $3.822, dan $3.904 bertindak sebagai dukungan terdekat, para trader mengamati apakah ETH dapat mempertahankan zona ini dan membangun momentum. Pergerakan lebih tinggi bisa membawa area $4.754 kembali menjadi fokus. Target Kenaikan Terlihat jika Dukungan Bertahan Grafik yang dibagikan oleh cryptocandy menguraikan jalur potensial menuju $4.754,41 jika ETH mempertahankan level saat ini. Harga tersebut menandai puncak September dan mungkin bertindak sebagai resistensi berikutnya. Jika tertembus, bisa membuka ruang untuk pergerakan lebih tinggi menuju all-time high sebelumnya. $ETH ETH saat ini mendapatkan dukungan di zona permintaan 3,6k-3,8k. Jika zona ini bertahan, maka kita mungkin melihat ETH di 4,7k atau mungkin di ATH baru. Bias ini valid sampai zona permintaan bertahan. Kami akan mencoba terus memperbarui sesuai kebutuhan !!!#eth #ethereum pic.twitter.com/noVyOqQZ1O — Crypto Candy🔥💎 (@cryptocandy24x) 19 Oktober 2025 Prospek jangka pendek bergantung pada kekuatan zona permintaan ini. Jika harga turun di bawah $3.600, area dukungan yang lebih rendah di $3.485 dan $3.355 menjadi lebih relevan. Untuk saat ini, pembeli aktif, dan ETH bertahan di atas $3.800. Grafik Mingguan Menembus Dukungan Wedge Grafik jangka panjang yang diposting oleh kpak menunjukkan ETH jatuh...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/19 16:00
Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan Sekarang? MOBU Naik sementara Eth, DOT Bertahan

Postingan Crypto Terbaik untuk Diinvestasikan Sekarang? MOBU Naik sementara Eth, DOT Bertahan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Crypto Presale 100x MoonBull terus mendominasi perhatian investor sementara Ethereum dan Polkadot mempertahankan struktur pasar yang solid. Jelajahi proyek mana yang memimpin. Pasar crypto kembali menjadi fokus Oktober ini karena perhatian beralih ke stabilitas dalam proyek kelas atas dan peluang besar dalam presale. Sementara Ethereum dan Polkadot mempertahankan struktur teknis dan menunjukkan tanda-tanda akumulasi yang sehat, semua mata tertuju pada MoonBull, presale token baru yang dengan cepat menarik perhatian dengan daya tarik awalnya yang eksplosif. Bagi mereka yang bertanya crypto terbaik apa untuk diinvestasikan sekarang, ini bukan hanya tentang kepercayaan blue-chip tetapi dari mana pertumbuhan nilai masa depan bisa berasal. MoonBull sedang membentuk diri sebagai pemimpin yang didorong narasi tersebut. Momentum di Q4 secara bertahap kembali di seluruh sektor crypto. Terobosan Ethereum yang ditunggu-tunggu mungkin masih membutuhkan waktu, sementara Polkadot terus mengembangkan parachain dan infrastruktur interoperabilitasnya. Namun, dengan modal pasar mengalir ke permainan yang kaya narasi, investor baru condong ke peluang dengan potensi keuntungan tinggi. Di sinilah kebangkitan MoonBull menjadi lebih dari sekadar hype, didukung oleh data, daya tarik komunitas, dan model presale yang terstruktur dengan baik. Perdebatan antara nilai warisan dan peluang baru semakin memanas, dan artikel ini mengeksplorasi proyek mana dari ketiga ini yang sebenarnya memimpin percakapan "crypto terbaik untuk diinvestasikan" saat ini. Presale MoonBull Mendominasi Buzz 2025 MoonBull bukan lagi sekadar presale ceruk, ini dengan cepat menjadi proyek yang paling banyak dibicarakan di forum presale, grup alpha Telegram, dan bahkan di panggilan influencer di X (sebelumnya Twitter). Janji token untuk potensi ROI tinggi dan branding cerdas seputar "narasi 100x" telah memberinya keunggulan yang jelas dalam hal metrik perhatian. Tapi ini bukan hanya cerita pemasaran. Presale terstruktur dalam beberapa tahap, masing-masing dengan kenaikan harga bawaan, yang menciptakan urgensi tanpa mengorbankan transparansi. Yang membedakan MoonBull adalah fokusnya pada utilitas jangka panjang sambil merangkul...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/19 13:16
Berita Ethereum: Melihat ke Dalam Perusahaan Perbendaharaan Ethereum Senilai $1B yang Didukung oleh Legenda Kripto Asia

Postingan Ethereum News: Di Dalam Perusahaan Treasury Ethereum $1B yang Didukung oleh Legenda Kripto Asia muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pendukung Ethereum terkemuka di Asia memperkenalkan perusahaan treasury ETH 1B, yang merupakan langkah berani dalam akuisisi aset digital dan institusionalisasi komunitas kripto. Asia memiliki salah satu pendukung terbesar Ethereum, yang sedang membangun perusahaan treasury aset digital ETH senilai 1 miliar. Menurut Bloomberg, inisiatif yang diarahkan untuk membeli perusahaan yang diperdagangkan di Nasdaq ini, dikoordinasikan oleh pendiri Huobi Li Lin dan didukung oleh investor kripto perintis yang terhubung dengan Ethereum. Avenir Capital, di bawah kepemimpinan Li Lin, menyumbangkan hingga 200 juta dolar dari dana tersebut. Investor berpengaruh lainnya adalah Shen Bo, pendiri Fenbushi Capital dan Xiao Feng, CEO HashKey Group. Pada 2015, pencipta Ethereum Vitalik Buterin adalah salah satu pendiri Fenbushi Capital. Pendiri, Cai Wensheng, yang merupakan pembangun awal treasury kripto Meitu Inc, juga merupakan anggota dewan. Taruhan Tinggi: Para Titan Ethereum Asia Berkumpul Aliansi ini unik, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam kripto dan Ethereum. Mereka sedang bekerja untuk menciptakan trust aset digital yang diregulasi yang hanya mengakuisisi Ethereum. Perusahaan treasury akan menekankan pengumpulan ETH terorganisir untuk memperkuat stabilitas pasar serta mempromosikan kepemilikan jangka panjang, menurut sumber dengan rencana yang diusulkan. Dana ini akan segera menjadi salah satu pemegang institusional ETH terbesar di dunia. Komitmen Avenir Capital sendiri adalah kepercayaan besar, dan ini didukung oleh ratusan juta investor lain seperti HongShan Capital Group. Perusahaan akan memaksimalkan hasil treasury melalui staking, cadangan likuiditas, dan ini akan semakin membuat Ethereum lebih menarik bagi institusi. Bab Baru untuk Ethereum di Asia Pendiri Meitu, Cai Wensheng, yang telah vokal dalam promosi kriptonya dan telah menginvestasikan lebih dari 40 juta dolar...
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU