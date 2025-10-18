BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Pendiri Huobi akan Meluncurkan Perusahaan Aset Ethereum Senilai $1B

Postingan Pendiri Huobi akan Meluncurkan Perusahaan Aset Ethereum Senilai $1B muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Li Lin meluncurkan perusahaan aset Ethereum senilai $1B, didukung oleh Avenir Capital. Menyiapkan panggung untuk investasi institusional dalam ekosistem Ethereum. Pengamat pasar mengantisipasi dampak positif pada nilai Ethereum. Pendiri Huobi Li Lin berencana mendirikan perusahaan manajemen aset treasury Ethereum senilai $1 miliar, seperti dilaporkan oleh Bloomberg pada 17 Oktober 2025. Langkah ini dapat meningkatkan kepemilikan institusional Ethereum, memengaruhi likuiditas pasar dan harga melalui strategi investasi treasury dan ekosistem yang ditingkatkan. Inisiatif Investasi Ethereum $1 Miliar Didukung oleh Avenir Capital Li Lin berencana mendirikan perusahaan manajemen aset treasury Ethereum senilai $1 miliar, dengan Avenir Capital menyumbang $200 juta dan institusi Asia berkomitmen $500 juta. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat investasi dalam ekosistem ETH. Peluncuran inisiatif ini diharapkan akan melihat peningkatan kepemilikan ETH institusional, berpotensi memengaruhi dinamika harganya. Perusahaan berusaha mengakuisisi shell yang terdaftar di Nasdaq, menunjukkan fokus pada kepatuhan. Li Lin menyatakan, "Dengan memanfaatkan perusahaan shell Nasdaq, kami bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan memanfaatkan pasar AS secara efektif." Sentimen pasar awal tampak positif, dengan Twitter kripto ramai membicarakan dukungan institusional untuk Ethereum. Whale Insider membagikan berita yang menyatakan, "BARU SAJA MASUK: Pendiri Huobi Li Lin akan meluncurkan perusahaan senilai $1.000.000.000 untuk mengelola dan memperluas treasury yang berfokus pada $ETH." Dampak Pasar dan Wawasan Regulasi tentang Pertumbuhan Ethereum Tahukah Anda? Ethereum belum melihat perusahaan publik menjadi pemegang treasury dominan. Inisiatif seperti ini bisa menyerupai strategi Bitcoin MicroStrategy, menunjukkan potensi dampak harga dan ekosistem. Menurut CoinMarketCap, Ethereum (ETH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $469,23 miliar dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $27,38 miliar, menunjukkan pergeseran -54,45%. Harga Ethereum saat ini berdiri di $3.887,64, menunjukkan kenaikan 1,38% selama 24 jam terakhir. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 18:26 UTC pada 18 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari Coincu mencatat potensi...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/19 02:37
Ethereum Menghadapi Risiko Koreksi yang Meningkat karena Indeks Premium Korea Menyentuh 8,2%

Ethereum ($ETH) menghadapi kekhawatiran signifikan karena Korea Premium Index telah melonjak hingga 8,2%. Hal ini menimbulkan spekulasi akan koreksi yang akan datang sambil memperhitungkan ketakutan besar para investor ritel untuk ketinggalan (FOMO). Menurut data dari CryptoOnchain, perkembangan ini merupakan tanda bahaya dan memicu kehati-hatian di kalangan pedagang dan analis. Dengan harga Ethereum saat ini yang berkisar sekitar $3.800, para whale berpotensi bersiap untuk penjualan yang lebih luas. 🚨 Sinyal Peringatan Ethereum ($ETH)! 🚨Korea Premium Index baru saja melonjak ke 8,2%!Secara historis, level "Kimchi Premium" ini adalah tanda bahaya besar 🚩, menunjukkan FOMO ritel yang ekstrem dan potensi puncak pasar.Whale 🐳 sering menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjual. Risiko... pic.twitter.com/ZyjEd1csQx— CryptoOnchain (@CryptoOnchain) 18 Oktober 2025 Korea Premium Index Melonjak ke 8,2% Menandakan Pemanasan Berlebih Seperti yang ditunjukkan oleh data pasar terbaru, Korea Premium Index, juga dikenal sebagai "Kimchi Premium," akhirnya melompat ke titik penting 8,2%. Metrik tersebut menyoroti perbedaan persentase yang ada antara harga Ethereum ($ETH) di bursa berbasis Korea dan rata-rata dunia. Oleh karena itu, level tinggi seperti itu menunjukkan tingkat FOMO yang meningkat dan membuka jalan untuk koreksi pasar yang tajam. Dengan mempertimbangkan hal ini, para whale $ETH juga diantisipasi sedang mempersiapkan penjualan besar-besaran ke dalam lonjakan tersebut. Korea Premium Index telah beroperasi sebagai barometer penting di lingkup cryptocurrency Asia Timur dalam kasus kelebihan spekulatif. Dengan demikian, level 8,2% saat ini menekankan salah satu level tertinggi yang terlihat selama bulan terakhir. Selain itu, kenaikan indeks sebelumnya telah terjadi sejajar dengan puncak lokal dan telah menyebabkan penarikan harga. FOMO Ritel yang Meningkat Di Tengah Spekulasi Aktivitas Whale yang Lebih Luas Memperingatkan Penarikan Menurut CryptoOnchain, lonjakan Korea Premium Index ke 8,2% menandakan salah satu titik puncak selama beberapa bulan. Pada gilirannya, ini bisa menjadi sinyal peringatan utama yang menunjukkan kegilaan ritel sambil mengantisipasi aktivitas whale yang meningkat. Sejalan dengan ini, di tengah antusiasme ritel yang berkembang, ada risiko pembalikan bearish besar yang mengancam.
Penulis: Coinstats2025/10/19 02:10
Ethereum (ETH) Kehilangan $3.000? Ini Akan Terjadi

Postingan Ethereum (ETH) akan Turun di Bawah $3.000? Ini Akan Terjadi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penurunan lebih lanjut untuk Ethereum? Pembalikan singkat Ethereum Salah satu waktu terpenting bagi Ethereum di tahun 2025 sudah di depan mata. Penurunan di bawah $3.000 menjadi semakin mungkin terjadi, karena aset ini berada di ambang koreksi yang lebih parah setelah peristiwa likuidasi crypto secara luas yang keras minggu lalu. Penurunan lebih lanjut untuk Ethereum? Setelah crash hari Jumat, pasar terluka. Data pasar menunjukkan bahwa dalam satu hari saja, lebih dari $1,02 miliar dilikuidasi, menghapus hampir 310.000 trader. Lebih dari $269 juta posisi paksa disebabkan oleh Ethereum sendiri, menjadikannya jumlah tertinggi kedua setelah Bitcoin. Sementara leverage berlebihan berhasil dibersihkan, peristiwa tersebut juga menghancurkan struktur pasar jangka pendek, membuat ETH rentan terhadap penurunan tambahan. Grafik ETH/USDT oleh TradingView Dari sudut pandang teknis, Ethereum jelas kehabisan tenaga. Setelah gagal menembus di atas $4.200, aset ini mengalami pembalikan signifikan dan saat ini diperdagangkan mendekati $3.730, jatuh di bawah rata-rata pergerakan 100 hari untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Pada MA 200 hari, yang sejauh ini bertahan di $3.500, adalah dukungan dinamis signifikan berikutnya. Jika itu gagal, ETH mungkin masuk ke tren menurun yang berkepanjangan, dengan $3.000 menjadi target wajar berikutnya. Pembalikan singkat Ethereum Momentum bearish yang kuat dan sedikit minat beli terlihat jelas pada penurunan RSI di bawah 40. Tren ini didukung lebih lanjut oleh volume; lilin terbaru menunjukkan dominasi sisi jual yang kuat, menunjukkan bahwa institusi dan whale mungkin mengurangi risiko mereka mengantisipasi volatilitas masa depan. Perubahan sentimen ini disebabkan oleh crash hari Jumat. Penolakan Bitcoin di $120.000 memicu reaksi berantai, menyebabkan guncangan di pasar altcoin. Posisi long leverage Ethereum sangat terkonsentrasi, yang memperburuk keruntuhan, menurut data likuidasi. Nada pasar masih defensif, meskipun ETH mungkin mengalami singkat...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/18 13:04
Peretas Mengalami Kerugian Menjual dan Membeli Kembali Ethereum saat Crash

Postingan Peretas Mengalami Kerugian Menjual dan Membeli Kembali Ethereum dalam Crash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peretas mengalami kerugian besar dengan menjual Ethereum secara panik selama penurunan pasar. Perkiraan kerugian melebihi $4,5 juta hingga $5,5 juta. Reaksi pasar meningkat saat peretas membeli tinggi, menjual rendah. Beberapa dompet terkait peretas menjual secara panik lebih dari 8.600 ETH (Ethereum) senilai $32,5 juta selama penurunan pasar kripto Oktober 2025, merealisasikan kerugian signifikan. Penjualan panik ini meningkatkan volatilitas pasar, berkontribusi pada likuidasi kripto yang lebih luas di tengah tekanan ekonomi global, seperti yang ditandai oleh pemantauan Lookonchain. Peretas Menjual Panik 8.600 ETH Di Tengah Penurunan Pasar Penjualan pasar ini menghasilkan perubahan signifikan karena peretas membeli kembali Ethereum dengan harga lebih tinggi meskipun terjadi penurunan signifikan. Tindakan mereka menunjukkan kasus klasik membeli tinggi dan menjual rendah. Reaksi komunitas menyoroti ironi peretas menghadapi kerugian tersebut, sering berkomentar di X (sebelumnya Twitter) tentang ketidakefisienan penjualan panik di pasar yang tidak likuid. ZachXBT mengkonfirmasi transaksi tersebut terkait dengan aset curian. quote text Alamat peretas menjual panik 9.240 ETH pada $3.775 dengan total $34,88 juta. Kerugian yang terealisasi dari penjualan ini adalah $4,56 juta. – Lookonchain, Analitik Blockchain Analisis Harga Ethereum dan Stabilitas Pasar Masa Depan Tahukah Anda? Bahkan peretas, yang dikenal dengan taktik cerdiknya, bisa terjebak dalam perangkap beli-tinggi, jual-rendah yang tipikal selama kondisi pasar yang bergejolak. Ethereum (ETH) saat ini bernilai $3.851,25 dengan kapitalisasi pasar sebesar $464,84 miliar, dominasi 12,86% di pasar kripto. Volume perdagangan 24 jam mencapai $56,75 miliar, mencerminkan perubahan 16,87%. Pergerakan harga terbaru menunjukkan kenaikan 6,46% selama 90 hari, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 02:55 UTC pada 18 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap Wawasan analisis harga Ethereum menunjukkan potensi proyek untuk peningkatan teknologi untuk mengurangi perdagangan yang didorong kepanikan. Analis berpendapat penyesuaian regulasi mungkin meningkatkan likuiditas pasar dan stabilitas, meminimalkan penjualan besar-besaran di masa depan. DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai umum...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/18 11:02
Citizens Melihat Ether (ETH) Siap Mencapai $10K karena Pasokan Mengetat dan Permintaan Institusional Melonjak

Postingan Citizens Melihat Ether (ETH) Siap Mencapai $10K karena Pasokan Mengetat dan Permintaan Institusional Melonjak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bank Amerika Citizens mengatakan ether ETH$3.737,16 bisa naik di atas $10.000 dalam dua tahun ke depan, mengutip adopsi yang berkembang, arus masuk institusional yang meningkat, dan pasokan yang menyusut. Bank tersebut mengatakan mereka mengharapkan percepatan adopsi Ethereum akan memberikan dorongan kuat bagi token asli blockchain yaitu ether, menunjuk pada posisi jaringan yang mapan sebagai platform kontrak pintar terkemuka. Infrastruktur yang dapat diprogram dari Ethereum mendasari keuangan terdesentralisasi (DeFi), tokenisasi, dan ekosistem aplikasi on-chain yang berkembang pesat, kata bank tersebut dalam laporan hari Rabu. Efek jaringan yang kuat, basis pengembang aktif, dan peta jalan penskalaan modular adalah pembeda utama, memungkinkan transaksi yang aman dan berkapasitas tinggi. Dengan kejelasan regulasi yang meningkat dan institusi mulai menyerahkan modal, ether semakin diposisikan sebagai bahan bakar asli dan jaminan untuk ekonomi digital yang berkembang ini, kata laporan tersebut. Para analis memandang nilai fundamental cryptocurrency ini didorong oleh permintaan yang melonjak bersamaan dengan pasokan likuid yang berkontraksi, menghubungkan valuasi secara erat dengan skala aktivitas ekonomi di jaringan. Perusahaan tersebut menunjuk pada adopsi institusional, arus masuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA) sebagai pendorong utama permintaan baru bersih, sementara staking, penyerapan treasury, dan mekanisme pembakaran biaya EIP-1559 secara bersamaan mengurangi pasokan. Bank tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 2027, kurang dari 50 juta ether mungkin tetap benar-benar likuid dari sekitar 120 juta yang saat ini beredar, dengan 35 juta sudah di-staking dan lebih banyak lagi diperkirakan akan dikunci atau dibakar seiring percepatan aktivitas jaringan. Dinamika ini mencerminkan efek pembelian kembali perusahaan, mengencangkan float saat penggunaan bertambah. Para analis mencatat bahwa volume penyelesaian on-chain berada di jalur pertumbuhan eksponensial, dengan kapitalisasi pasar ether secara historis bergerak seiring dengan total nilai yang diamankan di jaringan. Dalam lingkungan float yang terbatas, bahkan arus masuk modal moderat dapat memiliki dampak besar pada harga, kata Citizens, memproyeksikan bahwa ether bisa naik jauh di atas $10.000 dalam...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/10/18 09:07

