Citizens Melihat Ether (ETH) Siap Mencapai $10K karena Pasokan Mengetat dan Permintaan Institusional Melonjak

Bank Amerika Citizens mengatakan ether ETH$3.737,16 bisa naik di atas $10.000 dalam dua tahun ke depan, mengutip adopsi yang berkembang, arus masuk institusional yang meningkat, dan pasokan yang menyusut. Bank tersebut mengatakan mereka mengharapkan percepatan adopsi Ethereum akan memberikan dorongan kuat bagi token asli blockchain yaitu ether, menunjuk pada posisi jaringan yang mapan sebagai platform kontrak pintar terkemuka. Infrastruktur yang dapat diprogram dari Ethereum mendasari keuangan terdesentralisasi (DeFi), tokenisasi, dan ekosistem aplikasi on-chain yang berkembang pesat, kata bank tersebut dalam laporan hari Rabu. Efek jaringan yang kuat, basis pengembang aktif, dan peta jalan penskalaan modular adalah pembeda utama, memungkinkan transaksi yang aman dan berkapasitas tinggi. Dengan kejelasan regulasi yang meningkat dan institusi mulai menyerahkan modal, ether semakin diposisikan sebagai bahan bakar asli dan jaminan untuk ekonomi digital yang berkembang ini, kata laporan tersebut. Para analis memandang nilai fundamental cryptocurrency ini didorong oleh permintaan yang melonjak bersamaan dengan pasokan likuid yang berkontraksi, menghubungkan valuasi secara erat dengan skala aktivitas ekonomi di jaringan. Perusahaan tersebut menunjuk pada adopsi institusional, arus masuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan tokenisasi aset dunia nyata (RWA) sebagai pendorong utama permintaan baru bersih, sementara staking, penyerapan treasury, dan mekanisme pembakaran biaya EIP-1559 secara bersamaan mengurangi pasokan. Bank tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 2027, kurang dari 50 juta ether mungkin tetap benar-benar likuid dari sekitar 120 juta yang saat ini beredar, dengan 35 juta sudah di-staking dan lebih banyak lagi diperkirakan akan dikunci atau dibakar seiring percepatan aktivitas jaringan. Dinamika ini mencerminkan efek pembelian kembali perusahaan, mengencangkan float saat penggunaan bertambah. Para analis mencatat bahwa volume penyelesaian on-chain berada di jalur pertumbuhan eksponensial, dengan kapitalisasi pasar ether secara historis bergerak seiring dengan total nilai yang diamankan di jaringan. Dalam lingkungan float yang terbatas, bahkan arus masuk modal moderat dapat memiliki dampak besar pada harga, kata Citizens, memproyeksikan bahwa ether bisa naik jauh di atas $10.000 dalam...