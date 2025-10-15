Bitcoin Tergelincir Di Bawah Rata-rata 200 Hari, XRP, SOL, ETH Mengalami Pukulan Lebih Besar

Bitcoin BTC$105.247,40 terus kehilangan posisi pada hari Jumat, jatuh di bawah rata-rata kunci karena risiko tetap dalam posisi defensif, mendorong imbal hasil Treasury ke level terendah multi-bulan. Cryptocurrency terkemuka berdasarkan nilai pasar jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari sekitar $107.500, memperluas kerugian hingga $106.900, menurut data CoinDesk. Harga turun 7% dalam seminggu, menyusul penurunan 6,5% minggu lalu. Token lain seperti XRP, SOL dan ETH juga memperluas kerugian, membawa penurunan mingguan masing-masing menjadi 9% hingga 12%. Kerugian BTC mengikuti arus keluar lebih dari $500 juta dari dana yang diperdagangkan di bursa spot terdaftar AS (ETF) di tengah tanda-tanda meningkatnya tekanan likuiditas dalam sistem keuangan. Kelemahan harga konsisten dengan sinyal bearish dari grafik teknis yang menunjukkan kemungkinan penurunan di bawah $100.000 dalam beberapa hari mendatang. Futures yang terkait dengan indeks ekuitas acuan Wall Street, S&P 500, turun hampir 1%. Indeks tersebut ditarik turun oleh saham perbankan pada hari Kamis setelah Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp mengungkapkan hubungan dengan eksposur pinjaman terkait penipuan, memicu kekhawatiran akan penipuan yang lebih besar dalam sistem. Pengurangan risiko memicu permintaan obligasi, mendorong imbal hasil Treasury 10 tahun AS turun menjadi 3,94%, terendah sejak April. Harga obligasi dan imbal hasil bergerak ke arah yang berlawanan. Awal minggu ini, Indeks Manufaktur Fed Philadelphia anjlok 36 poin menjadi –12,8, menunjukkan aktivitas yang melemah dan memicu kekhawatiran tentang ekonomi. Hal itu juga menambah permintaan untuk surat berharga Treasury dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/17/bitcoin-slips-below-200-day-sma-as-10-year-treasury-yield-hits-lowest-since-april