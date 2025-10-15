Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Bitcoin Tergelincir Di Bawah Rata-rata 200 Hari, XRP, SOL, ETH Mengalami Pukulan Lebih Besar
Postingan Bitcoin Turun Di Bawah Rata-rata 200 Hari, XRP, SOL, ETH Mengalami Pukulan Lebih Besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BTC$105.247,40 terus kehilangan posisi pada hari Jumat, jatuh di bawah rata-rata kunci karena risiko tetap dalam posisi defensif, mendorong imbal hasil Treasury ke level terendah multi-bulan. Cryptocurrency terkemuka berdasarkan nilai pasar jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari sekitar $107.500, memperluas kerugian hingga $106.900, menurut data CoinDesk. Harga turun 7% dalam seminggu, menyusul penurunan 6,5% minggu lalu. Token lain seperti XRP, SOL dan ETH juga memperluas kerugian, membawa penurunan mingguan masing-masing menjadi 9% hingga 12%. Kerugian BTC mengikuti arus keluar lebih dari $500 juta dari dana yang diperdagangkan di bursa spot terdaftar AS (ETF) di tengah tanda-tanda meningkatnya tekanan likuiditas dalam sistem keuangan. Kelemahan harga konsisten dengan sinyal bearish dari grafik teknis yang menunjukkan kemungkinan penurunan di bawah $100.000 dalam beberapa hari mendatang. Futures yang terkait dengan indeks ekuitas acuan Wall Street, S&P 500, turun hampir 1%. Indeks tersebut ditarik turun oleh saham perbankan pada hari Kamis setelah Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp mengungkapkan hubungan dengan eksposur pinjaman terkait penipuan, memicu kekhawatiran akan penipuan yang lebih besar dalam sistem. Pengurangan risiko memicu permintaan obligasi, mendorong imbal hasil Treasury 10 tahun AS turun menjadi 3,94%, terendah sejak April. Harga obligasi dan imbal hasil bergerak ke arah yang berlawanan. Awal minggu ini, Indeks Manufaktur Fed Philadelphia anjlok 36 poin menjadi –12,8, menunjukkan aktivitas yang melemah dan memicu kekhawatiran tentang ekonomi. Hal itu juga menambah permintaan untuk surat berharga Treasury dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/17/bitcoin-slips-below-200-day-sma-as-10-year-treasury-yield-hits-lowest-since-april
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/18 04:20
Kevin O'Leary Mengkritik Skalabilitas Jaringan Ethereum
Postingan Kevin O'Leary Mengkritik Skalabilitas Jaringan Ethereum muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Pada 17 Oktober 2025, Ethereum (ETH) diperdagangkan sekitar $3.870, menandai penurunan sekitar 3,92% dari penutupan sebelumnya. Harga tertinggi intraday mencapai $4.076,22, sementara terendah turun ke $3.835,35. Penurunan ini merupakan bagian dari koreksi pasar cryptocurrency yang lebih luas, dengan pasar kehilangan lebih dari $100 miliar hanya dalam tiga jam. Kevin O'Leary Mengkritik ...
Penulis: CoinPedia
2025/10/17 15:32
Prediksi Harga Ethereum: Apakah ETH Menuju $10,000?
Pertanyaan di setiap meja sangat sederhana: apakah prediksi harga Ethereum saat ini masih menunjuk ke lima digit, atau apakah guncangan terakhir menghentikan momentum? Para trader mengamati dukungan yang dibangun kembali, likuiditas yang semakin dalam, dan katalis yang menumpuk. Pada saat yang sama, ada koin utilitas yang berkembang pesat yang diam-diam memenangkan pengguna dan pembayaran nyata. Uang pintar adalah [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: Apakah ETH Menuju $10.000? pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/10/17 13:40
Karena SOL & ETH Menawarkan Keuntungan Terbatas, Investor Baru yang Mencari Keuntungan yang Mengubah Hidup Beralih ke Digitap – Permata 100X Berikutnya?
Postingan Saat SOL & ETH Menawarkan Keuntungan Terbatas, Investor Baru yang Mencari Keuntungan Mengubah Hidup Beralih ke Digitap – Gem 100X Berikutnya? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Ruang altcoin sedang mendingin, dan investor mencari kripto terbaik untuk diinvestasikan pada 2025 karena volatilitas semakin menggenggam aset-aset teratas. Solana (SOL) dan Ethereum (ETH) keduanya mengalami koreksi tajam minggu ini, keduanya kehilangan hampir 10%. Di tengah kejatuhan ini, satu proyek presale sedang menarik perhatian: Digitap ($TAP). Dunia ...
Penulis: CoinPedia
2025/10/16 21:50
Ethereum Rebound Menuju $4.200 — Analis Daftar Altcoin Terbaik untuk Dibeli Sebelum Breakout Oktober
Menjelang Oktober, pasar kripto telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan di minggu terakhir bulan ini. Ethereum (ETH) [...] Postingan Ethereum Bangkit Menuju $4.200 — Analis Daftar Altcoin Terbaik untuk Dibeli Sebelum Lonjakan Oktober pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/16 21:00
95% pembelian ETH perusahaan terjadi di Q3 — awal supercycle Ether?
Eksekutif kripto telah memperkirakan Ether akan naik hingga 200% pada akhir tahun ini, dipimpin oleh pembelian Ether korporasi, akumulasi ETF, dan Ether yang terkunci dalam staking. Hampir semua Ethereum yang diakumulasi oleh perusahaan publik hingga saat ini terjadi dalam jendela tiga bulan antara Juli dan September, menurut data terbaru. Hal ini terjadi saat beberapa eksekutif kripto memprediksi bahwa harga Ether (ETH) akan naik hingga 200% sebelum akhir tahun. "95% dari semua ETH yang dimiliki oleh perusahaan publik dibeli hanya dalam kuartal terakhir," kata Bitwise Invest pada hari Rabu, merujuk pada $19,13 miliar yang disimpan dalam kas publik, setara dengan sekitar 4% dari total pasokan Ether. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/10/16 09:46
Prediksi Harga Ethereum: Bisakah Pembelian Institusional Mendorong Ethereum ke $10K?
Ethereum (ETH) sedang menghadapi momentum penurunan dengan penurunan nilainya. Namun token ini juga menunjukkan potensi untuk pembalikan tren yang kuat. Harganya telah menurun 3,93% selama 24 jam terakhir dan 14,65% selama seminggu terakhir. Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada $4004, didukung oleh pasar [...]
Penulis: Tronweekly
2025/10/16 09:00
Paxos Mencetak dan Membakar $300 Triliun Stablecoin PYUSD di Jaringan Ethereum
Postingan Paxos Mencetak dan Membakar $300 Triliun Stablecoin PYUSD di Jaringan Ethereum muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Paxos Trust Company telah mencatat sejarah dengan sementara mencetak seluruh utang global di jaringan Ethereum (ETH). Pada hari Rabu, selama sesi pertengahan Amerika Utara, Paxos mencetak $300 triliun dalam PayPal USD (PYUSD) sebelum membakarnya dalam waktu satu jam. Insiden tersebut mengguncang investor kripto selama beberapa menit karena PYUSD didukung oleh dolar AS dengan rasio 1:1 dan Paxos sangat dihormati sebagai perusahaan kripto terkemuka. Selain itu, stablecoin terbesar Tether USDT memiliki kapitalisasi pasar sedikit di atas $180 miliar, sementara PYUSD memiliki valuasi terdilusi penuh sekitar $2,32 miliar. Ethereum Mendapat Manfaat dari Permintaan Stablecoin Jaringan Ethereum tetap menjadi kekuatan DeFi karena adopsi stablecoin yang terus berkembang. Menurut analisis data pasar dari DeFiLlama, jaringan Ethereum memiliki pasokan stablecoin sekitar $161 miliar. Pesaing terdekat jaringan Ethereum adalah rantai Tron (TRX), yang memiliki pasokan stablecoin sekitar $78 miliar pada saat penulisan. Jaringan Solana (SOL), yang telah melampaui Ethereum dalam jumlah pengguna aktif harian, memiliki pasokan stablecoin sekitar $15,5 miliar. Permintaan stablecoin diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial dalam waktu dekat, terutama didorong oleh pengesahan GENIUS Act baru-baru ini di Amerika Serikat. Awal pekan ini, CEO BlackRock Larry Fink mencatat bahwa pasar kripto akan tumbuh secara eksponensial dalam waktu dekat yang didorong oleh tokenisasi aset dunia nyata.
Penulis: Coinstats
2025/10/16 04:21
Imbalan Staking Ethereum Mendorong Cadangan Perbendaharaan ETH SharpLink – Inilah Berapa Banyak yang Mereka Miliki
Dalam dunia cryptocurrency yang dinamis, staking Ethereum terus berkembang, dengan investor ritel dan institusional semakin banyak mengadopsi inisiatif kunci ini untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Staking ETH masih membuktikan pentingnya dan relevansinya di sektor kripto dan keuangan, seperti yang dibuktikan oleh hadiah staking besar SharpLink Gaming. Kepemilikan Ethereum SharpLink Diperkuat Oleh [...]
Penulis: Bitcoinist
2025/10/16 02:00
Bagaimana Jika Ethereum Meroket ke $100.000? | Temukan Dampaknya
Dalam dunia cryptocurrency yang berkembang pesat, mencapai valuasi $100.000 untuk Ethereum dapat mengubahnya menjadi ekonomi digital multi-triliun dolar. Tonggak sejarah seperti ini akan memiliki implikasi mendalam bagi adopsi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan pasar kripto secara keseluruhan. Analisis ini mengeksplorasi seperti apa ETH pada level ini, faktor pendorong utama yang diperlukan untuk [...]
Penulis: Crypto Breaking News
2025/10/15 22:58
