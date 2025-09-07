Yayasan Ethereum Memindahkan 4.000 ETH dari Dompet Tidak Aktif

Postingan Ethereum Foundation Memindahkan 4.000 ETH dari Dompet Tidak Aktif muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Ethereum Foundation mentransfer 4.000 ETH yang tidak aktif setelah 9 tahun, memengaruhi dinamika pasar. Pendanaan inisiatif ekosistem berdampak pada likuiditas ETH. Respons pasar termasuk sedikit penurunan harga ETH. Alamat yang terkait dengan Ethereum Foundation dengan cepat memindahkan 4.000 ETH, sekitar $17,19 juta, setelah tidak aktif selama hampir sembilan tahun, menurut Onchainlens. Transaksi ini sejalan dengan penjualan ETH yang lebih luas oleh yayasan, bertujuan untuk mendanai operasi ekosistem, berpotensi memengaruhi dinamika pasar Ethereum dengan sedikit tekanan jual yang diamati. Ethereum Foundation Memindahkan 4.000 ETH Setelah 9 Tahun Aktivitas terbaru Ethereum Foundation menyaksikan transfer 4.000 ETH, bernilai sekitar $17,19 juta, dari dompet yang tidak aktif selama sembilan tahun. Tindakan ini sejalan dengan strategi organisasi untuk mengoptimalkan manajemen aset dan membiayai proyek ekosistem yang sedang berlangsung. Pergeseran dalam distribusi cadangan Ethereum dapat memengaruhi likuiditas langsung di pasar. Alokasi sumber daya strategis yang berkelanjutan akan mendanai penelitian, pengembangan, dan hibah komunitas dari waktu ke waktu, berpotensi menstabilkan pertumbuhan ekosistem jangka panjang. Respons pasar terukur, dengan sedikit penurunan nilai ETH, sekitar 1% dalam 24 jam. Meskipun tidak ada komentar langsung dari kepemimpinan Ethereum, transparansi dalam operasi meningkatkan pemahaman pasar dan mendorong kepercayaan berkelanjutan dalam manuver keuangannya. "Tidak ada pernyataan langsung dari saya atau pejabat EF tingkat atas lainnya mengenai transfer dompet tidak aktif yang telah diposting di saluran terverifikasi kami hingga tanggal pertanyaan." – Vitalik Buterin, Co-founder, Ethereum Konteks Historis dan Wawasan Pasar tentang Ethereum Tahukah Anda? Pergerakan pasar Ethereum secara historis telah menyebabkan volatilitas jangka pendek. Transaksi Yayasan di masa lalu, seperti penjualan Juli 2025, melahirkan reaksi harga yang signifikan menunjukkan pengaruh blockchain terhadap perilaku pasar altcoin. Ethereum, dengan kapitalisasi pasar sebesar $518,52 miliar dan dominasi 13,61%, dihargai pada $4.295,72. Pasokan beredar cryptocurrency adalah 120,71 juta ETH. Selama 90 hari terakhir, nilainya melonjak sebesar 72%, menurut data CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...