2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Kunci Publik: Taruhan ETH Besar, Dorongan AI untuk Penambang Bitcoin dan Perdagangan 24/7

Postingan Public Keys: Taruhan ETH Besar, Dorongan AI untuk Penambang Bitcoin dan Perdagangan 24/7 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat SharpLink Gaming berencana untuk mempertaruhkan sebagian dari kepemilikan ETH senilai $3,6 miliar di jaringan Linea untuk hasil yang lebih tinggi, bergerak melampaui kustodian tradisional Anchorage dan Coinbase. Pemimpin SEC dan CFTC mengumumkan mereka sedang mempertimbangkan pasar perdagangan 24/7 untuk menyelaraskan dengan sifat kripto yang selalu aktif, menandai perubahan potensial lain dari administrasi Trump terhadap pasar keuangan. Penambang Bitcoin mencapai kapitalisasi pasar gabungan rekor sebesar $39 miliar dengan beralih ke layanan komputasi AI, dengan perusahaan seperti TeraWulf melihat keuntungan saham besar dari kesepakatan hosting GPU. Public Keys adalah rangkuman mingguan dari Decrypt, yang melacak perusahaan kripto utama yang diperdagangkan secara publik. Mempertajam Taruhan Perusahaan perbendaharaan Ethereum SharpLink Gaming berencana untuk mempertaruhkan sebagian dari simpanan ETH senilai $3,6 miliar di jaringan Linea setelah mencapai mainnet. Perusahaan telah mempertaruhkan hampir semua kepemilikannya melalui kustodiannya, Anchorage dan Coinbase. Tetapi sekarang mereka sedang mengincar peluang hasil yang lebih tinggi. "Ketika Anda memegang miliaran dolar ETH dan Anda melihat portofolio staking, akan ada kemampuan untuk menerapkannya melalui peluang staking di Linea," kata co-CEO SharpLink Joseph Chalom kepada Decrypt. "Dan itu sangat, sangat penting, tidak hanya bagi Consensys, tetapi juga bagi Konsorsium Linea. Dan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan SharpLink untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang disesuaikan dengan risiko lebih tinggi melalui jaringan Linea, kami akan melakukannya." Ada banyak sekali minat dalam staking dan menjadi validator Ethereum. Antrean untuk menjadi validator memiliki waktu tunggu lebih dari 16 hari, menurut Validator Queue. Paus ICO Ethereum terbangun baru-baru ini dan memindahkan ETH senilai $645 juta ke dompet staking pagi ini—meskipun mereka masih memegang dana senilai $1,1 miliar. Namun, berita tentang staking ETH tidak terlalu bagus untuk harga saham SharpLink. SBET telah kehilangan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:40
Bitcoin Ke $175k, ETH Ke $17k Kemudian Crash Gaya Dot-Com: Pakar

Postingan Bitcoin Ke $175k, ETH Ke $17k Kemudian Crash Gaya Dot-Com: Pakar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, seorang jurnalis kripto berdedikasi, telah bergairah tentang Bitcoin sejak 2016 ketika dia pertama kali mempelajarinya. Melalui karyanya yang luas dengan NewsBTC.com dan Bitcoinist.com, Jake telah menjadi suara terpercaya dalam komunitas kripto, membimbing pendatang baru dan penggemar berpengalaman menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bidang dinamis ini. Misinya sederhana namun mendalam: untuk mendemistifikasi Bitcoin dan cryptocurrency dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Dengan karir profesional di dunia Bitcoin dan kripto yang dimulai segera setelah lulus dengan gelar dalam Sistem Informasi pada 2017, Jake telah membenamkan dirinya dalam industri ini. Jake bergabung dengan Grup NewsBTC pada akhir 2022. Latar belakang pendidikannya memberinya keahlian teknis dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk membedah topik kompleks dan menyajikannya dalam format yang dapat dipahami. Baik Anda adalah pembaca biasa yang penasaran tentang Bitcoin atau investor yang berusaha menavigasi tren pasar terbaru, wawasan Jake menawarkan perspektif berharga yang menjembatani kesenjangan antara teknologi kompleks dan penggunaan sehari-hari. Jake bukan hanya reporter tentang tren teknologi; dia adalah seorang penganut teguh potensi transformatif Bitcoin dibandingkan mata uang fiat tradisional. Baginya, sistem keuangan saat ini berada di ambang kekacauan, didorong oleh tindakan pemerintah yang tidak terkendali dan kebijakan ekonomi Keynesian yang cacat. Mengambil dari prinsip-prinsip aliran ekonomi Austria, Jake memandang Bitcoin bukan hanya sebagai aset digital tetapi sebagai langkah penting menuju perbaikan sistem moneter yang gagal. Pandangan libertariannya memperkuat pendiriannya bahwa seperti halnya gereja dipisahkan dari negara, begitu juga uang harus dibebaskan dari kontrol pemerintah. Bagi Jake, Bitcoin mewakili lebih dari sekadar investasi; itu adalah revolusi damai. Dia membayangkan masa depan di mana Bitcoin menumbuhkan kerangka keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Advokasinya bukan tentang oposisi...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:27
Harga ETH bukan satu-satunya metrik yang trennya naik

Postingan ETH's price isn't the only metric trending up muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ini adalah segmen dari newsletter 0xResearch. Untuk membaca edisi lengkap, silakan berlangganan. Ethereum sedang mendapatkan sorotan, dan meskipun kinerjanya dikaitkan dengan arus dari perusahaan treasury aset digital (DATCOs) dan ETF, harganya bukanlah satu-satunya metrik yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Untuk bulan kedua berturut-turut, pergerakan harga ETH disertai dengan volume perp yang mencapai level rekor. Agustus mencatat hampir $2 triliun dalam volume, 30% lebih banyak dari Juli yang mencapai $1,5 triliun. Agustus juga menandai penggunaan DA Ethereum tertinggi yang pernah ada, dan pangsa pasarnya meningkat dari ~53% di Juli menjadi 63% di Agustus. Namun, karena target blob sebesar enam masih belum tercapai (rata-rata 4,17 di Agustus vs 4,13 di Juli), biaya blob tetap sangat rendah (mendekati satu wei). Dalam peningkatan Fusaka yang akan datang, "harga dasar" akan diterapkan untuk membantu mengatasi masalah ini. Berkat peningkatan 50% dalam batas gas YTD, alamat aktif bulanan (MAAs) juga mencapai rekor tertinggi sebesar 16,8 juta (peningkatan 12,7% dari Juli yang mencapai 14,9 juta) sementara jumlah transaksi mengikuti dengan ~51,7 juta (peningkatan 11% MoM). Dan jika Anda bertanya-tanya mengapa Ethereum memiliki narasi stablecoin — pasokan stablecoin di Ethereum mencapai $163 miliar, rekor tertinggi baru dan tertinggi di antara rantai manapun. Volume transfer stablecoin di Ethereum juga mencapai rekor tertinggi pada Agustus, naik 17% MoM menjadi $1,43 triliun (vs $1,23 triliun di Juli). Ini menandai bulan kedua dalam catatan dengan volume transfer (yang difilter) di atas $1 triliun. Mungkin arus saja tidak menceritakan kisah lengkapnya? Dapatkan berita di kotak masuk Anda. Jelajahi newsletter Blockworks: Sumber: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:00
SharpLink Ethereum Treasury Menambahkan $176 Juta dalam ETH ke Kepemilikannya

Postingan Ethereum Treasury SharpLink Menambahkan $176 Juta dalam ETH ke Kepemilikannya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat SharpLink Gaming membeli lebih banyak Ethereum minggu lalu, menambahkan $176 juta dalam ETH ke treasurinya. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini mengalihkan fokusnya pada Mei untuk mengakumulasi ETH. Ethereum mencapai harga tertinggi sepanjang masa yang baru pada Agustus karena sejumlah perusahaan membeli aset tersebut. Ethereum treasury SharpLink Gaming menambahkan lebih dari $176 juta dalam ETH ke simpanannya minggu lalu, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan pada hari Selasa. Perusahaan yang berbasis di Minneapolis, Minnesota ini kepemilikannya telah tumbuh menjadi 837.230 ETH, kini bernilai hampir $3,6 miliar setelah membeli 39.008 ETH antara 25 Agustus dan 31 Agustus, katanya. "Kami tetap oportunistik dalam inisiatif penggalangan modal kami dan akan terus memantau kondisi pasar dengan cermat untuk memaksimalkan nilai pemegang saham," kata Joseph Chalom, co-CEO SharpLink, dalam sebuah pernyataan. BARU: SharpLink memperoleh 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531, membawa total kepemilikan menjadi 837.230 ETH, bernilai ~$3,6B. Sorotan utama untuk minggu yang berakhir 31 Agustus 2025: → Mengumpulkan $46,6M melalui fasilitas ATM→ Menambahkan 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531→ Staking... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 September 2025 SharpLink (SBET) yang diperdagangkan secara publik diperdagangkan lebih dari 5% lebih rendah pada hari Selasa di $16,89. Saham SharpLink telah melonjak lebih dari 400% sejak pertengahan Mei, ketika diperdagangkan kurang dari $3 per saham. Perusahaan ini pada Mei pertama kali mengumumkan akan membeli ETH melalui investasi swasta $425 juta dalam ekuitas publik, atau penawaran PIPE, yang dipimpin oleh perusahaan teknologi blockchain Consensys dan dengan partisipasi dari Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, dan Pantera Capital. (Pengungkapan: Consensys adalah salah satu dari 22 investor di Decrypt yang independen secara editorial.) Dulunya merupakan perusahaan pemasaran perjudian yang relatif tidak dikenal, SharpLink pada Mei beralih menjadi crypto treasury, mengikuti model Strategy—sebelumnya MicroStrategy—yang beralih dari pengembangan perangkat lunak ke pembelian Bitcoin pada 2020 setelah bertahun-tahun berjuang dan saham rendah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:09

