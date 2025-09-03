SharpLink Ethereum Treasury Menambahkan $176 Juta dalam ETH ke Kepemilikannya

Postingan Ethereum Treasury SharpLink Menambahkan $176 Juta dalam ETH ke Kepemilikannya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat SharpLink Gaming membeli lebih banyak Ethereum minggu lalu, menambahkan $176 juta dalam ETH ke treasurinya. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini mengalihkan fokusnya pada Mei untuk mengakumulasi ETH. Ethereum mencapai harga tertinggi sepanjang masa yang baru pada Agustus karena sejumlah perusahaan membeli aset tersebut. Ethereum treasury SharpLink Gaming menambahkan lebih dari $176 juta dalam ETH ke simpanannya minggu lalu, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan pada hari Selasa. Perusahaan yang berbasis di Minneapolis, Minnesota ini kepemilikannya telah tumbuh menjadi 837.230 ETH, kini bernilai hampir $3,6 miliar setelah membeli 39.008 ETH antara 25 Agustus dan 31 Agustus, katanya. "Kami tetap oportunistik dalam inisiatif penggalangan modal kami dan akan terus memantau kondisi pasar dengan cermat untuk memaksimalkan nilai pemegang saham," kata Joseph Chalom, co-CEO SharpLink, dalam sebuah pernyataan. BARU: SharpLink memperoleh 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531, membawa total kepemilikan menjadi 837.230 ETH, bernilai ~$3,6B. Sorotan utama untuk minggu yang berakhir 31 Agustus 2025: → Mengumpulkan $46,6M melalui fasilitas ATM→ Menambahkan 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531→ Staking... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 September 2025 SharpLink (SBET) yang diperdagangkan secara publik diperdagangkan lebih dari 5% lebih rendah pada hari Selasa di $16,89. Saham SharpLink telah melonjak lebih dari 400% sejak pertengahan Mei, ketika diperdagangkan kurang dari $3 per saham. Perusahaan ini pada Mei pertama kali mengumumkan akan membeli ETH melalui investasi swasta $425 juta dalam ekuitas publik, atau penawaran PIPE, yang dipimpin oleh perusahaan teknologi blockchain Consensys dan dengan partisipasi dari Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, dan Pantera Capital. (Pengungkapan: Consensys adalah salah satu dari 22 investor di Decrypt yang independen secara editorial.) Dulunya merupakan perusahaan pemasaran perjudian yang relatif tidak dikenal, SharpLink pada Mei beralih menjadi crypto treasury, mengikuti model Strategy—sebelumnya MicroStrategy—yang beralih dari pengembangan perangkat lunak ke pembelian Bitcoin pada 2020 setelah bertahun-tahun berjuang dan saham rendah...