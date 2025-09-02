BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
SharpLink Memperluas Treasury Ethereum menjadi 837.230 ETH

Postingan SharpLink Memperluas Perbendaharaan Ethereum menjadi 837.230 ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. SharpLink Gaming (SBET) mengungkapkan bahwa mereka membeli lebih dari $176 juta dalam ETH selama minggu terakhir Agustus. Akuisisi tersebut meningkatkan total simpanan mereka menjadi 837.230 ETH, bernilai hampir $3,6 miliar per 31 Agustus. Sementara strategi ETH mereka menarik perhatian, kinerja saham perusahaan tidak memberikan banyak kegembiraan bagi investor, terutama karena September dimulai dengan menurunnya selera risiko untuk ekuitas dan aset volatil lainnya. Pembelian Ether SharpLink Senilai $176 Juta SharpLink, perusahaan berbasis Minnesota, membeli 39.008 ETH antara 25 Agustus dan 31 Agustus dengan harga rata-rata $4.531. Pembelian tersebut sebagian didanai oleh $46,6 juta yang diperoleh melalui program ekuitas at-the-market (ATM). Disponsori Disponsori SharpLink melaporkan rasio konsentrasi ETH mereka—yang mengukur aset digital relatif terhadap uang tunai—melonjak menjadi 3,94, hampir dua kali lipat sejak awal Juni. Pada level ini, perusahaan memegang hampir empat dolar ether untuk setiap dolar uang tunai yang dimiliki, dengan asumsi penerapan penuh dari likuiditas tersisa mereka sebesar $71,6 juta. BARU: SharpLink memperoleh 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531, membawa total kepemilikan menjadi 837.230 ETH, bernilai ~$3,6B. Sorotan utama untuk minggu yang berakhir 31 Agustus 2025: → Mengumpulkan $46,6M melalui fasilitas ATM→ Menambahkan 39.008 ETH dengan harga rata-rata ~$4.531→ Staking… pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 September 2025 Hadiah staking kumulatif telah mencapai 2.318 ETH sejak perusahaan meluncurkan strategi perbendaharaan berdenominasi Ethereum pada 2 Juni. Co-CEO Joseph Chalom mengatakan, "Kami terus menjalankan strategi perbendaharaan kami dengan presisi, menumbuhkan kepemilikan ETH kami dan secara konsisten mendapatkan hadiah staking. Kami tetap oportunistik dalam inisiatif penggalangan modal kami dan akan memantau kondisi pasar dengan cermat untuk memaksimalkan nilai pemegang saham." Ringkasan ETH dan Modal Mingguan / Sumber: SharpLink Transformasi SharpLink menjadi kendaraan perbendaharaan Ethereum dipercepat pada Mei setelah putaran investasi swasta sebesar $425 juta yang dipimpin oleh Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, dan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:27
Yunfeng Financial Memperoleh 10.000 ETH untuk Aset Cadangan

Postingan Yunfeng Financial Memperoleh 10.000 ETH untuk Aset Cadangan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Yunfeng Financial, terkait dengan Jack Ma, menambahkan 10.000 ETH ke cadangan. Akuisisi ETH memperkuat dukungan kripto institusional. Kepercayaan pasar kripto Hong Kong meningkat dengan investasi ini. Yunfeng Financial yang berbasis di Hong Kong, terkait dengan pendiri Alibaba Jack Ma, telah membeli 10.000 Ethereum (ETH) senilai $44 juta USD sebagai aset cadangan. Akuisisi ini menggarisbawahi kepercayaan institusional yang berkembang terhadap mata uang digital, berpotensi mempengaruhi harga ETH dan mempengaruhi tren adopsi pasar yang lebih luas di seluruh Asia. Investasi Ethereum $44 Juta Yunfeng Financial Akuisisi terbaru perusahaan ini merupakan dukungan signifikan terhadap teknologi blockchain oleh institusi Asia. Tindakan ini menyoroti keterbukaan institusional yang meningkat terhadap cryptocurrency, berpotensi memberikan tekanan harga ke atas pada ETH di tengah lingkungan aset digital Hong Kong yang mendukung. Sementara pernyataan resmi dari tokoh-tokoh kunci seperti Jack Ma atau eksekutif Yunfeng tidak tersedia, pengajuan tersebut menggarisbawahi fokus institusi pada pengintegrasian ETH dengan strategi keuangan mereka. Reaksi pasar dan komunitas yang lebih luas tetap optimis dengan hati-hati, mengantisipasi peningkatan keterlibatan institusional dalam ekosistem Ethereum. "Dewan percaya bahwa penyertaan ETH sebagai aset cadangan strategis Perusahaan sejalan dengan tata letak Grup untuk ekspansi ke area-area frontier, termasuk Web3, dan memberikan dukungan infrastruktur kunci untuk aktivitas tokenisasi Real World Assets (RWA)." – Dewan Yunfeng Financial, Pernyataan Resmi Pembaruan Pasar Ethereum: Harga Saat Ini dan Prospek Masa Depan Tahukah Anda? Akuisisi Yunfeng Financial mirip dengan pembelian kripto Tesla dalam meningkatkan minat institusional, menyerupai alokasi Bitcoin MicroStrategy dalam mempengaruhi sentimen pasar secara positif. Data pasar Ethereum saat ini mencerminkan $4.340,88 per ETH, dengan kapitalisasi pasar sebesar $523,97 miliar dan volume perdagangan 24 jam sebesar $39,24 miliar. Kinerja terbaru menunjukkan peningkatan 0,22% selama 24 jam, namun penurunan 5,29% selama tujuh hari. Kinerja 90 hari Ethereum mempertahankan pertumbuhan substansial sebesar 65,31%, menurut data CoinMarketCap. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 02:41 UTC pada 3 September 2025.…
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:51
BitMine menaikkan standar: 1.866.974 ETH dalam treasury

Postingan BitMine menaikkan standar: 1.866.974 ETH dalam treasury muncul di BitcoinEthereumNews.com. Data per 31 Agustus 2023: BitMine Immersion Technologies telah secara signifikan meningkatkan cadangan Ethereum-nya, mencapai 1.866.974 ETH setelah pembelian baru, dan telah mengkonfirmasi bantalan likuiditas sekitar $635 juta untuk operasi masa depan. Perusahaan kini secara eksplisit menyatakan tujuan untuk mencapai 5% dari pasokan ETH yang beredar, tonggak yang, jika dikejar dengan perhatian strategis, dapat berdampak pada dinamika penawaran/permintaan jaringan. Posisi dan detail operasi dipresentasikan dalam presentasi investor pada 02/09/2023, dikumpulkan dan dianalisis juga oleh Morningstar. Dalam konteks ini, snapshot aset yang diperbarui membantu menguraikan trajektori yang lebih jelas. Menurut data yang dikumpulkan oleh tim analisis on-chain kami dan pemeriksaan buku pesanan publik, tranches yang dilaporkan konsisten dengan eksekusi terprogram yang bertujuan untuk menahan slippage. Analis industri yang dikonsultasikan mengamati bahwa strategi tersebut menunjukkan pola pembelian dampak rendah yang khas dari rencana akumulasi institusional. Ringkasnya: angka-angka kunci ETH yang dimiliki: 1.866.974 (data per 31/08/2023; terakhir diperiksa 02/09/2023) Pembelian terbaru: ~150.000 ETH dalam beberapa minggu terakhir Likuiditas tersedia: ~635 juta $ Total nilai kripto + tunai: ~8,98 miliar $ [data untuk diverifikasi] Target yang dinyatakan: 5% dari pasokan ETH Sumber utama: presentasi investor dari 02/09/2023 (Morningstar) Pembaruan Operasional dan Nilai Treasury Menurut presentasi investor terbaru, BitMine telah menambahkan sekitar 150.000 ETH dalam periode terakhir, membawa total menjadi 1.866.974 ETH. Pada tanggal yang sama, posisi agregat antara aset digital dan tunai berjumlah ~8,98 miliar $, dengan ~635 juta $ siap digunakan untuk memanfaatkan jendela volatilitas. Data tersebut dipublikasikan pada 2 September 2023, dengan referensi akuntansi pada akhir Agustus. Perlu dicatat bahwa keseimbangan antara treasury dalam ETH dan aset likuid, jika dikelola secara bertahap, dapat mengurangi eksposur terhadap guncangan pasar yang tiba-tiba. The...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:54
Yunfeng Financial Berafiliasi dengan Jack Ma Membeli Saham ETH Senilai $44M untuk Strategi Ekspansi Web3

Postingan Jack Ma-terafiliasi Yunfeng Financial Membeli Saham ETH Senilai $44 Juta untuk Strategi Ekspansi Web3 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Yunfeng Financial berbasis Hong Kong membeli 10.000 ETH, senilai sekitar $44 juta, sebagai aset cadangan strategis. Perusahaan mengelola aset senilai $12,3 miliar dan merencanakan ekspansi ke Web3, AI, dan mata uang digital. Kepemilikan ETH perusahaan melonjak 384% dari 916.268 menjadi 4,4 juta token antara Juni dan September 2025. Yunfeng Financial Group Limited, perusahaan investasi Hong Kong yang berafiliasi dengan pendiri Alibaba Jack Ma, membeli 10.000 ETH senilai $44 juta sebagai bagian dari ekspansi strategis ke Web3 dan aset digital. Perusahaan mengumumkan akuisisi Ethereum pada 2 September melalui pengungkapan sukarela kepada pemegang saham Bursa Hong Kong. Yunfeng mendanai pembelian melalui cadangan kas internalnya, yang berjumlah $12,3 miliar berdasarkan hasil keuangan 2024. Langkah ini memposisikan Yunfeng di antara kelompok lembaga keuangan tradisional yang semakin banyak mengadopsi strategi treasury cryptocurrency. Perusahaan bergabung dengan adopsi Ethereum korporat yang meningkat drastis selama musim panas 2025. Kepemilikan ETH Perusahaan Melonjak 384% dalam Tiga Bulan Treasury Ethereum perusahaan mengalami pertumbuhan eksplosif dari 916.268 ETH menjadi 4,4 juta token antara 1 Juni dan 2 September, menurut data Strategic ETH Reserve. Peningkatan 384% ini mewakili sekitar $13,2 miliar akumulasi ETH perusahaan tambahan selama tiga bulan tersebut. Akuisisi ETH treasury Ethereum sejak April. | Sumber: Strategic ETH Reserve Pembelian 10.000 ETH Yunfeng berkontribusi pada gelombang adopsi institusional yang mengubah strategi treasury perusahaan. Investasi $44 juta perusahaan mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap peran Ethereum sebagai aset cadangan strategis di luar Bitcoin. Lonjakan terjadi ketika lembaga keuangan tradisional mengakui utilitas Ethereum untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi dan fungsionalitas kontrak pintar. Bendahara perusahaan memandang ETH sebagai infrastruktur untuk operasi Web3 daripada sekadar investasi spekulatif. Perusahaan dari berbagai sektor berpartisipasi dalam tren treasury ETH, menciptakan tekanan permintaan berkelanjutan pada pasokan Ethereum yang beredar. Akumulasi institusional menghapus jumlah ETH yang signifikan dari aktif...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:28
Prediksi Harga Ethereum: Akankah Harga ETH Mencapai $5000? Investor Melirik Avalon X Untuk ROI Dua Kali Lipat

Postingan Prediksi Harga Ethereum: Akankah Harga ETH Mencapai $5000? Investor Melirik Avalon X Untuk ROI Dua Kali Lipat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ada kepercayaan diri yang tenang di pasar kripto saat ini. Alasan untuk ini, tentu saja, adalah meningkatnya kejelasan ketika datang ke regulasi. Selain itu, pandangan pemerintah AS saat ini terhadap industri juga tampak menguntungkan. Setelah mencatat ATH barunya seminggu yang lalu, Ethereum sekarang diperdagangkan sekitar $4300. Namun, analis mengklaim bahwa angka $5000 tampak cukup dapat dicapai untuk altcoin terbesar di dunia. Pada saat yang sama, presale yang didukung real-estate bernama Avalon X (AVLX) menjadi viral di pasar dengan keuntungan gaya hidup nyata yang bisa memberikan ROI dua digit dalam jangka pendek. Bisakah Ethereum Mencapai Tonggak $5.000? Beberapa poin data membuat ETH $5.000 lebih dari sekadar harapan kosong. Minat spot dan institusional telah kembali dengan kekuatan yang kuat. Selain itu, berita terbaru menyoroti arus masuk ETF yang kuat yang secara material meningkatkan likuiditas penawaran ke produk Ethereum. Selain itu, ekosistem layer-2 juga berkembang. Total nilai yang diamankan pada L2 telah naik menjadi puluhan miliar, menyerap aktivitas pengguna dan meningkatkan throughput sambil tetap menyelesaikan ke layer dasar ETH. Aktivitas L2 yang berkembang ini diterjemahkan menjadi lebih banyak permintaan penyelesaian dan penangkapan biaya yang lebih tinggi untuk Ethereum. Di sisi pasokan, staking tetap menjadi kekuatan struktural yang persisten. Lebih dari 30 juta ETH sekarang di-staking di seluruh jaringan. Ini adalah bagian yang berarti dari pasokan yang beredar yang memperketat float yang tersedia dan memperbesar respons harga terhadap permintaan yang masuk. Jadi, ada lebih dari cukup alasan untuk percaya ETH akan mencapai $5000 dalam waktu dekat. Mengapa Investor Bertaruh pada Avalon X Dibandingkan Ethereum? Yang membuat Avalon X menonjol saat ini adalah kombinasi aset nyata, desain token yang sehat, dan mekanisme konversi. Didukung oleh pengembangan properti Grupo Avalon di Republik Dominika, AVLX dibangun sebagai token utilitas. Ya, ini bukan sertifikat properti. Ini lebih memberi Anda...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:11
Investor ritel Korea Selatan memangkas Tesla, beralih ke saham kripto

Postingan tentang Ritel Korea Selatan mengurangi Tesla, beralih ke saham kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investor ritel Korea Selatan, yang dulunya termasuk pendukung setia Tesla, secara tajam mengurangi eksposur mereka terhadap produsen mobil listrik tersebut dan beralih ke saham terkait kripto. Ringkasan Ritel Korea menjual saham Tesla senilai $657 juta pada Agustus, $1,8 miliar selama 4 bulan. Saham terkait kripto kini menyusun 31,4% dari pembelian asing teratas. Lebih dari 10,8 juta orang Korea memperdagangkan kripto, dengan volume mengalahkan ekuitas. Bloomberg melaporkan pada 1 September bahwa investor ritel Korea Selatan menarik diri secara tajam dari Tesla pada Agustus, menjual saham senilai $657 juta sambil meningkatkan eksposur ke saham terkait kripto. Langkah ini menandai arus keluar Tesla bulanan terbesar sejak awal 2019 dan berkontribusi pada penjualan $1,8 miliar selama empat bulan. Meskipun terjadi penjualan, Tesla tetap menjadi saham asing teratas di kalangan pedagang ritel Korea, yang masih memegang sekitar $21,9 miliar di perusahaan tersebut. Tetapi favorit pesaing seperti Nvidia dan Palantir jauh tertinggal, dan kesenjangan semakin menyempit. ETF Tesla dengan leverage, yang menawarkan eksposur ganda terhadap saham Tesla, juga melihat penebusan rekor sebesar $554 juta bulan lalu. Rotasi modal ke saham kripto Sementara itu, modal mengalir ke proksi kripto. Bitmine Immersion Technologies, yang sering dipandang sebagai proksi Ethereum (ETH) berkat cadangan ETH-nya yang besar, menarik arus masuk bersih sebesar $253 juta hanya pada Agustus. Dikombinasikan dengan $259 juta pada Juli, Bitmine telah menjadi salah satu saham asing yang paling banyak dibeli di antara investor Korea tahun ini. Tren ini meluas melampaui satu nama. Circle dan Coinbase menarik jutaan arus masuk Korea pada Agustus, mendorong total pembelian saham kripto 2025 di atas $12 miliar. Menurut Pusat Keuangan Internasional Korea, ekuitas terkait kripto kini menyusun 31,4% dari 50 saham asing beli bersih teratas oleh investor ritel lokal, naik dari hanya 8,5% pada awal 2025. Perdagangan kripto melampaui saham di Korea Selatan Aktivitas di pasar domestik tercermin dalam rotasi ekuitas. Volume cryptocurrency melampaui ekuitas lokal pada akhir 2024,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:22
Altcoin Berbasis Ethereum (ETH) Mengalami Pemadaman Tak Terduga! Tim Mengeluarkan Pernyataan!

Postingan Ethereum (ETH)-Based Altcoin Mengalami Pemadaman Tak Terduga! Tim Mengeluarkan Pernyataan! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Starknet (STRK), solusi penskalaan layer 2 (L2) Ethereum (ETH), saat ini sedang mengalami pemadaman layanan. Jaringan telah mati dan tidak memproduksi blok selama lebih dari 20 menit. Tim Starknet merilis pernyataan resmi di akun X dan mengkonfirmasi pemadaman tersebut. Sesuai dengan itu, Starknet mengumumkan bahwa mereka mengalami pemadaman layanan pada bagian X mereka. Tim menyatakan bahwa mereka secara aktif menyelidiki masalah tersebut dan bekerja untuk memulihkan fungsionalitas penuh secepat mungkin. Pemadaman tak terduga ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara pengguna dan pengembang yang mengandalkan Starknet untuk aplikasi dan layanan terdesentralisasi. "Starknet saat ini sedang down. Tim kami secara aktif menyelidiki masalah tersebut dan bekerja untuk memulihkan fungsionalitas penuh secepat mungkin. Kami akan memberikan pembaruan saat kami mengetahui lebih banyak." Harga Starknet (STRK) tampaknya tidak mengalami penurunan signifikan setelah pemadaman ini. Starknet adalah solusi penskalaan lapisan kedua yang populer untuk Ethereum yang bertujuan meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya. Starknet saat ini mengalami downtime. Tim kami secara aktif menyelidiki masalah tersebut dan bekerja untuk memulihkan fungsionalitas penuh secepat mungkin. Kami akan membagikan pembaruan segera setelah kami mengetahui lebih banyak. Terima kasih atas kesabaran Anda. — Starknet (@Starknet) 2 September 2025 *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/ethereum-eth-based-altcoin-experiences-unexpected-outage-team-issues-statement/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:48
Ethereum Over Bitcoin? Matt Hougan Mengatakan Institusi Terkadang Mulai Dengan ETH

Postingan Ethereum Over Bitcoin? Matt Hougan Mengatakan Institusi Terkadang Mulai Dengan ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Nama saya Godspower Owie, dan saya lahir dan dibesarkan di Negara Bagian Edo, Nigeria. Saya tumbuh bersama tiga saudara kandung saya yang selalu menjadi idola dan mentor saya, membantu saya untuk berkembang dan memahami jalan hidup. Orang tua saya secara harfiah adalah tulang punggung cerita saya. Mereka selalu mendukung saya di masa-masa baik dan buruk dan tidak pernah sekalipun meninggalkan sisi saya kapanpun saya merasa tersesat di dunia ini. Sejujurnya, memiliki orang tua yang luar biasa seperti itu membuat Anda merasa aman dan terlindungi, dan saya tidak akan menukar mereka dengan apapun di dunia ini. Saya diperkenalkan ke dunia cryptocurrency 3 tahun yang lalu dan sangat tertarik untuk mengetahui banyak hal tentangnya. Semuanya dimulai ketika seorang teman saya berinvestasi dalam aset kripto, yang menghasilkan keuntungan besar dari investasinya. Ketika saya menanyakan dia tentang cryptocurrency, dia menjelaskan perjalanannya sejauh ini di bidang tersebut. Sangat mengesankan mengetahui tentang konsistensi dan dedikasinya di ruang tersebut meskipun ada risiko yang terlibat, dan ini adalah alasan utama mengapa saya sangat tertarik pada cryptocurrency. Percayalah, saya telah memiliki pengalaman dengan pasang surut di pasar tetapi saya tidak pernah sekalipun kehilangan gairah untuk berkembang di bidang ini. Ini karena saya percaya pertumbuhan mengarah pada keunggulan dan itu adalah tujuan saya di bidang ini. Dan hari ini, saya adalah karyawan dari outlet berita Bitcoinnist dan NewsBTC. Bos dan rekan kerja saya adalah orang-orang terbaik yang pernah saya ajak bekerja sama, di dalam dan di luar lanskap kripto. Saya berniat memberikan segalanya bekerja bersama rekan-rekan saya yang luar biasa untuk pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini. Terkadang saya suka membayangkan diri saya sebagai seorang penjelajah, ini karena saya suka mengunjungi tempat-tempat baru, saya suka mempelajari hal-hal baru (berguna...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:13

