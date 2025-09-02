Investor ritel Korea Selatan memangkas Tesla, beralih ke saham kripto
Investor ritel Korea Selatan, yang dulunya termasuk pendukung setia Tesla, secara tajam mengurangi eksposur mereka terhadap produsen mobil listrik tersebut dan beralih ke saham terkait kripto. Ringkasan Ritel Korea menjual saham Tesla senilai $657 juta pada Agustus, $1,8 miliar selama 4 bulan. Saham terkait kripto kini menyusun 31,4% dari pembelian asing teratas. Lebih dari 10,8 juta orang Korea memperdagangkan kripto, dengan volume mengalahkan ekuitas. Bloomberg melaporkan pada 1 September bahwa investor ritel Korea Selatan menarik diri secara tajam dari Tesla pada Agustus, menjual saham senilai $657 juta sambil meningkatkan eksposur ke saham terkait kripto. Langkah ini menandai arus keluar Tesla bulanan terbesar sejak awal 2019 dan berkontribusi pada penjualan $1,8 miliar selama empat bulan. Meskipun terjadi penjualan, Tesla tetap menjadi saham asing teratas di kalangan pedagang ritel Korea, yang masih memegang sekitar $21,9 miliar di perusahaan tersebut. Tetapi favorit pesaing seperti Nvidia dan Palantir jauh tertinggal, dan kesenjangan semakin menyempit. ETF Tesla dengan leverage, yang menawarkan eksposur ganda terhadap saham Tesla, juga melihat penebusan rekor sebesar $554 juta bulan lalu. Rotasi modal ke saham kripto Sementara itu, modal mengalir ke proksi kripto. Bitmine Immersion Technologies, yang sering dipandang sebagai proksi Ethereum (ETH) berkat cadangan ETH-nya yang besar, menarik arus masuk bersih sebesar $253 juta hanya pada Agustus. Dikombinasikan dengan $259 juta pada Juli, Bitmine telah menjadi salah satu saham asing yang paling banyak dibeli di antara investor Korea tahun ini. Tren ini meluas melampaui satu nama. Circle dan Coinbase menarik jutaan arus masuk Korea pada Agustus, mendorong total pembelian saham kripto 2025 di atas $12 miliar. Menurut Pusat Keuangan Internasional Korea, ekuitas terkait kripto kini menyusun 31,4% dari 50 saham asing beli bersih teratas oleh investor ritel lokal, naik dari hanya 8,5% pada awal 2025. Perdagangan kripto melampaui saham di Korea Selatan Aktivitas di pasar domestik tercermin dalam rotasi ekuitas. Volume cryptocurrency melampaui ekuitas lokal pada akhir 2024,...