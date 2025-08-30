Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Gas ETH melonjak saat WLFI menjadi kontrak pintar tersibuk di jaringan
Postingan ETH gas melonjak saat WLFI menjadi kontrak pintar tersibuk di jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peluncuran versi token WLFI yang dapat ditransfer memberikan uji tekanan pada jaringan Ethereum. Setelah berminggu-minggu dengan biaya rendah, dengan gas di bawah 1 gWei, jaringan melompat ke 100 gWei yang sangat tinggi per transaksi. Jaringan Ethereum mengalami hari dengan harga gas yang terlalu panas, mengingatkan pada masa puncak tahun 2021. Setelah berminggu-minggu aktivitas tingkat normal, dengan biaya gas di bawah 1 gWei saat jaringan menghadapi serangkaian kondisi baru. WLFI mungkin memiliki efek yang lebih lama pada ekosistem Ethereum, karena dana Trump bermaksud untuk meluncurkan peminjaman, voting, dan aktivitas lain seputar token tersebut. Harga gas ETH langsung melonjak setelah peluncuran token WLFI yang dapat ditransfer, menembus di atas 100 gWei untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. | Sumber: Eth Gas Station Segera setelah World Liberty Fi membuat tokennya dapat ditransfer dan mulai diperdagangkan, harga gas naik di atas 100 gWei. Ini berarti bahwa swap biayanya lebih dari $145 pada satu titik. Jaringan Ethereum menunjukkan bahwa masih berisiko mengalami biaya tinggi dan kemacetan dalam kasus acara profil tinggi dan antusiasme trader, meskipun hanya sedikit token atau kontrak lain yang menyebabkan lonjakan gas serupa selama siklus bull terbaru. Peserta DeFi terpengaruh, karena Ethereum menjadi lebih mahal untuk bridging dan peminjaman. Bahkan operasi reguler dihargai di atas $100, dengan transfer token dan ETH lebih dari $10. Setelah lonjakan gas, ETH juga pulih ke $4.403,56, mempertahankan ekspektasi peningkatan penggunaan. WLFI menjadi kontrak pintar teratas Data on-chain menunjukkan token WLFI menjadi kontrak pintar paling aktif saat token didistribusikan dan diperdagangkan. Dalam beberapa jam setelah peluncuran, penggunaan WLFI menyebabkan 129,22 ETH terbakar dari biaya. Biaya dasar Ethereum juga melonjak ke level yang tidak normal, berdasarkan data kompensasi validator. Gas terbaru...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/01 22:27
Paus Bitcoin Membuang Miliaran Untuk ETH, Tetapi Penjualan $5B Masih Mengancam
Postingan Bitcoin Whale Membuang Miliaran Untuk ETH, Tetapi Penjualan $5B Masih Mengancam muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, seorang jurnalis kripto berdedikasi, telah bergairah tentang Bitcoin sejak 2016 ketika dia pertama kali mempelajarinya. Melalui karyanya yang luas dengan NewsBTC.com dan Bitcoinist.com, Jake telah menjadi suara terpercaya dalam komunitas kripto, membimbing pendatang baru dan penggemar berpengalaman menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bidang dinamis ini. Misinya sederhana namun mendalam: untuk mendemistifikasi Bitcoin dan cryptocurrency dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Dengan karir profesional di dunia Bitcoin dan kripto yang dimulai segera setelah lulus dengan gelar dalam Sistem Informasi pada 2017, Jake telah menenggelamkan dirinya dalam industri ini. Jake bergabung dengan Grup NewsBTC pada akhir 2022. Latar belakang pendidikannya memberinya keahlian teknis dan keterampilan analitis yang diperlukan untuk membedah topik kompleks dan menyajikannya dalam format yang dapat dipahami. Baik Anda adalah pembaca biasa yang penasaran tentang Bitcoin atau investor yang berusaha menavigasi tren pasar terbaru, wawasan Jake menawarkan perspektif berharga yang menjembatani kesenjangan antara teknologi kompleks dan penggunaan sehari-hari. Jake bukan hanya reporter tentang tren teknologi; dia adalah seorang yang percaya pada potensi transformatif Bitcoin dibandingkan mata uang fiat tradisional. Baginya, sistem keuangan saat ini berada di ambang kekacauan, didorong oleh tindakan pemerintah yang tidak terkendali dan kebijakan ekonomi Keynesian yang cacat. Mengambil dari prinsip-prinsip aliran ekonomi Austria, Jake memandang Bitcoin tidak hanya sebagai aset digital tetapi sebagai langkah penting menuju perbaikan sistem moneter yang gagal. Pandangan libertariannya memperkuat pendiriannya bahwa seperti gereja dipisahkan dari negara, begitu juga uang harus dibebaskan dari kontrol pemerintah. Bagi Jake, Bitcoin mewakili lebih dari sekadar investasi; itu adalah revolusi damai. Dia membayangkan masa depan di mana Bitcoin menumbuhkan kerangka keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Advokasinya bukan tentang oposisi...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/01 19:45
Prediksi Harga Ripple: Ketidakpastian XRP Mendorong Pemegang Terbesar Beralih ke Token Layer 2 ETH Baru
Postingan Prediksi Harga Ripple: Ketidakpastian XRP Mendorong Pemegang Terbesar Menuju Token Layer 2 ETH Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Prediksi harga Ripple terus membagi para analis, dengan beberapa memproyeksikan keuntungan yang stabil sementara yang lain memperingatkan tentang momentum yang terhenti. XRP tetap menjadi nama yang dihormati di pasar kripto, tetapi banyak pemegang terbesar mulai mendiversifikasi ke peluang baru yang menjanjikan potensi lebih besar. Salah satunya adalah Layer Brett, proyek Layer 2 Ethereum yang menggabungkan budaya meme dengan skalabilitas nyata. Penjualan awal kripto yang sedang berlangsung telah mengumpulkan jutaan, dan kegembiraan terus meningkat bahwa $LBRETT bisa menjadi token meme 100x berikutnya. Mengapa Layer 2 memberikan keunggulan pada Layer Brett Siapa pun yang pernah bertransaksi di mainnet Ethereum mengetahui frustrasinya: kemacetan jaringan, waktu konfirmasi yang lambat, dan biaya gas yang bisa melonjak hingga $20. Layer Brett menyelesaikan masalah ini dengan memproses transaksi di luar rantai, sambil tetap terhubung ke Ethereum untuk keamanan yang tak tertandingi. Bagi investor yang lelah menunggu prediksi harga Ripple berikutnya, ini mewakili alternatif yang menyegarkan. Sementara XRP terus menavigasi hambatan regulasi dan pasar pembayaran yang padat, Layer Brett sedang menciptakan ceruk sendiri di sektor kripto Layer 2 yang berkembang, diproyeksikan akan menangani lebih dari $10 triliun setiap tahun pada 2027. Mengapa $LBRETT menarik pembeli awal Pembeli presale tidak hanya berspekulasi pada harga token, mereka juga mengunci diri untuk mendapatkan imbalan staking yang besar. Pengguna awal $LBRETT dapat langsung melakukan staking kepemilikan mereka, dengan APY yang mencapai puluhan ribu untuk peserta paling awal. Ini adalah strategi yang disengaja untuk memberi imbalan kepada mereka yang mendukung proyek dari awal. Pengaturannya sederhana: hubungkan MetaMask atau Trust Wallet, danai dengan ETH, USDT, atau BNB, dan beli $LBRETT. Dari sana, token dapat di-stake secara instan, menghasilkan pendapatan pasif dengan cara yang tidak ditawarkan oleh proyek token meme tradisional, atau bahkan XRP sendiri. Tambahkan tokenomics transparan dengan pasokan tetap 10 miliar dan program hadiah $1 juta, dan itu...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:01
Di Balik Stabilitas Ethereum dan Ketahanan SHIB, Revolusi Meme Diam-diam Sedang Membangun Utilitas
Ethereum Mempertahankan Posisinya sebagai Tulang Punggung Crypto Ethereum (ETH) terus berfungsi sebagai tulang punggung keuangan terdesentralisasi dan smart [...] Artikel Behind Ethereum Stability and SHIB Resilience, a Silent Meme Revolution Is Building Utility pertama kali muncul di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/08/31 17:35
Investor Awal Ethereum Melihat Kesamaan dalam Penjualan Awal Ini Setelah Mencapai Pendanaan $13 Juta
Pada tahun 2014, penjualan awal Ethereum menawarkan token seharga $0,31. Pada tahun 2021, dengan ETH mencapai hampir $5.000, investor awal yang [...] Postingan Investor Awal Ethereum Melihat Kesamaan dalam Penjualan Awal Ini Setelah Mencapai Pendanaan $13 Juta pertama kali muncul di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/08/31 12:48
Pendiri Bersama Ethereum Memprediksi ETH Akan Melampaui Bitcoin dalam Nilai
Postingan Ethereum Co-Founder Memprediksi ETH Akan Melampaui Nilai Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Co-founder Ethereum Joseph Lubin telah menyampaikan salah satu ramalan paling mencoloknya, menyarankan bahwa institusi keuangan terbesar di dunia pada akhirnya akan dipaksa untuk beroperasi di Ethereum – pergeseran yang menurutnya dapat melontarkan nilai ETH ke level yang saat ini sulit dibayangkan oleh banyak orang. Lubin menggambarkan bank-bank Wall Street meninggalkan sistem mereka yang mahal dan tertutup demi infrastruktur terdesentralisasi Ethereum. Menurutnya, perusahaan seperti JPMorgan suatu hari akan melakukan staking ETH, mengoperasikan validator, membangun di jaringan Layer 2 dan Layer 3, dan berintegrasi langsung dengan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi). Ini bukan mimpi yang jauh, katanya. Institusi telah bereksperimen dengan Ethereum sejak 2014, artinya kurva pembelajaran tidak setajam yang banyak orang asumsikan. "Mereka tidak akan bisa mengabaikannya," kata Lubin, membingkai Ethereum sebagai fondasi era baru keuangan. Potensi Harga ETH: Melampaui Prediksi Berani Sementara Bitcoin masih dianggap sebagai tolok ukur untuk aset digital, Lubin berpendapat bahwa Ethereum berada pada posisi untuk melampaui pertumbuhannya. Dia memprediksi ETH bisa meningkat nilainya hingga 100 kali lipat atau lebih, pada akhirnya melampaui basis moneter Bitcoin. Menurutnya, peran Ethereum sebagai mesin inti kepercayaan terdesentralisasi akan mengangkatnya di atas setiap komoditas lainnya, dari minyak hingga emas. Ekonomi Terdesentralisasi di Cakrawala Lubin percaya bahwa Ethereum akan menjadi landasan ekonomi global yang dibentuk oleh kolaborasi manusia dan mesin, di mana kepercayaan dikodekan ke dalam infrastruktur digital. Skala pertumbuhan, katanya, akan sangat besar dan bergerak cepat sehingga kebanyakan orang saat ini belum dapat memahaminya. Mengapa Visinya Penting Sekarang Komentar Lubin muncul pada saat ETF Ethereum mendapatkan momentum, membawa modal institusional baru ke dalam ekosistem. Dikombinasikan dengan pertumbuhan yang stabil dalam DeFi, staking, dan adopsi perusahaan, prediksinya menggambarkan keyakinan yang berkembang bahwa Ethereum mungkin pada akhirnya akan melampaui Bitcoin...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:34
Mengapa Moonshot MAGAX Bisa Melampaui ETH Dan XRP
Postingan Mengapa Moonshot MAGAX Bisa Melampaui ETH Dan XRP muncul di BitcoinEthereumNews.com. Narasi Pasar Kripto: Mengapa Investor Meninggalkan Kapitalisasi Besar untuk Proyek Baru yang Berkembang Ethereum dan XRP memimpin lonjakan pasar baru, tetapi banyak investor mencari bintang terobosan berikutnya. Data on-chain menunjukkan pesaing potensial baru: Moonshot MAGAX, token hibrida yang menggabungkan daya tarik meme dengan utilitas dunia nyata. Pergeseran ini didorong oleh keinginan untuk pengembalian asimetris yang tidak lagi realistis untuk aset berkapitalisasi besar. Metrik on-chain mengungkapkan rotasi modal yang signifikan dari koin mapan ke proyek yang sedang berkembang, menunjukkan perburuan untuk cerita pertumbuhan eksponensial berikutnya. Ethereum Tetap Kuat tetapi Menghadapi Ketidakpastian Pasar Ethereum terus mendominasi lanskap keuangan terdesentralisasi dan kontrak pintar, saat ini diperdagangkan pada $4.300. Meskipun kekuatannya, masalah kemacetan dan biaya gas yang tinggi telah membatasi potensi pertumbuhan jangka pendeknya. Ketidakpastian pasar ini menciptakan peluang bagi proyek yang menawarkan solusi inovatif. Peningkatan Ethereum yang akan datang bertujuan untuk mengatasi penskalaan, tetapi timeline yang tidak pasti memberi ruang bagi proyek yang lebih baru seperti Moonshot MAGAX, yang tidak dibebani oleh keterbatasan lama. XRP Mengkonsolidasikan Keuntungan Sekitar $3.01 XRP saat ini diperdagangkan pada $2.80, mencerminkan stabilitas setelah gelombang keuntungan yang mengikuti kejelasan regulasi di A.S. Konsolidasi harga ini adalah pedang bermata dua; ini menandakan kekuatan yang sehat tetapi juga menunjukkan pertumbuhan jangka pendek yang lebih lambat dibandingkan dengan token yang lebih kecil dan berkembang. Dengan sebagian besar pemegang XRP dalam keuntungan, analis memperingatkan bahwa gelombang pengambilan keuntungan dapat menciptakan resistensi, mengalihkan beberapa fokus investor ke token presale berbiaya rendah dengan potensi keuntungan lebih besar. Data On-Chain Menandakan Aktivitas Ritel yang Berkembang Data blockchain mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam pembuatan dompet dan aktivitas di kalangan investor kecil, yang sering dilihat sebagai pertanda reli yang dipimpin ritel. Secara historis, antusiasme ritel telah menjadi pendorong utama pertumbuhan eksplosif untuk koin meme dan yang berfokus pada komunitas. MAGAX sangat cocok dengan tren ini, menggabungkan keterjangkauan dengan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/31 07:57
Data On-Chain Mengungkap Kripto yang Harus Dibeli Sebelum Agustus Berakhir: Mengapa Moonshot MAGAX Bisa Melampaui ETH dan XRP
Data on-chain mengungkapkan kripto teratas untuk dibeli sebelum Agustus berakhir. Pelajari mengapa Moonshot MAGAX, dengan tokenomics deflasionernya, dapat mengungguli ETH dan XRP.
Bagikan
Penulis: Blockchainreporter
2025/08/31 07:45
Ethereum vs Cardano — Analis Memperdebatkan Altcoin Mana yang Memiliki Potensi ROI Terkuat Menjelang 2026
Pasar kripto sedang melonjak saat Ethereum (ETH) dan Cardano (ADA) bersaing untuk mendapatkan perhatian investor. Kedua jaringan memperkuat fundamental mereka dengan peningkatan protokol, pencapaian adopsi, dan arus masuk modal. Namun di tengah perdebatan ini, pesaing baru—MAGACOIN FINANCE—dengan cepat mendapatkan momentum di pasar presale, dengan banyak investor menyebutnya sebagai kripto terbaik untuk dibeli untuk [...] Lanjutkan Membaca: Ethereum vs Cardano — Analis Memperdebatkan Altcoin Mana yang Memiliki Potensi ROI Terkuat Menjelang 2026
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/08/31 06:30
Bitcoin OG Kembali Membeli Ethereum, Menambahkan $108-M Dalam ETH Setelah Jeda 2 Hari
Postingan Bitcoin OG Kembali Membeli Ethereum, Menambahkan $108-M Dalam ETH Setelah Jeda 2 Hari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin OG Kembali Membeli Ethereum, Menambahkan $108-M Dalam ETH Setelah Jeda 2 Hari | Bitcoinist.com Daftar untuk Newsletter Kami! Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda. Perjalanan Sebastian ke dunia kripto dimulai empat tahun lalu, didorong oleh ketertarikan pada potensi teknologi blockchain untuk merevolusi sistem keuangan. Eksplorasi awalnya berfokus pada pemahaman kerumitan berbagai proyek kripto, terutama yang berfokus pada membangun solusi keuangan inovatif. Melalui tak terhitung jam penelitian dan pembelajaran, Sebastian mengembangkan pemahaman mendalam tentang teknologi yang mendasarinya, dinamika pasar, dan potensi aplikasi cryptocurrency. Seiring pengetahuannya bertambah, Sebastian merasa terdorong untuk berbagi wawasannya dengan orang lain. Dia mulai aktif berkontribusi dalam diskusi online di platform seperti X dan LinkedIn, berfokus pada konten terkait fintech dan kripto. Tujuannya adalah untuk mengekspos tren dan wawasan berharga kepada audiens yang lebih luas, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang lanskap kripto yang berkembang pesat. Kontribusi Sebastian dengan cepat mendapatkan pengakuan, dan dia menjadi suara terpercaya dalam komunitas kripto online. Untuk lebih meningkatkan keahliannya, Sebastian mengejar sertifikasi UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Program yang ketat ini melengkapinya dengan keterampilan dan pengetahuan berharga mengenai Teknologi Keuangan, menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Sertifikasi ini memperdalam pemahamannya tentang lanskap keuangan yang lebih luas dan persinggungannya dengan teknologi blockchain. Hasrat Sebastian terhadap keuangan dan menulis terlihat jelas dalam karyanya. Dia menikmati mendalami penelitian keuangan, menganalisis tren pasar, dan mengeksplorasi perkembangan terbaru di ruang kripto. Di waktu luangnya, Sebastian sering ditemukan tenggelam dalam grafik, mempelajari formulir 10-K, atau terlibat dalam diskusi yang menggugah pemikiran tentang masa depan keuangan. ...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:14
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU