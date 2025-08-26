Ethereum Mengungguli Bitcoin Karena Perbedaan Narasi

Postingan Ethereum Mengungguli Bitcoin Karena Perbedaan Narasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Wang Feng menyoroti kinerja Ethereum di tengah perubahan waktu narasi. Investor mungkin kekurangan waktu untuk mengubah posisi. Pergeseran narasi mendorong tren pasar jangka pendek. Wang Feng, pendiri Blueport Interactive, menegaskan bahwa keunggulan kinerja Ethereum saat ini atas Bitcoin disebabkan oleh perbedaan narasi jangka pendek, yang mempengaruhi strategi investor. Analisis Feng menyoroti Ethereum sebagai aset leverage, memperkuat peran makro Bitcoin, dengan dana institusional kemungkinan kembali ke Bitcoin setelah reli yang dipimpin ETH. Kinerja Ethereum yang Meningkat Di Tengah Pergeseran Narasi Saat Ini Kinerja Ethereum dibandingkan Bitcoin telah dikaitkan dengan waktu narasi, bukan perubahan fundamental, menurut Wang Feng. Saat investor menavigasi lanskap ini, banyak yang menemukan diri mereka dengan kesempatan terbatas untuk menyesuaikan. Wawasannya menunjukkan bahwa keunggulan kinerja Ethereum saat ini mencerminkan ritme narasi, yang secara singkat mengubah dinamika pasar. Kedua cryptocurrency menerima pendanaan makro yang serupa, menunjukkan bahwa trajektori jangka panjang mereka mungkin selaras. Dorongan narasi Ethereum mungkin berasal dari penggunaannya sebagai leverage, dengan keuntungan akhirnya kembali terkonsolidasi ke Bitcoin. Pandangan ini tetap konsisten, dibuktikan selama siklus cryptocurrency masa lalu. Tren terbaru Ethereum yang mengungguli Bitcoin kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam waktu narasi, dan jendela ini mungkin singkat, membuat investor memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan posisi mereka. Dalam jangka menengah hingga panjang, kedua cryptocurrency berbagi kumpulan dana makro yang sama, manfaat regulasi, dan tren kapitalisasi pasar. Ethereum harus dipandang sebagai penguat beta untuk Bitcoin daripada pengganti. Pola historis menunjukkan bahwa selama siklus ICO 2017 dan DeFi 2020, popularitas Ethereum sebenarnya meningkatkan premium safe-haven Bitcoin. Ethereum bertindak sebagai leverage, sementara Bitcoin berfungsi sebagai jangkar, dengan dana besar akhirnya kembali ke Bitcoin untuk merealisasikan keuntungan setelah usaha yang sukses. – Wang Feng di Coincu Peserta pasar bereaksi terhadap nuansa yang diidentifikasi oleh Wang Feng dengan sentimen campuran. Banyak pengamat industri menekankan peran Ethereum dalam dinamika pasar yang lebih luas, memperkuat nilai Bitcoin daripada menggantinya.…