Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Beli Altcoin Berbasis ETH Ini saat Ethereum Naik 15% dan Mencapai All-Time High Baru Pertama Sejak 2021
Postingan Beli Altcoin Berbasis ETH ini saat Ethereum Naik 15% dan Mencapai All-Time High Pertama Sejak 2021 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Ethereum telah melonjak 15 persen ke all-time high baru sebesar $4.885,00 pada 22 Agustus 2025, rekor pertamanya sejak November 2021. Reli ini, yang dipicu oleh isyarat Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang penurunan suku bunga, telah menghidupkan pasar kripto. Akibatnya, investor berbondong-bondong ke altcoin yang menjanjikan, dengan Mutuum Finance (MUTM) ...
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/08/30 14:41
Langkah Strategis Saat Bitcoin OG Mengalihkan $219M Ke ETH
Postingan Strategic Move As Bitcoin OG Shifts $219M To ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investasi Ethereum: Langkah Strategis Saat Bitcoin OG Mengalihkan $219M ke ETH Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Investasi Ethereum: Langkah Strategis saat Bitcoin OG Mengalihkan $219M ke ETH Sumber: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-investment-shift/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/30 11:38
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang? Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE, Bitcoin, ETH, ADA dan XLM
Pencarian peluang berikutnya yang akan mendefinisikan ulang pasar cryptocurrency terus berlangsung. Dengan pasar yang mengalami penurunan, investor dan trader cryptocurrency memanfaatkan kesempatan ini sebelum potensi pemulihan. Di berbagai lingkaran crypto, banyak yang bertanya apa crypto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum siklus bull berikutnya. Sementara [...] Lanjutkan Membaca: Crypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang? Analis Menyoroti MAGACOIN FINANCE, Bitcoin, ETH, ADA dan XLM
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/08/30 11:00
Suara Kepercayaan yang Besar
Postingan A Massive Vote Of Confidence muncul di BitcoinEthereumNews.com. Akumulasi ETH Mencapai Ketinggian Belum Pernah Terjadi Sebelumnya: Sebuah Dukungan Kepercayaan Besar Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Akumulasi ETH Mencapai Ketinggian Belum Pernah Terjadi Sebelumnya: Sebuah Dukungan Kepercayaan Besar Sumber: https://bitcoinworld.co.in/eth-accumulation-surges-high/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/29 11:54
Institusi Menumpuk Ethereum — Apa Arti Arus Masuk $17,6B untuk ETH pada 2025
Detail: https://coincu.com/pr/institutions-pour-17-6b-into-ethereum-what-it-means-for-eth-in-2025/
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/08/28 18:15
SharpLink Melipatgandakan Investasi Pada Ethereum, Membeli 56.533 ETH Lagi Untuk Meningkatkan Cadangan
SharpLink Gaming yang terdaftar di Nasdaq mengungkapkan hari ini bahwa mereka membeli tambahan 56.553 Ethereum (ETH) selama minggu yang berakhir pada 24 Agustus. Akuisisi terbaru ini membawa total kepemilikan ETH perusahaan menjadi sekitar $3,7 miliar. SharpLink Gaming Meningkatkan Kepemilikan Ethereum Menurut pengumuman yang dibuat hari ini, SharpLink Gaming tidak menahan diri dari membeli ETH meskipun saat ini [...]
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/08/27 14:00
Delapan Dompet Mengamankan $164M Dalam Arus Masuk Besar
Postingan Delapan Dompet Mengamankan $164M Dalam Arus Masuk Besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Akumulasi ETH Melonjak: Delapan Dompet Mengamankan $164M Dalam Arus Masuk Besar Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Akumulasi ETH Melonjak: Delapan Dompet Mengamankan $164M dalam Arus Masuk Besar Sumber: https://bitcoinworld.co.in/eth-accumulation-institutional-wallets/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/27 11:31
Mengungkap Dampak dari Pergerakan Besar Senilai $28,1 Juta
Postingan Mengungkap Dampak Pergerakan Besar Senilai $28.1M muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penarikan ETH Whale: Mengungkap Dampak Pergerakan Besar Senilai $28.1M Lewati ke konten Beranda Berita Crypto Penarikan ETH Whale: Mengungkap Dampak Pergerakan Besar Senilai $28.1M Sumber: https://bitcoinworld.co.in/eth-whale-withdrawal-impact/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/26 13:19
Perbendaharaan Ethereum ETHZilla Kepemilikannya Melampaui 102.000 ETH
Postingan Ethereum Treasury ETHZilla's Holdings Surpass 102,000 ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Treasury ETHZilla's Holdings Surpass 102,000 ETH | Bitcoinist.com Daftar untuk Newsletter Kami! Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda. Ash adalah editor dan penulis freelance berpengalaman dengan pengalaman luas di industri blockchain dan cryptocurrency. Selama karirnya, dia telah berkontribusi pada publikasi-publikasi besar, memainkan peran kunci dalam membentuk konten informatif dan tepat waktu terkait keuangan terdesentralisasi (DeFi), tren cryptocurrency, dan inovasi blockchain. Kemampuannya untuk menguraikan topik-topik kompleks telah memungkinkan baik profesional berpengalaman maupun pendatang baru di industri ini mendapatkan manfaat dari karyanya. Di luar peran-peran spesifik tersebut, keahlian menulis Ash mencakup berbagai macam konten, termasuk pembaruan berita, analisis panjang, dan artikel pemikiran kepemimpinan. Dia telah membantu berbagai platform mempertahankan standar editorial tinggi, memastikan bahwa artikel tidak hanya menginformasikan tetapi juga melibatkan pembaca melalui kejelasan dan penelitian mendalam. Karyanya mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekosistem blockchain yang berkembang pesat, menjadikannya kontributor berharga di bidang di mana tetap terkini sangat penting. Selain pekerjaan menulisnya, Ash telah mengembangkan keterampilan yang kuat dalam mengelola tim konten. Dia telah memimpin berbagai kelompok penulis dan peneliti, mengawasi proses editorial dari pemilihan topik, persetujuan, pengeditan, hingga publikasi akhir. Kepemimpinannya memastikan bahwa produksi konten tepat waktu, akurat, dan selaras dengan tujuan strategis platform yang dia kerjakan. Hal ini tidak hanya memperkuat keahliannya dalam strategi konten tetapi juga mengasah keterampilan manajemen proyek dan koordinasi timnya. Kemampuan Ash untuk menggabungkan keahlian teknis dengan pengawasan editorial semakin diperkuat oleh pengetahuannya tentang alat analisis blockchain seperti Etherscan, Dune Analytics, dan Santiment. Alat-alat ini telah memberinya data yang diperlukan untuk...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/26 09:09
Ethereum Mengungguli Bitcoin Karena Perbedaan Narasi
Postingan Ethereum Mengungguli Bitcoin Karena Perbedaan Narasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Wang Feng menyoroti kinerja Ethereum di tengah perubahan waktu narasi. Investor mungkin kekurangan waktu untuk mengubah posisi. Pergeseran narasi mendorong tren pasar jangka pendek. Wang Feng, pendiri Blueport Interactive, menegaskan bahwa keunggulan kinerja Ethereum saat ini atas Bitcoin disebabkan oleh perbedaan narasi jangka pendek, yang mempengaruhi strategi investor. Analisis Feng menyoroti Ethereum sebagai aset leverage, memperkuat peran makro Bitcoin, dengan dana institusional kemungkinan kembali ke Bitcoin setelah reli yang dipimpin ETH. Kinerja Ethereum yang Meningkat Di Tengah Pergeseran Narasi Saat Ini Kinerja Ethereum dibandingkan Bitcoin telah dikaitkan dengan waktu narasi, bukan perubahan fundamental, menurut Wang Feng. Saat investor menavigasi lanskap ini, banyak yang menemukan diri mereka dengan kesempatan terbatas untuk menyesuaikan. Wawasannya menunjukkan bahwa keunggulan kinerja Ethereum saat ini mencerminkan ritme narasi, yang secara singkat mengubah dinamika pasar. Kedua cryptocurrency menerima pendanaan makro yang serupa, menunjukkan bahwa trajektori jangka panjang mereka mungkin selaras. Dorongan narasi Ethereum mungkin berasal dari penggunaannya sebagai leverage, dengan keuntungan akhirnya kembali terkonsolidasi ke Bitcoin. Pandangan ini tetap konsisten, dibuktikan selama siklus cryptocurrency masa lalu. Tren terbaru Ethereum yang mengungguli Bitcoin kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam waktu narasi, dan jendela ini mungkin singkat, membuat investor memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan posisi mereka. Dalam jangka menengah hingga panjang, kedua cryptocurrency berbagi kumpulan dana makro yang sama, manfaat regulasi, dan tren kapitalisasi pasar. Ethereum harus dipandang sebagai penguat beta untuk Bitcoin daripada pengganti. Pola historis menunjukkan bahwa selama siklus ICO 2017 dan DeFi 2020, popularitas Ethereum sebenarnya meningkatkan premium safe-haven Bitcoin. Ethereum bertindak sebagai leverage, sementara Bitcoin berfungsi sebagai jangkar, dengan dana besar akhirnya kembali ke Bitcoin untuk merealisasikan keuntungan setelah usaha yang sukses. – Wang Feng di Coincu Peserta pasar bereaksi terhadap nuansa yang diidentifikasi oleh Wang Feng dengan sentimen campuran. Banyak pengamat industri menekankan peran Ethereum dalam dinamika pasar yang lebih luas, memperkuat nilai Bitcoin daripada menggantinya.…
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/26 02:18
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU