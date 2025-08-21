Bagaimana Pemerintah AS Menggunakan Kripto yang Disita untuk Cadangan Bitcoin-nya

Postingan Bagaimana Pemerintah AS Menggunakan Kripto yang Disita untuk Cadangan Bitcoin-nya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pemerintah AS telah menyita $300 ribu lagi dalam bentuk kripto dari peretas Uranium Finance. Sebuah proses telah dibentuk bagi korban peretasan untuk mengajukan klaim pengembalian dana. Dana sitaan yang tidak diklaim menjadi sumber utama "anggaran-netral" untuk cadangan strategis Bitcoin AS. Dompet kripto pemerintah Amerika Serikat baru saja menerima aset senilai $300.000 lagi yang disita dari peretas Uranium Finance. Data on-chain dari Kamis, 21 Agustus, menunjukkan pemerintah menarik 76,56 Ethereum (ETH) dari dompet Coinbase yang terkait dengan kasus tersebut. Transaksi terbaru ini membawa total nilai aset yang disita dari peretas Uranium Finance menjadi $34,9 juta. Mayoritas dana ini dalam bentuk Wrapped BNB (WBNB), bernilai sekitar $19,27 juta, dengan tambahan $15 juta dalam ETH dan stablecoin lainnya. Bagaimana Pemerintah A.S. Menyita Dana dari Peretas Uranium Finance Penyitaan ini adalah contoh utama bagaimana tindakan penegakan hukum telah menjadi sumber utama bagi perbendaharaan kripto pemerintah yang terus berkembang. Pada Februari 2025, Kantor Jaksa A.S. untuk Distrik Selatan New York (SDNY) dan Homeland Security Investigations (HSI) bekerja sama dengan TRM Labs menyita $31 juta yang dicuri dari Uranium Finance. Penyitaan dana Uranium Finance terjadi hampir empat tahun setelah penyerang menguras $53,7 juta dari protokol tersebut. TRM Labs bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melacak dana yang dicuri, bahkan setelah penyerang menggunakan mixer kripto seperti Tornado Cash dan berbagai bursa terdesentralisasi. Apa yang Terjadi pada Dana yang Dipulihkan Sekarang? Pemerintah A.S. kini mendesak korban peretasan Uranium Finance untuk menghubungi saluran resmi SDNY untuk memulai proses pengembalian dana. Ini memberikan jalur yang jelas bagi korban untuk mengklaim kembali bagian mereka dari uang yang dipulihkan. SDNY dan @HSISanDiego menyita cryptocurrency senilai sekitar $31 juta terkait peretasan Uranium pada April 2021...