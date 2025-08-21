Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
$39,36M Diamankan Dari ETH Long
Postingan $39.36M Diamankan Dari ETH Long muncul di BitcoinEthereumNews.com. Keuntungan Menakjubkan Bitcoin Whale: $39.36M Diamankan dari ETH Long Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Keuntungan Menakjubkan Bitcoin Whale: $39.36M Diamankan dari ETH Long Sumber: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-profit-gains/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/25 18:16
Lembaga-lembaga Tiongkok Merangkul Strategi Investasi ETH dan SOL
Detail: https://coincu.com/news/chinese-institutions-invest-eth-sol/
Penulis: Coinstats
2025/08/25 13:09
Pertumbuhan Tak Terhentikan Mendorong ETH Melampaui Bayang-bayang Bitcoin
Postingan Pertumbuhan Tak Terhentikan Mendorong ETH Melampaui Bayangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Lonjakan Harga Ethereum: Pertumbuhan Tak Terhentikan Mendorong ETH Melampaui Bayangan Bitcoin Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Lonjakan Harga Ethereum: Pertumbuhan Tak Terhentikan Mendorong ETH Melampaui Bayangan Bitcoin Sumber: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-surge-growth/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/25 08:14
ETH, XRP, dan SOL Melonjak 10% dalam 24 Jam, Token Meme-to-Earn Ini Memberikan Janji
Ethereum, XRP, dan Solana melonjak 10% dalam 24 jam seiring momentum altcoin meningkat. Temukan apa yang mendorong reli ini, mulai dari ETF hingga proyek berpotensi tinggi seperti MAGAX
Penulis: Blockchainreporter
2025/08/25 03:45
Reli Ether bulan Agustus bisa mengarah ke tren penurunan September, sejarah menunjukkan
Sejak 2016, setiap kali harga Ether naik di bulan Agustus, secara historis harga tersebut turun di bulan September, data menunjukkan. Harga Ether telah naik 25% sejak awal Agustus, tetapi data historis menunjukkan bahwa cryptocurrency tersebut bisa kehilangan momentum di bulan September. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Ether (ETH) akan berperilaku berbeda tahun ini, dengan miliaran mengalir ke ETF Ether spot dan perusahaan treasury. Trader crypto CryptoGoos mengatakan dalam postingan X pada hari Jumat, "Musiman ETH di bulan September selama tahun-tahun pasca-halving biasanya negatif. Apakah kali ini akan berbeda?" Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/08/24 13:30
5 dompet baru membeli 19.332 ETH senilai sekitar $92 juta dalam dua hari terakhir
PANews melaporkan pada tanggal 24 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, 5 dompet yang baru dibuat telah mengakumulasi 19.332 ETH (US$92 juta) dalam 2 hari terakhir.
Penulis: PANews
2025/08/24 08:34
Ethereum mengincar level tertinggi sepanjang sejarah di tengah sinyal institusional yang beragam: Apa selanjutnya?
Momentum pasar tetap kuat saat ETH mendekati puncaknya pada 2021.
Penulis: Coinstats
2025/08/23 17:00
Bagaimana Pemerintah AS Menggunakan Kripto yang Disita untuk Cadangan Bitcoin-nya
Postingan Bagaimana Pemerintah AS Menggunakan Kripto yang Disita untuk Cadangan Bitcoin-nya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pemerintah AS telah menyita $300 ribu lagi dalam bentuk kripto dari peretas Uranium Finance. Sebuah proses telah dibentuk bagi korban peretasan untuk mengajukan klaim pengembalian dana. Dana sitaan yang tidak diklaim menjadi sumber utama "anggaran-netral" untuk cadangan strategis Bitcoin AS. Dompet kripto pemerintah Amerika Serikat baru saja menerima aset senilai $300.000 lagi yang disita dari peretas Uranium Finance. Data on-chain dari Kamis, 21 Agustus, menunjukkan pemerintah menarik 76,56 Ethereum (ETH) dari dompet Coinbase yang terkait dengan kasus tersebut. Transaksi terbaru ini membawa total nilai aset yang disita dari peretas Uranium Finance menjadi $34,9 juta. Mayoritas dana ini dalam bentuk Wrapped BNB (WBNB), bernilai sekitar $19,27 juta, dengan tambahan $15 juta dalam ETH dan stablecoin lainnya. Bagaimana Pemerintah A.S. Menyita Dana dari Peretas Uranium Finance Penyitaan ini adalah contoh utama bagaimana tindakan penegakan hukum telah menjadi sumber utama bagi perbendaharaan kripto pemerintah yang terus berkembang. Pada Februari 2025, Kantor Jaksa A.S. untuk Distrik Selatan New York (SDNY) dan Homeland Security Investigations (HSI) bekerja sama dengan TRM Labs menyita $31 juta yang dicuri dari Uranium Finance. Penyitaan dana Uranium Finance terjadi hampir empat tahun setelah penyerang menguras $53,7 juta dari protokol tersebut. TRM Labs bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melacak dana yang dicuri, bahkan setelah penyerang menggunakan mixer kripto seperti Tornado Cash dan berbagai bursa terdesentralisasi. Apa yang Terjadi pada Dana yang Dipulihkan Sekarang? Pemerintah A.S. kini mendesak korban peretasan Uranium Finance untuk menghubungi saluran resmi SDNY untuk memulai proses pengembalian dana. Ini memberikan jalur yang jelas bagi korban untuk mengklaim kembali bagian mereka dari uang yang dipulihkan. SDNY dan @HSISanDiego menyita cryptocurrency senilai sekitar $31 juta terkait peretasan Uranium pada April 2021...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/08/21 17:53
Perbendaharaan Ethereum di 69 entitas melebihi 4 juta ETH, bernilai lebih dari $17 miliar
Nilai kepemilikan ETH di 69 entitas mencapai 4,1 juta ETH ($17,6 miliar) pada hari Rabu, menurut data onchain.
Penulis: Coinstats
2025/08/21 14:10
Pemerintah A.S. Meningkatkan Kepemilikan ETH-nya
Pemerintah A.S. telah memperluas kepemilikan ETH-nya
Penulis: Coinstats
2025/08/21 14:07
