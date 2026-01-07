Bursa
Morgan Stanley Mengajukan Permohonan untuk Ethereum Trust
Postingan Morgan Stanley Mengajukan Pengajuan untuk Ethereum Trust pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Morgan Stanley mengajukan S-1 kepada SEC untuk Ethereum Trust-nya, menyusul
Penulis: CoinPedia
2026/01/07 20:27
Reli Harga Ethereum Terancam oleh Aksi Jual Senilai $970M yang Dipicu Paus
TLDR Harga Ethereum menembus pola wedge menurun selama dua bulan dan diperdagangkan sekitar $3.265. Pemegang besar menjual sekitar 300.000 ETH, senilai lebih dari $970 juta
Penulis: Coincentral
2026/01/07 20:23
Harga Ethereum naik melawan tren pasar karena upgrade Parameter Blob
Harga Ethereum (ETH) sedang meningkat dengan baik, sementara sisa pasar kripto tertinggal. Ini tampaknya disebabkan oleh upgrade yang dilakukan blockchain hari ini
Penulis: Coinstats
2026/01/07 20:16
ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $115 juta kemarin, menandai hari ketiga berturut-turut dengan arus masuk bersih.
PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $115 juta pada 6 Januari (Waktu Bagian Timur), menandai
Penulis: PANews
2026/01/07 13:18
Pergeseran Strategis: World Liberty Financial Melakukan Konversi WBTC ke ETH Senilai $1,3 Juta dalam Rebalancing Portofolio Besar
BitcoinWorld Pergeseran Strategis: World Liberty Financial Melakukan Konversi WBTC ke ETH Senilai $1,3 Juta dalam Rebalancing Portofolio Besar Dalam transaksi on-chain yang signifikan
Penulis: bitcoinworld
2026/01/07 10:55
Data Staking Ethereum Menunjukkan Target $4,000
Postingan Ethereum Staking Data Points to $4,000 Target muncul di BitcoinEthereumNews.com. Antrean keluar validator Ethereum mencapai hampir nol seiring lonjakan permintaan staking
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 09:28
SharpLink memperoleh 438 ETH dalam hadiah staking minggu lalu, sehingga totalnya menjadi lebih dari 10.000 ETH.
PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa SharpLink (SBET) mengungkapkan telah memperoleh 438 ETH melalui staking Ethereum minggu lalu, setara dengan sekitar $1,4 juta
Penulis: PANews
2026/01/07 09:13
Harga Ethereum Menargetkan $3.300 di Tengah Perkembangan Besar Ini
Postingan Ethereum Price Targets $3,300 Amid These Major Developments muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Harga Ethereum diperdagangkan mendekati $3.300, melonjak
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 07:10
Penghentian Perdagangan Coinbase: Pergeseran Strategis Menghentikan Pasangan ETH/DAI, FLOW/USDT, dan MANA/ETH
BitcoinWorld Penghentian Perdagangan Coinbase: Pergeseran Strategis Menghentikan Pasangan ETH/DAI, FLOW/USDT, dan MANA/ETH Dalam langkah signifikan untuk pasar aset digital, terkemuka
Penulis: bitcoinworld
2026/01/07 06:25
Lupakan DOGE dan ADA, Zero Knowledge Proof Adalah Teknologi yang Sudah Berjalan dan Didukung oleh Pendiri ETH! Analis Memprediksi Keuntungan 700x ke Depan
Perilaku pasar terkini menunjukkan pola yang familiar di seluruh mata uang kripto berkapitalisasi besar. Harga Dogecoin saat ini telah kembali bergerak di atas level support yang telah lama diamati,
Penulis: Thenewscrypto
2026/01/07 01:00
